Фотографа — на двое суток.

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Фото из фейсбука Nakanune.Ru

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил трое суток ареста для Елены Никифоровской, которая позировала напротив отдела полиции в полуобнажённом виде. Её и фотографа Айсель Ахмедову признали виновными в мелком хулиганстве. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу суда.

Девушек задержали 28 июля во время фотосессии. На Никифоровской была куртка с подписью «Провокация» на спине.

Поступок двух девиц разумным назвать сложно. Про таких в народе обычно говорят: «Волос долог да ум короток». Валерий Горелых начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области

Похожее фото девушка уже делала на фоне здания Заксобрания Свердловской области. Тогда её не задержали.

Фото из инстаграма Елены Никифоровской

5 мая в Турции задержали украинок за обнажённую фотосессию на яхте. После допроса их отпустили.