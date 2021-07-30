Суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора. Решение вступит в силу через 30 дней Статьи редакции
Если его не обжалуют.
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование запатентованной технологии «Система электронных платежей». Суд постановил, что именно она используется в работе Samsung Pay. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст решения суда.
Патент описывает «Систему электронных платежей» как изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявку на него подали в России ещё в 2013 году.
Удовлетворив иск «Сквин СА», суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ». Решение можно обжаловать в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.
В Samsung Electronics сообщили «Коммерсанту», что пока изучают документы и не планируют «никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент».
Эксперты сообщили изданию, что компания может не просто обжаловать решение суда, но и патент «Сквин СА» на отсутсвие в нём новизны. Как отметил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, шансы, что патент признают качественным, «не превышают 1%». Также Samsung Electronics может выкупить лицензию у «Сквин СА».
Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин сообщил, что компания действительно планирует оспаривать патент. Из-за его действия под угрозой также находятся сервисы Apple Pay и Google Pay, добавила старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова.
Mir pay только и останется со временем.
А зачем Самсунг вообще выдумал свой велосипед вместо Google Pay?
Раньше в нем был смысл, т.к. спей поддерживал MST и позволял расплачиваться на терминалах, не оснащенных модулем для бесконтактной оплаты. Но это убрали то ли в SGS20, то ли в 21. Так что на сейчас гпей, в целом, лучше.
Сознательный Никита
Комиссионные?
В смыслий? Они ещё процент с транзакций берут?
Да, у эппл пей около 0.15% с каждого платежа. Думаю, что и других пеев похожие цифры.
Сознательный
Не, чекнул. Эпл пей да, самсунг нет
Заявку на патент подали в России ещё в 2013 году.
Ключевой Никита
да хоть в 1998 , почему Россия то ?
Потому что РОССИЯ СТРОНГ
Швейцарская компания запатентовала своё изобретение на использование в России. Что тут непонятного? Наверняка, она делала это во всех странах, требующих патентования.