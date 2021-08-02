Google анонсировал Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны компании на собственном мобильном процессоре Tensor Статьи редакции
Телефоны покажут только осенью, но Google заранее немного рассказал о них.
Первыми подробностями о новых Pixel компания поделилась в своём блоге и с помощью твиттер-треда. Акцент сделали на Tensor — первом процессоре Google, который сможет «обрабатывать самые мощные процессы с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения» прямо на смартфоне. Это должно придать «новые ощущения» от камеры и других функций.
Про сами смартфоны
- У Pixel 6 Pro будет три камеры, включая телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом. У младшей версии будет только две камеры;
- Для того, чтобы лучше разместить камеры (компания, отмечает, что они не помещались в стандартный «квадрат»), Google изменил дизайн задней панели. Разработчики продолжают придерживаться «индустриального дизайна»;
- Журналисты узнали некоторые характеристики телефонов. Для Pixel 6 Pro: диагональ экрана 6,7 дюйма с закруглёнными краями и частотой обновления 120 Гц. У обычного Pixel 6: «плоский» экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц.
- В разговоре с The Verge вице-президент Google Рик Остерло заявил, что новые Pixel будут флагманскими смартфонами с соответствующей ценой.
Про Tensor
- В Pixel 6 и 6 Pro Google впервые отказывается от процессоров Qualcomm и переходит на собственный. В компании отметили, что верят в будущее ИИ, но на определённом этапе столкнулись с ограничением, после чего занялись созданием своего чипа;
- В The Verge отмечают, что пока сложно сказать, сколько в Tensor собственных наработок, а сколько лицензированных. По словам, журналистов, чипсет точно состоит из процессора TPU для операций с ИИ и чипом безопасности Titan M2: Google обещает добавить в Pixel «максимальное количество уровней аппаратной безопасности в сравнении с любым другим смартфоном»;
- Google не продемонстрировал возможности процессора, но заявил, что заметные улучшения коснутся работы камеры, голосовых команд, автоматического перевода и субтитров, а также диктовки;
- Остальными деталями пообещали поделиться на официальной презентации осенью.
не нравится выпирающий пупырь камер
это значит без чехла на спинку нормально не положить
На айфоне так нельзя делать уже 7 лет, на айподах — еще больше
выпирающий блок камеры на айпаде заставляет мой глаз дергаться
причем я не знаю, снимает ли кто-то что-то серьезное на айпадах
зачем там такая камера
и телочек?
Я для этого завел неразменный айфон ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А еще можно купить новый перед продажей старого, я слышал
Объективный
Это само собой
Просто еще надо ж пофоткать новый и старый вместе для сравнения к обзору, который никогда не доходят руки написать (в черновиках даже что-то валяется до сих пор)
такие дорогие смарты уже мало кто носит без чехлов.
Каждый хоть один да разбил.
У Самсунг S21 еще более странный блок камер, это его популярности не мешает
Ласковый кран
Ношу без чехлов, не нравятся они мне, а за всю жизнь ни одного телефона не разбил
Ошибка выжившего
Ошибка не выжившего
Не просто так продается огромное количество чехлов
Тебе бы чехлы продавать, хотя посто...
Трудящийся
Тоже ни разу не разбивал айфоны. Ни экраны, ни спинки у 4, 4S и XS сейчас.
И вообще не понимаю, что за фантазия у людей за такая, что их телефоны должны лежать плоско. Чтобы что?
ну я долго носил без чехла.
Начиная с S8 начал периодически трубки ронять, ну 1-2 раза в год. Виной тому скачек размеров или старость - хз...
Один разбитый флагман и ты думаешь уже о чехле.
Наоборот вся фишка таких девайсов в их красоте. Зачем этот гондон одевать
смотря сколько зарабатываешь.
Я не готов с такой частотой менять трубки или же ходить с битым.
Тем более современные трубки довольно скользские без чехла
да я понимаю
но вот запариваются дезигнеры с цветами и всем таким
а потом его в чехол
(у самой s10 с прекраснейшей задней поверхностью который с покупки в чехле)
И что же такого с ним происходит, если его положить на спинку? Подскакивает и переворачивается на лапки?
лежит не плоско, бесит
Президентский
зумерки такие смешные
пасиба
такие комплименты делаешь мне только ты и тетя которая пиво без паспорта не продает
Президентский
блять какой телефон без чехла не покатится на наклонной поверхности*
Это все ещё и царапается
Уголки покоцаются. Это обидно
А тут не прогнившая девятка, а новый смартфон на 1-1.5к долларов
Приоритеты
На твоей девятке можно сраться в интернете???
Президентс
у тебя девятка?
Ну и кому ты нужен
Хорошо хорошо
да, горизонтально если смотреть видосики положа его на стол- не очень.
Как раз положить можно, т.к модуль камеры на всю ширину телефона. А вот тот же айфон или самсунг - не положить, т.к. выпирает только один край. В этом плане гугл как раз лучше.
Выглядит очень здорово. Это походу первая нормальная попытка сделать camera bump не просто утилитарным или менее уродливым, но гармонично вписать его в дизайн устройства.
лол спереди как всегда жалкая поделка с рамками и жирным подбородком 😂
Демократический цветок
безрамочных телефонов нет, в подбородках и лбах нет ничего страшного
главное симметрия, а безрамочность corner to corner есть только у одного телефона
безрамочных телефонов нет.
пакаж
А как без рамок держать телефон?
А вот подбородок да, убрать можно было
У них ведь вроде была модель с одинаковыми сторонами, или я путаю?
Южный Никита
Не путаешь, у Pixel 5 рамки одинаковой толщины со всех сторон.
действительно
Ну как бы Pixel 5: https://www.ixbt.com/news/2020/09/30/pixel-5-iphone-google.html
Это какой-то левый рендер, а не официальные фото. Pixel 5 на рендерах тоже был с подбородком, а в итоге рамки одинаковые со всех сторон.
Есть только рисунок прикола
сзади как самсунг
Трудящийся калькулятор
А вот зачем тебе, чтобы он ровно лежал?
Демократический цветок
чтоб не теребонился. теребонить я и сам умею
Трудящийся
От чего он должен теребониться?
Вот у меня XS, я его положил и он лежит себе спокойно.
Если брать только ванильного цвета, то похоже на шоколадку от французского бренда. Или на коробку для косметики странной формы
John Prosser был прав. Сам задумываюсь над покупкой Pixel 6 Pro. Надеюсь, гугл делают качественные смартфоны.
Ну ебвашумать, что это за огромная херовина сзади? Похоже гугл все дизайнерские позиции отдал индусам