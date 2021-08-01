Отказ местных жителей он назвал «саботажем» со стороны противников губернатора Курганской области и главы администрации района.

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Депутат Госдумы Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области потребовал от них подписать «соглашение о долголетии». Об этом пишет Znak.com.

Ильтяков заключает такое соглашения с жителями разных районов Курганской области с конца июня.

Мы обязуемся: не злоупотреблять алкоголем, категорически не употреблять табачные и наркотические изделия, а также все, что приравнено к данной категории отравы сути человеческой.



Обещаем исключить из своей речи употребление мата и другой нецензурной брани.



Даем слово вести активный образ жизни: по утрам делать гимнастику или зарядку, соблюдать меры личной гигиены, заниматься закаливанием. Обещаем беречь друг друга, дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг к другу.



Мы будем активно участвовать в спортивной, культурной и духовной жизни своего села, деревни, города, района и области в целом. Кроме того, обязуемся в большей степени усваивать положительные эмоции от чтения книг, прослушивания музыкальных композиций, увлечения творчеством текст соглашения

Жители Половинского района отказались это подписывать. После того, как Ильтяков зачитал текст соглашения, на сцену вышла местная жительница, которая заявила, что и так соблюдает эти условия, но всё равно не уверена, что доживет до 80 лет — из-за плохих условий жизни в регионе.

В ответ депутат сообщил, что подписание соглашения благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Он также припомнил людям, что в их районе «пригвоздили ребёнка».

Местный священник Александр Гадиян тоже заявил, что не видит необходимости в подписании соглашения, это уже есть в Евангелии. Он предложил вместо этого ускорить строительство местного храма во имя Святой Троицы. «А для кого строить ваш сарай, скажите мне?» — сказал Ильтяков в ответ. После этого депутата освистали, многие люди покинули зал.

Ильтяков в разговоре 45.RU сказал, что «это был саботаж» со стороны противников губернатора Курганской области и главы администрации района.

После встречи мы все-таки подписали соглашение, а храм я назвал сараем, потому что его не могут достроить 15 лет — значит он не нужен людям, при этом священник живет в двухэтажном доме. Документ благословил митрополит Даниил, возможно, вместе с ним мы поговорим с местным батюшкой Александр Ильтяков депутат Госдумы