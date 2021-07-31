Это связано с решением российских властей ограничить наём местных жителей посольствами «недружественных» стран.

1446 просмотров

Сокращения коснутся сотрудников в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил, что российские власти, признав США недружественной страной, запретили нанимать в американские диппредставительства россиян и персонал из третьих стран, кроме охраны. Госсекретарь заявил, что США «сожалеют о действиях правительства России», но будут стараться «поддерживать предсказуемые и стабильные отношения».

Мы глубоко опечалены, что из-за этого вынуждены уволить 182 местных сотрудника и [разорвать отношения] с десятками подрядчиков на наших дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Энтони Блинкен госсекретарь США

По словам Блинкена, эти «досадные меры серьёзно повлияют на деятельность миссии США в РФ», это также может сказаться на возможности дипломатического взаимодействия с российским правительством.

15 апреля США ввели новые санкции против России, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах, в числе которых — запрет американским диппредставительствам в России нанимать россиян и граждан третьих стран.

Помимо США, «недружественной» страной также назвали Чехию.