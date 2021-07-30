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Новости
Sasha Shambilova

Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live» Статьи редакции

Также регулятор требует ограничения доступа к личному каналу Любови Соболь.

37 37 комментариев
1477 просмотров

26 июля на почту «Навальный Live» пришло письмо от YouTube, в котором сообщалось, что Роскомнадзор внёс канал в список запрещённых материалов. Такое же уведомление получила Соболь в отношении своего личного канала. Об этом она сообщила в видео на «Навальный Live».

Как сообщает Соболь, требование заблокировать каналы целиком незаконны. Во-первых, потому что ограничивать доступ можно лишь к отдельным материалам, а во-вторых, потому что решение о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.

Авторы каналов собираются оспорить решение о блокировке через суд. Сейчас на «Навальный Live» подписаны 2,43 миллиона человек, на личный канал Соболь — 61 тысяча.

9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального.

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь, Волкова и 39 штабов. Генпрокуратура нашла на них «информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях».

27 июля стало известно, что Роскомнадзор также потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального: Волкова, Албурова и Милова.

#новости

Статья дополняется
37 37 комментариев
1
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37 комментариев
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kicilian

27

Ну нечего страшного, мы и потерпеть можем 

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Гражданский дым

kicilian
6

— ВЫ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ???
— ДА, ПРЕЗИДЕНТ!!!
— Я НЕ СЛЫШУ?!
— ТАК ТОЧНО, ПРЕЗИДЕНТ!!!
— ОООООООООООООООООО

Ответить

Andi Bigglesworth

Гражданский
0

Оооо кто проживает на дне…

Ответить

Smaug The Terrible

15

В ответ я требую заблокировать канал Соловьева

Ответить

Sergey Karbivnichiy

Smaug
5

Это другое.

Ответить

Андрей Рядькин

Smaug
0

Это итальянцам запрос надо делать. Тут не юрисдикция РКН

Ответить

Михаил Зинчук

9

как забухтели то перед выборами)))

Ответить

Различный рубин

5

А чо, дорогие, самим не получается? Ваша глушилка за миллиарды не работает что ли?

Ответить

Имя И Фамилия

Различный
3

Глушилка на примере твиттера отлично справляется, готов ли ты терпеть блокировку всего ютьюба - вот вопрос

Ответить

kicilian

1

Ну нечего страшного, мы и потерпеть можем 

Ответить

Лот тот

kicilian
4

Ну нечего страшного, мы и потерпеть можем 

Ответить

Конструктивный каякер

Лот
2

Ну нечего страшного, мы и потерпеть можем 

Ответить

Кхалиси Бот

kicilian
1

Ну нечегё стьяшнаго, мы и пётейпеть мёзем

Ответить

Никон Макиенко

kicilian
0

@Кхалиси Бот

Ответить

Владимир Климов

2

Запрещальщики идут на хуй.

Ответить

Михаил Кометов

Владимир
0

"Путин подписал закон о запрете чиновникам идти нахуй"

Ответить

Владимир Климов

Михаил
0

Но они не чиновники, а просто говноеды.

Ответить

Имя И Фамилия

–1

Закроют

Ответить

Роман Новиков

Имя
1

Ждём массовые протесты 

Ответить

Имя И Фамилия

Роман
12

Лучшая шутка за день

Ответить

Леха

0

Также регулятор требует ограничения доступа к личному каналу Любови Соболь.

Ну теперь точно вебкам

Ответить

Саша Александров

1

Роскомнадзор заблокировал граждан России.

Ответить

Илья Бугур

1

 Как сообщает Соболь, требование заблокировать каналы целиком незаконны. Во-первых, потому что ограничивать доступ можно лишь к отдельным материалам, а во-вторых, потому что решение о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.

втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени»

Ответить

Роман Новиков

0

Мне некогда, я на даче

Ответить

Кирилл Вселенский

0

Последняя битва гугла между добром и подчинению законам этой страны

Ответить

Новенький якорь

Кирилл
0

Слышь, мы тут империя

Ответить

Wlad Richter

0

Штож

Ответить

Andrey Svetlov

0

Как же бомбит от таких новостей, пиздец

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Ютуб надеюсь не прогнётся? Да, потом используют как повод для блокировки.. но если захотят - другой найдут..

Ответить

Pavel Voronin

Вежливый
0

прогнутся, ибо бабло побеждает зло

Ответить

Вежливый Снайпер

Pavel
0

Значит, надо заряжать youtube-dl (

Ответить

Seon

0

А есть прецеденты чтобы в "отдельных странах" блочили не некоторые видео а весь канал в целом?

Ответить

Pavel Voronin

Seon
0

В чём-то нужно быть первыми.

Ответить

Любой месяц

0

Почему все эти каналы, которые просят забанить, просто не могут ПЕРЕИМЕНОВАТЬ??

Ответить

Dre Dra

0

Боже, какие же россияне терпилы…😔

Ответить

Pavel Voronin

Dre
0

Это не про терпилость, а про самоорганизацию. А с этим действительно всё нехорошо.

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Ключевой Никита

0

Для принятия решения администраторам Гугла придется осмотреть все ролики на Навальный лайв.

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