В Казани задержали основателя компании Finiko Кирилла Доронина Статьи редакции
В отношении компании расследуют дело об организации финансовой пирамиды.
Доронина задержали в рамках уголовного дела «Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере», возбуждённого в декабре 2020 года. Тогда причастные к созданию финансовой пирамиды лица установлены не были.
О задержании Доронина сообщило местное информагенство «Татар-информ». Финансовая организация Finiko с 2019 года собрала от 3 до 7 миллиардов под обещание доходности в 20-30% в месяц. Летом 2021 года финансовая пирамида рухнула и перестала выплачивать деньги своим вкладчикам.
У компании нет ни российского юрлица, ни лицензии ЦБ, но при этом она продолжала работать и собирать деньги. В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию.
По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 миллионов рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
Давайте все вместе сядем и помедитируем, чтобы его оправдали.
Дочь кормить нечем. Уже и не знаю что делать, девоньки. Муж прибьёт 🙄
давайте возьмем каждая по третьему кредиту что бы его выкупить
Но чтобы точно хватило на выкуп, сначала занесем в новый проект с 9000% годовых
Вот вы шутите, а найдутся те, кто будет утверждать, что его лучше выпустить, ведь вложившиеся до последнего будут (хотят) думать, что он им выплатит, а если посадят, то уже точно все. Посему собраться помедитировать или скинуться на адвоката они могут. Всякие тупые васяны и овуляхи с 65 кредитами мыслят несколько нестандартно и способны на разного рода вещи.
в Казани
Ебать, основатель (зиц-председатель) пирамиды оказался таким же тупым, как и ее участники.
Ща вкладчики за него ещё топить начнут, на митинги выходить
Чувствительный Влад
Пока Доронин за решёткой, он не может выплачивать деньги вкладчикам!
Наверняка среди копов есть его вкладчики. В бойцовском клубе копы яца хотели отрезать, а тут выведут из сизо и помогут их страны сбежать.
и замминистра цифровой какой-то подключится ещё, он же там ручался за кого-то из этих деляг татарских
Пацан к успеху шел. Не фартануло
Шоколад не виноват
Один из моих первых мемов
Которые вы увидели или которые вы придумали?
Я уж думал вы тот легендарный человек, кто сделал скрин того видео и написали "Не получилось, не фортануло"
первыми могу вспомнить кащенитов, они, кажись, еще в конце девяностых появились, на заре рунета
Поридж?
Очень странно, что он не смылся в другую страну.
Земля ему стекловатой.
Ало
Наверняка дроп.
А вот и подземная тюрьма пригодится. В Казани же тоже такие есть?
Ключевой Никита
казань - родина мема про бутылку.
Когда-нибудь у того РОВД памятник мему поставят
Ключевой Никита
нерукотворный
Хмммм, а когда-нибудь в городе Орле будет стоять памятник Геннадию Горину.
Индивидуальный
А когда-нибудь в городе Горине будет стоять памятник Дмитрию Орлову.
Хммм, интересно как это может быть связано?
Это не только мем
Зачем? До двух лет и те условно
почему до двух? Даже если год в сизо помаринуют приятного мало в этом.
За сколько ты готов посидеть в сизо? Думаю ему хватит на всю оставшуюся жизнь поле этого года
Ну все по классике, кто больше всех светил лицом - посидит пару годиков и поедет к подельникам за бугор тратить денежки.
Если не переквалифицируют в 159, то по 172 получит год условки со штрафом и будет жить припеваючи.
За задержание турецкого гражданина Onur Namik должно вступиться посольство Турции
Кого осудят за битхоин?
привлечению денежных средств в особо крупном размере
Это престкпление? Почему тогда существуют банки?
Потому что это 172, а банки регулирует цб. Их тоже частенько прикрывают за отмыв и тд.
ну посадят его на лет пять, деньги не найдут, он выйдет и уедет за границу к своим корешам за своей долей.