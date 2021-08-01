Депутат Госдумы на встрече с избирателями потребовал от них подписать обязательство жить до 80 лет
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Отказ местных жителей он назвал «саботажем» со стороны противников губернатора Курганской области и главы администрации района.
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Депутат Госдумы Александр Ильтяков на встрече с жителями Половинского района Курганской области потребовал от них подписать «соглашение о долголетии». Об этом пишет Znak.com.
Ильтяков заключает такое соглашения с жителями разных районов Курганской области с конца июня.
Жители Половинского района отказались это подписывать. После того, как Ильтяков зачитал текст соглашения, на сцену вышла местная жительница, которая заявила, что и так соблюдает эти условия, но всё равно не уверена, что доживет до 80 лет — из-за плохих условий жизни в регионе.
В ответ депутат сообщил, что подписание соглашения благословил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. Он также припомнил людям, что в их районе «пригвоздили ребёнка».
Местный священник Александр Гадиян тоже заявил, что не видит необходимости в подписании соглашения, это уже есть в Евангелии. Он предложил вместо этого ускорить строительство местного храма во имя Святой Троицы. «А для кого строить ваш сарай, скажите мне?» — сказал Ильтяков в ответ. После этого депутата освистали, многие люди покинули зал.
Ильтяков в разговоре 45.RU сказал, что «это был саботаж» со стороны противников губернатора Курганской области и главы администрации района.