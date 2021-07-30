Никаких требований или уведомлений нам не присылали, поэтому формальную причину блокировки мы не знаем. Но она и не важна: нас заблокировали не за какие-либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближённых Владимира Путина и чиновников, а они — злопамятные ребята.