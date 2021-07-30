{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Яна Ломакина

На химкомбинате «Каменский» в Ростовской области произошёл взрыв. Семь человек госпитализировали с 80-100% ожогов тела Статьи редакции

По данным СМИ, один из пострадавших скончался в больнице.

3 3 комментария
300 просмотров
Взрыв на химкомбинате «Каменский» Видео из группы «Подслушано в Каменске-Шахтинском» во «Вконтакте»

В городе Каменск-Шахтинский на химкомбинате «Каменский» вечером 29 июля произошёл взрыв. В реанимацию с сильными ожогами попали семь сотрудников предприятия, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на депутата заксобрания региона Ирину Полякову. На комбинате подтвердили факт ЧП.

По данным Baza, шесть работников завода получили 100% ожогов тела, один — 80%. Один из сотрудников от полученных ожогов умер в больнице, пишет издание. Также это сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. На данный момент официального подтверждения нет.

Предварительно, авария произошла во время обычной процедуры по изготовке форм. На одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», после чего руководитель принял решение закрывать его вручную. В цех вошли семь сотрудников — хотя по правилам внутри могло находиться не более пяти. Во время исправления сломавшейся заслонки произошёл взрыв.

Пресс-служба «Комбината «Каменского» подтвердила факт пожара и госпитализацию семерых сотрудников. Там отмечают, что для расследования инцидента создали оперативную группу во главе с директором департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрием Капрановым.

В администрации Каменска-Шахтинского отказались комментировать информацию, подчеркнув, что «предприятие закрыто». Согласно данным РБК, предприятие «Комбинат Каменский» было зарегистрировано в 2006 году в Ростовской области. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов для оборонной промышленности.

#новости #происшествия #регионы

3 3 комментария
{ "author_name": "Яна Ломакина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043f\u0440\u043e\u0438\u0441\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 3, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 417539, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 30 Jul 2021 16:36:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Шило

0

Ну и по классике

Ответить

Sanek Igoshev

0

 На одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», после чего руководитель принял решение закрывать его вручную. В цех вошли семь сотрудников — хотя по правилам внутри могло находиться не более пяти. Во время исправления сломавшейся заслонки произошёл взрыв.

Чтож руководитель сам не пошел его ручками закрывать? 

Ответить

Индивидуальный Влад

0

произошёл взрыв

ХЛОПОК

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 3 комментария
Обсуждаемое
Новости
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий
Со 2 августа в городе разрешили работу фуд-кортов и аттракционов при 100% вакцинации сотрудников.
180
Спорт
«Даже если тебе это не нравится, нужно принимать»: испанский гимнаст ответил Татьяне Навке
Он удивился, что олимпийская чемпионка не поддерживает других спортсменов, а осуждает их.
243
Новости
На модуле «Наука» на МКС незапланированно включились двигатели. Их удалось отключить спустя 20 минут
Модуль пристыковался к станции несколько часов назад.
195
Популярное за три дня
Интернет
«Факцина, жижа и шмурдяк»: как российские антипрививочники из телеграм-чатов выросли в целое офлайн-движение
Противники вакцин набрали популярность на фоне обязательной вакцинации и новых антиковидных ограничений — разбираемся, какие у них убеждения и зачем они выходят на улицы.
698
Интернет
Hello darkness, my old friend: история бесконечной грусти Бена Аффлека, увековеченная интернетом в мемах
За годы в сети настолько привыкли ассоциировать себя с депрессивными снимками актёра, что даже в безмятежных моментах вроде отдыха с Дженнифер Лопес видят тоску.
55
Интернет
«Вы продаёте рыбов? Красивое...»: фраза из абсурдной картинки с котами стала мемом
Просто показываю.
131
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null