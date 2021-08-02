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Яна Ломакина

Минздрав разрешил больницам использовать лекарства, купленные пациентами и благотворителями Статьи редакции

Теперь медицинские учреждения не будут за это штрафовать.

Минздрав внёс поправки в правила обязательного медицинского страхования: больницам можно лечить в стационарах лекарствами, купленными за счёт пациентов или благотворительных организаций, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий приказ на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулёва, вопрос легализации применения личных препаратов пациента стоял давно и «очень остро». По его мнению, проблема особенно актуальна для пациентов с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и другими заболеваниями. Жулёв отметил, что раньше возникало противоречие: в фонде ОМС не хватало денег на лекарства, при этом использовать препараты из альтернативных источников было нельзя.

Директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова заявила, что поправки облегчат срочное получение дорогостоящих лекарств. При этом во Всероссийском союзе пациентов уверены, что поправки только частично решат проблему — в законе всё ещё не описан механизм оплаты услуг с использованием купленных по такой схеме препаратов.

Ранее больницы могли лечить пациентов только теми лекарствами, которые купили их собственные аптеки. В противном случае им грозил штраф.

#новости #право #минздрав

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мЕдь

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Чего ещё перед выборами разрешат?

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Президентский алмаз

мЕдь
7

постить гитлера

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мЕдь

Президентский
12
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Madao

Президентский
0

А спеть песню про норд-ост? 

Ответить

Президентский

Madao
0

это на юбилей октябрьской революции

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Владимир Климов

мЕдь
0

Главное что бы после выборов пукать не запретили.

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мЕдь

Владимир
0

Когда вынимают сосиску?

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Владимир Климов

мЕдь
0

Огурец

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мЕдь

Владимир
0
Ответить

Владимир Климов

9

Словно раньше пациенты не сами покупали лекарства при лечении в том числе в больнице.

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Вася Пражкин

Владимир
0

Теперь медицинские учреждения не будут за это штрафовать.

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Andrew Muralov

4

Разрешил при условии покупки их в аптеке при больнице. 

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Сергей Сергеич

Andrew
0

Ну там кстати не оверпрайс вроде. +/-

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Непривычный чувак

2

Минздрав разрешил пока не умирать 

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AZP

Непривычный
1

Приказал не умирать. А если умирать, то не здесь, чтоб статистику не портить.

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Robutt

0

Благодетели, твою мать

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