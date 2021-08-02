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Женя Кузьмин

Google анонсировал Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны компании на собственном мобильном процессоре Tensor Статьи редакции

Телефоны покажут только осенью, но Google заранее немного рассказал о них.

125 125 комментариев
3740 просмотров

Первыми подробностями о новых Pixel компания поделилась в своём блоге и с помощью твиттер-треда. Акцент сделали на Tensor — первом процессоре Google, который сможет «обрабатывать самые мощные процессы с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения» прямо на смартфоне. Это должно придать «новые ощущения» от камеры и других функций.

Про сами смартфоны

  • У Pixel 6 Pro будет три камеры, включая телеобъектив с четырёхкратным оптическим зумом. У младшей версии будет только две камеры;
  • Для того, чтобы лучше разместить камеры (компания, отмечает, что они не помещались в стандартный «квадрат»), Google изменил дизайн задней панели. Разработчики продолжают придерживаться «индустриального дизайна»;
  • Журналисты узнали некоторые характеристики телефонов. Для Pixel 6 Pro: диагональ экрана 6,7 дюйма с закруглёнными краями и частотой обновления 120 Гц. У обычного Pixel 6: «плоский» экран с диагональю 6,4 дюйма и частотой обновления 90 Гц.
  • В разговоре с The Verge вице-президент Google Рик Остерло заявил, что новые Pixel будут флагманскими смартфонами с соответствующей ценой.

Про Tensor

  • В Pixel 6 и 6 Pro Google впервые отказывается от процессоров Qualcomm и переходит на собственный. В компании отметили, что верят в будущее ИИ, но на определённом этапе столкнулись с ограничением, после чего занялись созданием своего чипа;
  • В The Verge отмечают, что пока сложно сказать, сколько в Tensor собственных наработок, а сколько лицензированных. По словам, журналистов, чипсет точно состоит из процессора TPU для операций с ИИ и чипом безопасности Titan M2: Google обещает добавить в Pixel «максимальное количество уровней аппаратной безопасности в сравнении с любым другим смартфоном»;
Made By Google @madebygoogle
We made a chip!

#Pixel6 is powered by our first ever smartphone SoC: meet Google Tensor

(5/13) https://t.co/0Kts53Tfqm
  • Google не продемонстрировал возможности процессора, но заявил, что заметные улучшения коснутся работы камеры, голосовых команд, автоматического перевода и субтитров, а также диктовки;
  • Остальными деталями пообещали поделиться на официальной презентации осенью.

#новости #google

125 125 комментариев
28
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125 комментариев
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van der Pusch

8

не нравится выпирающий пупырь камер
это значит без чехла на спинку нормально не положить

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Andre Macareno

van
15

На айфоне так нельзя делать уже 7 лет, на айподах — еще больше

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van der Pusch

Andre
2

выпирающий блок камеры на айпаде заставляет мой глаз дергаться
причем я не знаю, снимает ли кто-то что-то серьезное на айпадах
зачем там такая камера

Ответить

ouxen

van
10

снимаю на него айфон перед продажей

Ответить

van der Pusch

ouxen
3

и телочек?

Ответить

Bibba La Bibba

van
3

И телочек
котулыбается.jpeg

Ответить

ouxen

Bibba
1
Ответить

ouxen

van
0

травишь

Ответить

Объективный

ouxen
2

Я для этого завел неразменный айфон ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Andre Macareno

Объекти…
1

А еще можно купить новый перед продажей старого, я слышал

Ответить

Объективный

Andre
1

Это само собой

Просто еще надо ж пофоткать новый и старый вместе для сравнения к обзору, который никогда не доходят руки написать (в черновиках даже что-то валяется до сих пор)

Ответить

ouxen

Объекти…
1

красиво жить не запретишь ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить

Madegghead

van
4

такие дорогие смарты уже мало кто носит без чехлов.
Каждый хоть один да разбил.
У Самсунг S21 еще более странный блок камер, это его популярности не мешает

Ответить

Ласковый кран

Madegghead
10

Ношу без чехлов, не нравятся они мне, а за всю жизнь ни одного телефона не разбил

Ответить

Феминизм

Ласковый
3

четверку разбил — там чехол не помог
а в чехлах гоняю потому что камера ну бесит внатуре, так хоть положить нормально можно

Ответить

Феминизм

Феминизм
0

а ну ещё первый SE у меня вдрызг, но это ваще пиздец другая история))

Ответить

Советский

Ласковый
1

Ошибка выжившего 

Ответить

Ласковый кран

Советск…
4

Ошибка не выжившего

Ответить

Советский

Ласковый
0

Не просто так продается огромное количество чехлов 

Ответить

Ласковый кран

Советск…
4

Тебе бы чехлы продавать, хотя посто...

Ответить

Трудящийся

Ласковый
2

Тоже ни разу не разбивал айфоны. Ни экраны, ни спинки у 4, 4S и XS сейчас. 
И вообще не понимаю, что за фантазия у людей за такая, что их телефоны должны лежать плоско. Чтобы что?

Ответить

Феминизм

Трудящи…
0

с**а д***л еб**ый все мозги своим лгбт пропил

Ответить

Советский

Ласковый
0

Продам гараж

Ответить

Ласковый

Советск…
2

Чехол в подарок

Ответить

Феминизм

Советск…
2

они продаются потому что УУУ ЗАЦЕНИ КАКОЙ У МЕНЯ ЧЕХОЛ С КОТИКОМ

по факту многие из тех, кого я знаю, ходят без них

Ответить

Котик

Феминизм
1
Ответить

Советский

Феминизм
0

У меня наоборот многие знакомые только с чехлами

Ответить

Photuum

Ласковый
1

Я разбил все смартфоны, которые покупал. На iPhone 5s так вообще 5 раз дисплей менял. Без чехла жить ему недели две. 

Ответить

Madegghead

Ласковый
0

ну я долго носил без чехла.
Начиная с S8 начал периодически трубки ронять, ну 1-2 раза в год. Виной тому скачек размеров или старость - хз...
Один разбитый флагман и ты думаешь уже о чехле.

Ответить

Грустная Псина

Madegghead
2

Наоборот вся фишка таких девайсов в их красоте. Зачем этот гондон одевать 

Ответить

Madegghead

Грустная
1

смотря сколько зарабатываешь.
Я не готов с такой частотой менять трубки или же ходить с битым.
Тем более современные трубки довольно скользские без чехла

Ответить

van der Pusch

Madegghead
1

да я понимаю
но вот запариваются дезигнеры с цветами и всем таким
а потом его в чехол
(у самой s10 с прекраснейшей задней поверхностью который с покупки в чехле)

Ответить

Огненный корабль

van
3

И что же такого с ним происходит, если его положить на спинку? Подскакивает и переворачивается на лапки?

Ответить

van der Pusch

Огненный
4

лежит не плоско, бесит

Ответить

Президентский

van
4

зумерки такие смешные

Ответить

van der Pusch

Президе…
4

пасиба 
такие комплименты делаешь мне только ты и тетя которая пиво без паспорта не продает

Ответить

Феминизм

Президе…
1

это по факту заёбно. Положил на стол и начал печатать — он скачет из стороны в сторону. Положил на наклонную поверхность — скатывается вниз. 

Ответить

Президентский

Феминизм
2

блять какой телефон без чехла не покатится на наклонной поверхности*

Ответить

Президентский

Президе…
1

??

Ответить

Феминизм

Президе…
0

смотря какой наклон. С камерой — любого хватит

Ответить

Советский

Феминизм
0

Это все ещё и царапается 

Ответить

Феминизм

Советск…
0

некритично для съемки, там всё-таки не самое хуевое стекло стоит

Ответить

Советский

Феминизм
0

Уголки покоцаются. Это обидно 

Ответить

Феминизм

Советск…
0

я не из тех кто надрачивает на идеально чистый бампер своей прогнившей девятки

Ответить

Советский

Феминизм
0

А тут не прогнившая девятка, а новый смартфон на 1-1.5к долларов 

Ответить

Феминизм

Советск…
2

девятка столько же стоит

Ответить

Советский

Феминизм
1

Приоритеты 

Ответить

Феминизм

Советск…
2

на твоём гугл пикселе можно доехать до дачи???

Ответить

Советский

Феминизм
1

На твоей девятке можно сраться в интернете???

Ответить

Феминизм

Советск…
2

Могу заехать в серверную стойку датацентра тж, и вы все пересрётесь из-за меня

Ответить

Президентс

Феминизм
2

у тебя девятка?

Ответить

Феминизм

Президе…
0

нет пятнашка

Ответить

Советский

Феминизм
0

Ну и кому ты нужен

Ответить

Феминизм

Советск…
0

пятнашка:
- охуенно переливается на свету
- адекватный салон закос под 90е
- охуенное состояние
- не воняет бензином потому что инжектор

для девочек как раз самое-то. Опционально можно выкрасить в малиновый

Ответить

Советский

Феминизм
1

Хорошо хорошо

Ответить

Феминизм

Советск…
1

но вообще да кому я нужен потому что отношения БАН а пацаны больше задний привод любят........

Ответить

Yellson

Феминизм
0

Пятнашка это для старых пердунов, ментов-пенсионеров. Потому что там задние фары на погоны похожи. Или задние фары на погоны похожи, потому что автоваз ее под эту категорию делал.
Для четких поцыков четырка.

Ответить

Огненный корабль

van
2

Кек

Ответить

Владимир Климов

van
0

да, горизонтально если смотреть видосики положа его на стол- не очень.

Ответить

Temp Temper

Владимир
1

зато вертикально будет идеальный угол обзора)

Ответить

ouxen

Temp
2

долбоебы смотрящие видео на мобилках должны страдать

Ответить

Объективный

ouxen
1

Извинис

Ответить

ouxen

Объекти…
1

прости, я не хотел

Ответить

Саня Максаков

van
0

Как раз положить можно, т.к модуль камеры на всю ширину телефона. А вот тот же айфон или самсунг - не положить, т.к. выпирает только один край. В этом плане гугл как раз лучше.

Ответить

Нижний интернет

12

Выглядит очень здорово. Это походу первая нормальная попытка сделать camera bump не просто утилитарным или менее уродливым, но гармонично вписать его в дизайн устройства. 

Ответить

ouxen

Нижний
5

нет, это ужасающе

Ответить

ouxen

6

лол спереди как всегда жалкая поделка с рамками и жирным подбородком 😂

Ответить

Демократический цветок

ouxen
6

безрамочных телефонов нет, в подбородках и лбах нет ничего страшного

Ответить

ouxen

Демократический
1

главное симметрия, а безрамочность corner to corner есть только у одного телефона

Ответить

Демократический

ouxen
1

безрамочных телефонов нет.

Ответить

ouxen

Демокра…
1

есть

Ответить

Демократический

ouxen
1

пакаж

Ответить

ouxen

Демокра…
1
Ответить

супрематиз

ouxen
1

Глаза разуй

Ответить

ouxen

супрема…
0

радует глаз, всё идеально, Джобс гений!

Ответить

ImJustKidd

ouxen
1

Nice try!

Ответить

Демократич

ouxen
1

прикалываешься?

Ответить

ouxen

Демокра…
0

что не смеетесь? не смешно?

Ответить

Ласковый кран

ouxen
2

А как без рамок держать телефон?
А вот подбородок да, убрать можно было

Ответить

ouxen

Ласковый
0

без рамок не значит что их нет, это бессмысленно

Ответить

Ласковый кран

ouxen
0

без рамок не значит что их нет

Вот тут прощайте

Ответить

ouxen

Ласковый
0

дратути

Ответить

Bibba La Bibba

ouxen
0

У них ведь вроде была модель с одинаковыми сторонами, или я путаю?

Ответить

Южный Никита

Bibba
1

Не путаешь, у Pixel 5 рамки одинаковой толщины со всех сторон.

Ответить

Bibba La Bibba

Южный
0

действительно

Ответить

ouxen

Bibba
2

хули ж они откатились тогда обратно в зашквар?

Ответить

Bibba La Bibba

ouxen
0

вот да: нахуя

Ответить

ouxen

Bibba
1

значит это всё пиздеж, ты видел хоть один пиксель вживую? я нет, то то и оно ☝🏿

Ответить

ouxen

Bibba
1

вряд ли, патент на загибающийся край дисплея с коннектором под подложку есть только у эппла

Ответить

Южный Никита

ouxen
0

Ну как бы Pixel 5: https://www.ixbt.com/news/2020/09/30/pixel-5-iphone-google.html

Ответить

ouxen

Южный
1

1 вы всё врети
2 там под углом специально снято
3 обои такие

Ответить

Южный Никита

ouxen
0

Это какой-то левый рендер, а не официальные фото. Pixel 5 на рендерах тоже был с подбородком, а в итоге рамки одинаковые со всех сторон. 

Ответить

ouxen

Южный
0

это провал

Ответить

Цивилизованный алмаз

ouxen
0

Самое тупое что у 5 пикселя нет подбородка

Ответить

Ласковый кран

6

В компании отметили, что верят в будущее ИИ, но на определённом этапе столкнулись с ограничением, после чего занялись созданием своего чипа

Теперь смогут предлагать рекламу и услуги без подключения к инету

Ответить

Демократический цветок

6

кого волнуют новые телефоны, они же все умеют одно и то же.
алсо нахуя указывать диагональ экрана в мире, где у всех разное соотношение сторон?

Ответить

Морской химик

5
Ответить

ouxen

Морской
2

в чем прикол

Ответить

Bibba La Bibba

ouxen
0

Он самый

Ответить

Имя фамилия

ouxen
0

Есть только рисунок прикола

Ответить

ouxen

Имя
0

вот это прикол

Ответить

Объективный томагавк_два

4

Сзади выглядит неплохо, по железу понятно куда смотрят (на Secure Enclave и Neural Engine), только судя по утечкам этот Tensor — почти ванильный Cortex с Mali, если не считать NPU, ISP и секурити-модуль. Но все равно неплохо. Был бы богатым — купил бы вторым 

Ответить

ouxen

Объективный
0

сзади как самсунг

Ответить

Объективный томагавк_два

ouxen
1

На рендерах полудше выглядит, да и сейчас у самсы вообще какая-то кривая боковая херня с зазорами

Ответить

ouxen

Объекти…
0

также кринжово

Ответить

Президентский алмаз

2

новые Pixel будут флагманскими смартфонами с соответствующей ценой

ясно, в пизду

Ответить

Круглый корабль

3

Ну не знаю
Выглядит интересно

Ответить

Степан Анейчик

3

@Zoibana шёл 5й год, а подбородок все ещё не симметричный

Ответить

Демократический цветок

0

спасибо хоть что жопа симметричная, страшно заебали лопаты с выпирающим блоком камер слева, которые перекашиваются, если их положить на ровную поверхность

Ответить

Трудящийся калькулятор

Демократический
1

А вот зачем тебе, чтобы он ровно лежал?

Ответить

Демократический цветок

Трудящийся
2

чтоб не теребонился. теребонить я и сам умею

Ответить

Трудящийся

Демокра…
1

От чего он должен теребониться?
Вот у меня XS, я его положил и он лежит себе спокойно.

Ответить

Феминизм

Трудящи…
0

напечатай на нём следующее предложение в комментах тж:
я т****й п***р

и расскажи, насколько это удобно

Ответить

A

Феминизм
0

Ты пипютр

Ответить

A

A
0

Удобно

Ответить

Bibba La Bibba

0

Если брать только ванильного цвета, то похоже на шоколадку от французского бренда. Или на коробку для косметики странной формы

Ответить

Трудовой бинокль

0

Выглядит круто, обновлю свой Пиксель 4.
Бтв отличный телефон, маленький, быстрый, хорошая камера, чистый андроид, необычно выглядит. Хотя маленькая батарея его полностью убивает.

Ответить

Robutt

0

Дизайнчик зада ничё так 

Ответить

Schizoid Man

0

John Prosser был прав. Сам задумываюсь над покупкой Pixel 6 Pro. Надеюсь, гугл делают качественные смартфоны.

Ответить

Грустная Псина

0

Красивое. 

Ответить

Robo Krabe

0

Только пятый в октябре купил...
Надеюсь и в этот раз в Америку попаду... 

Ответить

ฺ ฺ

0

ну хоть какой-то дизайн , да не очень но хотя-бы стараются 

Ответить

Металлический хичхакер

0

Хуй знает, но я возьму.

Ответить

Леха

0

Ну ебвашумать, что это за огромная херовина сзади? Похоже гугл все дизайнерские позиции отдал индусам

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Дизайн как у холодильника 80х

Ответить
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