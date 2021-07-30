Роскомнадзор закупит мобильные системы для поиска запрещённой информации в публичных сетях Wi‑Fi Статьи редакции
На это планируют потратить 57 миллионов рублей.
Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр»), занимающийся реализацией закона об изоляции рунета, выделил деньги на четыре мобильных комплекса мониторинга сетей связи. Внимание на госзакупку обратило «МБХ медиа».
Ведомство планирует закупить четыре машины Renault Duster или аналогичные им автомобили и такое же количество мобильных комплексов мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа. Их направят в филиалы ГРЧЦ в четырёх федеральных округах – в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском.
Комплексы предназначены «для мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналогового телерадиовещания». Они будут сканировать публичные Wi-Fi сети на доступность в них «запрещённых ресурсов», внесённых в реестр РКН.
Также комплексы будут уметь пеленговать обнаруженные сигналы, фиксировать состояние электромагнитной обстановки и выявлять источники радиоизлучений.
Щяс тебя закроем без суда и следствия, @Сладкийполуденныйсонныйпаралич тащи маузер
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@Аниме Бот посоветуй чего на вечер
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Ведомство планирует закупить четыре машины Renault Duster или аналогичные им автомобили и такое же количество мобильных комплексов мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа.
Чего блядь? Тут же просто кто-то решил себе новые тачки взять. Ну не возможно же быть таким тупым и не понимать что для этого не нужно даже пешком топать на точку/
Жилой велосипед
Да, ведь дастер это бизнес класс уровня мерседес s класс
Не, ну даже если предположить, что они реально будут ездить по точкам, то нахуя такие машины. Им не нужно от них ничего кроме передвижения/
Тюремный бас
я тоже не понимаю, почему министры не ездят на киа рио.
бабки-то наши тратятся
Да, ведь на этих машинах именно чиновники будут ездить, а не инженеры с оборудованием/
Тоже не понял прикола. Логичнее взять грузовичок типа газели, чтобы оборудование разместить, почему именно дастер...
Самое приемлемое для эконом класса. Семье приятно, и работать можно не покладая рук.
оборудование разместить
Это не шпионский фильм, там нет больших шкафов с бобинами
Там оборудование максимум размером с мобилку.
Они будут сканировать публичные Wi-Fi сети
Это разве не попадает под неправомерный доступ? Или к паблик-сетям можно подключаться?
Подключение к публичной сети макдональдса - неправомерный доступ? Что?
Паблик-сети есть и у частных лиц
Ты оставил вай-фай без пароля и поключающиеся делают это неправомерно, так?
Да, так делать нельзя. Я поэтому и интересуюсь, как это законом регулируется
Давайте ещё фидонет проверим, вдруг и там что-то запретное найдём. И чипы в компы обязуем поставить чтобы флешки проверять.
тачки пеленгаторы? вроде уже такое было когда-то
Немой самолет
В "17 мгновений весны" было. Радистку Кэт искали фрицы.