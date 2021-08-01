Депутат из Свердловской области, предлагавший россиянам «поменьше питаться» в кризис, задекларировал нулевой доход Статьи редакции
Годом ранее он задекларировал доход в четыре копейки.
Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер задекларировал за 2020 год нулевой доход. Декларацию опубликовали на сайте регионального парламента.
В декларации также указано, что за депутатом числится квартира площадью 66,6 м², у каждого из его трёх несовершеннолетних детей тоже есть по квартире — 80, 201,7 и 239,2 м².
Гаффнер сообщил «Открытым медиа», что не получает зарплату как депутат. Он отказался уточнить, на какие средства живет.
Гаффнер стал известен в 2015 году: инспектируя цены на продукты в одном из торговых центров Екатеринбурга, предложил россиянам на фоне роста цен «поменьше питаться»: «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы россияне, русские люди. Мы прошли и голод, и холод. Нужно задуматься о собственном здоровье, поменьше питаться, например».
@Артём Мазанов мне в почтовый ящик сегодня такую брошюру кинули, хочу новость про это
Самое главное за 20 лет. И как мы жили?!
там много над чем можно покекать
словно тебе дали команду распространить.
и ты таким хитрым образом делаешь это
Пдфку на дискете кинули?
Не открывайте там вирус у меня от этого Виндоус сдох пишу с браузера на PS Vita.
на какие средства живет
Голодает с нардом. Настоящий депутат!
нулевой доход
квартира площадью 66,6 м²,
Такой может
Опять новость про упавшую сосиску
Настоящему патриоту доход не нужен, это только всякие бездельники вроде Навального раньше пожертвования собирали.