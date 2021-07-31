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Артём Мазанов

ФСБ рассказала о задержании троих кубинцев, которые пытались переплыть реку на границе с Эстонией на надувных матрасах Статьи редакции

Из Эстонии они планировали попасть в Испанию.

Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые пытались на надувных матрасах переплыть реку Нарву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении сказано, что кубинцы, «тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние», купили надувные матрасы «для преодоления реки Нарва».

По словам пресс-службы ФСБ, «иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь».

При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения.

пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области

На задержанных составили административные протоколы, их выдворят из России.

#новости

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Павел Каташев

5

Кубинцы нелегалы в России пытаются нелегально попасть на матрасе в Эстонию чтобы направиться в Испанию для того чтобы встретить дочь... похоже на сюжет мальчишника в...

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Cерьёзный Валера

Павел
13

Обычном советском концлагере.

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Dmitry Sursin

Cерьёзный
1

копеечном?

Ответить

Одинокий дебаркадер

3

Приключение кубинцев в России

Ответить

Черепашка Ниндзя

2

А ничего что Куба на другой стороне атлантического океана? Там не сказано, как они до Европы добрались?

Ответить

Черепашка Ниндзя

Черепашка
2

Предположу, что они из России в Эстонию плыли, соответственно ч в России были как туристы

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Иван Прохоров

1

Какая же там задница сейчас, если люди на такое идут!

Ответить

rustyrazor

Иван
4

Просто глупые людишки в очередной раз не смогли осознать все преимущества коммунизма ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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Иван Прохоров

rustyrazor
1

"Так ведь люди просто не те у руля оказались! А так идея супер! Ты не хули тут"

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rustyrazor

Иван
0

В некст раз точно получится. Самолет тоже не с первого раза полетел.

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Alexander

rustyra…
0

Коммунизм скорее похож на попытки взлететь на тракторе.

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Джон Кроули

rustyrazor
0

Нужно было просто немного потерпеть.

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Yellson

Иван
0

А эти прям бедолаги, под пулеметным огнем прыгали по колючке и в последний момент смогли заскочить в салон самолета Гавана - Москва?
Но, чтобы не подставлять Россию, решили проследовать далее, в ЕС, для спасения от голода и холода.

Или может быть это очередные придурки, которые захотели жить в Европе на пособие не напрягаясь? Причем, ладно там на Кубе, может и сложно шенген получить, в России в чем проблема им было записаться в посольство и получить визу? 

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Грамотный Орзэмэс

1

Болваны, могли бы купить билет Петербург - Гавана с пересадкой в Мадриде.

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Фактический бас

Грамотный
0

И как бы они из аэропорта Мадрида вышли? Тут как раз всë довольно логично вроде... 

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Грамотный Орзэмэс

Фактический
3

Политическое убежище бы попросили, как граждане коммунистического государства.

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Электрический

Грамотн…
0

Всем похуй

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Фактический бас

Грамотн…
0

Мне почему-то кажется, что коммунистический режим сам по себе не является основанием для получения убежища уже 30 лет где-то) 

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Ozabot

Фактиче…
0

Совок развалился, чтобы не давать коммунистам возможность получения убежища. И тут поднасрал.

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Грамотный

Фактиче…
0

Почему же тогда из США беженцев с Кубы не отправляют обратно?

Ответить

дмитрий сергеев

Грамотн…
0

Только позавчера отправили 27 человек. А мексиканец не отправляют)

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Грамотный

дмитрий
0

Дай ссылку на новость, очень интересно.

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Фактический бас

Грамотн…
0

Я не специалистка в вопросах получения политического убежища в США :) 

Можно предположить, что тут скорее играет роль именно крайне сложные отношения США и Кубы, не думаю, что америкацы также лояльны к тем же венесуэльцам, например. Хотя не знаю, не буду дальше прикидываться знатоком темы :D

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Соколов Андрей

1

К успеху шли, не фартануло

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Andy Rorsha

0

Молодцы ребята, таргет, кейс. Все как у взрослых.

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Фактический бас

0

А нужно было всего-лишь через Беларусь ехать. Их бы как иракцев ещë и на экскурсии сводили и до границы сопроводили. Глупенькие. 

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7 Da

0

Парни это одобряют

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сироп от щекотки

0

Зашли как-то в бар три кубинца, Идрак Мирзализаде и Виктор Шендерович..

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Роман Стиханов

0

лучше б выдворяли ребят из соседней новости про стрельбу и массовую драку в ТЦ. Но не, те - останутся... 

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