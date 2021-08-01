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Новости
Артём Мазанов

«Частную подземную тюрьму» под Петербургом полностью засыпали, а дом снесли — по просьбе владельца участка Статьи редакции

Он попросил власти засыпать подвал под домом «ввиду отсутствия материальной возможности».

56 56 комментариев
2590 просмотров
Фото 47news

29 июля тяжёлая строительная техника снесла жилой дом во Всеволожском районе Ленинградской области после того, как журналисты обнаружили там подземный бункер. Об этом пишет 47news.

Дом, служивший прикрытием для казематов, полностью уничтожен. Переломанное строение буквально смешано с грунтом.

47news

По данным 47news, в местную администрацию для сноса обратился Владислав Велисевич, которого издание называло «номинальным владельцем».

Фото 47news

Издание считает, что такое заявление — «правовая уловка, инициированная силовиками». «Так как формально они не имеют права взять и уничтожить чужую собственность только на основании того, что журналисты о ней постоянно говорят», — пишет 47news.

На допросе в СК Велисевич говорил, что не строил ничего на участке и купил его по просьбе знакомого, которого попросил другой человек — уже умерший бывший сотрудник ФСИН Ренат Алимзанов.

19 июля 47news рассказал о заброшенной частной тюрьме под Петербургом с замаскированной печью размером с тело человека.

#новости #петербург

56 56 комментариев
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Театральный фонарь

48

Так. Я не могу дом достроить из-за отсутствия материальной возможности. Надо тоже заяву написать в мвд, пусть мне достроят. Хороший сервис. Нужный

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Капитальный завод

Театральный
4

Снести - пожалуйста, а достроить - это уж как-нибудь сам.

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A patient patient

Капитальный
3

Ну это если у тебя погонов нет.

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3AHO3A

Капитальный
2

Троит ФСИН, ломает МВД, всё же понятно.

Ответить

Семен Прозов

Капитальный
0

Так это же тоже подняться можно! Взять подряд на снос дома и попросить мвд за бесплатно снести из-за отсутствия материальной возможности! 

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Легкий звук

Театральный
2

Сначала один дом в Геленджике закончат

Ответить

Антон Лисин

Легкий
1

Его тоже закопают 

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Иванов Олег

Театральный
2

Мне кажется твоя проблема в том, что ты на тж сидишь.

Ответить

Театральный фонарь

Иванов
0

Вот мне порой тоже так начинает казаться. Потом открываю приложение тж и забываю об этом

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Dobrosvet

Театральный
0

Сначала добейся в этом своём доме всяких нужных признательных показаний, сведений, разного рода подписей под различными документами, устрани трупы.
Достроить-то не достроят, но бульдозерами помогут.

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Театральный фонарь

Dobrosvet
0

Думаю, это даже более простой способ, по сравнению с ебаной бюрократией, усугублённой карантином

Ответить

Dobrosvet

Театрал…
0

С чекистами связываться может оказаться себе дороже.

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Интеллектуальный парфюмер

28

Прошу властей купить мне Рено Дастер ввиду отсутствия материальной возможности

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Доступный Илья

Интеллектуальный
18

Прошу властей купить мне видеокарту 3080 Ti вендора MSI ввиду отсутствия материальной возможности

Ответить

Леха

Доступный
17

Прошу властей предоставить миска риса ввиду отсутствия материальной возможности 

Ответить

Доступный Илья

Леха
11

и кошкожена

Ответить

Капитальный

Доступн…
7

...и нефритовый стержень подходящего размера.

Ответить

Александр

Капитал…
0

Взамен имеющегося, размер которого уже не ощущается

Ответить

Andre Macareno

Доступный
0

Она же еще не вышла, проси 3090 и блок питания

Ответить

Доступный Илья

Andre
0
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www.citilink.ru
Ответить

Andre Macareno

Доступн…
2

чот я совсем за амперами с этим дефицитом не слежу видимо, окей

Ответить

Сергей Торяников

Интеллектуальный
0

чтобы работать в я.такси на тарифе эконом?

Ответить

Капитальный завод

16

УК РФ Статья 316. Укрывательство преступлений...

...наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ответить

Вадим Загребнев

Капитальный
5

Ты забыл? В эту сторону закон не работает, закон для холопов

Ответить

Капитальный завод

Вадим
3

Это мне не мешает цитировать так называемый "УК РФ"

Ответить

Джон Кроули

Капитал…
0

Ты цитируешь, а Путин и его банда этим уголовным кодексом и конституцией жопу вытирают. Твой план как это предотвратить?

Ответить

Bibba La Bibba

Джон
0

Можно вплтс в окно. Или переехать

Ответить

Целый супер_стар

13

Он попросил власти засыпать подвал под домом «ввиду отсутствия материальной возможности».

Ответить

Доступный Илья

9

заявление на тетрадном листе бумаги в клеточку лоооооол
не по образцу
без подписи принимающего и печати с гербом

майор ты вообще обленился?

Ответить

Соколов Андрей

Доступный
3

Зачем бюрократию разводить?

Ответить

Доступный Илья

Соколов
2

зачем было тогда бумагу тратить , просто в вотсапе написал бы "<имя отчество> засыпьте пожалуйста , тут эти журналюги приехали"

Ответить

Доступный Илья

7

ведь каждый россиянин имеет возможность быстро и оперативно попросить
власти засыпать подвал под домом

Ответить

Вася Пражкин

Доступный
6

Да, ведь так легко пригнать тяжелую технику, которая у местных властей всегда под боком стоит. Топлива вон на складе завались, да и тракторист бесплатно поработать согласен.

Ответить

Егор Ниглов

8

Андрюха, у нас ландшафтный дизайн! Возможно, в виду отсутствия материальных возможностей! По коням!

Ответить

Михаил Кометов

6

У меня дома в огороде картошку нужно выкопать, пойду напишу властям

Ответить

Соколов Андрей

3

А когда я куплю участок с развалиной на нем, мне тоже помогут её снести ввиду отсутствия возможности сделать это самостоятельно?

Ответить

Вася Пражкин

Соколов
1

Журналистов только пригласите для начала, пусть они там что-нибудь найдут интересное.

Ответить

Морс Вишневый

2

Подскажу бабуле идею с заявлением. Пусть огород ей перекопают

Ответить

Театральный фонарь

Морс
0

Надо устроить флешмоб с заявами в полицию на оказание помощи в связи с отсутствием мат возможности сделать самостоятельно!
Вот они охуеют

Ответить

Леха

1

А вы говорите власть не слушает народ!

Ответить

Саша Александров

1

Цапки отдыхают, тут за наш счёт скрывают и уничтожают улики.

Ответить

Р О Б А Т

1

Ну как, сберегли историческое наследие? 

Ответить

Павел Каташев

0

Мне кажется или о ней все забыли, хайп спал, а это еще один повод понабрасывать говна на вентилятор

Ответить

Леха

Павел
1

Ну почему, туда со временем могут добраться челики типа Проекта и вскрыть вообще все 

Ответить

Алексей Штейн

Леха
0

Кто поверит то бредням иногента

Ответить

Доступный Илья

Алексей
1

не надо пожалуйста помогать властям отождествлять"иноагенты" с "врагами народа".

Ответить

Леха

Алексей
0

Да ну? Медуза не растеряла свой авторитет (ну или мне так кажется из-за моего информационного пузыря)

Ответить

Павел Каташев

Леха
0

Вот вот, ты живешь в информационном пузыре, как и я, но иногда стоит взглянуть правде в глаза, что аудитория этих сми если слегка переваливает за десяток миллионов то это уже очень хорошо, но имхо и того меньше. Все равно основное окно вещания для наших соотечественников - нтв, ртр и орт

Ответить

Andre Macareno

Павел
1

разрешите доебаться, первый канал и есть ОРТ

Ответить

Павел Каташев

Andre
0

Да блять, правильно было, решил россию 1 на первый заменить, спасибо.
P.s. то ртр было

Ответить

KSA

Павел
0

 нтв, ртр и орт

Ловите бумера!

Ответить

Павел Каташев

KSA
0

Мне 23, я недодумер и перезумер

Ответить

KSA

Павел
0

В 23 ты можешь знать только про нтв, остальные буквы сданы в архив

Ответить

Photuum

0

Пропало добро

Ответить

Сергей Анонимович

0

Это был обычный питерский рехаб для солевых

Ответить

Театральный фонарь

Сергей
0

Питерский рехаб принимает только частями

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