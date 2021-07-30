Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net Статьи редакции
«Агония тоталитарного режима, очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках».
Регулятор направил письмо о блокировке по требованию ФСИН и ФСБ основателю проекта Владимиру Осечкину. Об этом он сообщил в своём фейсбуке. По словам Осечкина, Федеральная служба исполнения наказаний в течение нескольких лет пыталась помешать работе Gulagu.net.
Также Осечкин сообщил о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека. Блокировку команда проекта считает незаконной и политической.
25 мая правозащитный центр Gulagu.net прекратил работу в России после посадки самолёта с экс-главредом Nexta. Основатель организации заявил, что работать в стране после «спецоперации КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича» небезопасно.
Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключённых и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН.
я короче купил пс5 и клал хер на всю вот эту вот страну и борьбу с режимом. я устал, слишком сложно, до свидания, читать все эти пытки, навальные, соболи, заебало. я буду просто играть себе и жить в своем маленьком мире, пока товарищ майор не отберет мою приставку. всем спасиб за внимание. не могу говорить, пока
Кек.
Я просто ипотеку взял и женился. Уже не помню, в каком порядке.
А игры ты себе на что покупать будешь? Разве они там не стоят каких-то заоблачных денег?
Тюремный бас
мне падают на карту деньги, я их трачу
Гулаг.да
Жилой огонь
сука. на поверхности же лежало.
Ну да. Была новость про Насилию.нет и там такая же шутка была
Gulagu.da
Индивидуальный Влад
TJournal.ru
Скромный будильник
Главное чтоб оставили дэтэфэ
Ребята, я физически не могу столько интересного читать, моя флешка почти полна уже
Агония тоталитарного режима
Когда победа?
Еще немного, еще чуть-чуть и точно уволится
Уйдет в силу неопродолимых обстоятельств
Волна народного гнева настигла узурпатора и он был вынужден признать поражение
Ждём момента, когда из России будут переезжать в Казахстан со словами "там хоть свободы больше"
Не знал, что есть такой интересный ресурс. Роскомпозор, спасибо за рекламу, подниму vpn