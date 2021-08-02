Жительница Екатеринбурга сделала полуобнажённое фото на крыльце отдела полиции. Её арестовали на трое суток Статьи редакции
Фотографа — на двое суток.
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил трое суток ареста для Елены Никифоровской, которая позировала напротив отдела полиции в полуобнажённом виде. Её и фотографа Айсель Ахмедову признали виновными в мелком хулиганстве. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.
Девушек задержали 28 июля во время фотосессии. На Никифоровской была куртка с подписью «Провокация» на спине.
Похожее фото девушка уже делала на фоне здания Заксобрания Свердловской области. Тогда её не задержали.
5 мая в Турции задержали украинок за обнажённую фотосессию на яхте. После допроса их отпустили.
5 апреля стало известно, что в Дубае за обнажённую фотосессию задержали — 12 девушек с Украины и россиянина Алексея Концова, которого также подозревают в распространении порнографии в социальных сетях. После этого их депортировали.
Сидеть будете?
У святыни
Саятыни для Пыни, а жопы для народа!
зачем пиарить?
Problems?
а зачем пиарить? вот реально?
а зачем именно на нее подписываться? в инете мало подобного контента?
Статья 666 "Показывание рыбов или задов"
Повернись к ментам жопой, к лесу передом
@Морс Вишневый учись как надо делать.
Любишь медок, люби и холодок
Сладкое любят многие люди, а вот холод – никто. Поговорка «Любишь медок, люби и холодок» настаивает: жизнь не может состоять из одних удач, наслаждений. Успехи всегда предполагают оборотную сторону: тяжкий труд, каждодневную работу.
Смысл там другой, не моё
Медок в данном случае - это мед, алкогольный напиток, который готовится из меда путем брожения. Поговорка имеет очень ироничный смысл, и говориться в ней о том, что если что-то сделал неправильно и не оценив все последствия, то потом придется терпеть. Дословно же смысл таков: для того, чтобы потерявшего человеческий облик от злоупотребления медовухой (еще один вариант названия этого коварного напитка) человека привести в сознание, его выволакивали на холод, где опьянение проходило, сами понимаете, быстро, вот из этого и родилась поговорка
Легкий файл
Вообще-то, мёд и медовуха разные вещи. Медовуха это брага. А мёд настаивают несколько лет. Очень дорогая вещь. «Меды стоялые» — княжеская забава.
Крутой рубин
Не все коту масленица.
Для рифмы скорее всего просто подобрали слова
Скорее всего мед хранили в холодном помещении, типа ледника, поэтому смысл такой же как любишь кататься, люби и саночки возить.
Не совсем так. Смысл пословицы в контексте данного фильма - "За все надо платить".
Про продаете попы уже было??
Было, братюнь. Я тоже не успел плюсцов соснуть.
Поступок двух девиц разумным назвать сложно. Про таких в народе обычно говорят: «Волос долог да ум короток».
Завидую выдержке начальника пресс-службы. Вот вы небось на снимке только на попу и пялились, не замечая ничего вокруг. А он тем временем обратил внимание на волосы, и даже прикинул их длину...
Это шаоми жопу блюрит ?
Все менты как известно пидорасы. Была бы жопа мужской - им бы понравилась
Жду когда какой-нибудь генерал проведет проверку и выяснит, что не все