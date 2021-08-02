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Новости vc.ru

YouTube начал тестировать подписку Premium Lite — с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции

В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.

  • Компания тестирует Premium Lite в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции, пишет The Verge со ссылкой на компанию.
  • Подписка стоит 6,99 евро в месяц и включает просмотр видео на YouTube без рекламы в веб-версии, приложениях и приложениях для Smart TV, а также YouTube Kids. Бонусов для YouTube Music нет.
  • YouTube пока экспериментирует с подпиской Lite. Сервис примет решение о масштабировании на основе отзывов пользователей.
  • Подписка Premium включает отключение рекламы, просмотр видео в фоновом и офлайн-режиме, а также отключение рекламы в YouTube Music. В России она стоит 199 рублей в месяц, в Европе — около 11,99 евро в месяц, уточняет The Verge.
  • С 1 июня YouTube начал добавлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе.

#новости #youtube

3285 просмотров
111 111 комментариев
18
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111 комментариев
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Французский месяц

31

без фонового режима ютуб премиум не нужен

Ответить

Французский месяц

Французский
36

ну в смысле нужен, но фоновый режим прям топ функция для меня

Ответить

Французский месяц

Французский
10

даже так, отсутствие фонового режима не для премиум аккаунта - подлость

Ответить

Владимир Климов

Француз…
51

продолжайте

Ответить

Nail Akhmerov

Француз…
0

Есть что добавить?

Ответить

wmhy

Французский
0

рекламу можно и адблоком порезать

Ответить

Madegghead

wmhy
7

на телеке?

Ответить

wmhy

Madeggh…
0

через airplay и на телек эту абилку адблока можно перенести

Ответить

Madegghead

wmhy
1

Боюсь что ОС моего телека эту технологию не поддерживает.
Samsung

Ответить

wmhy

Madeggh…
0

все самсунги, выпущенные где-то с 2016, должны поддерживать

Ответить

Madegghead

wmhy
1

боюсь что мне не с чего передавать ))
вроде на Win подобная технология тоже есть, но это все заморочки и извращения.
ОС телека и так полностью выполняет свои функции.
И объективно телек удобнее именно как автономное устройство, а не подключенное к ноуту

Ответить

Incognito

Madeggh…
0

на роутере если он достаточно умный можно поставит адблок по днс или поставить к нему малинку с pi-hole

Ответить

Илья

Incogni…
0

А какой адрес у адблочного днс?
Или как там надо?

Ответить

wmhy

Madeggh…
0

телефон всяко удобнее юзать вместо пульта

Ответить

Gregory

wmhy
0

на телефоне и планшете тоже

Ответить

wmhy

Gregory
0

что тоже?
эирплэй?
нет, их телефонам это не дано

Ответить

Французский

wmhy
1

а ещё ютубвансед есть

Ответить

wmhy

Француз…
2

он идёт в комплекте с ос для натуралов, а я гейский гей

Ответить

Groosha

wmhy
1

На айпаде решается легко в Safari. Переключаешься на соседнюю вкладку и сворачиваешь приложение. Если звук остановился, открываешь шторку, там будут кнопки управления медиа. Нажимаешь play и слушаешь в фоне.

На айфоне м.б. так же

Ответить

wmhy

Groosha
1

ой заёбычи, лучше 200 заплатить
а если заблокировать воспроизведение продолжится?

Ответить

Groosha

wmhy
1

Опять-таки, у меня на айпаде работает даже на заблокированном экране (iPadOS 14, ютуб смотрю через сафари).

По поводу двухсот рублей: ну, тут всё индивидуально. Платить 200 рублей за единственную полезную фичу с отключением рекламы в месяц жаба душит.

Ответить

wmhy

Groosha
0

получается не единственную)

Ответить

Французский

wmhy
1

я к тому, что меня не напрягает три сотки в месяц платить за семейную подписку, делиться с кентами, в обмен на пиво 

Ответить

wmhy

Француз…
1

ну да, фоновый режим увы безальтернативно только по подписке
но блин шерить акк с чужими подписками и рекомендациями такое

Ответить

Французски

wmhy
0

подписки и рекомендации друг друга никто не видит, даже я не могу смотреть их подписки

Ответить

wmhy

Француз…
0

аа я чёт подумал что там с одного акка надо сидеть

Ответить

Французски

wmhy
2

неа, я просто их аккаунты к своей семейной подписке привязал и всё, больше никакой информации

Ответить

Gregory

Француз…
0

там есть проблема в том, что там есть общая карта для семьи, которую не отключить. Кто-то через gplay может случайно с нее накупить всякого. Я поставил давно закрытую карту.

Ответить

Французски

Gregory
0

так стоп, отсюда подробнее

Ответить

Gregory

Француз…
1

ну смотри. В семейной группе должна быть дефолтная карта для оплаты, чтобы типа детишки могли в фортнайте лутбоксы покупать с нее. Убрать полностью нельзя. Оплату подписки проводить с нее необязательно. Можно сделать виртуалку и заблокировать покупки с нее или еще что-то. Каждый может воспользоваться этой картой со своего ЛИЧНОГО аккаунта

Ответить

Французски

Gregory
0

а как они из ютуба попадут в в gplay?
из gplay я могу посмотреть их аккаунты? 

Ответить

Gregory

Француз…
1

потому что семья создается не в рамках ютуб, а в рамках всего гугл. Из доп плюсов - можно включить шаринг приложений. Например, кто-то купил приложение и может его расшарить на другие аккаунты. Можно посмотреть только то, кто еще в семье есть

Ответить

Французски

Француз…
0

и когда в гуглоплэй что-то покупаешь там же пароль от него нужно ввести

Ответить

wmhy

Француз…
0

блин ну кайф на самом деле, воспользуюсь лайфхаком как-нибудь

Ответить

Михаил Желтухин

wmhy
0

а можно заплатить 200 р и смотреть без рекламы, а заодно радоваться фоновому режиму 

Ответить

wmhy

Михаил
0

так и делаю, но когда тебе в эту подписку суют уёбищные мьюзик и ориджиналс, а рекламу можно порезать и бесплатно, встаёт вопрос, готов ли я платить 200 за фоновый, пока готов, но при оптимизации расходов эта подписка полетит первой

Ответить

Женя Кузьмин

34

премиум ютуба — лучшая подписка, которая себя за полтора года отбила десятикратно (кто упомянет в реплаях адблок у того отвалится жопа)

Ответить

Marselin

Женя
10

Упомяну Ютуб Вансед

Ответить

Французский месяц

Marselin
1

на айос есть?

Ответить

Классический

Француз…
1

Есть Cercube, работает великолепно - даже скачивание есть, в отличие от того же Vanced

Ответить

Французский

Классич…
0

у меня прем, я не для себя спрашивал

Ответить

Классический чайник

Marselin
1

Упомяну еще встроеный туда Спонсорблок, который сэкономил мне очень много часов просмотра хуйни

Ответить

Вова Кот

Marselin
0

Newpipe > all

Ответить

Человеческий

Вова
1

она притормаживает, vanced лучше

Ответить

Вова Кот

Человеч…
0

Не, это отдельный нативный клиент, а не мод с ютуба. У меня даже на мобиле 14 года все ок было

Ответить

Выгодный Петя

Marselin
0

Посмотри вниз

Ответить

Воздушный

Выгодный
0

Там жопа.

Ответить

Выгодный Петя

Воздушн…
0

В любом случае.

Ответить

Senrigan

Женя
1

адблок

Ответить

Аккуратный Петя

Senrigan
4

*звук отвала жопы*

Ответить

Кхалиси Бот

Женя
0

пьемиюм ютюбя — лючшая пёдпискя, котойая себя за потойя гёда отбиа десятикьятно (кто упёмянет в леплаях адблек у тёго отвяится жёпя)

Ответить

Стас Фарбер

Женя
1

@Кхалиси Бот 

Ответить

Жак Фреско

Женя
0

Упомяну браузерную версию в  brave

Ответить

Странный

Женя
–1

Отбила? Вы зарабатывает деньги смотря ролики без рекламы?

Ответить

Федя Прозоров

8

Первый кто напишу:
ЧТО МЕШАЕТ УСТАНОВИТЬ АДБЛОК?

Ответить

Выгодный Петя

Федя
16

Адблок не даёт мне слушать Ютуб музыку и ролики с Ютуба на телефоне в фоновом режиме

Ответить

Andrey Utrysko

Выгодный
3

YouTube vanced все умеет

Ответить

Выгодный Петя

Andrey
2

мне лень проверять , 199 р заплатил и не ебешься

Ответить

Условный танк88

Выгодный
–2

Лох. Мог просто установить Vanced, не ебаться и не платить. Впрочем, ещё не поздно

Ответить

Выгодный Петя

Условный
1

ваше мнение услышано

Ответить

Ann Partovi

Условный
0

Нищук порвался, я плачу 199 рублей за все - Ютуб+Музыку

Учитывая, что я смотрю подкасты, слушаю вернее, то мне это надо. И какая-то монетка с моей подписки перепадет тем, кому я ставлю лайк, подписан, досмотрел ролик до конца, оставил комментарий. Я уважаю, что эти люди позволяют мне раздвинуть рамочки своих горизонтов. 

Если ты так беден, что для тебя 200р в месяц это непосильно, то я не знаю что ответить. Мне нечего сказать.

Ответить

Grosse Tete

Выгодный
2

И это тоже

Ответить

Алюминиевый чувак

Выгодный
0

Позволяет, но не всем - на мобильный фаерфокс можно и юблок поставить, и аддон для разблокировки фонового режима (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-background-play-fix/)

Ответить

Grosse Tete

Федя
7

На TvOS и iOS не работает в приложении YouTube. 

Ответить

Федя Прозоров

Grosse
1

Так я опередил душнил, которые думают, что адблок - решение всех проблем

Ответить

Grosse Tete

Федя
0

В чём тезис, я не понял?

Ответить

Федя Прозоров

Grosse
2

Я сам удивлен, что тут много кто пользуется премиумом

Ответить

AZP

Федя
1

Людям нравится платить деньги.

Ответить

Федя Прозоров

AZP
0

Дофамин

Ответить

Grosse Tete

Федя
0

А, это да. 

Ответить

Дмитрий Шубкин

Федя
6

Кто вообще адблоком пользуется в 2021 когда давно есть юблок?

Ответить

Слава Инженеров

Дмитрий
0

Кто вообще юблоком пользуется в 2021 когда давно есть наркотики?

Ответить

Дмитрий Шубкин

Слава
2

Тут одно другому не мешает.

Ответить

Кровавый меч

Федя
2

Что мешает заплатить один раз в месяц 200 рублей ради удобства в пользовании сервисом ?

Ответить

Федя Прозоров

Кровавый
7

Бедность

Ответить

Кровавый меч

Федя
0

Не порок

Ответить

alexferman

Кровавый
1

Бедность - не порок.
Используй адблок!

Ответить

Senrigan

Кровавый
3

200р мешают

Ответить

AZP

Федя
3

Стоит Vanced, полет нормальный.

Ответить

Жених приехал

AZP
–1

Пиратошвайн.

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Хотя я плачу 200 рублей за премиум и слушаю ролики в фоновом режиме. Отсутствие рекламы лишь приятный бонус

Ответить

Madegghead

Федя
1

на телеке с Samsung слишком много возни чтобы отключить рекламу...
У меня премиум только для телека

Ответить

Robutt

12

Потом Премиум лайт плюс 

Ответить

Эльдар Рязанов

Robutt
2

С кнопкой

Ответить

Слава Инженеров

Robutt
1

в виде вакцины

Ответить

AZP

Слава
1

Обязательной

Ответить

Судебный Петя

9

Эдблок на телефон и телевизор не ставится.

Ответить

Судебный Петя

Судебный
0

Если вместо 200₽ лайт подписка будет стоить например 100, то можно будет не мутить липовую семейную подписку)

Ответить

Dmitry Vakhnin

Судебный
1

Лучше полноценная подписка с семейным акком, я плачу по 75 р в мес

Ответить

Стас Фарбер

Dmitry
0

я 50

Ответить

Судебный Петя

Dmitry
0

А я намутил что-то вроде 200₽ за год

Ответить

Дмитрий Шубкин

4

Никакой премиум не сравнится с ванседом и спонсорблоком.

Ответить

Французский месяц

Дмитрий
0

почему?

Ответить

Дмитрий Шубкин

Французский
4

Потому что не умеют в пропуск интегрированной рекламы и прочего мусора.

Ответить

Воздушный ихтиандр

Дмитрий
1

Не все интегралочки так уж плохи.

Ответить

Groosha

Воздушный
0

Так можно и не все пропускать

Ответить

Ярослав Невский

3

"Подписка Premium включает отключение рекламы, просмотр видео в фоновом и офлайн-режиме, а также отключение рекламы в YouTube Music. В России она стоит 199 рублей в месяц, в Европе — около 11,99 евро (1039 руб.) в месяц, уточняет The Verge."

Подъехала реальная оценка покупательской способности россиян.

Ответить

Сергей Ерёмин

1

Делаешь семейную подписку на 6 человек за 300р, расшариваешь её на своих друзей, платите каждый по 50р в месяц и используете все функции без рекламы)

Ответить

Lemuel_ G

Сергей
2

Делаешь семейную подписку, делишься с женой, детьми и родителями, и платишь за все сам...

Ответить

Yuri Polu

Lemuel_
1

делаешь семейную подписку, платишь сам и ждешь, когда появится семья…

Ответить

Слава Инженеров

Сергей
0

если судить по статистике яндекс плюсов, то РФ очень толерантная страна, очень много однополых семей из 5 молодых мужчин

Ответить

Антигравитационный торт

1

Нет

Ответить

Nikolay Borisov

1

Круто, отсутствие рекламы — это единственное, ради чего у меня премиум

Ответить

Morgan

1

В России вряд ли думаю появится, у нас и так Премиум очень дешевый относительно остального мира. Но вообще было бы актуально, так как отключение рекламы это основная причина, почему я плачу за эту подписку.

Ответить

Стас Фарбер

Morgan
0

0,8 центов

Ответить

Asuka Langley

1

С тех пор как в вансед впилили спонсорблок, преимущества премиумов как-то поугасли

Ответить

Дмитрий Григорьев

Asuka
0

Любой сервис кто-то оплачивает. Просто потому что так устроена экономика. И я предпочту делать это явно.

Ответить

Стас Фарбер

1

нормальная тема,  учитывая что нахер не нужна музыка на ютубе. музыка получена тем же путем, что и в вк, залитая юзерами и легализированная

Ответить

Максим Шпилёв

0

Спасибо Ютубу за то, что три раза давал мне тестовый премиум. Один раз на 3 месяца и два раза по месяцу. Классное время было.

Ответить

Джон Кроули

0

Переходите все на youporn, там рекламы нет. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Джон
0

Тик-ток для бумеров.

Ответить
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