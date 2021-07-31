Блогер находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.

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В объявлении указано, что площадь трёхкомнатной квартиры составляет 126,8 квадратных метров. Там есть кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.

Изображение с объявления на Avito

На сайте указано, что у данной квартиры один собственник, «документы готовы к сделке». Девушка Юрия Хованского Мария назвала РЕН-ТВ причины продажи: «Квартиры были засвечены в интернете, а Юра переживал за свою конфиденциальность. К тому же, все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы, и Юра считает, что не совсем безопасно там находиться».

На Avito также выставили на продажу ещё одну квартиру Хованского, её можно увидеть в ролике «Обзор новой квартиры Хованского» за 2014 год.

Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.