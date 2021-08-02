Легкоатлетка из Нидерландов упала в полуфинальном забеге на 1500 метров, но после смогла выиграть Статьи редакции
Сифан Хассан пробежала дистанцию за 4 минуты и 5,17 секунды.
В начале финального круга Сифан Хассан, представляющая на Олимпийских играх Нидерланды, столкнулась с легкоатлеткой Эдине Джебиток из Кении. Обе спортсменки упали.
Уже через несколько секунд Хассан поднялась и продолжила забег. Она финишировала первой в полуфинале соревнований, обогнав спортсменок из Австралии и США. Итоговое время легкоатлетки из Нидерландов, включая падение, — 4 минуты и 5,17 секунды.
Как сообщает Associated Press, Хассан родилась в Эфиопии, но переехала в Нидерланды, получив статус беженца. В 2019 году спортсменка выиграла забеги на 1500 и 10 тысяч метров на чемпионате мира в Катаре.
Помимо финала в 1500 метров, Сифан Хассан также примет участие в забегах на 5 тысяч и 10 тысяч метров. Ни один спортсмен не смог выиграть золото во всех трёх забегах в истории Олимпиады.
Я так за маршруткой бегу, когда следующая завтра.
В следующий забег будет так:
Тренер: Давай беги уже, все убежали.
Спортсменка: Не кипишуй, щас докурю и догоню, не первый раз-то..
пытается выиграть золото в бегах на 1500, 5 и 10 тысяч километров
Это типа между олимпиадами бегать 24/7?
Экстра-дина-рио-о!!!
Красивый язык. За Сифан рад, молодчинка
эль риситас на коментах прост
Юлия Якубеня уронила сосиску.
В это время переходила дорогу бабушка и её сбила машина, ты бы мог избежать этого