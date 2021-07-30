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Sasha Shambilova

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра Gulagu.net Статьи редакции

«Агония тоталитарного режима, очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках».

Регулятор направил письмо о блокировке по требованию ФСИН и ФСБ основателю проекта Владимиру Осечкину. Об этом он сообщил в своём фейсбуке. По словам Осечкина, Федеральная служба исполнения наказаний в течение нескольких лет пыталась помешать работе Gulagu.net.

Агония тоталитарного режима, очередная попытка подавить свободу слова и запретить россиянам узнавать о пытках и о всём том, что ожидает россиян в российских страшных тюрьмах. Коррупционеры и садисты нас боятся и пытаются (неумело) противодействовать нам, боятся наших независимых расследований и разоблачений их страшных преступлений.

Это история про то, как спецслужбы надавили на судей и заблокировали самый популярный в сети интернет-ресурс правозащитного проекта, который с июля 2011 года разоблачал пытки и коррупцию в ФСИН, МВД и ФСБ.

Владимир Осечкин
основатель Gulagu.net

Также Осечкин сообщил о намерении подать иск в Европейский суд по правам человека. Блокировку команда проекта считает незаконной и политической.

25 мая правозащитный центр Gulagu.net прекратил работу в России после посадки самолёта с экс-главредом Nexta. Основатель организации заявил, что работать в стране после «спецоперации КГБ, СВР и ФСБ в отношении Романа Протасевича» небезопасно.

Gulagu.net — общественный проект, который борется за права заключённых и противодействует пыткам и коррупции в колониях ФСИН.

#новости #правозащита #блокировки

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Тюремный бас

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я короче купил пс5 и клал хер на всю вот эту вот страну и борьбу с режимом. я устал, слишком сложно, до свидания, читать все эти пытки, навальные, соболи, заебало.  я буду просто играть себе и жить в своем маленьком мире, пока товарищ майор не отберет мою приставку. всем спасиб за внимание. не могу говорить, пока

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Doktor Streyndzhlav

Тюремный
6

Кек.
Я просто ипотеку взял и женился. Уже не помню, в каком порядке.

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Павел Фролов

Doktor
1

Советую вспомнить порядок перед подачей документов на развод

Ответить

Marhal_New _Arleana

Тюремный
0

А игры ты себе на что покупать будешь? Разве они там не стоят каких-то заоблачных денег?

Ответить

гачик

Marhal_New
3

А как покупать то чего нет? кекеке

Ответить

Тюремный бас

Marhal_New
0

мне падают на карту деньги, я их трачу

Ответить

Marhal_New

Тюремный
0

ну хоть не камни с неба

Ответить

Хуя тебя рвёт

Тюремный
0

Почему ты такой медленный? 

Ответить

Marhal_New _Arleana

12

Гулаг.да

Ответить

Жилой огонь

Marhal_New
0

сука. на поверхности же лежало.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Жилой
0

Ну да. Была новость про Насилию.нет и там такая же шутка была

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
1

та да

Ответить

Жилой огонь

Marhal_…
0

красава! Подсуетился.

Ответить

Андрей Охапкин

Marhal_New
0

Gulagu.da

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
0

А, ниже уже и так пошутили

Ответить

Роман Трусов

3

РКН, когда зашёл на сайт

Ответить

Скромный будильник

2

Что там ещё не заблокировали?

Ответить

Индивидуальный Влад

Скромный
0

TJournal.ru

Ответить

Скромный будильник

Индивидуальный
1

Главное чтоб оставили дэтэфэ

Ответить

Индивидуальный

Скромный
1
Ответить

Скромный

Индивид…
0

Так и не понял, зачем TJ, если есть пикабу

Ответить

Андрей Заварзин

1

Ребята, я физически не могу столько интересного читать, моя флешка почти полна уже

Ответить

кум кумич

1

Gulagu.da

Ответить

Анна Давыдова

0

Oh the irony

Ответить

Andrey Svetlov

0

Кто-то сегодня зашёл в офис РКН?

Ответить

Иван Рыжанков

0

Отсутствие ГУЛАГа закрыли, значит ГУЛАГ все таки открыли

Ответить

Хуя тебя рвёт

0

Агония тоталитарного режима

Когда победа?

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

Хуя
0

Еще немного, еще чуть-чуть и точно уволится

Ответить

Хуя тебя рвёт

Плодово-ягодная
0

Уйдет в силу неопродолимых обстоятельств

Ответить

Плодово-ягодная

Хуя
0

Волна народного гнева настигла узурпатора и он был вынужден признать поражение

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

0

Юлия Якубеня заблокировала сайт мясокомбината Sosiskam.da

Ответить

Пкшаашер

0

Гулагу — да!
Тебе пизда.

Ответить

Ануар tape

0

Ждём момента, когда из России будут переезжать в Казахстан со словами "там хоть свободы больше"

Ответить

Денис Ваймс

0

А что там было?

Ответить

Антон Лисин

0

Купил впн и пусть ебаный ркн идёт вхуй

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Папа Римский

0

Не знал, что есть такой интересный ресурс. Роскомпозор, спасибо за рекламу, подниму vpn

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