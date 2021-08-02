Теперь медицинские учреждения не будут за это штрафовать.

Минздрав внёс поправки в правила обязательного медицинского страхования: больницам можно лечить в стационарах лекарствами, купленными за счёт пациентов или благотворительных организаций, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий приказ на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулёва, вопрос легализации применения личных препаратов пациента стоял давно и «очень остро». По его мнению, проблема особенно актуальна для пациентов с онкогематологией, рассеянным склерозом, онкологией и другими заболеваниями. Жулёв отметил, что раньше возникало противоречие: в фонде ОМС не хватало денег на лекарства, при этом использовать препараты из альтернативных источников было нельзя.

Директор Фонда борьбы с лейкемией Анастасия Кафланова заявила, что поправки облегчат срочное получение дорогостоящих лекарств. При этом во Всероссийском союзе пациентов уверены, что поправки только частично решат проблему — в законе всё ещё не описан механизм оплаты услуг с использованием купленных по такой схеме препаратов.

Ранее больницы могли лечить пациентов только теми лекарствами, которые купили их собственные аптеки. В противном случае им грозил штраф.