Также регулятор требует ограничения доступа к личному каналу Любови Соболь.

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26 июля на почту «Навальный Live» пришло письмо от YouTube, в котором сообщалось, что Роскомнадзор внёс канал в список запрещённых материалов. Такое же уведомление получила Соболь в отношении своего личного канала. Об этом она сообщила в видео на «Навальный Live».

Как сообщает Соболь, требование заблокировать каналы целиком незаконны. Во-первых, потому что ограничивать доступ можно лишь к отдельным материалам, а во-вторых, потому что решение о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.

Авторы каналов собираются оспорить решение о блокировке через суд. Сейчас на «Навальный Live» подписаны 2,43 миллиона человек, на личный канал Соболь — 61 тысяча.

9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального.

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь, Волкова и 39 штабов. Генпрокуратура нашла на них «информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях».

27 июля стало известно, что Роскомнадзор также потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального: Волкова, Албурова и Милова.