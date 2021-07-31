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Новости
Артём Мазанов

США уволят более 180 сотрудников дипмиссий в России Статьи редакции

Это связано с решением российских властей ограничить наём местных жителей посольствами «недружественных» стран.

25 25 комментариев
1446 просмотров

Сокращения коснутся сотрудников в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил, что российские власти, признав США недружественной страной, запретили нанимать в американские диппредставительства россиян и персонал из третьих стран, кроме охраны. Госсекретарь заявил, что США «сожалеют о действиях правительства России», но будут стараться «поддерживать предсказуемые и стабильные отношения».

Мы глубоко опечалены, что из-за этого вынуждены уволить 182 местных сотрудника и [разорвать отношения] с десятками подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге.

Энтони Блинкен
госсекретарь США

По словам Блинкена, эти «досадные меры серьёзно повлияют на деятельность миссии США в РФ», это также может сказаться на возможности дипломатического взаимодействия с российским правительством.

15 апреля США ввели новые санкции против России, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах, в числе которых — запрет американским диппредставительствам в России нанимать россиян и граждан третьих стран.

Помимо США, «недружественной» страной также назвали Чехию.

С 1 августа Соединенные Штаты из-за сокращения числа сотрудников полностью прекратят оказывать в РФ консульские услуги.

#новости #сша

25 25 комментариев
17
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25 комментариев
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Alex Jake

14

Иронично конечно, что пострадают только россияне от всего этого. Сотни (а может и тысячи) специалистов из России останутся без работы и подрядов. И по этой логике мы как-то нагадим американцам.

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Леха

Alex
–6

В первую очередь миграционный прирост необходим США, чтобы к ним приезжали самые образованные и талантливые специалисты. Россия стремится усложнить таким образом отток населения, иначе получается отрицательная селекция: приезжает непонятно кто из Средней Азии, уезжают самые лучшие. 

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Фактический бас

Леха
10

Россия никак не может повлиять на получение россиянами иммиграционных виз. Так что как уезжали, так и будут уезжать) 

К тому же США и без России легко обеспечит себе миграционный прирост талантливых специалистов, благо желающих и без нас по всему миру полно. Короче очередные глупые понты от власти, ничего не несущие (кроме разве что лëгкой бомбардировки Воронежа). 

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Smaug The Terrible

Леха
9

уезжают самые лучшие. 

Погоди. Я запутался. Уезжают же безработные навальнята и предатели всякие.

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Обширный ихтиандр

Леха
1

Ну вообще нет, миграционные визы как раз оставили…

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Funny Kaplan

Леха
1

Визу в США всё так же можно оформить в посольствах, находящихся не в России. Украина, Грузия, Армения, Латвия и т.д.

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Ануар tape

Леха
0

Но только теперь русский человек просто поедет в консульство которое находится в средней Азии и уже там получит условную визу. У нас Алматы уже давно стал городом где граждани России получают визы в США.

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Р О Б А Т

Alex
2

Да как обычно 

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Антон Пострунин

Alex
0

Потому что нагадить американцам никак не получится, приходится делать вид. 

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Dobrosvet

Антон
0

*приходится гадить себе

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Р О Б А Т

9

Опять Воронеж бомбанули

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Evgeny M

5

А по ящику скажут что пендосы перестали выдавать визы русским)

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Dobrosvet

Evgeny
0

И в чём они будут неправы?

Ответить

Обширный ихтиандр

3

Ууу пендосы долой с родной земли матушки

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Обширный ихтиандр

Обширный
4

руssssким посольства не нужны 

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Dobrosvet

Обширный
0

Земля русская у них под ногами горит. 

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Илья Гераськин

1

Это для того, чтобы в случае чего взять в заложники не пару дипломатов, а целое представительство целиком состоящее из американцев?

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Alexander Quartz

Илья
3

О чем ты чувак,у них все дети и жены в США.

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Smaug The Terrible

Илья
1

Взять в заложники даже пару дипломатов это уже casus belli. Что говорить о целом посольстве

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Сельский Никита

1
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Трансгендолёт

0

Как всегда ценой качества жизни граждан закомплексованные ботоксные карлики уловлетворяют свои хотелки

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Трансгендолёт

Трансгендолёт
1

хотя учитывая что народ сидит смирно и не бухтит, то все он делает правильно.

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Photuum

0

Можно нанять белорусов

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сироп от щекотки

0

Зрада!

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Nike Kolder

0

"Железный Занавес", уже скоро во всех городах России. 2022

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