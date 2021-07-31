США уволят более 180 сотрудников дипмиссий в России Статьи редакции
Это связано с решением российских властей ограничить наём местных жителей посольствами «недружественных» стран.
Сокращения коснутся сотрудников в диппредставительствах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Он напомнил, что российские власти, признав США недружественной страной, запретили нанимать в американские диппредставительства россиян и персонал из третьих стран, кроме охраны. Госсекретарь заявил, что США «сожалеют о действиях правительства России», но будут стараться «поддерживать предсказуемые и стабильные отношения».
По словам Блинкена, эти «досадные меры серьёзно повлияют на деятельность миссии США в РФ», это также может сказаться на возможности дипломатического взаимодействия с российским правительством.
15 апреля США ввели новые санкции против России, а также объявили о высылке десяти российских дипломатов. На следующий день глава МИД России Сергей Лавров объявил об ответных мерах, в числе которых — запрет американским диппредставительствам в России нанимать россиян и граждан третьих стран.
С 1 августа Соединенные Штаты из-за сокращения числа сотрудников полностью прекратят оказывать в РФ консульские услуги.
Иронично конечно, что пострадают только россияне от всего этого. Сотни (а может и тысячи) специалистов из России останутся без работы и подрядов. И по этой логике мы как-то нагадим американцам.
В первую очередь миграционный прирост необходим США, чтобы к ним приезжали самые образованные и талантливые специалисты. Россия стремится усложнить таким образом отток населения, иначе получается отрицательная селекция: приезжает непонятно кто из Средней Азии, уезжают самые лучшие.
Фактический бас
Россия никак не может повлиять на получение россиянами иммиграционных виз. Так что как уезжали, так и будут уезжать)
К тому же США и без России легко обеспечит себе миграционный прирост талантливых специалистов, благо желающих и без нас по всему миру полно. Короче очередные глупые понты от власти, ничего не несущие (кроме разве что лëгкой бомбардировки Воронежа).
уезжают самые лучшие.
Погоди. Я запутался. Уезжают же безработные навальнята и предатели всякие.
Визу в США всё так же можно оформить в посольствах, находящихся не в России. Украина, Грузия, Армения, Латвия и т.д.
Но только теперь русский человек просто поедет в консульство которое находится в средней Азии и уже там получит условную визу. У нас Алматы уже давно стал городом где граждани России получают визы в США.
Потому что нагадить американцам никак не получится, приходится делать вид.
А по ящику скажут что пендосы перестали выдавать визы русским)
Это для того, чтобы в случае чего взять в заложники не пару дипломатов, а целое представительство целиком состоящее из американцев?
Взять в заложники даже пару дипломатов это уже casus belli. Что говорить о целом посольстве
Как всегда ценой качества жизни граждан закомплексованные ботоксные карлики уловлетворяют свои хотелки
хотя учитывая что народ сидит смирно и не бухтит, то все он делает правильно.