Из Эстонии они планировали попасть в Испанию.

Российские пограничники задержали троих граждан Кубы, которые пытались на надувных матрасах переплыть реку Нарву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении сказано, что кубинцы, «тщательно изучив местность, где планировалось совершить противоправное деяние», купили надувные матрасы «для преодоления реки Нарва».

По словам пресс-службы ФСБ, «иностранцы признались, что конечной точкой следования являлось Королевство Испании, так как у одного из задержанных там проживает дочь».

При себе имели сумки с личными вещами и средствами личной гигиены, а также документы, удостоверяющие личность. Установлено, что иностранные граждане являются подданными Республики Куба, 1970, 1968, 1992 года рождения. пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области

На задержанных составили административные протоколы, их выдворят из России.