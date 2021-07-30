Это уже второй перенос фестиваля в этом году.

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VK Fest в 2019 году Фото Артема Мазанова, TJ

Седьмой фестиваль «ВКонтакте», который проходит в парке 300-летия Петербурга, перенесли на 23–24 июля 2022 года. Об этом представили соцсети рассказали TJ.

Фестиваль должен был пройти 28-29 августа, но не состоится в том числе из-за ограничения властей — массовые мероприятия в Петербурге нельзя проводить до 29 августа. «В настоящих условиях проведение фестиваля невозможно», — рассказали в соцсети.

По последним данным ВОЗ, Россия находится на четвёртом месте в мире по числу заразившихся коронавирусом. Количество смертей сейчас больше, чем когда-либо за пандемию. Тенденция пугающая. Мы не хотим, чтобы VK Fest усугубил ситуацию. «ВКонтакте»

«ВКонтакте» добавила, что на фестиваль ежегодно приезжают люди из разных стран, но на фоне пандемии «поощрять дальние поездки в такое время тоже было бы безрассудно».

В 2019 году фестиваль собрал в парке 300-летия Петербурга 95 тысяч человек. В 2020 году из-за коронавируса VK Fest прошёл онлайн, офлайн мероприятие перенесли на 24 и 25 июля 2021 года.