В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий Статьи редакции
Со 2 августа в городе разрешили работу фуд-кортов и аттракционов при 100% вакцинации сотрудников.
Постановление об ужесточении требований по обязательной вакцинации подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Согласно ему:
- до 1 октября должны привиться 80% чиновников и сотрудников ресторанов, салонов красоты, фитнес-центров и кино;
- до 15 октября такая доля вакцинированных обязательна для врачей, учителей, соцработников, таксистов, водителей автобусов, экскурсоводов и сотрудников отелей.
Для возобновления работы фуд-кортов и аттракционов 100% сотрудников должны привиться хотя бы первым компонентом вакцины до 2 августа. С 1 сентября все работники обязаны пройти полный курс вакцинации.
19 июня в Петербурге обязали вакцинировать 65% госслужащих, а также закрыли аквапарки и аттракционы. С 17 июня в городе временно закрыли детские комнаты в кафе и ресторанах, фуд-корты в ТЦ, запретили продажу еды в фан-зонах чемпионата Европы-2020 и ввели другие ограничения, в том числе на ночную работу ресторанов.
16 июня в Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг. Работодатели должны проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Работников, отказавшихся от вакцинации, разрешили отстранять без выплат.
Из статьи Дождя:
у умерших пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистыми
ВНЕЗАПНО вакцина от короны не лечит онкологию.
https://tvrain.ru/s/LEm/
Машина сбила?
Ключевой Никита
машина времени. родился не в ту эпоху
у умерших пациентов были сопутствующие заболевания, в том числе онкологические и сердечно-сосудистыми.
судя по всему им и так не долго оставалось
Надо же, вакцина не защищает на 100%, какая неожиданность.
Ключевой Никита
да что ж ты будешь делать , только решил чс почистить , опять ты тут несешь чушь
А че в Питере фуд корты не работают? Я думал это только Рогатый в Москве 3й Рейх устраивает.
Там в реплаях хороший вопрос
пиздец вы гурман
Так ведь действительно хуйня на постном масле. Антитела после этой ссанины не вырабатываются.
Будут крики про принудиловку?
3… 2… 1…
поддельщики сертификатов снова потирают руки - сначала денежная волна от москвы, теперь денежная волна от питера
А что если в антиваксерских чатах собрались только тролли, которые пришли поугарать с антиваксеров, и тролли, которые решили поугарать, прикинувшись антиваксерами?
Привьюсь наверное, когда Дюна в кинотеатре выйдет (г. Иркутск), так как без прививки в кинотеатры у нас уже не пускают.
г. Иркутск
кому тут интересен твой Иркутск, только Москва иногда Питер
Тем более, что в Иркутске вероятность умереть от СПИДа или передоза, намного выше, чем от ковида.
Это кстати да, топ-2 регионов по ВИЧ.
Можно кстати от хуевого воздуха задохнуться, тут мы тоже в топ 5. В топе так же по мусору, в котором можно утонуть. Можно в принципе от паводков утонуть каждый год, когда реки выходят из берегов. Можно сгореть от пожаров в Тайге. Так же можно быть заваленным обрушившимися зданиями, так как в последний год нас трясет от землетрясений. Смерть на любой вкус.
но ведь по трейлерам фильм выглядит как говно
причем тут книга и кино?
Конечно пойдут, но от этого фильм говном не перестаёт быть, у Мортал Комбат фан база ещё больше, а сняли такой высер, что пиздец
Мортал комбат снят хз кем с ноунейм актёрами. Дюна - совершенно другой случай
Фильма нет еще, но ты пишешь, что он гавно.
для протокола уточню, что он лишь сказал, что фильм "выглядит как говно". а такое мнение вполне можно сформировать и по трейлеру.
другое дело, что трейлер, который я видел в имаксе оставлял нормальное впечатление, фейспальмов не было
последний фильм по мк - то еще днище. но по трейлерам он был вроде более-менее. при этом, он понравился моим знакомым, которые в мк только иногда на псочке играют.
выйдет дюна, там и посмотрим. вроде фанаты пока не разочаровались в нем. и лично я бы не сказал, что он выглядит плохо. явно лучше того же мк
Жуткий кофе
Сообщение удалено
до 15 октября такая дола вакцинированных обязательна для врачей, учителей, соцработников
А выборы им кто рисовать будет? Там много противников, могут и обидеться.
дебилам главное не мешать
тех кто думает что если начать заставить прививать учителей , то это поможет нарисовать нужные голоса
Беглова поставили все таки не голоса рисовать , а Питер в состоянии поддерживать . Трупы назад не отболеют
Необходимый алмаз
или обидятся, или умрут
тут без вариантов))
но ведь футбол, алые паруса и день морячков никак не повлияли и всё соблюдалось........
тошнит уже от подобных новостей
тем временем:
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в магазинах и транспорте
Перчаток только, не нагнетай.
"Работников, отказавшихся от вакцинации, разрешили без выплат."
Точно разрешили?
ебать. фудкортам 100 проц, а государственникам 80. типо если руководство не будет, то ок.
А в чём логика-то? На фудкорте плотность посетителей большая и все без масок едят, слюной брызжат. Вакцинация работников вообще никак не снизит опасность. Работники все в маске, за прилавком же
Работодатели должны проконтролировать, чтобы 60% сотрудников привились первым компонентом вакцины от коронавируса до 15 июля, а вторым – до 15 августа. Работников, отказавшихся от вакцинации, разрешили отстранять без выплат.
Не знаю, что там на счет МО и Москвы, у нас тоже самое. Только вместо отстранения сказали, что платить премию перестанут 🤷♂️