Полиция купила у подозреваемого фальшивую справку — он спрятал документ под доску объявлений возле своего подъезда.

В Хабаровске полиция задержала 28-летнего местного жителя, который продавал поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19, справки о наличии антител и отрицательные ПЦР-тесты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД.

Мужчина переписывался с покупателями через мессенджер и оставлял «закладки» с фальшивыми документами. Деньги за них он получал на электронный кошелёк. Стоимость одного поддельного документа — от одной до полутора тысяч рублей.

Чтобы поймать мужчину, сотрудники полиции купили у него поддельную справку. Подозреваемый спрятал документ под доску объявлений у своего подъезда.

Во время обыска у него нашли поддельные печати девяти медучреждений Хабаровска, фальшивые документы и жесткий диск с образцами бланков. Полиция возбудила уголовное дело по статье о подделке, изготовлении и обороте фальшивых документов.