На это планируют потратить 57 миллионов рублей.

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр»), занимающийся реализацией закона об изоляции рунета, выделил деньги на четыре мобильных комплекса мониторинга сетей связи. Внимание на госзакупку обратило «МБХ медиа».

Ведомство планирует закупить четыре машины Renault Duster или аналогичные им автомобили и такое же количество мобильных комплексов мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа. Их направят в филиалы ГРЧЦ в четырёх федеральных округах – в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском.

Комплексы предназначены «для мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналогового телерадиовещания». Они будут сканировать публичные Wi-Fi сети на доступность в них «запрещённых ресурсов», внесённых в реестр РКН.

Также комплексы будут уметь пеленговать обнаруженные сигналы, фиксировать состояние электромагнитной обстановки и выявлять источники радиоизлучений.