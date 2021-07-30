В России заблокировали сайт центра «Досье» — проекта Ходорковского по расследовательской журналистике Статьи редакции
Причины неизвестны, но в центре уверены, что это связано со «злопамятностью» сотрудников ФСБ и чиновников.
Роскомнадзор заблокировал сайт по решению Таганского суда Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале проекта.
Также по требованию Генпрокуратуры в реестр запрещённых сайтов добавили статью «Дело Шестуна» из доклада «Лубянская Федерация». В ней, по словам журналистов, были «эксклюзивные моменты из разговоров генерала ФСБ Ивана Ткачёва».
Центр «Досье» — некоммерческий проект Михаила Ходорковского. На его сайте говорится, что его цель — содействовать формированию правового государства и гражданского общества в России.
Некоторые из расследований и докладов центра «Досье»:
- О вмешательстве структур бизнесмена Евгения Пригожина в российские выборы;
- О швейцарском счёте Татьяны Навки;
- Об убийстве журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР;
- О том, что минские диспетчеры сообщили Ryanair о минировании самолёта, на котором находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, раньше, чем получили «письмо от ХАМАСа».
30 июля в России заблокировали сайт проекта gulagu.net, который помогает жертвам пыток в колониях и СИЗО. Также Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы Любови Соболь и «Навальный Live».
Они к выборам в госдуру решили вообще весь интернет заблокировать чтоли?
5 может и осталось, но выходит и волеизъявляет меньше процента.
30 июля в России заблокировали сайт проекта gulagu.net, который помогает жертвам пыток в колониях и СИЗО.
ГУЛАГу – да
Заблокируйте уже анус ФСБ и чиновникам.
Пользуясь случаем, поблагодарю Роскомпозор за огласку сайтов, про которые я не знал 👏 Лучшая реклама сайтов на халяву)