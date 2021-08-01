{"id":778,"title":"\u041f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0432\u043e\u0434 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043b\u0443\u0448\u0430\u0442\u044c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u044b PJ Harvey","url":"\/redirect?component=advertising&id=778&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/409290&hash=1d76a9de76197182b829a3caf8c744f76e1c6c2e28cf9d9780881819d0250715","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Артём Мазанов

Депутат Госдумы на встрече с избирателями потребовал от них подписать обязательство жить до 80 лет Статьи редакции

Отказ местных жителей он назвал «саботажем» со стороны противников губернатора Курганской области и главы администрации района.

9 9 комментариев
1936 просмотров

Депутат Госдумы Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области потребовал от них подписать «соглашение о долголетии». Об этом пишет Znak.com.

Ильтяков заключает такое соглашения с жителями разных районов Курганской области с конца июня.

Мы обязуемся: не злоупотреблять алкоголем, категорически не употреблять табачные и наркотические изделия, а также все, что приравнено к данной категории отравы сути человеческой.

Обещаем исключить из своей речи употребление мата и другой нецензурной брани.

Даем слово вести активный образ жизни: по утрам делать гимнастику или зарядку, соблюдать меры личной гигиены, заниматься закаливанием. Обещаем беречь друг друга, дарить улыбки, желать только добра, не сердиться и не злиться, жить любовью и прощением друг к другу.

Мы будем активно участвовать в спортивной, культурной и духовной жизни своего села, деревни, города, района и области в целом. Кроме того, обязуемся в большей степени усваивать положительные эмоции от чтения книг, прослушивания музыкальных композиций, увлечения творчеством

текст соглашения

Жители Половинского района отказались это подписывать. После того, как Ильтяков зачитал текст соглашения, на сцену вышла местная жительница, которая заявила, что и так соблюдает эти условия, но всё равно не уверена, что доживет до 80 лет — из-за плохих условий жизни в регионе.

В ответ депутат сообщил, что подписание соглашения благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Он также припомнил людям, что в их районе «пригвоздили ребёнка».

Местный священник Александр Гадиян тоже заявил, что не видит необходимости в подписании соглашения, это уже есть в Евангелии. Он предложил вместо этого ускорить строительство местного храма во имя Святой Троицы. «А для кого строить ваш сарай, скажите мне?» — сказал Ильтяков в ответ. После этого депутата освистали, многие люди покинули зал.

Ильтяков в разговоре 45.RU сказал, что «это был саботаж» со стороны противников губернатора Курганской области и главы администрации района.

После встречи мы все-таки подписали соглашение, а храм я назвал сараем, потому что его не могут достроить 15 лет — значит он не нужен людям, при этом священник живет в двухэтажном доме. Документ благословил митрополит Даниил, возможно, вместе с ним мы поговорим с местным батюшкой

Александр Ильтяков
депутат Госдумы

#новости

Спасибо за наводку Telegram
9 9 комментариев
16
{ "author_name": "Telegram", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 9, "likes": 16, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 418109, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sun, 01 Aug 2021 00:26:04 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Kir Kirsky

15

Звучит как нейромедуза

Ответить

Павел Каташев

7
Ответить

Zhanna Sinelnik

1

Что я прочитала?

Ответить

Никита Усов

1

Вот смерть то охуеет, когда увидит, что жители подписали такое соглашение

Ответить

Ян Жабин

0

Ловите наркомана

Ответить

Катя Лукаверова

0

@ну и в чем он не прав не с этого района твоя жена?

Ответить

Дефицитный Сервелат

0

А депутат не хочет подписать обязательство служить на благо региона?

Ответить

Antony Divnich

0

Реальность опять абсурднее заголовков сатирических изданий🤦🏻‍♂️

Ответить

Zee Zao

0

Жить до 80ти в России это тяжкое наказание

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Обсуждаемое
Новости
США уволят более 180 сотрудников дипмиссий в России
Это связано с решением российских властей ограничить наём местных жителей посольствами «недружественных» стран.
125
Технологии
В московском метро начали тестировать оплату проезда с помощью распознавания лиц
Тестирование проводится на станциях на Филевской линии, для участия нужно подать заявку.
107
Новости
Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live»
Также регулятор требует ограничения доступа к личному каналу Любови Соболь.
172
Популярное за три дня
Интернет
Hello darkness, my old friend: история бесконечной грусти Бена Аффлека, увековеченная интернетом в мемах
За годы в сети настолько привыкли ассоциировать себя с депрессивными снимками актёра, что даже в безмятежных моментах вроде отдыха с Дженнифер Лопес видят тоску.
55
Животные
4
Наука
В США учёные нашли «Спанч Боба» и «Патрика» на дне океана с помощью глубоководного аппарата
Но животных, скорее всего, сблизила совсем не дружба.
58
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null