В отношении компании расследуют дело об организации финансовой пирамиды.

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Доронина задержали в рамках уголовного дела «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере», возбуждённого в декабре 2020 года. Тогда причастные к созданию финансовой пирамиды лица установлены не были.

О задержании Доронина сообщило местное информагенство «Татар-информ». Финансовая организация Finiko с 2019 года собрала от 3 до 7 миллиардов под обещание доходности в 20-30% в месяц. Летом 2021 года финансовая пирамида рухнула и перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.

У компании нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ, но при этом она продолжала работать и собирать деньги. В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию.