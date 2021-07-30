Толпа в Гонконге освистала гимн КНР во время трансляции Олимпиады — полиция завела дело, одного подозреваемого задержали Статьи редакции
Ему грозит штраф или тюремный срок.
В понедельник 26 июля несколько сотен жителей Гонконга смотрели трансляцию выступления гонконгского спортсмена Чун Ка Луна в крупном торговом центре. Он стал олимпийским чемпионом в фехтовании на рапирах. Во время исполнения гимна КНР при награждении атлета некоторые зрители начали свистеть и кричать: «Мы — Гонконг».
Гонконгская полиция завела дело об освистывании гимна КНР, сообщила радиостанция RTHK. Одного подозреваемого задержали: по версии следствия, 40-летний мужчина подстрекал толпу к выкрикиванию протестных лозунгов и размахивал британским колониальным флагом.
В соответствии с законом, принятым в июне прошлого года, за оскорбительное отношение к официальному гимну КНР мужчине и другим возможным подозреваемым грозит штраф до 50 тысяч гонконгских долларов (около 500 тысяч рублей) или тюремный срок до трёх лет.
Полицейские усилили патрулирование торговых центров, где проводят трансляции Олимпиады, чтобы пресекать подобные инциденты.
До 1997 года Гонконг считался британской колонией, а после вошёл в состав Китая с условием, что сохранит автономию до 2047 года. В Гонконге действуют свои законы, обеспечивающие гражданские свободы и экономический строй, а КНР регулирует сферу обороны и внешнюю политику. С момента перехода в автономию в Гонконге действует политика «Одна страна — две системы».
Однако Китай не раз предпринимал попытки контролировать законы Гонконга. 28 марта китайские власти одобрили закон о национальной безопасности, который запрещает мятежи, подрывную деятельность против государства и расширяет полномочия полиции в Гонконге. В регионе на фоне этого начались протесты.
Какие технологии? Ctrl C + Ctrl V. Вон даже Huawei, который якобы крупнейший производитель 5G-коммуникаций не смог в свои новые смартфоны этот 5G и влепить, сославшись на отсутствие технологий
Различный рубин
Наверное дело в лицензиях? Подумой…
подумой, что такое лицензии.
Они под санкциями, кто им дасть лицензии, подумой
теперь возвращаемся к контексту)
Как такая технологичная страна уживается с такими доисторическими
Какие технологии? Ctrl C + Ctrl V.
Ответ был на
Вон даже Huawei, который якобы крупнейший производитель 5G-коммуникаций не смог в свои новые смартфоны этот 5G и влепить, сославшись на отсутствие технологий
Вот потому и не смог. А не потому что не сумел.
Там ВВП на душу населения 2700 долларов.
Там во власти коммунисты.
Все эти технологии направлены на удержание власти.
Упс, там ВВП на душу населения Россию обогнал уже. Ошибочка