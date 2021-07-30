По данным СМИ, один из пострадавших скончался в больнице.

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Взрыв на химкомбинате «Каменский» Видео из группы «Подслушано в Каменске-Шахтинском» во «Вконтакте»

В городе Каменск-Шахтинский на химкомбинате «Каменский» вечером 29 июля произошёл взрыв. В реанимацию с сильными ожогами попали семь сотрудников предприятия, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на депутата заксобрания региона Ирину Полякову. На комбинате подтвердили факт ЧП.

По данным Baza, шесть работников завода получили 100% ожогов тела, один — 80%. Один из сотрудников от полученных ожогов умер в больнице, пишет издание. Также это сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. На данный момент официального подтверждения нет.

Предварительно, авария произошла во время обычной процедуры по изготовке форм. На одной из установок не закрылся специальный «отсекатель», после чего руководитель принял решение закрывать его вручную. В цех вошли семь сотрудников — хотя по правилам внутри могло находиться не более пяти. Во время исправления сломавшейся заслонки произошёл взрыв.

Пресс-служба «Комбината «Каменского» подтвердила факт пожара и госпитализацию семерых сотрудников. Там отмечают, что для расследования инцидента создали оперативную группу во главе с директором департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпроторга России Дмитрием Капрановым.