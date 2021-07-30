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Новости
Ольга Щербинина

В Казани задержали основателя компании Finiko Кирилла Доронина Статьи редакции

В отношении компании расследуют дело об организации финансовой пирамиды.

83 83 комментария
4930 просмотров

Доронина задержали в рамках уголовного дела «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере», возбуждённого в декабре 2020 года. Тогда причастные к созданию финансовой пирамиды лица установлены не были.

О задержании Доронина сообщило местное информагенство «Татар-информ». Финансовая организация Finiko с 2019 года собрала от 3 до 7 миллиардов под обещание доходности в 20-30% в месяц. Летом 2021 года финансовая пирамида рухнула и перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.

У компании нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ, но при этом она продолжала работать и собирать деньги. В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию.

По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 миллионов рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.

Крах финансовой пирамиды Finiko: тысячи людей…
Многие вкладчики всё ещё надеются вывести деньги, пока организатор жалуется на партнёров и обещает…
tjournal.ru

#финико #доронин #арест #новости

Спасибо за наводку Сибирский Кот
83 83 комментария
26
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83 комментария
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Артем Горбов

73

Давайте все вместе сядем и помедитируем, чтобы его оправдали.

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AttentiveMilk

Артем
31

Дочь кормить нечем. Уже и не знаю что делать, девоньки. Муж прибьёт 🙄

Ответить

Нравственный жар

AttentiveMilk
6

пусть питается духовной пищей
муж прибьет любя

Ответить

Иван Грозный

Артем
5

давайте возьмем каждая по третьему кредиту что бы его выкупить

Ответить

Nick Rosenberg

Иван
6

Но чтобы точно хватило на выкуп, сначала занесем в новый проект с 9000% годовых

Ответить

Алексей Иванов

Артем
0

Вот вы шутите, а найдутся те, кто будет утверждать, что его лучше выпустить, ведь вложившиеся до последнего будут (хотят) думать, что он им выплатит, а если посадят, то уже точно все. Посему собраться помедитировать или скинуться на адвоката они могут. Всякие тупые васяны и овуляхи с 65 кредитами мыслят несколько нестандартно и способны на разного рода вещи.

Ответить

master of mastery

30

в Казани

Ебать, основатель (зиц-председатель) пирамиды оказался таким же тупым, как и ее участники.

Ответить

Чувствительный Влад

master
6

Если он зиц, то всё равно странно оставаться было в России. Хотя хрен знает, что ему наобещать могли, я не знаю на сколько он тупой ирл.

Ответить

Различный рубин

master
4

Вощето, зиц именно для этого и существует

Ответить

alexferman

24

Ща вкладчики за него ещё топить начнут, на митинги выходить

Ответить

Чувствительный Влад

alexferman
23

Пока Доронин за решёткой, он не может выплачивать деньги вкладчикам!

Ответить

aliftin

alexferman
1

Наверняка среди копов есть его вкладчики. В бойцовском клубе копы яца хотели отрезать, а тут выведут из сизо и помогут их страны сбежать. 

Ответить

Подозрительный Кот

alexferman
1

да, за мавроди так же выходили)

Ответить

Ирина Ермолова

alexferman
0

Будут, как обманутые дольщики, дороги перекрывать?

Ответить

Испанский украинец

alexferman
0

Блять

Ответить

Ваша Закладко

alexferman
0

и замминистра цифровой какой-то подключится ещё, он же там ручался за кого-то из этих деляг татарских

Ответить

Ключевой Никита

21

У компании нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ

РФМ заблочит твою сберовскую карту за перевод денег за аренду хаты, а этих даже не тронули

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Ключевой
1

Ну не блочит же.

Ответить

Smaug The Terrible

9

Пацан к успеху шел. Не фартануло

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Smaug
1

Шоколад не виноват

Ответить

Smaug The Terrible

Doktor
0

Один из моих первых мемов

Ответить

Ирина Ермолова

Smaug
0

Которые вы увидели или которые вы придумали?

Ответить

Smaug The

Ирина
0

Увидел в интернете, конечно.
До этого разве что олбанский и йа креведко могу вспомнить

Ответить

Ирина Ермолова

Smaug
1

Я уж думал вы тот легендарный человек, кто сделал скрин того видео и написали "Не получилось, не фортануло" 

Ответить

Марк Туллий

Smaug
0

первыми могу вспомнить кащенитов, они, кажись, еще в конце девяностых появились, на заре рунета

Ответить

Smaug The

Марк
0

Ну я про кащенитов уже только с лурки узнал

Ответить

Nikita Resh

Smaug
0

Поридж?

Ответить

Smaug The

Nikita
0

Двачер чтоле? В те времена интернет во всяких ебенях типа Эребора начал появляться

Ответить

Nikita Resh

Smaug
1

Самый первый мем «в СССР секса нет»

Ответить

Кирилл

Smaug
0

А как же повар спрашивает повара?

Ответить

Smaug The

Кирилл
0

Он почему-то мимо меня прошел. Я про него всего несколько лет назад узнал.

Ответить

Грустная Псина

Smaug
0

Очень странно, что он не смылся в другую страну. 

Ответить

Владислав Тихонов

Грустная
1

Вероятно его работа заключалась в том, чтобы сесть

Ответить

Святой Никита

7

Настоящий бенефициар походу уже вне российской юрисдикции или же наоборот он сидит в ЦБ или ещё каких органах. А этого чепушилу посадят как публичное лицо.

Ответить

Llaren Hlaalo

4

Земля ему стекловатой.

Ответить

AttentiveMilk

Llaren
0

Ало

Ответить

Андрей Охапкин

AttentiveMilk
5

Продавай этот алюминий нахуй

Ответить

Чувствительный Влад

4

Бгг, я думал он давно в Турции.

Ответить

мЕдь

3

Наверняка дроп. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

Не понимаю зачем люди светят себя в таких историях. 

Ответить

Негативный череп

мЕдь
2

За деньги

Ответить

гачик

0

А вот и подземная тюрьма пригодится. В Казани же тоже такие есть?

Ответить

Ключевой Никита

гачик
8

казань - родина мема про бутылку.

Ответить

Smaug The Terrible

Ключевой
2

Когда-нибудь у того РОВД памятник мему поставят

Ответить

Ключевой Никита

Smaug
3

нерукотворный

Ответить

Нравственный жар

Ключевой
3

к нему не зарастёт народная тропа

Ответить

Нравственный жар

Нравств…
3

Вознесся б выше он головкой непокорной
Александрийского столпа.

Ответить

Ирина Ермолова

Smaug
0

Хмммм, а когда-нибудь в городе Орле будет стоять памятник Геннадию Горину. 

Ответить

Индивидуальный

Ирина
0

А когда-нибудь в городе Горине будет стоять памятник Дмитрию Орлову.

Ответить

гачик

Ключевой
0

Блляяяяяяяяя

Ответить

Ирина Ермолова

Ключевой
0

Хммм, интересно как это может быть связано?

Ответить

Ключевой Никита

Ирина
0

ОВД «Дальнее»

Ответить

Nikita Resh

Ключевой
0

Это не только мем

Ответить

Ключевой Никита

Nikita
0

но и объективная действительность

Ответить

Необходимый алмаз

1

Откупится и уедет чиллить в Африку

Ответить

Последствия Диморфизма

Необходимый
2

Зачем? До двух лет и те условно

Ответить

Грустная Псина

Последствия
0

почему до двух?  Даже если год в сизо помаринуют приятного мало в этом.

Ответить

Последствия

Грустная
0

За сколько ты готов посидеть в сизо? Думаю ему хватит на всю оставшуюся жизнь поле этого года

Ответить

Helgi Oiisac

Последс…
0

кек. я думаю он из сизо не выйдет, обысно так бывает с подставными

Ответить

johny64 XZ

1

Ну все по классике, кто больше всех светил лицом - посидит пару годиков и поедет к подельникам за бугор тратить денежки.

Ответить

Nick Rosenberg

johny64
1

Ну или на на шконке за шнурки повесится от раскаяния. 

Ответить

Ирина Ермолова

1
Ответить

Последствия Диморфизма

1

Если не переквалифицируют в 159, то по 172 получит год условки со штрафом и будет жить припеваючи. 

Ответить

AZP

1

Вот еблан. Я думал, он давно в далёких странах.

Ответить

гачик

1

Так пацаны, а я вот финики тоже хавал вчера. Стоит беспокоится?

Ответить

Fancy Image

1

За задержание турецкого гражданина Onur Namik должно вступиться посольство Турции

Ответить

Zosim Michail

0

Это он стал турецко-подданным? 

Ответить

Антигравитационный торт

0

Кого осудят за битхоин?

Ответить

Антигравитационный торт

Антигравитацион…
0

@Дыня тебя?

Ответить

Елизавета Михайлова

0

Какая отвратительная ро-ожа!

Ответить

Скромный коктейль

0

всмыслий, у него чо, крыши не было?
да и про турецкий паспорт слухи ходили

Ответить

Последствия Диморфизма

Скромный
0

Та зачем? Статья ни о чем. 

Ответить

KSA

0

 привлечению денежных средств в особо крупном размере

Это престкпление? Почему тогда существуют банки?

Ответить

Последствия Диморфизма

KSA
0

Потому что это 172, а банки регулирует цб. Их тоже частенько прикрывают за отмыв и тд.

Ответить

KSA

Последствия
0

172 чего?

Ответить

Олег Феоктистов

KSA
0

ук рф

Ответить

toptart

0

Он же взятку вроде нехилую заносил

Ответить

гачик

0

Когда сбор денег на адвоката???

Ответить

Антон Лисин

0

Лохи в надежде, что им деньги вернут 

Ответить

Подозрительный Кот

0

ну посадят его на лет пять, деньги не найдут, он выйдет и уедет за границу к своим корешам за своей долей.

Ответить

Nikita Resh

0

Финико ля комедия

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Lanker

0

Похоже он был номинальным руководителем, подставным лицом

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Robo Krabe

0

Почаще бы таких ловили  

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