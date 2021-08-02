В Хабаровске задержали мужчину, оставлявшего «закладки» с поддельными сертификатами вакцинации от Covid-19 Статьи редакции
Полиция купила у подозреваемого фальшивую справку — он спрятал документ под доску объявлений возле своего подъезда.
В Хабаровске полиция задержала 28-летнего местного жителя, который продавал поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, справки о наличии антител и отрицательные ПЦР-тесты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД.
Мужчина переписывался с покупателями через мессенджер и оставлял «закладки» с фальшивыми документами. Деньги за них он получал на электронный кошелёк. Стоимость одного поддельного документа — от одной до полутора тысяч рублей.
Чтобы поймать мужчину, сотрудники полиции купили у него поддельную справку. Подозреваемый спрятал документ под доску объявлений у своего подъезда.
Во время обыска у него нашли поддельные печати девяти медучреждений Хабаровска, фальшивые документы и жесткий диск с образцами бланков. Полиция возбудила уголовное дело по статье о подделке, изготовлении и обороте фальшивых документов.
Чё за шиза ?
Палку нарисовали
На самом деле он скорее всего закладчик наркоты, но тут просто понадобилась "борьба" с сертификатами
Интеллектуальный
Значит доза исчесзла в неизвестном направлении?
Зачем такие сложности? Нельзя просто врачу денег дать в обмен на бумажку, раз так не хочется колоться? Или в каждом кабинете камера, которая звук пишет и товарищу майору передаёт?