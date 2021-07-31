ФСБ рассказала о задержании троих кубинцев, которые пытались переплыть реку на границе с Эстонией на надувных матрасах Статьи редакции
Из Эстонии они планировали попасть в Испанию.
Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые пытались на надувных матрасах переплыть реку Нарву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
В сообщении сказано, что кубинцы, «тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние», купили надувные матрасы «для преодоления реки Нарва».
По словам пресс-службы ФСБ, «иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь».
На задержанных составили административные протоколы, их выдворят из России.
Кубинцы нелегалы в России пытаются нелегально попасть на матрасе в Эстонию чтобы направиться в Испанию для того чтобы встретить дочь... похоже на сюжет мальчишника в...
Обычном советском концлагере.
А ничего что Куба на другой стороне атлантического океана? Там не сказано, как они до Европы добрались?
Предположу, что они из России в Эстонию плыли, соответственно ч в России были как туристы
Какая же там задница сейчас, если люди на такое идут!
Просто глупые людишки в очередной раз не смогли осознать все преимущества коммунизма ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Так ведь люди просто не те у руля оказались! А так идея супер! Ты не хули тут"
В некст раз точно получится. Самолет тоже не с первого раза полетел.
А эти прям бедолаги, под пулеметным огнем прыгали по колючке и в последний момент смогли заскочить в салон самолета Гавана - Москва?
Но, чтобы не подставлять Россию, решили проследовать далее, в ЕС, для спасения от голода и холода.
Или может быть это очередные придурки, которые захотели жить в Европе на пособие не напрягаясь? Причем, ладно там на Кубе, может и сложно шенген получить, в России в чем проблема им было записаться в посольство и получить визу?
Фактический бас
И как бы они из аэропорта Мадрида вышли? Тут как раз всë довольно логично вроде...
Грамотный Орзэмэс
Политическое убежище бы попросили, как граждане коммунистического государства.
Мне почему-то кажется, что коммунистический режим сам по себе не является основанием для получения убежища уже 30 лет где-то)
Грамотный
Почему же тогда из США беженцев с Кубы не отправляют обратно?
Только позавчера отправили 27 человек. А мексиканец не отправляют)
Я не специалистка в вопросах получения политического убежища в США :)
Можно предположить, что тут скорее играет роль именно крайне сложные отношения США и Кубы, не думаю, что америкацы также лояльны к тем же венесуэльцам, например. Хотя не знаю, не буду дальше прикидываться знатоком темы :D
лучше б выдворяли ребят из соседней новости про стрельбу и массовую драку в ТЦ. Но не, те - останутся...