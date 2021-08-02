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Яна Ломакина

В Хабаровске задержали мужчину, оставлявшего «закладки» с поддельными сертификатами вакцинации от Covid-19 Статьи редакции

Полиция купила у подозреваемого фальшивую справку — он спрятал документ под доску объявлений возле своего подъезда.

В Хабаровске полиция задержала 28-летнего местного жителя, который продавал поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, справки о наличии антител и отрицательные ПЦР-тесты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД.

Мужчина переписывался с покупателями через мессенджер и оставлял «закладки» с фальшивыми документами. Деньги за них он получал на электронный кошелёк. Стоимость одного поддельного документа — от одной до полутора тысяч рублей.

Чтобы поймать мужчину, сотрудники полиции купили у него поддельную справку. Подозреваемый спрятал документ под доску объявлений у своего подъезда.

Во время обыска у него нашли поддельные печати девяти медучреждений Хабаровска, фальшивые документы и жесткий диск с образцами бланков. Полиция возбудила уголовное дело по статье о подделке, изготовлении и обороте фальшивых документов.

#новости #регионы #вакцинаотcovid19

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Smaug The Terrible

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Оставил закладку у своего подъезда

Не верю, что он настолько лох

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Llaren Hlaalo

1

Чё за шиза ?

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Антигравитационный торт

Llaren
2

Палку нарисовали

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Антигравитационный торт

Антигравитацион…
2

На самом деле он скорее всего закладчик наркоты, но тут просто понадобилась "борьба" с сертификатами 

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Интеллектуальный

Антигра…
0

Значит доза исчесзла в неизвестном направлении?

Ответить

Антигравитационн

Интелле…
0

вернулась на базу

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AZP

0

Зачем такие сложности? Нельзя просто врачу денег дать в обмен на бумажку, раз так не хочется колоться? Или в каждом кабинете камера, которая звук пишет и товарищу майору передаёт?

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