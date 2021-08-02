В Турции в ДТП попал автобус с российскими туристами. Погибли три человека Статьи редакции
Водитель врезался в бетонное ограждение, после чего автобус перевернулся.
Автобус, ехавший в аэропорт Антальи, попал в аварию в районе Сиде, пишет газета Milliyet. По данным издания, три человека погибли. 16 получили ранения.
В генконсульстве России в Анталье уточнили, что по их данным погибли три человека, пятеро ранены.
Во время ДТП в Турции в автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщили РИА «Новости» в «Интуристе».
Типа все едьте в Сочи, там хачи правила соблюдают?
Круглый корабль
Между каких строк ты это прочитал?
я сколько себя помню каждый год автобусы бьются там в Египте еще каких-то черных жопах , хрена ли туда прётесь
Интересно, а Натали Тур так назвали, потому что тип Наташек поставляли египтянам и туркам?
Потому что основные клиенты наташки были
И их мужья?
Где ты это нашел?
Почему робаты думают о наташках?
как же вы заебали со своей украиной
в жизни так
Пара автобусов в год примерно, не плохо при их общем количестве
Через лобовое вылетели? Вместо ремней безопасности заглушки с иконами были, по привычке?
Пожар в соседнем районе за четыре дня до ДТП должен был кому-то послужить знаком. Родные после случая явно станут очень суеверными, хотя случай не особо частый. Очень печальное событие, ничего тут не скажешь. Соболезную.