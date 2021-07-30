Суд зарегистрировал иск Росрыболовства к «Норникелю» на 58 миллиардов рублей. Предприятие с суммой не согласно Статьи редакции
По оценкам «Норникеля», сумма ущерба из-за розлива топлива намного меньше — 54 миллиона рублей.
Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск к одному из предприятий «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
29 июля в пресс-службе Росрыболовства заявили, что подают иск к дочернему предприятию «Норникеля». В ведомстве оценили ущерб из-за гибели рыбы в 3,6 миллиардов рублей, а затраты на восстановление состояния водных ресурсов — в 55 миллиардов.
В «Норникеле» сумму назвали «необоснованно завышенной». Компания оценила вред из-за гибели рыбы в 1,94 миллиона рублей, а затраты на восстановления — в 52,1 миллиона.
29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.
По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» (входит в группу «Норникель») Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, а «Норникель» — в 21,4 миллиарда рублей. В феврале 2021 году суд взыскал с предприятия 146 миллиардов рублей.
Уважение и хвала Росрыболовству
Они еще извинятся будут.
По оценкам «Норникеля», сумма ущерба из-за розлива топлива намного меньше — 54 миллиона рублей.
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