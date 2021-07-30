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Новости
Артём Мазанов

«Не хотим усугубить ситуацию»: VK Fest в Петербурге перенесли на 2022 год из-за коронавирусных ограничений Статьи редакции

Это уже второй перенос фестиваля в этом году.

37 37 комментариев
1687 просмотров
VK Fest в 2019 году  Фото Артема Мазанова, TJ

Седьмой фестиваль «ВКонтакте», который проходит в парке 300-летия Петербурга, перенесли на 23–24 июля 2022 года. Об этом представили соцсети рассказали TJ.

Фестиваль должен был пройти 28-29 августа, но не состоится в том числе из-за ограничения властей — массовые мероприятия в Петербурге нельзя проводить до 29 августа. «В настоящих условиях проведение фестиваля невозможно», — рассказали в соцсети.

По последним данным ВОЗ, Россия находится на четвёртом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Количество смертей сейчас больше, чем когда-либо за пандемию. Тенденция пугающая. Мы не хотим, чтобы VK Fest усугубил ситуацию.

«ВКонтакте»

«ВКонтакте» добавила, что на фестиваль ежегодно приезжают люди из разных стран, но на фоне пандемии «поощрять дальние поездки в такое время тоже было бы безрассудно».

В 2019 году фестиваль собрал в парке 300-летия Петербурга 95 тысяч человек. В 2020 году из-за коронавируса VK Fest прошёл онлайн, офлайн мероприятие перенесли на 24 и 25 июля 2021 года.

22 июня 2021 года VK Fest перенесли на месяц из-за роста количества заболевших коронавирусом.

#новости #вконтакте

37 37 комментариев
17
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Groosha

24

Я думаю, оба оставшихся пользователя ВК могут себе позволить соблюдать соц.дистанцию в огромном парке. Зачем отменять?

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Кислотный беспилотник

Groosha
8

оба пользователя вк

Ты даже не представляешь себе, как ошибаешься

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Антигравитационный торт

Кислотный
8

Один остался?

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Кислотный

Антигра…
2

Если бы
Просто зашёл в рекомендации и в прибежище сирых психически и убогих интеллектуально - в клипы

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Groosha

Кислотн…
2

Помнится, раньше на главной ВК был "счётчик" пользователей, который генерировался рандомно через JavaScript.
Что мешает этой помоечке точно так же накручивать лайки и прочее говно?

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Кислотный

Groosha
4

Да, на тж тоже одни боты и твинки Орлова сидят, хуле

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Groosha

Кислотн…
4

Always has been

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Сергей Лукин

Groosha
0

Вк можно хейтить за любую хуйню, которая с ней творится, но врать точно не нужно. Не генерировалась рандомно, а загружалась с сервера и постоянно увеличивалась. Я проверял

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Sanek Igoshev

Кислотный
1

а вот и третий пользователь

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Кислотный

Sanek
2

Я первый, щас остальные подойдут

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Фирменный крюк

Кислотн…
1

*остальной

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Рыжий

Groosha
0

ВК пользуется огромное количество людей

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Groosha

Рыжий
5

Людей?

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Андрей Охапкин

Groosha
1

Почему нет? Обычная соц сеть, там есть плохое, есть хорошее

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Р О Б А Т

Groosha
0

Товмайоров

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Dmitry Vakhnin

5

А зря, власти же говорили, что ни Евро, ни Алые не усугубили ситуацию, значит и тут будет все ок.

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Артем Сухов

2

Давно не пользуюсь ВК (кроме функции логина через вк). Но могу сказать за VK Fest.

Туда идут не потому что это VK, а потому что там куча активностей на любой вкус и возраст: выставки ретро машин, косплей тусовочки, арт-объекты, стенды технических ВУЗов с прикольными визуализациями опытов, лекции на разные вкусы (как правило не узкопрофильные лекции, а "общими словами" на темы типа "Что такое ИИ" или "Как понять, что художники 17 века наёбывали заказчиков"). Отдельные тусовочки скейтбордистов, роллеров и bmx у скейт-парка. Музыка на разные вкусы.

Есть и блоки, на которые лично мне пофигу (не интересно): блогеры, площадка ВК Тестеров. У них там своя тусовочка и со стороны похоже, что они кайфуют.

В самый первый вк фест были проблемы с входом (мало рамок для входа стояло) и с туалетами (мало туалетов). Уже на следующий фест они сильно увеличили кол-во входов. Про туалеты отдельная история: там есть обычные биотуалеты в виде кабинок. А есть большие, чистые (по отзывам знакомых) помещения, сделанные из контейнеров от какого-то гигиенического спонсора, только для девушек.

Самый большой факап VK феста это проблемы с возвратами билетов. После отмены\переноса многие решили вернуть билеты и получить обратно деньги. Сильно не вникал, но похоже там куча хейта на организаторов из-за сложностей\невозможности вернуть билеты.

Я посещал много фестов, open-air мероприятий, в РФ и Европе, когда их еще свободно проводили. Моё мнение - по организации и разнообразию (но не по музыке!) VK фест точно в тройке лидеров

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Ваша Закладко

Артем
0

на гластонбери в резиновых сапогах рейвили

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Артем Сухов

Ваша
0

Вопрос личного комфорта. Я не говорю где лучше или хуже. Если кому-то в кайф в сапогах - супер

Ответить

Александр Горелик

1

так глядишь и выборы перенесут

Ответить

Владимир Климов

Александр
0

лично к каждому домой с урной придут

Ответить

Папуша

Владимир
0

Наконец-то, а то надоело самим мусор выносить

Ответить

Владимир Климов

Папуша
1

могут и тебя вынести в урне, если не там галочку поставишь. 

Ответить

Грустная Псина

Владимир
0

добровольно-принудительная кремация.

Ответить

Антигравитационный торт

1
Ответить

Фирменный крюк

1

вы бы ещё крестный ход перенесли какой-нибудь

Ответить

Скромный коктейль

1

так странно, что кому-то не поебать

Ответить

Михаил Зинчук

1

Фестиваль должен был пройти 28-29 августа, но не состоится в том числе из-за ограничения властей — массовые мероприятия в Петербурге нельзя проводить до 29 августа.

футбол, алые паруса и день морячков

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Джон Кроули

0

Вконтакте? Может ещёи одноклассники.сру живы?

Ответить

Необходимый алмаз

Джон
1

То, что бумеры ушли с вк, не снизило его популярность в целом. Теперь их места заняли зумеры и посещаемость ресурса существенно не снизилась.

Если зайти в популярные паблики, там дохуища лайков и комментариев, такой активности не было ни на одной странице в "годы популярности". А сколько малолеток там сидят в бесконечных этих своих чатиках? А сколько просмотров на порно-видео? (дохуя)

Ответить

Кислотный беспилотник

0

А у собянина все хорошо и ситуация стабилизируется
Или это что, в Питере переносят мероприятия на след. год, а в мск переносят сложную эпидем.обстановку в Питер?

Ответить

Р О Б А Т

0

Не стоит усукаблять ситуацию 

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Subtronik

0

-Проводим алые паруса, где не соблюдали соц дистанцию и ходили без масок
-Вы чего! Какой века-фезд?! Пандемия кругом вирус делает Кусь!

Ответить

Subtronik

Subtronik
0

Ах да, как же я мог забыть про футбольчик и праздник морячков :)

Ответить

Sergiy Sev

0

Расея же победила ковид?

Ответить

Ваша Закладко

Sergiy
0

у неё теперь два союзника - армия (чинов) и флот (питера)

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Алексей Астафьев

0

Лол, да этот вк фест в хуй никому не упёрся.

Сигнал ни в прошлом году не отменяли, ни в этом уже не будут.

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