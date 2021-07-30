Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live» Статьи редакции
Также регулятор требует ограничения доступа к личному каналу Любови Соболь.
26 июля на почту «Навальный Live» пришло письмо от YouTube, в котором сообщалось, что Роскомнадзор внёс канал в список запрещённых материалов. Такое же уведомление получила Соболь в отношении своего личного канала. Об этом она сообщила в видео на «Навальный Live».
Как сообщает Соболь, требование заблокировать каналы целиком незаконны. Во-первых, потому что ограничивать доступ можно лишь к отдельным материалам, а во-вторых, потому что решение о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.
Авторы каналов собираются оспорить решение о блокировке через суд. Сейчас на «Навальный Live» подписаны 2,43 миллиона человек, на личный канал Соболь — 61 тысяча.
9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального.
26 июля Роскомнадзор заблокировал сайты Навального, Соболь, Волкова и 39 штабов. Генпрокуратура нашла на них «информацию с призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях».
27 июля стало известно, что Роскомнадзор также потребовал от YouTube заблокировать каналы соратников Навального: Волкова, Албурова и Милова.
Ну нечего страшного, мы и потерпеть можем
Гражданский дым
— ВЫ ГОТОВЫ ТЕРПЕТЬ???
— ДА, ПРЕЗИДЕНТ!!!
— Я НЕ СЛЫШУ?!
— ТАК ТОЧНО, ПРЕЗИДЕНТ!!!
— ОООООООООООООООООО
В ответ я требую заблокировать канал Соловьева
Глушилка на примере твиттера отлично справляется, готов ли ты терпеть блокировку всего ютьюба - вот вопрос
Ну нечего страшного, мы и потерпеть можем
Запрещальщики идут на хуй.
"Путин подписал закон о запрете чиновникам идти нахуй"
Закроют
Ждём массовые протесты
Также регулятор требует ограничения доступа к личному каналу Любови Соболь.
Ну теперь точно вебкам
Как сообщает Соболь, требование заблокировать каналы целиком незаконны. Во-первых, потому что ограничивать доступ можно лишь к отдельным материалам, а во-вторых, потому что решение о признании ФБК экстремистской организацией ещё не вступило в силу.
втетьих 3)что ты мне сделаешь, я в другом городе за мат извени»
Последняя битва гугла между добром и подчинению законам этой страны
Ютуб надеюсь не прогнётся? Да, потом используют как повод для блокировки.. но если захотят - другой найдут..
прогнутся, ибо бабло побеждает зло
А есть прецеденты чтобы в "отдельных странах" блочили не некоторые видео а весь канал в целом?
Боже, какие же россияне терпилы…😔
Это не про терпилость, а про самоорганизацию. А с этим действительно всё нехорошо.