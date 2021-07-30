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Новости
Sasha Shambilova

Суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора. Решение вступит в силу через 30 дней Статьи редакции

Если его не обжалуют.

17 17 комментариев
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Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование запатентованной технологии «Система электронных платежей». Суд постановил, что именно она используется в работе Samsung Pay. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст решения суда.

Патент описывает «Систему электронных платежей» как изобретение «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Заявку на него подали в России ещё в 2013 году.

Удовлетворив иск «Сквин СА», суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно, предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ». Решение можно обжаловать в течение 30 дней, иначе оно вступит в силу.

В Samsung Electronics сообщили «Коммерсанту», что пока изучают документы и не планируют «никаких изменений в оперативной деятельности Samsung в настоящий момент».

Эксперты сообщили изданию, что компания может не просто обжаловать решение суда, но и патент «Сквин СА» на отсутсвие в нём новизны. Как отметил зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, шансы, что патент признают качественным, «не превышают 1%». Также Samsung Electronics может выкупить лицензию у «Сквин СА».

Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин сообщил, что компания действительно планирует оспаривать патент. Из-за его действия под угрозой также находятся сервисы Apple Pay и Google Pay, добавила старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова.

#новости #samsung

17 17 комментариев
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17 комментариев
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Владимир Климов

3

Mir pay только и останется со временем. 

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Ключевой Никита

Владимир
0

да и тот закроют, когда скажут union pay развивать

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alexferman

1

А зачем Самсунг вообще выдумал свой велосипед вместо Google Pay?

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rustyrazor

alexferman
2

Раньше в нем был смысл, т.к. спей поддерживал MST и позволял расплачиваться на терминалах, не оснащенных модулем для бесконтактной оплаты. Но это убрали то ли в SGS20, то ли в 21. Так что на сейчас гпей, в целом, лучше.

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Сознательный Никита

alexferman
0

Комиссионные?

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alexferman

Сознательный
0

В смыслий? Они ещё процент с транзакций берут?

Ответить

Photuum

alexfer…
3

Все берут процент. 
Просто не с покупателя, а с магазина. 

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German Times

alexfer…
1

Да, у эппл пей около 0.15% с каждого платежа. Думаю, что и других пеев похожие цифры.

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Сознательный

alexfer…
1

Не, чекнул. Эпл пей да, самсунг нет

Ответить

alexferman

Сознате…
0

А, с банков

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Ключевой Никита

0

не понял причем тут именно россия , если фирма сквин швейцарская а самсунг корейская. ну идите блять в корею суд выигрывайте

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Фейхтвангер

Ключевой
0

 Заявку на патент подали в России ещё в 2013 году.

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Ключевой Никита

Фейхтвангер
0

да хоть в 1998 , почему Россия то ?

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alexferman

Ключевой
1

Потому что РОССИЯ СТРОНГ

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Ключевой Никита

alexfer…
0

РОССИЯ РОССИЯ

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Фейхтвангер

Ключевой
1

Швейцарская компания запатентовала своё изобретение на использование в России. Что тут непонятного? Наверняка, она делала это во всех странах, требующих патентования.

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Одинокий цвет

0

ну, по сравнению с соседними новостями о посадках и побегах, эта новость ещё ничего

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