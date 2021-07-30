«Не хотим усугубить ситуацию»: VK Fest в Петербурге перенесли на 2022 год из-за коронавирусных ограничений Статьи редакции
Это уже второй перенос фестиваля в этом году.
Седьмой фестиваль «ВКонтакте», который проходит в парке 300-летия Петербурга, перенесли на 23–24 июля 2022 года. Об этом представили соцсети рассказали TJ.
Фестиваль должен был пройти 28-29 августа, но не состоится в том числе из-за ограничения властей — массовые мероприятия в Петербурге нельзя проводить до 29 августа. «В настоящих условиях проведение фестиваля невозможно», — рассказали в соцсети.
«ВКонтакте» добавила, что на фестиваль ежегодно приезжают люди из разных стран, но на фоне пандемии «поощрять дальние поездки в такое время тоже было бы безрассудно».
В 2019 году фестиваль собрал в парке 300-летия Петербурга 95 тысяч человек. В 2020 году из-за коронавируса VK Fest прошёл онлайн, офлайн мероприятие перенесли на 24 и 25 июля 2021 года.
22 июня 2021 года VK Fest перенесли на месяц из-за роста количества заболевших коронавирусом.
Я думаю, оба оставшихся пользователя ВК могут себе позволить соблюдать соц.дистанцию в огромном парке. Зачем отменять?
оба пользователя вк
Ты даже не представляешь себе, как ошибаешься
Один остался?
Вк можно хейтить за любую хуйню, которая с ней творится, но врать точно не нужно. Не генерировалась рандомно, а загружалась с сервера и постоянно увеличивалась. Я проверял
а вот и третий пользователь
А зря, власти же говорили, что ни Евро, ни Алые не усугубили ситуацию, значит и тут будет все ок.
Давно не пользуюсь ВК (кроме функции логина через вк). Но могу сказать за VK Fest.
Туда идут не потому что это VK, а потому что там куча активностей на любой вкус и возраст: выставки ретро машин, косплей тусовочки, арт-объекты, стенды технических ВУЗов с прикольными визуализациями опытов, лекции на разные вкусы (как правило не узкопрофильные лекции, а "общими словами" на темы типа "Что такое ИИ" или "Как понять, что художники 17 века наёбывали заказчиков"). Отдельные тусовочки скейтбордистов, роллеров и bmx у скейт-парка. Музыка на разные вкусы.
Есть и блоки, на которые лично мне пофигу (не интересно): блогеры, площадка ВК Тестеров. У них там своя тусовочка и со стороны похоже, что они кайфуют.
В самый первый вк фест были проблемы с входом (мало рамок для входа стояло) и с туалетами (мало туалетов). Уже на следующий фест они сильно увеличили кол-во входов. Про туалеты отдельная история: там есть обычные биотуалеты в виде кабинок. А есть большие, чистые (по отзывам знакомых) помещения, сделанные из контейнеров от какого-то гигиенического спонсора, только для девушек.
Самый большой факап VK феста это проблемы с возвратами билетов. После отмены\переноса многие решили вернуть билеты и получить обратно деньги. Сильно не вникал, но похоже там куча хейта на организаторов из-за сложностей\невозможности вернуть билеты.
Я посещал много фестов, open-air мероприятий, в РФ и Европе, когда их еще свободно проводили. Моё мнение - по организации и разнообразию (но не по музыке!) VK фест точно в тройке лидеров
на гластонбери в резиновых сапогах рейвили
Вопрос личного комфорта. Я не говорю где лучше или хуже. Если кому-то в кайф в сапогах - супер
так глядишь и выборы перенесут
лично к каждому домой с урной придут
могут и тебя вынести в урне, если не там галочку поставишь.
Фестиваль должен был пройти 28-29 августа, но не состоится в том числе из-за ограничения властей — массовые мероприятия в Петербурге нельзя проводить до 29 августа.
футбол, алые паруса и день морячков
Вконтакте? Может ещёи одноклассники.сру живы?
Необходимый алмаз
То, что бумеры ушли с вк, не снизило его популярность в целом. Теперь их места заняли зумеры и посещаемость ресурса существенно не снизилась.
Если зайти в популярные паблики, там дохуища лайков и комментариев, такой активности не было ни на одной странице в "годы популярности". А сколько малолеток там сидят в бесконечных этих своих чатиках? А сколько просмотров на порно-видео? (дохуя)
А у собянина все хорошо и ситуация стабилизируется
Или это что, в Питере переносят мероприятия на след. год, а в мск переносят сложную эпидем.обстановку в Питер?
-Проводим алые паруса, где не соблюдали соц дистанцию и ходили без масок
-Вы чего! Какой века-фезд?! Пандемия кругом вирус делает Кусь!
Расея же победила ковид?
Лол, да этот вк фест в хуй никому не упёрся.
Сигнал ни в прошлом году не отменяли, ни в этом уже не будут.