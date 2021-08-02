Телефоны покажут только осенью, но Google заранее немного рассказал о них.

Первыми подробностями о новых Pixel компания поделилась в своём блоге и с помощью твиттер-треда. Акцент сделали на Tensor — первом процессоре Google, который сможет «обрабатывать самые мощные процессы с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения» прямо на смартфоне. Это должно придать «новые ощущения» от камеры и других функций.