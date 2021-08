{"items":[{"comment_id":6030823,"subsite_id":214346,"user_id":295988,"type":"comment_add","id":6030823,"hash":"48d809222851243c1745387498c60107","date":1627817637,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/417929-roskosmos-obyavil-o-planah-postroit-novuyu-orbitalnuyu-kosmicheskuyu-stanciyu?comment=6030823","text":"\u0411\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044e \u0437\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0442.

\u0422\u043e \u0435\u0441\u0442\u044c, \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0420\u043e\u0433\u043e\u0437\u0438\u043d\u0430 \u044f \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0445\u043e\u0436\u0443? \u0416\u0430\u043b\u044c, \u0443\u0448\u0435\u043b \u0438\u0437\u0443\u0447\u0430\u0442\u044c \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":295988,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/295988-semen-petrov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/95c33abe-a8e3-af24-173d-2fe2e14f42bc\/","name":"\u0421\u0435\u043c\u0435\u043d \u041f\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":417929,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/417929-roskosmos-obyavil-o-planah-postroit-novuyu-orbitalnuyu-kosmicheskuyu-stanciyu","title":"\u00ab\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u00bb \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043e \u043f\u043b\u0430\u043d\u0430\u0445 \u043f\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0438\u0442\u044c \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u043e\u0440\u0431\u0438\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0443\u044e \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030826,"subsite_id":245416,"user_id":453,"type":"comment_add","id":6030826,"hash":"1c5988d0dbd25b3baa4e4e3fc9065cfb","date":1627817678,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418245-chastnuyu-podzemnuyu-tyurmu-pod-peterburgom-polnostyu-zasypali-a-dom-snesli-po-prosbe-vladelca-uchastka?comment=6030826","text":"\u0414\u0443\u043c\u0430\u044e, \u044d\u0442\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e\u0439 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431, \u043f\u043e \u0441\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u0441 \u0435\u0431\u0430\u043d\u043e\u0439 \u0431\u044e\u0440\u043e\u043a\u0440\u0430\u0442\u0438\u0435\u0439, \u0443\u0441\u0443\u0433\u0443\u0431\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u043e\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":453,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/453-zoibana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6100377b-1a71-301c-45c5-edd193484b58\/","name":"Zoibana","isVerified":true},"content":{"id":418245,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418245-chastnuyu-podzemnuyu-tyurmu-pod-peterburgom-polnostyu-zasypali-a-dom-snesli-po-prosbe-vladelca-uchastka","title":"\u00ab\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u0437\u0435\u043c\u043d\u0443\u044e \u0442\u044e\u0440\u044c\u043c\u0443\u00bb \u043f\u043e\u0434 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0437\u0430\u0441\u044b\u043f\u0430\u043b\u0438, \u0430 \u0434\u043e\u043c \u0441\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u2014 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u044c\u0431\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030827,"subsite_id":246497,"user_id":324888,"type":"comment_add","id":6030827,"hash":"8f5ee63bdb77849082826f0acb8c389b","date":1627817693,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274?comment=6030827","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6be06ba6-c2db-51c0-ae44-1a04a12f706f\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324888,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/324888-med","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9191670c-c545-80aa-3b11-4e82fa1a45f0\/","name":"\u043c\u0415\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":418274,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030832,"subsite_id":245416,"user_id":414183,"type":"comment_add","id":6030832,"hash":"66bc8a9c12a5b779a35b03e78557a3cf","date":1627817818,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418245-chastnuyu-podzemnuyu-tyurmu-pod-peterburgom-polnostyu-zasypali-a-dom-snesli-po-prosbe-vladelca-uchastka?comment=6030832","text":"\u0421 \u0447\u0435\u043a\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0432\u044f\u0437\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":414183,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/414183-dobrosvet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fead4364-fbe0-4a50-c94a-06c6027f741b\/","name":"Dobrosvet","isVerified":false},"content":{"id":418245,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418245-chastnuyu-podzemnuyu-tyurmu-pod-peterburgom-polnostyu-zasypali-a-dom-snesli-po-prosbe-vladelca-uchastka","title":"\u00ab\u0427\u0430\u0441\u0442\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u0437\u0435\u043c\u043d\u0443\u044e \u0442\u044e\u0440\u044c\u043c\u0443\u00bb \u043f\u043e\u0434 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u043e\u043c \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0437\u0430\u0441\u044b\u043f\u0430\u043b\u0438, \u0430 \u0434\u043e\u043c \u0441\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u2014 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u044c\u0431\u0435 \u0432\u043b\u0430\u0434\u0435\u043b\u044c\u0446\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u043a\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030833,"subsite_id":245416,"user_id":332416,"type":"comment_add","id":6030833,"hash":"9a83faf9c73fc53973f0e9ac062270c2","date":1627817824,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418109-deputat-gosdumy-na-vstreche-s-izbiratelyami-potreboval-ot-nih-podpisat-obyazatelstvo-zhit-do-80-let?comment=6030833","text":"\u043e\u0442\u0440\u0430\u0432\u0430 \u0441\u0443\u0442\u0438. \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":332416,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/332416-vasha-zakladko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b8bb8760-5f0f-5e48-ae41-b734ebac032f\/","name":"\u0412\u0430\u0448\u0430 \u0417\u0430\u043a\u043b\u0430\u0434\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":418109,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418109-deputat-gosdumy-na-vstreche-s-izbiratelyami-potreboval-ot-nih-podpisat-obyazatelstvo-zhit-do-80-let","title":"\u0414\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0442 \u0413\u043e\u0441\u0434\u0443\u043c\u044b \u043d\u0430 \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447\u0435 \u0441 \u0438\u0437\u0431\u0438\u0440\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0442 \u043d\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u043e\u0431\u044f\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e \u0436\u0438\u0442\u044c \u0434\u043e 80 \u043b\u0435\u0442"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030834,"subsite_id":246497,"user_id":179949,"type":"comment_add","id":6030834,"hash":"3157e13cccc3cbdb178925b947e9b53d","date":1627817831,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274?comment=6030834","text":"\u0422\u044b\u0441\u044f\u0447\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u0442\u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438, \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u0438, \u041a\u0430\u0437\u0430\u0445\u0441\u0442\u0430\u043d\u0430 \u0432\u043f\u0430\u0440\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c \u0430\u0431\u0441\u043e\u043b\u044e\u0442\u043d\u0443\u044e \u0434\u0438\u0447\u044c, \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0434 \u043d\u0435\u0439, \u0432\u0438\u0434\u044f\u0442 \u0435\u0435, \u0437\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u043f\u043e\u043d\u0438\u043c\u0430\u044f, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0433\u0430\u043d\u0434\u0430. \u0417\u0430\u0447\u0430\u0441\u0442\u0443\u044e \u043e\u043d\u0438 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0444\u043e\u0440\u043c\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u0441\u044e\u0436\u0435\u0442\u044b, \u043f\u0440\u0438\u0434\u0443\u043c\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0437\u0430\u0445\u043e\u0434\u044b, \u043d\u0435 \u0431\u0440\u0435\u0437\u0433\u0443\u044e\u0442 \u043c\u0435\u0442\u043e\u0434\u0430\u043c\u0438 \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0426\u0430\u0440\u044c\u0433\u0440\u0430\u0434\u0430 \u0438 \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0435\u043a, \u0438\u043c \u043d\u0435 \u0441\u0442\u044b\u0434\u043d\u043e, \u0438\u043c \u043d\u043e\u0440\u043c. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c, \u044d\u0442\u0438 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0432\u0435\u0442\u044f\u0442 \u0435\u0431\u0430\u043b\u043e\u043c, \u043e\u043d\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0433\u0434\u0435-\u0442\u043e \u0437\u0430 \u043a\u0430\u0434\u0440\u043e\u043c: \u0432\u0441\u044f\u043a\u0438\u0435 \u043b\u0438\u043d\u0435\u0439\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u044e\u0441\u0435\u0440\u044b, \u043e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b, \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b, \u043a\u043e\u043e\u0440\u0434\u0438\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b, \u0441\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u0438\u043a\u0438, \u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442\u044b, \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u044b \u0438 \u0435\u0449\u0451 \u0434\u043e\u0445\u0443\u044f \u043a\u0442\u043e. \u041d\u043e \u0434\u0430\u0432\u0430\u0439, \u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u043d\u0430\u0435\u0434\u0435\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0451\u043c \u0433\u043e\u0432\u043d\u043e\u043c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043f\u0443\u0449\u0435\u043d\u0446\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":179949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/179949-stas-kartuzov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6586979b-f095-5045-bfae-1a6d0509d2b7\/","name":"Stas Kartuzov","isVerified":false},"content":{"id":418274,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030835,"subsite_id":246497,"user_id":248009,"type":"comment_add","id":6030835,"hash":"c5489cea774f9d6e056d810ce8f7af61","date":1627817838,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274?comment=6030835","text":"\u041d\u0430\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u044f \u0437\u043d\u0430\u044e \u043e\u043d \u0441\u0430\u043c \u044d\u0442\u043e \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442. \u041d\u0430\u0441\u0447\u0451\u0442 \u0432\u0435\u0440\u044b \u043d\u0435 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d, \u043d\u043e \u0442\u0430\u043c \u0434\u0438\u043d\u0430\u0441\u0442\u0438\u044f \u0443\u0436\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":248009,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/248009-semen-semenych","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f44a3cff-ecf1-9d46-6790-b9c35057477a\/","name":"\u0421\u0435\u043c\u0435\u043d \u0421\u0435\u043c\u0435\u043d\u044b\u0447","isVerified":false},"content":{"id":418274,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030837,"subsite_id":247728,"user_id":286214,"type":"comment_add","id":6030837,"hash":"601730513ceb6b15f8c51a38f3235a29","date":1627817888,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/418264-legkoatletku-kristinu-timanovskuyu-nasilno-vyvozyat-iz-tokio?comment=6030837","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0435\u0439 \u0434\u0430\u0434\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u0443\u0431\u0435\u0436\u0438\u0449\u0435, \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0447\u0438\u043d\u043e\u0432\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u0430\u0436\u0430\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0445. \u0420\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":286214,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/286214-barmaglot","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a70d986-5b5e-d3c4-151d-c5e2c31bb896\/","name":"\u0411\u0430\u0440\u043c\u0430\u0433\u043b\u043e\u0442","isVerified":false},"content":{"id":418264,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/418264-legkoatletku-kristinu-timanovskuyu-nasilno-vyvozyat-iz-tokio","title":"\u041b\u0435\u0433\u043a\u043e\u0430\u0442\u043b\u0435\u0442\u043a\u0443 \u041a\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u0443 \u0422\u0438\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0443\u044e \u043d\u0430\u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e \u0432\u044b\u0432\u043e\u0437\u044f\u0442 \u0438\u0437 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030838,"subsite_id":214343,"user_id":402979,"type":"comment_add","id":6030838,"hash":"b8274c947c4902f209be0f3bb6accbf9","date":1627817896,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/418233-reportazh-iz-socsetey-festival-sapserfinga-fontanka-sup-v-peterbrge?comment=6030838","text":"\u041d\u043e \u043f\u043e \"\u0441\u0430\u043d\u0438\u0442\u0430\u0440\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0435\u043b\u0443\" \u043f\u043e\u0434 \u0430\u0440\u0435\u0441\u0442\u043e\u043c \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0441\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u043d\u043d\u0438\u043a\u0438 \u041d\u0430\u0432\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e...","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":402979,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/402979-dmitriy-semenov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c74943cd-9e0e-f043-a71f-2a1051875133\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0421\u0435\u043c\u0451\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":418233,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/418233-reportazh-iz-socsetey-festival-sapserfinga-fontanka-sup-v-peterbrge","title":"\u0420\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u0436 \u0438\u0437 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0435\u0439: \u0424\u0435\u0441\u0442\u0438\u0432\u0430\u043b\u044c \u0441\u0430\u043f\u0441\u0451\u0440\u0444\u0438\u043d\u0433\u0430 \u00ab\u0424\u043e\u043d\u0442\u0430\u043d\u043a\u0430-SUP\u00bb \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0440\u0433\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030843,"subsite_id":214343,"user_id":212551,"type":"comment_add","id":6030843,"hash":"5a2051daeeea82c4174b7fcd12bf64ef","date":1627817971,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/418233-reportazh-iz-socsetey-festival-sapserfinga-fontanka-sup-v-peterbrge?comment=6030843","text":"\u043f\u0440\u043e\u0431\u043b\u0435\u043c\u0430 \u0432 \u0442\u043e\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043c\u0435\u0440\u044b \u043f\u0440\u0435\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432\u0441\u0435 \u0438\u0445 \u0441\u043e\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u044e\u0442

\u0441\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0434\u043e\u043c\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u0444\u0440\u0438\u043b\u0430\u043d\u0441\u0435\u0440\u0430\u043c\/\u0430\u0439\u0442\u0438\u0448\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0437\u0430\u043c\u0435\u0447\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c \u0432\u043d\u0435 \u0434\u043e\u043c\u0430?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":212551,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/212551-fuskipg-rostislave","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/626ab27a-a915-5e7b-84b1-9cf87ed8f308\/","name":"Fu\u0441\u043ai\u043fg \u0420\u043e\u0441\u0442\u0438slave","isVerified":false},"content":{"id":418233,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/418233-reportazh-iz-socsetey-festival-sapserfinga-fontanka-sup-v-peterbrge","title":"\u0420\u0435\u043f\u043e\u0440\u0442\u0430\u0436 \u0438\u0437 \u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0435\u0439: \u0424\u0435\u0441\u0442\u0438\u0432\u0430\u043b\u044c \u0441\u0430\u043f\u0441\u0451\u0440\u0444\u0438\u043d\u0433\u0430 \u00ab\u0424\u043e\u043d\u0442\u0430\u043d\u043a\u0430-SUP\u00bb \u0432 \u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0440\u0433\u0435"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030845,"subsite_id":219309,"user_id":393173,"type":"comment_add","id":6030845,"hash":"d86d6822159660667ca04454f950dfc8","date":1627817996,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/handmade\/418275-heisenberg?comment=6030845","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043e\u0437\u0440\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0447\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0441\u043f\u0438\u0436\u0436\u0435\u043d\u043e \u0441 \u0440\u0435\u0434\u0434\u0438\u0442\u0430\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":393173,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/393173","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8c44c58-2cb1-5719-a937-c27649da7530\/","name":"\ud83d\udc19","isVerified":false},"content":{"id":418275,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/handmade\/418275-heisenberg","title":"Heisenberg"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030846,"subsite_id":246497,"user_id":179949,"type":"comment_add","id":6030846,"hash":"b4e2cb81cb7e3c6372cb53a65dd7bf55","date":1627818021,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274?comment=6030846","text":"\u0441\u043e\u043b\u043e\u0432\u044c\u0435\u0432, \u043a\u0438\u0441\u0435\u043b\u0435\u0432, \u0441\u043a\u043e\u0431\u0435\u0435\u0445\u0430 \u0438 \u043f\u043e\u043f\u043e\u0432 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u0441\u0430\u043c\u0438 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043f\u0438\u0448\u0443\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":179949,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/179949-stas-kartuzov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6586979b-f095-5045-bfae-1a6d0509d2b7\/","name":"Stas Kartuzov","isVerified":false},"content":{"id":418274,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030847,"subsite_id":246497,"user_id":233710,"type":"comment_add","id":6030847,"hash":"2686d1e83be70a8d6c7f6b71d902b7be","date":1627818023,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274?comment=6030847","text":"\u0433\u0434\u0435 \u044f \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \"\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e\" ? \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":233710,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/233710-zakhar-zakharov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f4acbda1-ce62-938a-6ba2-404bd901a001\/","name":"Zakhar Zakharov","isVerified":false},"content":{"id":418274,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6030848,"subsite_id":246497,"user_id":308125,"type":"comment_add","id":6030848,"hash":"aa0f70c7dd836d320daa12300740a908","date":1627818026,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274?comment=6030848","text":"\u041f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438 \u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0431\u0430\u0442\u044b \u0432 \u0411\u043e\u043b\u043a\u0443\u043d\u0446\u043e\u043c. \u0422\u0430\u043c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u043d\u0435\u0441\u0432\u044f\u0437\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043a \u043c\u044b\u0441\u043b\u0435\u0439 \u0432 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435. \u0423\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d, \u0447\u0442\u043e \u043e\u043d \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u043d\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0448\u0438\u0437\u043e\u0444\u0440\u0435\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0431\u0440\u0435\u0434\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442.



\u0412\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0435\u0449\u0451 \u0427\u0430\u043b\u044b\u0439 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u0410\u0437\u0430\u0440\u0435\u043d\u043a\u0430 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0437\u0440\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c - \u0441\u0430\u043c \u041b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u0443 \u0410\u0437\u0430\u0440\u0435\u043d\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u044f\u0437\u044b\u043a\u0435, \u0442\u043e \u0443 \u041b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e \u0432 \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308125,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308125-oblike-morale","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5d695f2-6553-07f6-3f34-3d2f27b986bd\/","name":"\u041e\u0431\u043b\u0438\u043a\u0435 \u041c\u043e\u0440\u0430\u043b\u0435","isVerified":false},"content":{"id":418274,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/418274","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false}]}