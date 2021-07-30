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Новости
Ольга Щербинина

В России заблокировали сайт центра «Досье» — проекта Ходорковского по расследовательской журналистике Статьи редакции

Причины неизвестны, но в центре уверены, что это связано со «злопамятностью» сотрудников ФСБ и чиновников.

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Роскомнадзор заблокировал сайт по решению Таганского суда Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале проекта.

Никаких требований или уведомлений нам не присылали, поэтому формальную причину блокировки мы не знаем. Но она и не важна: нас заблокировали не за какие-либо нарушения, а за то, что мы рассказываем правду о противоправных делах сотрудников ФСБ, приближённых Владимира Путина и чиновников, а они — злопамятные ребята.

из сообщения центра

Также по требованию Генпрокуратуры в реестр запрещённых сайтов добавили статью «Дело Шестуна» из доклада «Лубянская Федерация». В ней, по словам журналистов, были «эксклюзивные моменты из разговоров генерала ФСБ Ивана Ткачёва».

Центр «Досье» — некоммерческий проект Михаила Ходорковского. На его сайте говорится, что его цель — содействовать формированию правового государства и гражданского общества в России.

Некоторые из расследований и докладов центра «Досье»:

  • О вмешательстве структур бизнесмена Евгения Пригожина в российские выборы;
  • О швейцарском счёте Татьяны Навки;
  • Об убийстве журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в ЦАР;
  • О том, что минские диспетчеры сообщили Ryanair о минировании самолёта, на котором находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, раньше, чем получили «письмо от ХАМАСа».

30 июля в России заблокировали сайт проекта gulagu.net, который помогает жертвам пыток в колониях и СИЗО. Также Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы Любови Соболь и «Навальный Live».

#новости #медиа #роскомнадзор

15 15 комментариев
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15 комментариев
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Трансгендолёт

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Они к выборам в госдуру решили вообще весь интернет заблокировать чтоли?

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Олимпийский турник

Трансгендолёт
7
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Валютный Орзэмэс

3

Лучшее доказательство того, что митинги и сопротивление работают. Безумие этой оккупационной администрации ее же и похоронит, если в стране осталось хотя бы 5% живых людей. А они точно есть.

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Luchano Spaguetti

Валютный
1

5 может и осталось, но выходит и волеизъявляет меньше процента. 

Ответить

Различный рубин

3

Причины неизвестны…
Ой правда, да что ж такое, в чем же может быть причина?

Ответить

Bkmz Иванов

1

30 июля в России заблокировали сайт проекта gulagu.net, который помогает жертвам пыток в колониях и СИЗО.

ГУЛАГу – да

Ответить

мЕдь

Bkmz
1

Можно не надо?

Ответить

Bkmz Иванов

мЕдь
0

Можнов

Ответить

Luchano Spaguetti

1

Блокировка, запрет, ограничение, штраф..да заебали блять

Ответить

мЕдь

0

Заблокируйте уже анус ФСБ и чиновникам. 

Ответить

мЕдь

мЕдь
0

А то он у них в область рта частенько перемещается. 

Ответить

Автономный цвет

0

Начинай свой день с блокировки сайта

Ответить

Президентский турник

0

В России заблокировали домен *.*

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Антон Лисин

0

Что на выборах интересно будет. Выбор ебланоа из ебланоа 

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Serge Demichev

0

Пользуясь случаем, поблагодарю Роскомпозор за огласку сайтов, про которые я не знал 👏 Лучшая реклама сайтов на халяву)

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