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Новости
Sasha Shambilova

Суд зарегистрировал иск Росрыболовства к «Норникелю» на 58 миллиардов рублей. Предприятие с суммой не согласно Статьи редакции

По оценкам «Норникеля», сумма ущерба из-за розлива топлива намного меньше — 54 миллиона рублей.

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Арбитражный суд Красноярского края зарегистрировал иск к одному из предприятий «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

29 июля в пресс-службе Росрыболовства заявили, что подают иск к дочернему предприятию «Норникеля». В ведомстве оценили ущерб из-за гибели рыбы в 3,6 миллиардов рублей, а затраты на восстановление состояния водных ресурсов — в 55 миллиардов.

В «Норникеле» сумму назвали «необоснованно завышенной». Компания оценила вред из-за гибели рыбы в 1,94 миллиона рублей, а затраты на восстановления — в 52,1 миллиона.

29 мая из резервуаров ТЭЦ-3 в Норильске вылилось около 21 тысячи тонн дизеля — они попали в почву и две реки. Региональные власти утверждают, что узнали о масштабе аварии только спустя два дня из соцсетей, а ТЭЦ якобы замалчивало проблему. В регионе ввели федеральный режим ЧС.

По факту разлива топлива на ТЭЦ-3 возбудили несколько уголовных дел, задержали начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 «НТЭК» (входит в группу «Норникель») Вячеслава Старостина, а также директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова, главного инженера Алексея Степанова и заместителя главного инженера Юрия Кузнецова.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, а «Норникель» — в 21,4 миллиарда рублей. В феврале 2021 году суд взыскал с предприятия 146 миллиардов рублей.

#новости #чпвнорильске

11 11 комментариев
9
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Le Petit Train Jaune

3

Уважение и хвала Росрыболовству

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Виталий Чухнов

Le
5

Они еще извинятся будут. 

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Le Petit Train Jaune

Виталий
0

Хотел дошутить, но ты опередил 

Ответить

alexferman

0

По оценкам «Норникеля», сумма ущерба из-за розлива топлива намного меньше — 54 миллиона рублей.

Чёт щедро, а чё не 54 тысячи?

Ответить

Больной ящик

alexferman
7

54 тысячи суд присудит

Ответить

Petr

Больной
0

И компенсацию судебных расходов?

Ответить

Больной ящик

Petr
5
Ответить

Ключевой Никита

1

спорят из-за бабок, но водоемы уже разъебаны

Ответить

Оборонный мангал

0

нулём больше нулём меньше, один хуй

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Denis Smirnov

0

Вы продаёте рыбов?

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Max Mayers

0

Жалко рыбов (

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