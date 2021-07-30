{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий Статьи редакции

Со 2 августа в городе разрешили работу фуд-кортов и аттракционов при 100% вакцинации сотрудников.

84 84 комментария
1456 просмотров

Постановление об ужесточении требований по обязательной вакцинации подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно ему:

  • до 1 октября должны привиться 80% чиновников и сотрудников ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров и кино;
  • до 15 октября такая доля вакцинированных обязательна для врачей, учителей, соцработников, таксистов, водителей автобусов, экскурсоводов и сотрудников отелей.

Для возобновления работы фуд-кортов и аттракционов 100% сотрудников должны привиться хотя бы первым компонентом вакцины до 2 августа. С 1 сентября все работники обязаны пройти полный курс вакцинации.

19 июня в Петербурге обязали вакцинировать 65% госслужащих, а также закрыли аквапарки и аттракционы. С 17 июня в городе временно закрыли детские комнаты в кафе и ресторанах, фуд-корты в ТЦ, запретили продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 и ввели другие ограничения, в том числе на ночную работу ресторанов.

16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Работодатели должны проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Работников, отказавшихся от вакцинации, разрешили отстранять без выплат.

#новости #петербург #covid19 #вакцинация

84 84 комментария
9
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433","\u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f","covid19","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 84, "likes": 9, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 417327, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Jul 2021 10:03:22 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
84 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Маринеску

13

Из статьи Дождя:
у умерших пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистыми

ВНЕЗАПНО вакцина от короны не лечит онкологию.

Ответить

Ключевой Никита

1
Дождь @tvrain
В Петербурге от коронавируса умерли несколько полностью вакцинированных людей

https://tvrain.ru/s/LEm/
Ответить

Антигравитационный торт

Ключевой
19

Машина сбила?

Ответить

Ключевой Никита

Антигравитацион…
3

машина времени. родился не в ту эпоху

Ответить

мЕдь

Ключевой
3

родился не в ту эпоху

Ответить

Дмитрий Орлов

Ключевой
4

у умерших пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистыми.

судя по всему им и так не долго оставалось

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Ключевой
4

Надо же, вакцина не защищает на 100%, какая неожиданность.

Ответить

Ключевой Никита

Doktor
–4

да что ж ты будешь делать , только решил чс почистить , опять ты тут несешь чушь

Ответить

Doktor

Ключевой
1

А, ты снова блокирнул, и даже не написал, почему написанное - чушь.
Какой ты, Митя, нежный.

Ответить

Doktor

Ключевой
0

Слушай, а чего ты из Альфы уволился?

Ответить

Твой Полиомелит

Ключевой
0

А че в Питере фуд корты не работают? Я думал это только Рогатый в Москве 3й Рейх устраивает.

Ответить

Андрей Охапкин

Ключевой
2

Там в реплаях хороший вопрос

Ответить

Smaug The Terrible

Андрей
0

А сколько людей ни разу не болели ковидом?

Ответить

Alex A

Ключевой
0

небось ЭпиВакКорона - бесполезный компот годный только для получения бумажки о вакцинации.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Alex
2

пиздец вы гурман

Ответить

Nagibator RusPro

Владисл…
3

Так ведь действительно хуйня на постном масле. Антитела после этой ссанины не вырабатываются.

Ответить

Alex A

Nagibat…
0

О том и разговор - видел сообщение мол в москве ставят только 2й укол эпиваккороной - один мы тебе поставим нормальный а один пустышку.

Ответить

Владислав

Nagibat…
–1

антитела после болезни заебись работают. остальное хуйня. нытье про не 100 %

Ответить

Alex A

Владисл…
0

есть такое - из "компотов от ковидлы" я ставил индусвак перенес хорошо но другим советую всё же что то проверенное спутник\ковивак .

Ответить

Владислав

Alex
0

все поставлены что ли на всякий случай? знаете что бывает когда три антивируса поставишь?

Ответить

Alex A

Владисл…
0

не у меня один антивирус - всё ок, спасибо за заботу.

Ответить

Владислав

Alex
0

дай поцелую

Ответить

Alex A

Владисл…
0

Кравчук?!

Ответить

Владислав

Alex
0

кто это

Ответить

Alex A

Владисл…
0

прости обознался (

Ответить

Владислав

Alex
0

целоваться то будем? или ты не уверен в своей защите?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

1

Будут крики про принудиловку?

Ответить

Федя Прозоров

Doktor
0

3… 2… 1…

Ответить

Антигравитационный торт

Федя
15
Ответить

Ваша Закладко

Антигра…
1

поддельщики сертификатов снова потирают руки - сначала денежная волна от москвы, теперь денежная волна от питера

Ответить

Антигравитационн

Ваша
4

опять вторая волна?

Ответить

Рыжий

Ваша
1

Разве много людей пользуются посредниками? Проще же конкретно мед работнику в прививочном кабинете штуку передать, без всяких там

Ответить

мЕдь

Doktor
0

Уже во всех антиваксерских чатах. 

Ответить

Smaug The Terrible

мЕдь
2

А что если в антиваксерских чатах собрались только тролли, которые пришли поугарать с антиваксеров, и тролли, которые решили поугарать, прикинувшись антиваксерами?

Ответить

Luchano Spaguetti

0

Привьюсь наверное, когда Дюна в кинотеатре выйдет (г. Иркутск), так как без прививки в кинотеатры у нас уже не пускают. 

Ответить

Антигравитационный торт

Luchano
8

г. Иркутск

кому тут интересен твой Иркутск, только Москва иногда Питер

Ответить

Andrew Muralov

Антигравитацион…
2

Тем более, что в Иркутске вероятность умереть от СПИДа или передоза, намного выше, чем от ковида. 

Ответить

Luchano

Andrew
0

Это кстати да, топ-2 регионов по ВИЧ. 
Можно кстати от хуевого воздуха задохнуться, тут мы тоже в топ 5. В топе так же по мусору, в котором можно утонуть. Можно в принципе от паводков утонуть каждый год, когда реки выходят из берегов. Можно сгореть от пожаров в Тайге. Так же можно быть заваленным обрушившимися зданиями, так как в последний год нас трясет от землетрясений. Смерть на любой вкус. 

Ответить

Дмитрий Орлов

Luchano
–2

но ведь по трейлерам фильм выглядит как говно

Ответить

Luchano Spaguetti

Дмитрий
1

Фильм пока никак не выглядит, так как еще не вышел. 

Ответить

Some Dude

Дмитрий
0

понятно, книгу ты не читал

Ответить

Luchano

Some
1

Я, кстати, как фанат игры Дюна еще с Сеги жду этот фильм. 

Ответить

Дмитрий Орлов

Some
–1

причем тут книга и кино?

Ответить

Some Dude

Дмитрий
1

при том, что у книги огромная фанбаза, которая в день выхода пойдет в кино?

Ответить

Дмитрий Орлов

Some
–2

Конечно пойдут, но от этого фильм говном не перестаёт быть, у Мортал Комбат фан база ещё больше, а сняли такой высер, что пиздец

Ответить

Илья Гераськин

Дмитрий
1

Мортал комбат снят хз кем с ноунейм актёрами. Дюна - совершенно другой случай

Ответить

Luchano

Дмитрий
0

Тебе уже слили фильм? Можешь залить на файлообменник? Хочу все же оценить раньше всех фильм, говно он или нет. 

Ответить

Дмитрий

Luchano
–2

Прочитай мое первое сообщение, не надо додумывать то что я не писал

Ответить

Luchano

Дмитрий
0

Фильма нет еще, но ты пишешь, что он гавно. Ты оценил фильм за 3 минутный трейлер. 
Хуле мне еще твои первые сообщения читать? /
Сколько трейлеров было хуевых, а фильмов в итоге пиздатых и наоборот. Но для тебя априори Дюна уже хуета. Ясно, досерай дальше. 

Ответить

Some Dude

Luchano
0

Фильма нет еще, но ты пишешь, что он гавно.

для протокола уточню, что он лишь сказал, что фильм "выглядит как говно". а такое мнение вполне можно сформировать и по трейлеру.
другое дело, что трейлер, который я видел в имаксе оставлял нормальное впечатление, фейспальмов не было

Ответить

Luchano

Some
1

Только саундтрек чего стоит, хотя Ханс Зиммер пожалуй интерстеллар не переплюнул, но все же. 

Ответить

Luchano

Some
0

Не спорю.
Это как то, что его комментарии - процесс дефекации, а человек он может быть и хороший. 

Ответить

Дмитрий

Luchano
–2

Поставь свои минусы, остуди пердак, но на фильм это никак не повлияет

Ответить

Luchano

Дмитрий
0

Ты все? На

Ответить

Some Dude

Дмитрий
0

последний фильм по мк - то еще днище. но по трейлерам он был вроде более-менее. при этом, он понравился моим знакомым, которые в мк только иногда на псочке играют.
выйдет дюна, там и посмотрим. вроде фанаты пока не разочаровались в нем. и лично я бы не сказал, что он выглядит плохо. явно лучше того же мк

Ответить

Жуткий кофе

Luchano
0

Сообщение удалено

Ответить

Владислав Недзвецкий

Жуткий
1

ты че нахер

Ответить

мЕдь

1

до 15 октября такая дола вакцинированных обязательна для врачей, учителей, соцработников

А выборы им кто рисовать будет? Там много противников, могут и обидеться. 

Ответить

Ключевой Никита

мЕдь
5

дебилам главное не мешать

Ответить

мЕдь

Ключевой
0

Чёт не понимаю кого именно ты в этой схеме называешь дебилами, которым не надо мешать.

Ответить

Ключевой Никита

мЕдь
0

тех кто думает что если начать заставить прививать учителей , то это поможет нарисовать нужные голоса

Ответить

мЕдь

Ключевой
1

Они скорее всего понимают ситуацию по выборам, но ситуация с короной наверно страшнее. Питер её как-то и до этого с трудом вывозил.

Ответить

Ключевой Никита

мЕдь
1

Беглова поставили все таки не голоса рисовать , а Питер в состоянии поддерживать . Трупы назад не отболеют

Ответить

мЕдь

Ключевой
1

А фиг знает зачем его поставили. Если кроме шуток, то приход Собянина в Москву сделал её лучше, а Беглов в Питере ничего такого и близко не делает. Такой же Полтавченко. 

Ответить

Ключевой

мЕдь
1

прям как наш Травников. до него были избираемые, хоть че то старались , делали. а этот вообще невнятный.

Ответить

мЕдь

Ключевой
2

О, так ты из Новосиба? Уважаемо!

Ответить

Ключевой

мЕдь
2

"знаете что едят дети из Новокузнецка на завтрак? Папины обещания переехать в Новосиб"

Ответить

Необходимый алмаз

мЕдь
2

или обидятся, или умрут

тут без вариантов))

Ответить

мЕдь

Необходимый
0

Стыдно!

Ответить

Andrew Muralov

мЕдь
0

Так обиженные и рисуют. 

Ответить

Необходимый алмаз

2

Хорошо отдохнули на Алых Парусах?)))))))))))))

Ответить

Ваша Закладко

Необходимый
1

по ком звонит бегловский колокол

Ответить

Михаил Зинчук

2

но ведь футбол, алые паруса и день морячков никак не повлияли и всё соблюдалось........

Ответить

Maksim Derkach

1

тошнит уже от  подобных новостей

Ответить

Andrew Muralov

Maksim
1

Вакцинация снижает тошноту от подобных новостей на 96%.

Ответить

FOX

1

тем временем:
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в магазинах и транспорте

Ответить

Doktor Streyndzhlav

FOX
0

Перчаток только, не нагнетай.

Ответить

Понятный татарин

Doktor
2

Он так и написал💁

Ответить

Doktor

Понятный
1

А.
Я корявый просто, сорян.
Всем плюсов.

Ответить

Dmitry Mezentsev

1

"Работников, отказавшихся от вакцинации, разрешили без выплат."
Точно разрешили?

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

ебать. фудкортам 100 проц, а государственникам 80. типо если руководство не будет, то ок. 

Ответить

Seon

0

Давно пора

Ответить

Илья Гераськин

0

А в чём логика-то? На фудкорте плотность посетителей большая и все без масок едят, слюной брызжат. Вакцинация работников вообще никак не снизит опасность. Работники все в маске, за прилавком же

Ответить

Артур Сибагатуллин

0

Работодатели должны проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Работников, отказавшихся от вакцинации, разрешили отстранять без выплат.

Не знаю, что там на счет МО и Москвы, у нас тоже самое. Только вместо отстранения сказали, что платить премию перестанут 🤷‍♂️

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 84 комментария
Обсуждаемое
Интернет
«Факцина, жижа и шмурдяк»: как российские антипрививочники из телеграм-чатов выросли в целое офлайн-движение
Противники вакцин набрали популярность на фоне обязательной вакцинации и новых антиковидных ограничений — разбираемся, какие у них убеждения и зачем они выходят на улицы.
673
Беларусь
Фото: Встреча Светланы Тихановской с Джо Байденом в Белом доме
По её словам, со встречи она вышла с уверенностью, что «голос миллионов жителей страны был услышан».
228
Новости
В Петербурге вынесли первый приговор за сбитого электросамокатом ребёнка — обязательные работы и штраф 200 тысяч рублей
Из-за наезда мальчик упал и ударился головой об асфальт.
215
Популярное за три дня
Интернет
Hello darkness, my old friend: история бесконечной грусти Бена Аффлека, увековеченная интернетом в мемах
За годы в сети настолько привыкли ассоциировать себя с депрессивными снимками актёра, что даже в безмятежных моментах вроде отдыха с Дженнифер Лопес видят тоску.
44
Новости
В Германии пенсионера судят за хранение танка «Пантера» в подвале дома
Власти хотят дать ему условный срок и оштрафовать, а музей США — выкупить оружие.
101
Новости
Российская спортсменка на Олимпиаде носила на шее медальон из «Ведьмака». Разработчики игры поздравили её с победой
«Сталь для людей, серебро для монстров, золото для Виталины Бацарашкиной!», — написали разработчики.
79
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null