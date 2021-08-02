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Sasha Shambilova

Легкоатлетка из Нидерландов упала в полуфинальном забеге на 1500 метров, но после смогла выиграть Статьи редакции

Сифан Хассан пробежала дистанцию за 4 минуты и 5,17 секунды.

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Фото AP

В начале финального круга Сифан Хассан, представляющая на Олимпийских играх Нидерланды, столкнулась с легкоатлеткой Эдине Джебиток из Кении. Обе спортсменки упали.

Уже через несколько секунд Хассан поднялась и продолжила забег. Она финишировала первой в полуфинале соревнований, обогнав спортсменок из Австралии и США. Итоговое время легкоатлетки из Нидерландов, включая падение, — 4 минуты и 5,17 секунды.

Как сообщает Associated Press, Хассан родилась в Эфиопии, но переехала в Нидерланды, получив статус беженца. В 2019 году спортсменка выиграла забеги на 1500 и 10 тысяч метров на чемпионате мира в Катаре.

Помимо финала в 1500 метров, Сифан Хассан также примет участие в забегах на 5 тысяч и 10 тысяч метров. Ни один спортсмен не смог выиграть золото во всех трёх забегах в истории Олимпиады.

Chris Chavez @ChrisChavez
Dutch star Sifan Hassan (who is attempting to win gold in the 1,500, 5K and 10K) falls just before the bell in the first round of the women’s 1,500m.

BUT…she gets back up and wins her heat in 4:05.17.

WHAT?!

#TokyoOlympics https://t.co/riUa5sjZxJ
Голландская звезда Сифан Хассан (которая пытается выиграть золото в бегах на 1500, 5 и 10 тысяч метров) падает незадолго до звонка на первом круге женского забега на 1500 метров. НО… она встала и выиграла забег за 4:05.17. ЧТО?!

#игрывтокио #новости

25 25 комментариев
46
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25 комментариев
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AZP

31

Я так за маршруткой бегу, когда следующая завтра.

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Деревянный клуб

AZP
5

Не хотела обратно в Эфиопию

Ответить

Шахматный супер_стар

25

а если бы не упала, не победила бы, потому что при падении получила доп.дозу адреналина и мотивацию нагнать упущенное

Ответить

Ilia Gurtovoy

Шахматный
11

Допинг...

Ответить

мЕдь

20

Вот что значит не сдаваться после неудач. А то иной раз и после первой сдаются. 

Ответить

Вася Пражкин

16

В следующий забег будет так:
Тренер: Давай беги уже, все убежали.
Спортсменка: Не кипишуй, щас докурю и догоню, не первый раз-то..

Ответить

Миша Копейкин

Вася
1

И проебала

Ответить

Вася Пражкин

12

Да, так унизить, сука, соперниц..

Ответить

Марк Рязанцев

6

Перевод у твита охуенный

Ответить

Вова Кот

4

пытается выиграть золото в бегах на 1500, 5 и 10 тысяч километров

Это типа между олимпиадами бегать 24/7?

Ответить

Bkmz Иванов

3

Экстра-дина-рио-о!!!
Красивый язык. За Сифан рад, молодчинка

Ответить

Ваша Закладко

Bkmz
2

эль риситас на коментах прост

Ответить

Bkmz Иванов

Ваша
0

Сделаю вид что понял

Ответить

Дмитрий Григорьев

3

или из Эфиопии

Ответить

Mikhail Dragunov

–11

Юлия Якубеня уронила сосиску.

Ответить

Emile Zäkiev

Mikhail
2

эфиопка Хассуния Якубенали уронила сосиску.

Ответить

Нужный цвет

0

Заголовок русский человек писал?

Ответить

Bkmz Иванов

Нужный
3

В это время переходила дорогу бабушка и её сбила машина, ты бы мог избежать этого

Ответить

Наружный колос

Нужный
2

в этом и проблема

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Максим Хрущаков

1

Невероятная воля к победе!

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Robutt

0

Падали, но поднимались! 

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Саша Александров

0

Вот это ахуительные камбеки , самое интересное в спорте.

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Миржан Досымбаев

0

может на корте лежал чирик :D

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Le Petit Train Jaune

0
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Действительный хот-дог

0

Обошла как стоящих

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