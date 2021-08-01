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Новости
Артём Мазанов

Депутат из Свердловской области, предлагавший россиянам «поменьше питаться» в кризис, задекларировал нулевой доход Статьи редакции

Годом ранее он задекларировал доход в четыре копейки.

19 19 комментариев
913 просмотров

Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер задекларировал за 2020 год нулевой доход. Декларацию опубликовали на сайте регионального парламента.

В декларации также указано, что за депутатом числится квартира площадью 66,6 м², у каждого из его трёх несовершеннолетних детей тоже есть по квартире — 80, 201,7 и 239,2 м².

Гаффнер сообщил «Открытым медиа», что не получает зарплату как депутат. Он отказался уточнить, на какие средства живет.

Гаффнер стал известен в 2015 году: инспектируя цены на продукты в одном из торговых центров Екатеринбурга, предложил россиянам на фоне роста цен «поменьше питаться»: «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы россияне, русские люди. Мы прошли и голод, и холод. Нужно задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например».

#новости

19 19 комментариев
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19 комментариев
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Антигравитационный торт

4

@Артём Мазанов мне в почтовый ящик сегодня такую брошюру кинули, хочу новость про это

100-glavnyh-del_partii-EDINAYA-ROSSIYA.pdf
100-glavnyh-del_partii-EDINAYA-ROSSIYA.pdf
docviewer.yandex.ru
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мЕдь

Антигравитацион…
6

Самое главное за 20 лет. И как мы жили?!

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Антигравитационный торт

мЕдь
0

там много над чем можно покекать

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мЕдь

Антигра…
5

В итоге всё равно кекают над нами. 

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Zakhar Zakharov

Антигравитацион…
1

словно тебе дали команду распространить. 
и ты таким хитрым образом делаешь это

Ответить

Антигравитационный торт

Zakhar
0

Тссс, только ни кому 

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KSA

Антигравитацион…
0

Пдфку на дискете кинули?

Ответить

Антигравитационный торт

KSA
0

нет бумажную, но я нашел ее в интернете

Ответить

Нижний интернет

Антигравитацион…
0

Не открывайте там вирус у меня от этого Виндоус сдох пишу с браузера на PS Vita. 

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мЕдь

2

на какие средства живет

Голодает с нардом. Настоящий депутат!

Ответить

Джон Кроули

мЕдь
0

Живёт с родителями 

Ответить

Semen Unban

2

"нулевой доход"
Начал с себя!

Ответить

KSA

1

нулевой доход

квартира площадью 66,6 м², 

Такой может

Ответить

Уважаемый велосипед

KSA
0

Кухня 13 м

Ответить

Антигравитационный торт

0

Опять новость про упавшую сосиску

Ответить

мЕдь

Антигравитацион…
0

Подними. 

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Леха

0

.

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Нижний интернет

0

Настоящему патриоту доход не нужен, это только всякие бездельники вроде Навального раньше пожертвования собирали. 

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Фархад Азимов

0

квартиры купил от продажи почек

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