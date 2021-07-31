Квартиру Юрия Хованского выставили на Avito. Она продаётся за 45 миллионов рублей Статьи редакции
Блогер находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.
В объявлении указано, что площадь трёхкомнатной квартиры составляет 126,8 квадратных метров. Там есть кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.
На сайте указано, что у данной квартиры один собственник, «документы готовы к сделке». Девушка Юрия Хованского Мария назвала РЕН-ТВ причины продажи: «Квартиры были засвечены в интернете, а Юра переживал за свою конфиденциальность. К тому же, все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы, и Юра считает, что не совсем безопасно там находиться».
На Avito также выставили на продажу ещё одну квартиру Хованского, её можно увидеть в ролике «Обзор новой квартиры Хованского» за 2014 год.
Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Его задержали в квартире, которую продают за 45 миллионов.
А сколько ему грозит? А как же инфляция?
нче ему не грозит, отделается штрафом или работами.
лол он уже сидит
скорее просто отказался платить. а щас передумал
Невозможный
Его уже осудили? На сколько?
Конечно можно, делаешь доверенность и все
Видимо его подтянули за слова блатные, запугали и вымогают бабло. И пока все что есть не отдаст, они не успокоятся
Сельский татарин
у него не строгач. плюс он письма писал, что все относительно норм там у него, даже узнают
Так по твоему все бы кто попадал в сизо оставались бы без квартир. За какие еще слова? Он же не блатной и не с какими понятиями не связан! Ефремов тоже недвижимость продает для блатных?
Ещё раз повторю. Тогда бы все кто имеет мало мальское имущество, могли бы попадать за то что писали в соцсетях, за мемы на тж итд. Не так это работает, если что.
Нет. Близкий родственник сидел, и вообще живёт этим. Поэтому осведомлён.
Блатные прознают, что где-то в камере сидит богатенький, с которого есть вариант стрясти бабла. Дальше либо чувака переводят к блатным, либо блатного к нему в камеру. С переводами помогает администрация фсин. И потом тебе объясняют, где ты не прав, что с такими как ты сделают, и чтобы это не сделали ты должен уделить на общее. Пробивают что есть, врать себе дороже, потому что когда они сами пробьют и узнают, что соврал, будет хуже.
Если разговоры не помогают, переводят в пресс-хату, где уже не разговаривают, а пиздят.
Тебе дают телефон и ты при них разговариваешь, что нужны деньги то се продайте хату, тебя спрашивают, все ли ок, ты говоришь конечно, так надо.
О том, что если скажешь адвокату и поднимешь шум тоже предупреждают, что шум будет там, а сидеть крысой и петухом под шконкой пару лет ты будешь тут.
Думаешь его уже запетушили или ещё нет?
Так он же писал, что нормально сидит.
А ничего такая, когда чистая.
Уважаемый велосипед
Там шаверма гниет где-нибудь за плинтусами, оставшаяся от патрулей ).
Чувак бухает на камеру и заработал миллионы долларов, а вы сидите здесь и читаете мой комент. Почувствовали ничтожность?
Дорожный месяц
Ты уже заработал?
Тогда чего комменты строчишь, нищеброд?
Другой вопрос: у него еще и девушка есть?!
Местный пришелец
будто все девушки ангелы
на каждого странного чела найдётся странная девушка
Эх( не на каждого. На меня не нашлась
Уважаемый
Девушки тоже любят шаурму/шаверму, может он этим ее взял. Ну и деньги, конечно.
может потому что ты не хочешь странную, а сам странный?))
Даже алкаши и наркоманы женятся и плодятся. И при этом нищие.
Даже((((
Просто для адекватных парней и девушки такие будут не интересны. Я про перманентных алкоголичек или наркоманок. Лучше одному жить =\
Местный пришелец
Мария — Маша Шатрова?
Красивое
Местный пришелец
надеются, что какой-то безумный фанат переплатит ради остатков запаха ануса юрца
Левый паркур
Ну я вот посмотрел: трешка 55.8 кв м на Владимирской (!), вторичка (!) 15 лямов.
15 лямов может и сталинка где нибудь в районе Кирзы (низ красной ветки) стоить аналогичного метража.
А на Владимирской - дореволюционный дом с прогнившими коммуникациями, из плюсов только высокие потолки и расположение в центре? (Да и не для всех плюс - центр. Нет зелени, нет нормальных магазинов поблизости, только убогие "Дикси" и "Продукты 24",
толпы туристов и маргиналов которые бухают под окнами 24/7 в весенне-летний период).
я вижу ты «соображаешь»
Там район понтовый. Озёра, заказник, дорогой частный сектор. Интереснее центра города, где куча транспорта, копоть и мало зелени. Ну и жилой фонд сильно старый.
А из минусов меня смутила железная дорога почти впритык. Трамваи то за окном надоели.
Хренасе цены. В штатах за такую цену можно нормальный дом купить в Колорадо.
Нафиг там жить, если нет необходимости, если рядом Нью-Джерси, где дешевле и зелено.
И как оттуда делать рекламу выборов? Кто верить будет, если за окном манхэттен
Можно арендовать на Манхэттене, дешевле выйдет
И с Деми Мур делиться секретами
Ты забываешь про налоги в Нью-Йорке и всякие там ежемесячные сборы с владельцев на содержание. Ты по факту ещё тысяч пять долларов будешь ежемесячно отстёгивать за такую недвижимость.
пиздец. и это ёбаный алкоголик, который травил людей в интернете. который с точки зрения социума - абсолютно бесполезное существо, ведущее паразитический образ жизни.
обвините меня в ватничестве, но в совке такой человек был бы на учете за тунеядство и не более. здесь же хата 120 квадратов с конским ремонтом, охуенно экономика российская работает, просто охуенно.
Ты только сейчас понял, что такое капитализм?
Плачет по временам аристократов. Что, кстати, неплохо было. Сверхлюди, элита человечества.
А сейчас всякий нормис или просто долбоеб колхозник может стать популярным и быть при большом бабле, и иметь влияние на массы. Век информационных технологий. Ютубы, тик токи и прочее. Эх...
Чушь какая то. Аристократия была в первую очередь основой государства, люди, несущие воинскую повинность, рискующие жизнью в военное время (почти всегда). Отсюда и привилегии, деньги, власть. Впоследствии это был маленький процент людей, имеющих доступ к образованию и которым ничего не надо было делать в жизни для ее высокого уровня. Отсюда много деятелей науки и культуры исторически из дворянства, ну а откуда им взяться, из крестьян, которых 90% населения и которые все время в говне ковыряются?
А сейчас любой человек, при должном старании, таланте и труде, может выбиться в люди, иметь хороший доход и комфортный уровень жизни, который каким-нибудь средневековым королям и не снился.
Короче хуйню ты написал))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
причем здесь "усердно трудиться" вообще? этот пидорас нажился на грязи в сторону людей. сейчас в сизо сидит жопу греет.
я конечно понимаю, что местные только рады, когда им с лопаты в ебло говна накидывают всякие орловы и человеки-человеки, но я тебе скажу по секрету: это плохо, неприятно и в этом нет ничего хорошего.
Он делал потешные ролики и играл в доту2, а также какой-то мусор в последние годы. Очень страшно, прям людей на деньги кидал!
Точно вспомнил, ну я тогда уже не смотрел его. Он как раз так на квартиру и накопил.
Любой человек из шоу-бизнеса, по этой логике, бесполезное существо. Только вот людское внимание и любовь хорошо оплачивались во все времена. А Хованский в этом плане относительно честный человек, он всегда говорил, что за определенную сумму и маму родную продаст, и не строил из себя целку с благородными целями изменить весь мир к лучшему.
грязные дела дают чистую прибыль.
кирпичи, где рок? ЗАТКНИСЬ БОГА РАДИ, рок жив, Кирпичи не объявляют о распаде.
ну вот что ты наделол, пойду слушать о том, что жизнь хороша, но в ней хватает дерьма.
просто ты ему завидуешь
При том что тебе никто не мешал сделать так же и тоже заработать на такую хатку.
Властный ГОСТ
о, логика "просто ты ему завидуешь" пошла. что еще скажешь?
а что тут говорить еще?
Так и есть.
Ну и детское инфантильное желание, не хочу чтобы были богатые, хочу чтобы все были нищуки как и я.
Властный ГОСТ
@Кирилл Вселенский к ответу, поясняй дизы