Он попросил власти засыпать подвал под домом «ввиду отсутствия материальной возможности».

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Фото 47news

29 июля тяжёлая строительная техника снесла жилой дом во Всеволожском районе Ленинградской области после того, как журналисты обнаружили там подземный бункер. Об этом пишет 47news.

Дом, служивший прикрытием для казематов, полностью уничтожен. Переломанное строение буквально смешано с грунтом. 47news

По данным 47news, в местную администрацию для сноса обратился Владислав Велисевич, которого издание называло «номинальным владельцем».

Фото 47news

Издание считает, что такое заявление — «правовая уловка, инициированная силовиками». «Так как формально они не имеют права взять и уничтожить чужую собственность только на основании того, что журналисты о ней постоянно говорят», — пишет 47news.

На допросе в СК Велисевич говорил, что не строил ничего на участке и купил его по просьбе знакомого, которого попросил другой человек — уже умерший бывший сотрудник ФСИН Ренат Алимзанов.