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Новости
Яна Ломакина

Фирма по продаже овечьей шерсти зарегистрировала товарный знак «Умное голосование» — такой же, как у Навального Статьи редакции

Компания получила одобрение от Роспатента за месяц.

32 32 комментария
3027 просмотров

Роспатент одобрил заявку компании «Вулинтертрейд» из Ставропольского края на регистрацию товарного знака «Умное голосование». Он идентичен логотипу одноимённого проекта оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Теперь фирма по продаже овечьей шерсти сможет использовать логотип «Умного голосования» для любых товаров и услуг.

Одобрение Роспатента компания получила в рекордные сроки: заявку подали 29 июня, а уже 27 июля ведомство её рассмотрело и приняло положительное решение. При этом сам Роспатент указывает, что обычно заявки рассматривают от шести до 18,5 месяцев.

Компания «Вулинтертрейд» зарегистрирована в 2017 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Фирма занимается заготовкой и переработкой немытой овечьей шерсти и продажей мытой. Официально в компании работают два человека. Учредитель — Асият Магомедова. Ей также принадлежат две фирмы: одна продаёт оптом текстильные волокна, другая торгует сельскохозяйственным сырьём.

Проект «Умное голосование» запустил политик Алексей Навальный в ноябре 2018 года. Он предложил противникам «Единой России» голосовать на всех выборах за любого самого сильного кандидата, кроме провластного. Команда Навального рассчитывает перспективы участников и определяет, кого стоит поддержать. Ряд рекомендованных «Умным голосованием» кандидатов побеждали на выборах в своих округах.

Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и заблокировал его. После этого команда Навального перенесла сайт на новый адрес, повторно его не блокировали. В июне 2021 года ведомство попросило Google прекратить техническую поддержку сайта.

#новости #навальный #роспатент

32 32 комментария
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28
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FOX

42

Напоминаю, "Путин не боится Навального"

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Ключевой Никита

27

сами пошутили , сами посмеялись .

Ответить

FOX

Ключевой
9

пострадала вся Россия

Ответить

Ключевой Никита

Ключевой
2
Ответить

Пётр Козлов

21

Не ну это волки в овечьей шкуре

Ответить

Автономный цвет

2

Но как можно зарегать в ТМ то, что публично широко использовалось ранее? Это же быстро выигрывается в суде…. 🥲

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Автономный
39

выигрывается в суде

пхахахахахаахахахаха

Ответить

Kir Kirsky

Doktor
1

быстро в суде

))))))

Ответить

Необходимый алмаз

11

стригут овец значит

Ответить

ОСА

Необходимый
1

скоро до ослов доберутся

Ответить

Сухой микрофон

ОСА
1

думаешь "Прямая линия с Путиным" можно зарегистрировать? 

Ответить

Дмитрий Саблин

9

вот вроде всю страну захватили, все денежные потоки под себя подмяли, всю оппозицию разогнали, а мелкими мошенниками быть не перестали. так и прёт

Ответить

FOX

1

Могли бы в АП пофантазировать, кинуть на амбразуру какую-нибудь фирму по производству унитазов там например, ферму по разведению хомячков

Ответить

Испанский украинец

FOX
10

Так вроде норм стеб выходит.
Лохов стрегут как овец, чисто в стиле питерской подворотни

Ответить

Мустафа Чернов

4

Как же не бомбит

Ответить

Президентский турник

1

Нас стригут, а мы крепчаем

Ответить

Алексей Штейн

–15

Кто бы сомневался , что либерахи стригут овец(фанатов сисяна)

Ответить

Dmitry Sursin

Алексей
0

Обидно что я живу в обществе, где эти два комментария - воспринимаются по разному. 

Ответить

мЕдь

1

"Умное голосование" в овечьей шкуре. 

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Странно, что не написали о том как небезызвестный Ремесло подал заявку на регистрацию товарного знака "Прекрасная Россия будущего".

Ответить

Илья Щибрик

1

 Теперь фирма сможет использовать логотип «Умного голосования» для любых товаров и услуг.

...Но не будет этого делать, и не даст другим.

Ответить

Владимир Климов

0

овцы выпизднули единороса, норм же

Ответить

FOX

Владимир
2

теперь нельзя будет нигде использовать лого и название

Ответить

Владимир Климов

FOX
2

команде навального и так ничего нельзя

Ответить

FOX

Владимир
0

сейчас еще допом можно будет засудить 

Ответить

Владимир Климов

FOX
0

плюс/минус  десяток лямов штрафа, фигня

Ответить

Шило

FOX
0

Вроде символика фбк и так признана экстримистской и запрещена 

Ответить

FOX

Шило
0

тут речь исключительно про это

Ответить

Индивидуальный Влад

0

А что, можно любую фирму называть как попало?

Ответить

FOX

Индивидуальный
0

не фирма - товарный знак

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Индивидуальный Влад

FOX
0

Ладно. Товарный знак.

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aliftin

Индивидуальный
0

Вполне. Главное документы верно составить. 

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