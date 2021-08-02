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Sasha Shambilova

Жительница Екатеринбурга сделала полуобнажённое фото на крыльце отдела полиции. Её арестовали на трое суток Статьи редакции

Фотографа — на двое суток.

64 64 комментария
6711 просмотров
Фото из фейсбука Nakanune.Ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил трое суток ареста для Елены Никифоровской, которая позировала напротив отдела полиции в полуобнажённом виде. Её и фотографа Айсель Ахмедову признали виновными в мелком хулиганстве. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Девушек задержали 28 июля во время фотосессии. На Никифоровской была куртка с подписью «Провокация» на спине.

Поступок двух девиц разумным назвать сложно. Про таких в народе обычно говорят: «Волос долог да ум короток».

Валерий Горелых
начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области

Похожее фото девушка уже делала на фоне здания Заксобрания Свердловской области. Тогда её не задержали.

Фото из инстаграма Елены Никифоровской

5 мая в Турции задержали украинок за обнажённую фотосессию на яхте. После допроса их отпустили.

5 апреля стало известно, что в Дубае за обнажённую фотосессию задержали — 12 девушек с Украины и россиянина Алексея Концова, которого также подозревают в распространении порнографии в социальных сетях. После этого их депортировали.

#новости #регионы

64 64 комментария
24
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Крутой рубин

48

Красивое

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Bibba La Bibba

Крутой
9

Сидеть будете?

Ответить

Обязанный калькулятор

Bibba
3

Только тереть

Ответить

badResistor

Крутой
0

пересядь с бутылки на лицо майора)

Ответить

Катя Лукаверова

21

У святыни 

Ответить

Вася Пражкин

Катя
5

А по-моему, жопа как жопа.

Ответить

Alex Blake

Катя
0

Саятыни для Пыни, а жопы для народа!

Ответить

Катя Лукаверова

Alex
0

Может ты ещё так про церковь скажешь ??!?????

Ответить

Дмитрий Михайлов

12

Можете не благодарить

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Кирилл Вселенский

Дмитрий
13

Нет уж, спасибо

Ответить

badResistor

Дмитрий
2

кстати не плохие фото по концепции

Ответить

Зарегистрировался только что

Дмитрий
0

зачем пиарить?

Ответить

Кирилл Вселенский

Зарегистрировал…
0

Problems?

Ответить

Зарегистрировалс

Кирилл
0

а зачем пиарить? вот реально?

Ответить

Кирилл

Зарегис…
1

Захотелось человеку облегчить любопытство читателей и сэкономить им 30 секунд жизни скинув ссылку, я подписался, всем хорошо

Ответить

Зарегистрировалс

Кирилл
–1

а зачем именно на нее подписываться? в инете мало подобного контента?

Ответить

Кирилл

Зарегис…
2

Почему тебя это так волнует?

Ответить

Зарегистри

Кирилл
0

не волнует, хочу понять логику

Ответить

Ilya

Зарегис…
1

Зачем душнить в тред серию комментов? Просто хочу понять логику

Ответить

Слава Инженеров

15

Статья 666 "Показывание рыбов или задов"

Ответить

Крутой рубин

Слава
1

Поручик Задов?

Ответить

Ласковый кран

Крутой
0

Прапорщик

Ответить

Крутой рубин

Ласковый
0

Да, у меня со Ржевским смешалось ))).

Ответить

Robutt

4

Повернись к ментам жопой, к лесу передом 

Ответить

Artyom Sidorov

Robutt
30

 Повернись к ментам жопой

Ответить

Социалистический Даниль

5

@Морс Вишневый учись как надо делать.

Ответить

Морс Вишневый

Социалистический
3

Дуростям не учусь

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

5

#нюдсотроесуток

Ответить

Alex Blake

0

Любишь медок, люби и холодок

Ответить

norm

Alex
8

Никогда не понимал эту поговорку. У меня мозг закипает каждый раз, когда «Брата» пересматриваю.

Ответить

Alex Blake

norm
11

Сладкое любят многие люди, а вот холод – никто. Поговорка «Любишь медок, люби и холодок» настаивает: жизнь не может состоять из одних удач, наслаждений. Успехи всегда предполагают оборотную сторону: тяжкий труд, каждодневную работу.

Ответить

J S

Alex
17

Смысл там другой, не моё
Медок в данном случае - это мед, алкогольный напиток, который готовится из меда путем брожения. Поговорка имеет очень ироничный смысл, и говориться в ней о том, что если что-то сделал неправильно и не оценив все последствия, то потом придется терпеть. Дословно же смысл таков: для того, чтобы потерявшего человеческий облик от злоупотребления медовухой (еще один вариант названия этого коварного напитка) человека привести в сознание, его выволакивали на холод, где опьянение проходило, сами понимаете, быстро, вот из этого и родилась поговорка

Ответить

Smaug The

J
8

и говориться в ней

Ответить

Alex Blake

J
3

Слишком глубоко

Ответить

Легкий файл

J
0

Вообще-то, мёд и медовуха разные вещи. Медовуха это брага. А мёд настаивают несколько лет. Очень дорогая вещь. «Меды стоялые» — княжеская забава.

Ответить

Крутой рубин

Alex
10

Не все коту масленица.

Ответить

Стильная

Крутой
3

Увага, бумеры в треде!

Ответить

Органический

Крутой
2

Любишь кататься - люби и саночки возить.

Ответить

Папуша

Alex
1

А в чём логика сравнивать мёд и холод? Как эти вещи вообще связаны? В пословице "Любишь кататься - люби и саночки возить" связь прослеживается, а медке-холодке?

Ответить

Alex Blake

Папуша
0

Для рифмы скорее всего просто подобрали слова

Ответить

Папуша

Alex
3

Нет, в народной мудрости ничего не бывает просто для рифмы. Связь определённо была, но ныне утеряна для масс

Ответить

Сергей Романов

Папуша
0

Скорее всего мед хранили в холодном помещении, типа ледника, поэтому смысл такой же как любишь кататься, люби и саночки возить. 

Ответить

Вася Пражкин

Alex
1

Не совсем так. Смысл пословицы в контексте данного фильма - "За все надо платить".

Ответить

AttentiveMilk

Alex
1

© Иосиф Виссарионович

Ответить

Кирилл Вселенский

3

Про продаете попы уже было??

Ответить

theLastLetters

Кирилл
6

Было, братюнь. Я тоже не успел плюсцов соснуть.

Ответить

Slow Dimon

theLastLetters
0

Успел, смотри за щекой

Ответить

Denis N

Кирилл
4

Я хотел написать: «Вы продаёте попов?». Но потом понял, что слишком двусмысленно выходит)

Ответить

Романелло Кивогенс

3

Поступок двух девиц разумным назвать сложно. Про таких в народе обычно говорят: «Волос долог да ум короток».

Завидую выдержке начальника пресс-службы. Вот вы небось на снимке только на попу и пялились, не замечая ничего вокруг. А он тем временем обратил внимание на волосы, и даже прикинул их длину...

Ответить

theLastLetters

Романелло
1

Ой ладно "выдержка", пидары они там все.

Ответить

Bkmz Иванов

3

Новость без Украины – не новость. Спасибо Шунечка

Ответить

Французский месяц

0

а ссылка на инстаграм?

Ответить

Alex Blake

Французский
7

https://www.instagram.com

Instagram
Create an account or log in to Instagram - A simple, fun &amp; creative way to capture, edit &amp…
www.instagram.com
Ответить

Андрей Рядькин

2

тут можно больше 20к поднять 

Ответить

Карней Сушчонак

1

Ну ничего так, супер попка!

Ответить

Denis N

1

Ну ладно, сработало. Я подписался)

Ответить

Mikhail Dragunov

1

Попан то огонь!!

Ответить

Андрей Николаевич

1

Не задержали, потому что попка красивее?) 

Ответить

Мирный турник

0

пернула вонюче

Ответить

Саша Александров

0

Запустят челленжд в тиктоке, можно и тж запустить.

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Это шаоми жопу блюрит ?

Ответить

theLastLetters

Миржан
0

Вышел опер на крыльцо почесать свое ейцо. А там шаоми жопу блюрит.

Ответить

Yuri Finogeev

0

Все менты как известно пидорасы. Была бы жопа мужской - им бы понравилась

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Кирилл Вселенский

Yuri
0

Жду когда какой-нибудь генерал проведет проверку и выяснит, что не все

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