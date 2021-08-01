«Частную подземную тюрьму» под Петербургом полностью засыпали, а дом снесли — по просьбе владельца участка Статьи редакции
Он попросил власти засыпать подвал под домом «ввиду отсутствия материальной возможности».
29 июля тяжёлая строительная техника снесла жилой дом во Всеволожском районе Ленинградской области после того, как журналисты обнаружили там подземный бункер. Об этом пишет 47news.
По данным 47news, в местную администрацию для сноса обратился Владислав Велисевич, которого издание называло «номинальным владельцем».
Издание считает, что такое заявление — «правовая уловка, инициированная силовиками». «Так как формально они не имеют права взять и уничтожить чужую собственность только на основании того, что журналисты о ней постоянно говорят», — пишет 47news.
На допросе в СК Велисевич говорил, что не строил ничего на участке и купил его по просьбе знакомого, которого попросил другой человек — уже умерший бывший сотрудник ФСИН Ренат Алимзанов.
19 июля 47news рассказал о заброшенной частной тюрьме под Петербургом с замаскированной печью размером с тело человека.
Капитальный завод
Снести - пожалуйста, а достроить - это уж как-нибудь сам.
Так это же тоже подняться можно! Взять подряд на снос дома и попросить мвд за бесплатно снести из-за отсутствия материальной возможности!
Легкий звук
Сначала один дом в Геленджике закончат
Мне кажется твоя проблема в том, что ты на тж сидишь.
Театральный фонарь
Вот мне порой тоже так начинает казаться. Потом открываю приложение тж и забываю об этом
Сначала добейся в этом своём доме всяких нужных признательных показаний, сведений, разного рода подписей под различными документами, устрани трупы.
Достроить-то не достроят, но бульдозерами помогут.
Доступный Илья
Прошу властей купить мне видеокарту 3080 Ti вендора MSI ввиду отсутствия материальной возможности
Она же еще не вышла, проси 3090 и блок питания
УК РФ Статья 316. Укрывательство преступлений...
...наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Ты забыл? В эту сторону закон не работает, закон для холопов
Капитальный завод
Это мне не мешает цитировать так называемый "УК РФ"
Ты цитируешь, а Путин и его банда этим уголовным кодексом и конституцией жопу вытирают. Твой план как это предотвратить?
Зачем бюрократию разводить?
Доступный Илья
зачем было тогда бумагу тратить , просто в вотсапе написал бы "<имя отчество> засыпьте пожалуйста , тут эти журналюги приехали"
Да, ведь так легко пригнать тяжелую технику, которая у местных властей всегда под боком стоит. Топлива вон на складе завались, да и тракторист бесплатно поработать согласен.
Андрюха, у нас ландшафтный дизайн! Возможно, в виду отсутствия материальных возможностей! По коням!
А когда я куплю участок с развалиной на нем, мне тоже помогут её снести ввиду отсутствия возможности сделать это самостоятельно?
Журналистов только пригласите для начала, пусть они там что-нибудь найдут интересное.
Подскажу бабуле идею с заявлением. Пусть огород ей перекопают
Театральный фонарь
Надо устроить флешмоб с заявами в полицию на оказание помощи в связи с отсутствием мат возможности сделать самостоятельно!
Вот они охуеют
Мне кажется или о ней все забыли, хайп спал, а это еще один повод понабрасывать говна на вентилятор
Кто поверит то бредням иногента
Доступный Илья
не надо пожалуйста помогать властям отождествлять"иноагенты" с "врагами народа".
Вот вот, ты живешь в информационном пузыре, как и я, но иногда стоит взглянуть правде в глаза, что аудитория этих сми если слегка переваливает за десяток миллионов то это уже очень хорошо, но имхо и того меньше. Все равно основное окно вещания для наших соотечественников - нтв, ртр и орт
разрешите доебаться, первый канал и есть ОРТ
Да блять, правильно было, решил россию 1 на первый заменить, спасибо.
P.s. то ртр было
Это был обычный питерский рехаб для солевых