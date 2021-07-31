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Новости
Артём Мазанов

Квартиру Юрия Хованского выставили на Avito. Она продаётся за 45 миллионов рублей Статьи редакции

Блогер находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма.

225 225 комментариев
19 373 просмотров

В объявлении указано, что площадь трёхкомнатной квартиры составляет 126,8 квадратных метров. Там есть кухня, спальня, гостиная с лоджией, два санузла, рабочий кабинет, гардеробная с выходом на чердак и комната свободного назначения.

Изображение с объявления на Avito

На сайте указано, что у данной квартиры один собственник, «документы готовы к сделке». Девушка Юрия Хованского Мария назвала РЕН-ТВ причины продажи: «Квартиры были засвечены в интернете, а Юра переживал за свою конфиденциальность. К тому же, все фотографии из интерьера квартиры были опубликованы, и Юра считает, что не совсем безопасно там находиться».

На Avito также выставили на продажу ещё одну квартиру Хованского, её можно увидеть в ролике «Обзор новой квартиры Хованского» за 2014 год.

Хованского задержали по обвинению в оправдании терроризма в ночь на 9 июня из-за песни про «Норд-Ост». В этот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Его задержали в квартире, которую продают за 45 миллионов.

Alexander Kulikov @Cooleach
Mood: робот-пылесос в квартире Юрия Хованского. https://t.co/ZGn2lB928e

#хаванский #новости

Спасибо за наводку Сибирский Кот
225 225 комментариев
74
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225 комментариев
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Сибирский Кот

86

Видимо по выходу Юра просто сделает ноги )) нах ему такая страна

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Vlad F

Сибирский
42

Но сперва поделится половиной квартиры с кем надо.

Ответить

Ilya Grigöryev

Vlad
3

половиной?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сибирский
0

А сколько ему грозит? А как же инфляция?

Ответить

God Damn

Marhal_New
–4

нче ему не грозит, отделается штрафом или работами. 

Ответить

Игорь Стецкевич

God
23

лол он уже сидит

Ответить

Zeynal Verdiyev

Игорь
3

скорее просто отказался платить. а щас передумал

Ответить

Alex A

Zeynal
2

похоже на правду - он же в писмеце говорил мол поступали предложения поделится каналом. но канал без юры - что машина без бензина. а вот хата - ликвидный актив.

Ответить

Fancy Image

Игорь
2

Сидит до суда, после которого отделается штрафом или работами

Ответить

Невозможный

Игорь
0

Его уже осудили? На сколько?

Ответить

Mitya 🍀🔰⚡

Невозмо…
1

Для того чтобы сидеть не обязательно быть осужденным

Ответить

Невозможный

Mitya
4

Так он в СИЗО, а не в тюрьме. Это совершенно разные вещи.
Чувак же говорит, будто бы его уже осудили и он не отделается штрафом или работами.

Ответить

Aleksandr

God
0

Уже отделывается арестом

Ответить

Лот тот

Сибирский
2

а можно вообще из тюрьмы что-то продать? выглядит словно её хотят спиздить.

Ответить

Кирилл Вселенский

Лот
3

Конечно можно, делаешь доверенность и все

Ответить

Лот тот

Кирилл
0

надо ждать суд,может вообще его авторитеты на бабки поставили.

Ответить

Кирилл

Лот
0

Придерживаюсь этого мнения, https://tjournal.ru/news/417869-kvartiru-yuriya-hovanskogo-v-peterburge-vystavili-na-prodazhu-za-45-mln?comment=6026185

Ответить

CommentBot

Кирилл
1
Ответить

Кирилл Вселенский

Сибирский
0

Видимо его подтянули за слова блатные, запугали и вымогают бабло. И пока все что есть не отдаст, они не успокоятся  

Ответить

ouxen

Кирилл
0

он же в сизо

Ответить

Кирилл

ouxen
1

В сизо это и начинается

Ответить

Сельский татарин

Кирилл
0

у него не строгач. плюс он письма писал, что все относительно норм там у него, даже узнают

Ответить

Кирилл

Сельский
0

А ты бы что написал на его месте? 

Ответить

N/a

Кирилл
1

Публичный человек или его друзья или его адвокат точно бы шум подняли в медиа по такому поводу

Ответить

Рыжий

Кирилл
0

Камон, с его обширным списком друзей-знакомых такой кипишь можно было бы замутить, если бы его угрожали выебать за 2 квартиры или убить

Ответить

Кирилл

Рыжий
0

Только кипишь будет снаружи, а отпетушат и заточкой его пырнут в сизо

Ответить

Рыжий

Кирилл
0

А чего же его затычкой не пырнули на воле?
Лол, ты об этой теме знаешь из российских сериалов? Ебут и режут, ага, в СИЗО вот особенно

Ответить

Кирилл

Рыжий
0

Причем тут воля

Ответить

Дмитрий Киселев

Кирилл
0

Так по твоему все бы кто попадал в сизо оставались бы без квартир. За какие еще слова? Он же не блатной и не с какими понятиями не связан! Ефремов тоже недвижимость продает для блатных?

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

За те, что говорил на воле

Ответить

Дмитрий Киселев

Кирилл
0

Ещё раз повторю. Тогда бы все кто имеет мало мальское имущество, могли бы попадать за то что писали в соцсетях, за мемы на тж итд. Не так это работает, если что.

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

А ты сидел? Знаешь как это работает? 

Ответить

Дмитрий Киселев

Кирилл
0

Нет. Близкий родственник сидел, и вообще живёт этим. Поэтому осведомлён.

Ответить

Кирилл

Дмитрий
0

Хреново ты осведомлен. 
Я сидел, знаю как это работает.
Своему родственнику можешь обрисовать кто такой хованский, что он говорил, куда он попал, и спроси его версию почему он внезапно продает хату и послушай его версию

Ответить

Рыжий

Кирилл
1

Чет ты фигню какую-то загоняешь. Ну и как это работает? Расскажи честным людям, если знаешь

Ответить

Кирилл

Рыжий
0

Блатные прознают, что где-то в камере сидит богатенький, с которого есть вариант стрясти бабла. Дальше либо чувака переводят к блатным, либо блатного к нему в камеру. С переводами помогает администрация фсин. И потом тебе объясняют, где ты не прав, что с такими как ты сделают, и чтобы это не сделали ты должен уделить на общее. Пробивают что есть, врать себе дороже, потому что когда они сами пробьют и узнают, что соврал, будет хуже. 
Если разговоры не помогают, переводят в пресс-хату, где уже не разговаривают, а пиздят. 
Тебе дают телефон и ты при них разговариваешь, что нужны деньги то се продайте хату, тебя спрашивают, все ли ок, ты говоришь конечно, так надо.
О том, что если скажешь адвокату и поднимешь шум тоже предупреждают, что шум будет там, а сидеть крысой и петухом под шконкой пару лет ты будешь тут. 

Ответить

Дмитрий

Кирилл
0

Поверю тебе на слово, не буду его беспокоить.

Ответить

Баба Нюра

Дмитрий
0

Люди уже попадают за то, что писали в соцсетях, случай в Ебурге, хотя бы

Ответить

Рыжий

Баба
0

А что за случай?

Ответить

Баба Нюра

Рыжий
0

https://tjournal.ru/news/415959

Суд приговорил 19-летнего екатеринбуржца к…
Он призывал «отбиваться от силовиков коктейлями Молотова и стаканчиками».
tjournal.ru
Ответить

Рыжий

Баба
0

А. Это видел.
Я подумал ты про случай, что чувака спецом посадили чтобы из него трясти деньги. Случай по твоей ссылке явно не тот. Что у него может быть в 19 лет из собственности, мобильник и  одежда разве что

Ответить

Люц Шнайдер

Кирилл
0

Думаешь его уже запетушили или ещё нет?

Ответить

Кирилл

Люц
0

Думаю хаты продает под угрозами опускания

Ответить

Рыжий

Кирилл
0

У него же была коронная фраза "только не в жопу".
а у Меддисона была "работа не волк". когда они в track чего-то там играли

Ответить

Кирилл

Рыжий
0

Достаточно того что он хоть раз произносил что-то вроде я петушара, дальше дело техники. По его поведению с ментами уже понятно, что никакой разговор он не вывезет на эту тему

Ответить

Люц Шнайдер

Кирилл
0

Так он же писал, что нормально сидит.

Ответить

Кирилл

Люц
0

А что ему еще писать, когда ты 24/7 с ними находишься. На передачки денег с ютубчика бы хватило

Ответить

Левый паркур

Сибирский
0

Тут даже не видимо, 100%.

Ответить

Специальный кубок

Сибирский
0

или попытается откупиться

Ответить

ImJustKidding

Сибирский
0

Юра то сам агнец божий, ниуиноуен.

Ответить

мЕдь

47

А ничего такая, когда чистая.

Ответить

Местный пришелец

мЕдь
67

так уборка шла 2 месяца

Ответить

ouxen

мЕдь
–1

нет, очень ужасно

Ответить

Местный пришелец

27

К новому владельцу можно смело прийти с обысками, где-то за плинтусами или за печкой всё равно завалялись наркотики)))

Ответить

Уважаемый велосипед

Местный
32

Там шаверма гниет где-нибудь за плинтусами, оставшаяся от патрулей ).

Ответить

Андрей Охапкин

Местный
7

Квартира с сюрпризом

Ответить

allah213

31

Там уборка только в 40 обошлась 

Ответить

Имя Фамилия

10

Чувак бухает на камеру и заработал миллионы долларов, а вы сидите здесь и читаете мой комент. Почувствовали ничтожность? 

Ответить

гачик

Имя
55

Твоего коммента разве что

Ответить

Имя Фамилия

гачик
–2
Ответить

Дорожный месяц

Имя
1

Ты уже заработал?
Тогда чего комменты строчишь, нищеброд?

Ответить

Имя Фамилия

Дорожный
–4

Строчу, чтобы у таких как ты бомбануло в одном месте.

Ответить

Местный пришелец

18

скорее всего адрес утек в сеть и решил переехать (или собирает деньги на откуп)

Ответить

Automatique

Местный
26

На переезд в другую страну после выхода

Ответить

AttentiveMilk

Местный
3

Надавили в тюрячке 🤷🏿

Ответить

Местный пришелец

7

а кто девушка Хованского?

Ответить

aliftin

Местный
46

Тот робот пылесос. 

Ответить

Сергей Лукин

Местный
4

Другой вопрос: у него еще и девушка есть?!

Ответить

Местный пришелец

Сергей
27

будто все девушки ангелы

на каждого странного чела найдётся странная девушка

Ответить

Частый космос

Местный
17

Эх( не на каждого. На меня не нашлась

Ответить

Уважаемый

Частый
0

Девушки тоже любят шаурму/шаверму, может он этим ее взял. Ну и деньги, конечно.

Ответить

Частый космос

Уважаем…
1

Деньги, 100%

Ответить

Местный пришелец

Частый
0

может потому что ты не хочешь странную, а сам странный?))

Ответить

Частый космос

Местный
0

Я странный в пределах нормы. Но чё-то не клеится ни с кем

Ответить

Местный пришелец

Частый
2

ну про хованского много людей знает, а про тебя наверняка нет

в этом и вся проблема))

Ответить

Aleksandr

Местный
0

Завидуешь что он ебётся, а ты нет?

Ответить

Местный пришелец

Aleksan…
3

кто нахуй? хованский ебется в сизо?

Ответить

Aleksandr

Местный
0

Не рвись

Ответить

Местный пришелец

Aleksan…
0

ага, не вывез ты, сашок

Ответить

Aleksandr

Местный
0

Да уж не такой нервный как ты

Ответить

Дмитрий Чернышов

Сергей
0

Даже алкаши и наркоманы женятся и плодятся. И при этом нищие. 

Ответить

Сергей Лукин

Дмитрий
4

Даже((((

Ответить

Дмитрий Чернышов

Сергей
4

Просто для адекватных парней и девушки такие будут не интересны. Я про перманентных алкоголичек или наркоманок. Лучше одному жить =\

Ответить

Антон Лисин

Дмитрий
0

И здоровые 

Ответить

Местный пришелец

Местный
3

Мария — Маша Шатрова?

Ответить

Vadim Nemnasev

Местный
0

дыбенко сближает  ♥️

Ответить

Дорожный месяц

Местный
–1

Шарапова

Ответить

лала лало

Местный
1

Илья Давыдов

Ответить

Dobrosvet

11

Красивое

Ответить

Bibba La Bibba

Dobrosvet
6

Вы продаете?

Ответить

Михаил Зинчук

Bibba
9

просто смотрю

Ответить

Левый паркур

7

Дохуя же? Конечно это вторичка, с большой площадью, но дохуя же, да? Я не шарю, извините.

Ответить

Местный пришелец

Левый
13

надеются, что какой-то безумный фанат переплатит ради остатков запаха ануса юрца

Ответить

Al

Местный
0

Бля лол, в придачу еще паломничество фанатов. 

Ответить

Местный пришелец

Al
4

я бы там открыл компьютерный клуб, студию, гей-нарко-притон

Ответить

Левый паркур

Левый
3

Ну я вот посмотрел: трешка 55.8 кв м на Владимирской (!), вторичка (!) 15 лямов.

Ответить

ggg123

Левый
2

15 лямов может и сталинка где нибудь в районе Кирзы (низ красной ветки) стоить аналогичного метража.
А на Владимирской - дореволюционный дом с прогнившими коммуникациями, из плюсов только высокие потолки и расположение в центре? (Да и не для всех плюс - центр. Нет зелени, нет нормальных магазинов поблизости, только убогие "Дикси" и "Продукты 24", 
  толпы туристов  и маргиналов которые бухают под окнами 24/7 в весенне-летний период).

Ответить

Ilya Grigöryev

ggg123
1

я вижу ты «соображаешь»

Ответить

groostlan

Ilya
1

жил на Владимирской, точнее на пяти углах, подтверждаю, всё так

Ответить

Дмитрий Чернышов

Левый
2

Там район понтовый. Озёра, заказник, дорогой частный сектор. Интереснее центра города, где куча транспорта, копоть и мало зелени. Ну и жилой фонд сильно старый.
А из минусов меня смутила железная дорога почти впритык. Трамваи то за окном надоели.

Ответить

Антон Лисин

Дмитрий
0

И поезда и копоть в окна 

Ответить

Xenia White

Левый
0

Почитай описание ЖК в объявлении

Ответить

Alexander Revan

4

Хренасе цены. В штатах за такую цену можно нормальный дом купить в Колорадо.

Ответить

Леха

Alexander
23

Ну так у них Колорадо это типа Саратовской области по нашим меркам

Ответить

ggg123

Леха
1

Ну на 500к зелени можно и в NY что нибудь присмотреть.

Ответить

Дмитрий Чернышов

ggg123
2

Нафиг там жить, если нет необходимости, если рядом Нью-Джерси, где дешевле и зелено.

Ответить

Bibba La Bibba

Дмитрий
4

И как оттуда делать рекламу выборов? Кто верить будет, если за окном манхэттен

Ответить

Дмитрий Чернышов

Bibba
1

Можно арендовать на Манхэттене, дешевле выйдет

Ответить

Andre Macareno

Дмитрий
10

И с Деми Мур делиться секретами

Ответить

Brown

Andre
0

А он просто диджей на радио

Ответить

Антон Лисин

ggg123
1

Площадь однушки. Херь какая-то 

Ответить

Люц Шнайдер

ggg123
0

Ты забываешь про налоги в Нью-Йорке и всякие там ежемесячные сборы с владельцев на содержание. Ты по факту ещё тысяч пять долларов будешь ежемесячно отстёгивать за такую недвижимость.

Ответить

Властный ГОСТ

–30

пиздец. и это ёбаный алкоголик, который травил людей в интернете. который с точки зрения социума - абсолютно бесполезное существо, ведущее паразитический образ жизни.

обвините меня в ватничестве, но в совке такой человек был бы на учете за тунеядство и не более. здесь же хата 120 квадратов с конским ремонтом, охуенно экономика российская работает, просто охуенно.

Ответить

Феминизм здорового человека

Властный
16

Ты только сейчас понял, что такое капитализм?

Ответить

Властный ГОСТ

Феминизм
4

я то это уже давно понял. побомбить-то дай.

Ответить

AnDyLawless

Феминизм
0

Плачет по временам аристократов. Что, кстати, неплохо было. Сверхлюди, элита человечества.
А сейчас всякий нормис или просто долбоеб колхозник может стать популярным и быть при большом бабле,  и иметь влияние на массы. Век информационных технологий. Ютубы, тик токи и прочее. Эх...

Ответить

Олег Сердюков

AnDyLaw…
0

Чушь какая то. Аристократия была в первую очередь основой государства, люди, несущие воинскую повинность, рискующие жизнью в военное время (почти всегда). Отсюда и привилегии, деньги, власть. Впоследствии это был маленький процент людей, имеющих доступ к образованию и которым ничего не надо было делать в жизни для ее высокого уровня. Отсюда много деятелей науки и культуры исторически из дворянства, ну а откуда им взяться, из крестьян, которых 90% населения и которые все время в говне ковыряются?
А сейчас любой человек, при должном старании, таланте и труде, может выбиться в люди, иметь хороший доход и комфортный уровень жизни, который каким-нибудь средневековым королям и не снился.

Короче хуйню ты написал))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Михаил Ч

Властный
15

признак совка - это бомбление не от того, что у него самого плохо, а что у кого-то хорошо
ну был бы он на учете, на тебе бы лично это как сказалось? ты сам то себя кем видишь в воображаемом совке - председателем колхоза, директором завода, генеральным секретарем?

Ответить

Madegghead

Михаил
8

Комиссаров НКВД он себя видит

Ответить

гачик

Властный
15

Ого, чтобы зарабатывать много денег не обязательно усердно трудиться, вот это да спешите видеть.

Ответить

Властный ГОСТ

гачик
–4

причем здесь "усердно трудиться" вообще? этот пидорас нажился на грязи в сторону людей. сейчас в сизо сидит жопу греет.

Ответить

гачик

Властный
4

Значит грязь в сторону одних людей спонсировали другие. Многое говорит о нашем обществе, а за грязь он как раз и присел.

Ответить

Властный ГОСТ

гачик
–5

я конечно понимаю, что местные только рады, когда им с лопаты в ебло говна накидывают всякие орловы и человеки-человеки, но я тебе скажу по секрету: это плохо, неприятно и в этом нет ничего хорошего.

Ответить

Джордж Харви

Властный
0

Ты хоть и совок, но правильные вещи говоришь

Ответить

Антон Лисин

Властный
0

Его жопу греют или растирают 

Ответить

Андрей Цыбискин

Властный
0

Он делал потешные ролики и играл в доту2, а также какой-то мусор в последние годы. Очень страшно, прям людей на деньги кидал!

Ответить

Рыжий

Андрей
0

Ну за рекламу кидал его часто хуесосили, все же

Ответить

Андрей Цыбискин

Рыжий
0

Точно вспомнил, ну я тогда уже не смотрел его. Он как раз так на квартиру и накопил.

Ответить

Рыжий

Властный
0

 этот пидорас нажился на грязи в сторону людей

Я чет про журналистов сейчас вспомнил...

Ответить

лала лало

Властный
8

Какие же коммунисты нелюди все же

Ответить

Егор Ниглов

Властный
7

Любой человек из шоу-бизнеса, по этой логике, бесполезное существо. Только вот людское внимание и любовь хорошо оплачивались во все времена. А Хованский в этом плане относительно честный человек, он всегда говорил, что за определенную сумму и маму родную продаст, и не строил из себя целку с благородными целями изменить весь мир к лучшему.

Ответить

Рыжий

Егор
1

 Только вот людское внимание и любовь хорошо оплачивались во все времена.

Люди платят деньги чтобы не было скучно, Руку согнуть - рупь, ногу - два писят, хватай Данила деньги, они в воздухе висят (с)

Ответить

Борат Сагдиев

Рыжий
1

грязные дела дают чистую прибыль.

Ответить

Рыжий

Борат
0

Олды тут

Ответить

Борат Сагдиев

Рыжий
1

кирпичи, где рок? ЗАТКНИСЬ БОГА РАДИ, рок жив, Кирпичи не объявляют о распаде.

ну вот что ты наделол, пойду слушать о том, что жизнь хороша, но в ней хватает дерьма.

Ответить

Рыжий

Борат
0

И что мы стены ломаем нашей силой ума. И что люди поумней не пишут в гостевухах. И что надо задумываться над тем, кому мы верим

Ответить

Борат

Рыжий
0

и что смешное расстояние в четыре электрички. и что не шевелились и смотрели вдаль, просто стояли, в глазах была сталь.

Ответить

Рыжий

Властный
6

Ну такое себе. Из общаги с тараканами дорасти до офигенной квартиры в Питере  одного алкоголизма мало будет

Ответить

Madegghead

Властный
5

просто ты ему завидуешь
При том что тебе никто не мешал сделать так же и тоже заработать на такую хатку.

Ответить

Властный ГОСТ

Madegghead
–2

о, логика "просто ты ему завидуешь" пошла. что еще скажешь?

Ответить

Madegghead

Властный
6

а что тут говорить еще?
Так и есть.
Ну и детское инфантильное желание, не хочу чтобы были богатые, хочу чтобы все были нищуки как и я.

Ответить

Рыжий

Madeggh…
4

- я хочу чтобы не было богатых
- странно, а мой дедушка хотел чтобы не было бедных

Ответить

Властный ГОСТ

Madeggh…
0

не хочу чтобы были богатые, хочу чтобы все были нищуки как и я.

я такого не говорил, это всё влажные фантазии

Ответить

Властный ГОСТ

Властный
0

@Кирилл Вселенский к ответу, поясняй дизы

Ответить

Кирилл

Властный
0

Мне лень

Ответить

Суровый бокал

Кирилл
0

Да ты порваха, хронический

Ответить

Степан Колчин