Прокуратура обвинила его в «возбуждении ненависти либо вражды».

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По ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Мирзализаде грозит либо до 20 тысяч рублей штрафа, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста. О возбуждении дела сообщили прокуратура Москвы и «Правозащита Открытки», которая представляет его интересы.

Прокуратура пришла к выводу, что Мирзализаде «публично произнёс высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности».

Накануне Мирзализаде вызвали в прокуратуру. Поводом стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры.

Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.