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Ольга Щербинина

Роскомнадзор закупит мобильные системы для поиска запрещённой информации в публичных сетях Wi‑Fi Статьи редакции

На это планируют потратить 57 миллионов рублей.

Подведомственный Роскомнадзору ФГУП «ГРЧЦ» («Главный радиочастотный центр»), занимающийся реализацией закона об изоляции рунета, выделил деньги на четыре мобильных комплекса мониторинга сетей связи. Внимание на госзакупку обратило «МБХ медиа».

Ведомство планирует закупить четыре машины Renault Duster или аналогичные им автомобили и такое же количество мобильных комплексов мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа. Их направят в филиалы ГРЧЦ в четырёх федеральных округах – в Северо-Западном, Приволжском, Южном и Уральском.

Комплексы предназначены «для мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа, цифрового и аналогового телерадиовещания». Они будут сканировать публичные Wi-Fi сети на доступность в них «запрещённых ресурсов», внесённых в реестр РКН.

Также комплексы будут уметь пеленговать обнаруженные сигналы, фиксировать состояние электромагнитной обстановки и выявлять источники радиоизлучений.

#новости #роскомнадзор

717 просмотров
38 38 комментариев
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38 комментариев
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Сухой микрофон

4

Роскомпозор. Какую блять запрещенную информацию они будут искать в wifi сетях? Как кто-то смотрит аниме в торговом центре?
За такое обычных граждан привлекают по УКРФ, а РКН можно? 
Или не до законов? 

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Аниме

Сухой
2

Привет, можешь больше не заходить

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мЕдь

Аниме
1

Есть решения судов! Почему подстайт ещё не закрыт??

Ответить

Аниме

мЕдь
3

Щяс тебя закроем без суда и следствия, @Сладкийполуденныйсонныйпаралич тащи маузер

Ответить

мЕдь

Аниме
1

@Сладкийполуденныйсонныйпаралич 

Ответить

мЕдь

мЕдь
1

@serguun42 + Листочек = Аниме к ответу!

Ответить

Аниме

мЕдь
2

@Аниме Бот посоветуй чего на вечер

Ответить

Аниме Бот

Аниме
0

Тройное изнасилование! (Октябрь 2008 — Июль 2009) [OVA]
Японское название: レイプ！レイプ！レイプ！
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https://shikimori.one/animes/5316-rape-rape-rape
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Лысина Арика

Аниме
0

Одобряю/ 

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мЕдь

Аниме
0

Травишь??

Ответить

Лысина Арика

2

Ведомство планирует закупить четыре машины Renault Duster или аналогичные им автомобили и такое же количество мобильных комплексов мониторинга сетей сотовой связи и беспроводного широкополосного доступа.

Чего блядь? Тут же просто кто-то решил себе новые тачки взять. Ну не возможно же быть таким тупым и не понимать что для этого не нужно даже пешком топать на точку/ 

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Жилой велосипед

Лысина
1

Да, ведь дастер это бизнес класс уровня мерседес s класс

Ответить

Лысина Арика

Жилой
0

Не, ну даже если предположить, что они реально будут ездить по точкам, то нахуя такие машины. Им не нужно от них ничего кроме передвижения/ 

Ответить

Тюремный бас

Лысина
1

я тоже не понимаю, почему министры не ездят на киа рио.
бабки-то наши тратятся

Ответить

Лысина Арика

Тюремный
0

Да, ведь на этих машинах именно чиновники будут ездить, а не инженеры с оборудованием/ 

Ответить

Asuka Langley

Лысина
0

Тоже не понял прикола. Логичнее взять грузовичок типа газели, чтобы оборудование разместить, почему именно дастер...

Ответить

Lofoten Forsake

Asuka
2

Самое приемлемое для эконом класса. Семье приятно, и работать можно не покладая рук. 

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Имя И Фамилия

Asuka
2

оборудование разместить

Это не шпионский фильм, там нет больших шкафов с бобинами

Ответить

Asuka Langley

Имя
0

Тогда и дастер ни к чему

Ответить

Пластиковое Окно

Asuka
0

Там оборудование максимум размером с мобилку.

Ответить

Лысина Арика

Пластик…
0

В рюкзак можно всё уместить/

Ответить

Asuka Langley

1

Они будут сканировать публичные Wi-Fi сети

Это разве не попадает под неправомерный доступ? Или к паблик-сетям можно подключаться?

Ответить

Имя И Фамилия

Asuka
0

Подключение к публичной сети макдональдса - неправомерный доступ? Что?

Ответить

Asuka Langley

Имя
0

Паблик-сети есть и у частных лиц

Ответить

Имя И Фамилия

Asuka
0

Ты оставил вай-фай без пароля и поключающиеся делают это неправомерно, так?

Ответить

Asuka Langley

Имя
0

Да, так делать нельзя. Я поэтому и интересуюсь, как это законом регулируется

Ответить

Имя И Фамилия

Asuka
1
Ответить

Dmitry Sursin

Asuka
0

неправомерный 

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Антон Пострунин

1

Давайте ещё фидонет проверим, вдруг и там что-то запретное найдём. И чипы в компы обязуем поставить чтобы флешки проверять. 

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Smaug The Terrible

Антон
0

Это в планах на 2023ий год

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Различный рубин

1

Дебилы, бля. Публичные Wi-Fi сети, работают через тех же провайдеров, из которых вы свой хуй не вытаскиваете круглосуточно.

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Р О Б А Т

1

Обнаружен ТЖ

Ответить

Имя И Фамилия

0

Вообще такие машинки уже есть очень давно, по работе пересекаемся

Ответить

Alexey Samarkin

0

Поеду в Мегу съезжу расследования Навального посмотрю

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Ваша Закладко

0

тачки пеленгаторы? вроде уже такое было когда-то 

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Немой самолет

Ваша
0

В "17 мгновений весны" было. Радистку Кэт искали фрицы.

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Ваша Закладко

Немой
0

жизнь остросюжетнее всяких кино

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alexferman

0

Сколько же бюджетных денег на всякую скрепную хуиту тратят

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