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Новости
Яна Ломакина

Толпа в Гонконге освистала гимн КНР во время трансляции Олимпиады — полиция завела дело, одного подозреваемого задержали Статьи редакции

Ему грозит штраф или тюремный срок.

13 13 комментариев
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В понедельник 26 июля несколько сотен жителей Гонконга смотрели трансляцию выступления гонконгского спортсмена Чун Ка Луна в крупном торговом центре. Он стал олимпийским чемпионом в фехтовании на рапирах. Во время исполнения гимна КНР при награждении атлета некоторые зрители начали свистеть и кричать: «Мы — Гонконг».

Гонконгская полиция завела дело об освистывании гимна КНР, сообщила радиостанция RTHK. Одного подозреваемого задержали: по версии следствия, 40-летний мужчина подстрекал толпу к выкрикиванию протестных лозунгов и размахивал британским колониальным флагом.

В соответствии с законом, принятым в июне прошлого года, за оскорбительное отношение к официальному гимну КНР мужчине и другим возможным подозреваемым грозит штраф до 50 тысяч гонконгских долларов (около 500 тысяч рублей) или тюремный срок до трёх лет.

Полицейские усилили патрулирование торговых центров, где проводят трансляции Олимпиады, чтобы пресекать подобные инциденты.

До 1997 года Гонконг считался британской колонией, а после вошёл в состав Китая с условием, что сохранит автономию до 2047 года. В Гонконге действуют свои законы, обеспечивающие гражданские свободы и экономический строй, а КНР регулирует сферу обороны и внешнюю политику. С момента перехода в автономию в Гонконге действует политика «Одна страна — две системы».

Однако Китай не раз предпринимал попытки контролировать законы Гонконга. 28 марта китайские власти одобрили закон о национальной безопасности, который запрещает мятежи, подрывную деятельность против государства и расширяет полномочия полиции в Гонконге. В регионе на фоне этого начались протесты.

В Гонконге возобновились протесты из-за закона…
Борьба жителей Гонконга с Китаем, которая вспыхнула летом 2019 года, пошла на второй круг.
tjournal.ru

#новости #китай #игрывтокио #гонконг

13 13 комментариев
14
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13 комментариев
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мЕдь

12

На английском кричат. Это всё госдеп.

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Сознательный Никита

3

Как такая технологичная страна уживается с такими доисторическими (по уровню интеллекта) законами
..я про Китай сейчас

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Кирилл Половинкин

Сознательный
1

Какие технологии? Ctrl C + Ctrl V. Вон даже Huawei, который якобы крупнейший производитель 5G-коммуникаций не смог в свои новые смартфоны этот 5G и влепить, сославшись на отсутствие технологий

Ответить

Различный рубин

Кирилл
1

Наверное дело в лицензиях? Подумой…

Ответить

Мертвый Данила

Различн…
0

подумой, что такое лицензии.

Ответить

Различный рубин

Мертвый
0

Они под санкциями, кто им дасть лицензии, подумой

Ответить

Мертвый Данила

Различн…
0

теперь возвращаемся к контексту)
 Как такая технологичная страна уживается с такими доисторическими

Какие технологии? Ctrl C + Ctrl V. 

Ответить

Различный рубин

Мертвый
0

Ответ был на
Вон даже Huawei, который якобы крупнейший производитель 5G-коммуникаций не смог в свои новые смартфоны этот 5G и влепить, сославшись на отсутствие технологий

Вот потому и не смог. А не потому что не сумел.

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Магомед Шереметьев

Сознательный
1

Там ВВП на душу населения 2700 долларов. 
Там во власти коммунисты.
Все эти технологии направлены на удержание власти. 

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Магомед Шереметьев

Магомед
0

Упс, там ВВП на душу населения Россию обогнал уже. Ошибочка

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Coronadoden van

Магомед
0

Душевно

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KSA

2

полиция завела дело, одного подозреваемого  расстреляли 

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Чувствительный Влад

0

На нашем же веку все гонконгцы станут китайцами?

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