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Новости
Ольга Щербинина

Против комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело из-за «пропаганды неполноценности» русских Статьи редакции

Прокуратура обвинила его в «возбуждении ненависти либо вражды».

49 49 комментариев
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По ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Мирзализаде грозит либо до 20 тысяч рублей штрафа, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста. О возбуждении дела сообщили прокуратура Москвы и «Правозащита Открытки», которая представляет его интересы.

Прокуратура пришла к выводу, что Мирзализаде «публично произнёс высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности».

Накануне Мирзализаде вызвали в прокуратуру. Поводом стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры.

Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.

После того, как на выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, комику начали приходить угрозы, а 23 июня в Москве на улице на него напали два человека — они выслеживали его от стендап-клуба.

Стендап-комик Идрак Мирзализаде рассказал о…
Стендапер получил тысячи гневных комментариев в соцсетях, а Владимир Соловьёв призвал проверить…
tjournal.ru

#новости #стендап

49 49 комментариев
12
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49 комментариев
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Нравственный жар

26

то, что на него совершили нападение в центре Москвы - ну такое, бывает, трупа нет и дела не нашлось

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ouxen

Нравственный
3
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Рыжий

Нравственный
0

А заявление есть?

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Нравственный жар

Рыжий
0

была новость, что он сообщил об этом в сми, логично, что и заявление подал, в полицию разрешено обращаться как гражданам, так и иностранцам и и лицам без гражданства,
хотя конкретно такой формулировки: Идрак Мерзализаде написал заявление в полицию, - я нигде не прочитал

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Игорь Павлов

Нравств…
0

Чтобы в полиции зашевелились, нужно хотя бы заявление написать.

Ответить

Нравственный жар

Игорь
0

частное обвинение, я в курсе

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Сергей Мальцев

Игорь
0

Ну, по факту так, но как я помню, были дела, которые возбуждали «в связи с широким общественным резонансом» или что-то типа того. Если память не изменяет, после "фильма" "Анатомия протеста" дела возбуждались

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Andy Rorsha

Нравственный
0

А это подтвержденный факт?

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Нравственный жар

Andy
0

следователи бы и разобрались

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шляпик

17

«Пропаганда неполноценности русских» звучит офигенно, конечно. Как будто бы факт в принципе есть, но вот пропагандировать не стоит, держи штраф

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Антоний Кочегаров

шляпик
1

Такое надо держать в секрете.

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шляпик

шляпик
1

«Пусть эту неполноценность дома обсуждают, а пропагандировать и на парады неполноценности выходить это уже слишком»

Ответить

Православный франт

11

Ну и в чем он не прав? 

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Bad Mother Fucker

Православный
1

во всём прав

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сироп от щекотки

Bad
0

чаще мой матрас, величко

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Лига тупых

Православный
1

Сука

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Кирилл Канищев

Православный
0

Шалом славяне

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Трансгендолёт

8

Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне»

Так же он добавил, что матрас был точно русским, ведь он весь в говне и что русские не имеют права быть националистами, а французы имеют, потому что последние великая нация.
Но обижаться на такое, конечно же, нельзя. Лучше потерпеть выходки очередного мигранта.

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Alexandr Aletter

Трансгендолёт
0

блять чувствую что пожалею отвечая, но ты же понимаешь что превозношение французов как нацию за революции и прочую поебень - аллюзия на такое же превозношение русских как нацию за какие то давние подвиги (которые ещё и совершались не только русскими, да и кто такие русские никто уже не разберет - после советского котла национальностей), а про матрас там было типа "матрас в говне" - якобы явная черта использования его русскими жильцами - ирония/сатира над подобными высказываниями в адресс других наций (азеров, таджиков, тд), мол если начать заселять таких в съемные хаты, после их выселения можно найти вот такие "матрасы в говне" (не буквальные, а как символ стереотипа о недобропорядочности проживающих с определенным фенотипом внешности)

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Егор Ниглов

6

Пропаганда неполноценности нации? Это как с наркотиками? Типа они существуют, но о них много не говорят на широкую публику, а если говорят - то это уже  пропаганда.

А тут получается неполноценность тоже существует, но о ней не говорят открыто?

Ответить

Майка Ника

Егор
0

Тоже об этом подумал

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Dmitry Pasyutin

Егор
0

А идеи пропагандировать невозможно чтоли

Ответить

Егор Ниглов

Dmitry
0

Можно, если говорится "пропагандировал идеи о неполноценности нации"

Ответить

Dmitry Pasyutin

Егор
0

Понял, согласен

Ответить

Максимальный дым

4

Как минимум этот комик стопроцентно доказал умственную неполноценность русских ментов.

Ответить

Bad Mother Fucker

Максимальный
1

ну, эта теорема давно доказана

Ответить

Скромный будильник

4
Ответить

Леха

2

грозит либо до 20 тысяч рублей штрафа, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста

Я конечно хуею с наших законов, как они все это уравняли?

Ответить

мЕдь

Леха
4

А они точно равны? Мне всегда казалось, что это как повышение. 

Ответить

ouxen

Леха
2

нет ничего дешевле жизни дорогого россиянина

Ответить

KSA

Леха
1

 либо до 100 часов обязательных работ

Сто часов стендапа в муниципальных учреждениях

Ответить

кокпорн

3

пошутил стендапер

Ну просто пошутил человек, а у этих русских чувства юмора вообще нет, шуток не понимают

Ответить

Единственный жар

3

Не перепутай

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Шутки у него хреновые, но как быть тогда с анекдотами про жадных евреев или "тормознутых" эстонцев? Это не пропаганда неполноценности этих наций? Или нам про них можно, а им про нас нельзя?

Ответить

сироп от щекотки

Романелло
0

тут на тж есть один хуйкин, который тебе расскажет про тормознутых эстонцев.
где-то был

Ответить

ouxen

2

хватит уже пропагандировать нашу неполноценность, её надо тщательно скрывать

Ответить

мЕдь

1

Прокуратура обвинила его в «возбуждение ненависти либо вражды».

Когда уже прокуратуру обвинят в возбуждении ненависти либо вражды?

Ответить

ouxen

мЕдь
3

в прекрасной россии будущего!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

ouxen
0

Есть такое ремесло — Ильёй зовётся.

Ответить

Лига тупых

0

Ну и в чем он не прав???

Ответить

Роман Новиков

0

Цирк с долбоёбами, обмазанными говном изнутри черепной коробки. Всё как всегда

Ответить

Рыжий

Роман
0

Это ты про шоу Разгоны?

Ответить

Роман Новиков

Рыжий
1

Да! Конечно!

Ответить

конгруэ́нтный

0

"пропаганды неполноценности русских" или как еще сказать что у нас маленький писюн и мы жутко комплексуем 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

По справедливости, никакой «пропаганды неполноценности» (шта???) я там не увидел. Исключительно констатация фактов.

Ответить

Al

0

БЛЯЯЯЯ ЧТОООО?! Какая нахуй пропаганда неполноценности?! 

Ответить

Александр Baks

0

И всего то???!!!??? Русского закрыли бы на реальный срок если бы он сказал бы такое в сторону кавказской или азиатской национальностей!!!! 

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сироп от щекотки

0

Идрак крутой. эту ситуацию он пережует.
и лишний раз стоит напомнить как в похожей ситуации себя повел сашка долгополов.
через силу отказывался от твитов, в которых ненавидил Джордана Питерсона, в пользу визгов о том, как улетает от кровавой руки гебни в польшу.
Польшу, Израиль, бегу бегу бегу.

а Идрак насует хуев всем, тут сомнений нет.

ps где-то один еврей радуется, что новостной контекст слова "матрас" наконец-то перестал с ним ассоциироваться   

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сироп от щекотки

0

Коля Андреев, ты должен быть адвокатом Идрака! 

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