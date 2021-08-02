YouTube начал тестировать подписку Premium Lite — с отключением рекламы и без дополнительных функций Статьи редакции
В обычной премиум-подписке ещё есть сохранение роликов, фоновый режим и отключение рекламы в YouTube Music.
- Компания тестирует Premium Lite в Бельгии, Дании, Финляндии, Люксембурге, Нидерландах, Норвегии и Швеции, пишет The Verge со ссылкой на компанию.
- Подписка стоит 6,99 евро в месяц и включает просмотр видео на YouTube без рекламы в веб-версии, приложениях и приложениях для Smart TV, а также YouTube Kids. Бонусов для YouTube Music нет.
- YouTube пока экспериментирует с подпиской Lite. Сервис примет решение о масштабировании на основе отзывов пользователей.
- Подписка Premium включает отключение рекламы, просмотр видео в фоновом и офлайн-режиме, а также отключение рекламы в YouTube Music. В России она стоит 199 рублей в месяц, в Европе — около 11,99 евро в месяц, уточняет The Verge.
- С 1 июня YouTube начал добавлять рекламу во все видео, опубликованные на платформе.
ну в смысле нужен, но фоновый режим прям топ функция для меня
даже так, отсутствие фонового режима не для премиум аккаунта - подлость
рекламу можно и адблоком порезать
на телеке?
Боюсь что ОС моего телека эту технологию не поддерживает.
Samsung
боюсь что мне не с чего передавать ))
вроде на Win подобная технология тоже есть, но это все заморочки и извращения.
ОС телека и так полностью выполняет свои функции.
И объективно телек удобнее именно как автономное устройство, а не подключенное к ноуту
а ещё ютубвансед есть
я к тому, что меня не напрягает три сотки в месяц платить за семейную подписку, делиться с кентами, в обмен на пиво
подписки и рекомендации друг друга никто не видит, даже я не могу смотреть их подписки
неа, я просто их аккаунты к своей семейной подписке привязал и всё, больше никакой информации
так стоп, отсюда подробнее
ну смотри. В семейной группе должна быть дефолтная карта для оплаты, чтобы типа детишки могли в фортнайте лутбоксы покупать с нее. Убрать полностью нельзя. Оплату подписки проводить с нее необязательно. Можно сделать виртуалку и заблокировать покупки с нее или еще что-то. Каждый может воспользоваться этой картой со своего ЛИЧНОГО аккаунта
а как они из ютуба попадут в в gplay?
из gplay я могу посмотреть их аккаунты?
Французски
и когда в гуглоплэй что-то покупаешь там же пароль от него нужно ввести
а можно заплатить 200 р и смотреть без рекламы, а заодно радоваться фоновому режиму
премиум ютуба — лучшая подписка, которая себя за полтора года отбила десятикратно (кто упомянет в реплаях адблок у того отвалится жопа)
Французский месяц
на айос есть?
Классический чайник
Упомяну еще встроеный туда Спонсорблок, который сэкономил мне очень много часов просмотра хуйни
пьемиюм ютюбя — лючшая пёдпискя, котойая себя за потойя гёда отбиа десятикьятно (кто упёмянет в леплаях адблек у тёго отвяится жёпя)
Первый кто напишу:
ЧТО МЕШАЕТ УСТАНОВИТЬ АДБЛОК?
Выгодный Петя
Адблок не даёт мне слушать Ютуб музыку и ролики с Ютуба на телефоне в фоновом режиме
YouTube vanced все умеет
Выгодный Петя
мне лень проверять , 199 р заплатил и не ебешься
Условный танк88
Лох. Мог просто установить Vanced, не ебаться и не платить. Впрочем, ещё не поздно
Нищук порвался, я плачу 199 рублей за все - Ютуб+Музыку
Учитывая, что я смотрю подкасты, слушаю вернее, то мне это надо. И какая-то монетка с моей подписки перепадет тем, кому я ставлю лайк, подписан, досмотрел ролик до конца, оставил комментарий. Я уважаю, что эти люди позволяют мне раздвинуть рамочки своих горизонтов.
Если ты так беден, что для тебя 200р в месяц это непосильно, то я не знаю что ответить. Мне нечего сказать.
Алюминиевый чувак
Позволяет, но не всем - на мобильный фаерфокс можно и юблок поставить, и аддон для разблокировки фонового режима (https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/video-background-play-fix/)
На TvOS и iOS не работает в приложении YouTube.
Так я опередил душнил, которые думают, что адблок - решение всех проблем
В чём тезис, я не понял?
Я сам удивлен, что тут много кто пользуется премиумом
Кто вообще адблоком пользуется в 2021 когда давно есть юблок?
Кто вообще юблоком пользуется в 2021 когда давно есть наркотики?
Что мешает заплатить один раз в месяц 200 рублей ради удобства в пользовании сервисом ?
Бедность
Не порок
Хотя я плачу 200 рублей за премиум и слушаю ролики в фоновом режиме. Отсутствие рекламы лишь приятный бонус
на телеке с Samsung слишком много возни чтобы отключить рекламу...
У меня премиум только для телека
Потом Премиум лайт плюс
в виде вакцины
Судебный Петя
Если вместо 200₽ лайт подписка будет стоить например 100, то можно будет не мутить липовую семейную подписку)
Лучше полноценная подписка с семейным акком, я плачу по 75 р в мес
Никакой премиум не сравнится с ванседом и спонсорблоком.
Французский месяц
почему?
Потому что не умеют в пропуск интегрированной рекламы и прочего мусора.
"Подписка Premium включает отключение рекламы, просмотр видео в фоновом и офлайн-режиме, а также отключение рекламы в YouTube Music. В России она стоит 199 рублей в месяц, в Европе — около 11,99 евро (1039 руб.) в месяц, уточняет The Verge."
Подъехала реальная оценка покупательской способности россиян.
Делаешь семейную подписку на 6 человек за 300р, расшариваешь её на своих друзей, платите каждый по 50р в месяц и используете все функции без рекламы)
если судить по статистике яндекс плюсов, то РФ очень толерантная страна, очень много однополых семей из 5 молодых мужчин
В России вряд ли думаю появится, у нас и так Премиум очень дешевый относительно остального мира. Но вообще было бы актуально, так как отключение рекламы это основная причина, почему я плачу за эту подписку.
С тех пор как в вансед впилили спонсорблок, преимущества премиумов как-то поугасли
Любой сервис кто-то оплачивает. Просто потому что так устроена экономика. И я предпочту делать это явно.
нормальная тема, учитывая что нахер не нужна музыка на ютубе. музыка получена тем же путем, что и в вк, залитая юзерами и легализированная
Спасибо Ютубу за то, что три раза давал мне тестовый премиум. Один раз на 3 месяца и два раза по месяцу. Классное время было.
Переходите все на youporn, там рекламы нет.