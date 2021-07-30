Фирма по продаже овечьей шерсти зарегистрировала товарный знак «Умное голосование» — такой же, как у Навального Статьи редакции
Компания получила одобрение от Роспатента за месяц.
Роспатент одобрил заявку компании «Вулинтертрейд» из Ставропольского края на регистрацию товарного знака «Умное голосование». Он идентичен логотипу одноимённого проекта оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратили «Открытые медиа».
Теперь фирма по продаже овечьей шерсти сможет использовать логотип «Умного голосования» для любых товаров и услуг.
Одобрение Роспатента компания получила в рекордные сроки: заявку подали 29 июня, а уже 27 июля ведомство её рассмотрело и приняло положительное решение. При этом сам Роспатент указывает, что обычно заявки рассматривают от шести до 18,5 месяцев.
Компания «Вулинтертрейд» зарегистрирована в 2017 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Фирма занимается заготовкой и переработкой немытой овечьей шерсти и продажей мытой. Официально в компании работают два человека. Учредитель — Асият Магомедова. Ей также принадлежат две фирмы: одна продаёт оптом текстильные волокна, другая торгует сельскохозяйственным сырьём.
Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.
Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировал его. После этого команда Навального перенесла сайт на новый адрес, повторно его не блокировали. В июне 2021 года ведомство попросило Google прекратить техническую поддержку сайта.
выигрывается в суде
пхахахахахаахахахаха
скоро до ослов доберутся
вот вроде всю страну захватили, все денежные потоки под себя подмяли, всю оппозицию разогнали, а мелкими мошенниками быть не перестали. так и прёт
Могли бы в АП пофантазировать, кинуть на амбразуру какую-нибудь фирму по производству унитазов там например, ферму по разведению хомячков
Испанский украинец
Так вроде норм стеб выходит.
Лохов стрегут как овец, чисто в стиле питерской подворотни
Кто бы сомневался , что либерахи стригут овец(фанатов сисяна)
Обидно что я живу в обществе, где эти два комментария - воспринимаются по разному.
Странно, что не написали о том как небезызвестный Ремесло подал заявку на регистрацию товарного знака "Прекрасная Россия будущего".
Теперь фирма сможет использовать логотип «Умного голосования» для любых товаров и услуг.
...Но не будет этого делать, и не даст другим.
овцы выпизднули единороса, норм же
команде навального и так ничего нельзя
не фирма - товарный знак