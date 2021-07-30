Компания получила одобрение от Роспатента за месяц.

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Роспатент одобрил заявку компании «Вулинтертрейд» из Ставропольского края на регистрацию товарного знака «Умное голосование». Он идентичен логотипу одноимённого проекта оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Теперь фирма по продаже овечьей шерсти сможет использовать логотип «Умного голосования» для любых товаров и услуг.

Одобрение Роспатента компания получила в рекордные сроки: заявку подали 29 июня, а уже 27 июля ведомство её рассмотрело и приняло положительное решение. При этом сам Роспатент указывает, что обычно заявки рассматривают от шести до 18,5 месяцев.

Компания «Вулинтертрейд» зарегистрирована в 2017 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Фирма занимается заготовкой и переработкой немытой овечьей шерсти и продажей мытой. Официально в компании работают два человека. Учредитель — Асият Магомедова. Ей также принадлежат две фирмы: одна продаёт оптом текстильные волокна, другая торгует сельскохозяйственным сырьём.

Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.