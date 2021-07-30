Против комика Идрака Мирзализаде возбудили административное дело из-за «пропаганды неполноценности» русских Статьи редакции
Прокуратура обвинила его в «возбуждении ненависти либо вражды».
По ст. 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») Мирзализаде грозит либо до 20 тысяч рублей штрафа, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста. О возбуждении дела сообщили прокуратура Москвы и «Правозащита Открытки», которая представляет его интересы.
Прокуратура пришла к выводу, что Мирзализаде «публично произнёс высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды её неполноценности».
Накануне Мирзализаде вызвали в прокуратуру. Поводом стал фрагмент его выступления в программе «Разгоны» в марте. Комик рассуждал о сложностях, с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде квартиры.
Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне». «Предыдущие квартиросъёмщик были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать», — пошутил стендапер.
После того, как на выпуск обратили внимание провластный телеканал «Царьград» и журналист Владимир Соловьёв, комику начали приходить угрозы, а 23 июня в Москве на улице на него напали два человека — они выслеживали его от стендап-клуба.
А заявление есть?
Нравственный жар
была новость, что он сообщил об этом в сми, логично, что и заявление подал, в полицию разрешено обращаться как гражданам, так и иностранцам и и лицам без гражданства,
хотя конкретно такой формулировки: Идрак Мерзализаде написал заявление в полицию, - я нигде не прочитал
Чтобы в полиции зашевелились, нужно хотя бы заявление написать.
Ну, по факту так, но как я помню, были дела, которые возбуждали «в связи с широким общественным резонансом» или что-то типа того. Если память не изменяет, после "фильма" "Анатомия протеста" дела возбуждались
А это подтвержденный факт?
«Пропаганда неполноценности русских» звучит офигенно, конечно. Как будто бы факт в принципе есть, но вот пропагандировать не стоит, держи штраф
во всём прав
Он рассказал, что однажды вышел в подъезд, чтобы выкинуть матрас, который был «весь в говне»
Так же он добавил, что матрас был точно русским, ведь он весь в говне и что русские не имеют права быть националистами, а французы имеют, потому что последние великая нация.
Но обижаться на такое, конечно же, нельзя. Лучше потерпеть выходки очередного мигранта.
блять чувствую что пожалею отвечая, но ты же понимаешь что превозношение французов как нацию за революции и прочую поебень - аллюзия на такое же превозношение русских как нацию за какие то давние подвиги (которые ещё и совершались не только русскими, да и кто такие русские никто уже не разберет - после советского котла национальностей), а про матрас там было типа "матрас в говне" - якобы явная черта использования его русскими жильцами - ирония/сатира над подобными высказываниями в адресс других наций (азеров, таджиков, тд), мол если начать заселять таких в съемные хаты, после их выселения можно найти вот такие "матрасы в говне" (не буквальные, а как символ стереотипа о недобропорядочности проживающих с определенным фенотипом внешности)
Пропаганда неполноценности нации? Это как с наркотиками? Типа они существуют, но о них много не говорят на широкую публику, а если говорят - то это уже пропаганда.
А тут получается неполноценность тоже существует, но о ней не говорят открыто?
А идеи пропагандировать невозможно чтоли
Можно, если говорится "пропагандировал идеи о неполноценности нации"
грозит либо до 20 тысяч рублей штрафа, либо до 100 часов обязательных работ, либо до 15 суток административного ареста
Я конечно хуею с наших законов, как они все это уравняли?
пошутил стендапер
Ну просто пошутил человек, а у этих русских чувства юмора вообще нет, шуток не понимают
Шутки у него хреновые, но как быть тогда с анекдотами про жадных евреев или "тормознутых" эстонцев? Это не пропаганда неполноценности этих наций? Или нам про них можно, а им про нас нельзя?
тут на тж есть один хуйкин, который тебе расскажет про тормознутых эстонцев.
где-то был
Прокуратура обвинила его в «возбуждение ненависти либо вражды».
Когда уже прокуратуру обвинят в возбуждении ненависти либо вражды?
Цирк с долбоёбами, обмазанными говном изнутри черепной коробки. Всё как всегда
"пропаганды неполноценности русских" или как еще сказать что у нас маленький писюн и мы жутко комплексуем
По справедливости, никакой «пропаганды неполноценности» (шта???) я там не увидел. Исключительно констатация фактов.
И всего то???!!!??? Русского закрыли бы на реальный срок если бы он сказал бы такое в сторону кавказской или азиатской национальностей!!!!
Идрак крутой. эту ситуацию он пережует.
и лишний раз стоит напомнить как в похожей ситуации себя повел сашка долгополов.
через силу отказывался от твитов, в которых ненавидил Джордана Питерсона, в пользу визгов о том, как улетает от кровавой руки гебни в польшу.
Польшу, Израиль, бегу бегу бегу.
а Идрак насует хуев всем, тут сомнений нет.
ps где-то один еврей радуется, что новостной контекст слова "матрас" наконец-то перестал с ним ассоциироваться