Годом ранее он задекларировал доход в четыре копейки.

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России» Илья Гаффнер задекларировал за 2020 год нулевой доход. Декларацию опубликовали на сайте регионального парламента.

В декларации также указано, что за депутатом числится квартира площадью 66,6 м², у каждого из его трёх несовершеннолетних детей тоже есть по квартире — 80, 201,7 и 239,2 м².

Гаффнер сообщил «Открытым медиа», что не получает зарплату как депутат. Он отказался уточнить, на какие средства живет.