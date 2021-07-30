Со 2 августа в городе разрешили работу фуд-кортов и аттракционов при 100% вакцинации сотрудников.

1456 просмотров

Постановление об ужесточении требований по обязательной вакцинации подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно ему:

до 1 октября должны привиться 80% чиновников и сотрудников ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров и кино;

до 15 октября такая доля вакцинированных обязательна для врачей, учителей, соцработников, таксистов, водителей автобусов, экскурсоводов и сотрудников отелей.

Для возобновления работы фуд-кортов и аттракционов 100% сотрудников должны привиться хотя бы первым компонентом вакцины до 2 августа. С 1 сентября все работники обязаны пройти полный курс вакцинации.

19 июня в Петербурге обязали вакцинировать 65% госслужащих, а также закрыли аквапарки и аттракционы. С 17 июня в городе временно закрыли детские комнаты в кафе и ресторанах, фуд-корты в ТЦ, запретили продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 и ввели другие ограничения, в том числе на ночную работу ресторанов.