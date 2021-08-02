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Ольга Щербинина

В Турции в ДТП попал автобус с российскими туристами. Погибли три человека Статьи редакции

Водитель врезался в бетонное ограждение, после чего автобус перевернулся.

Автобус, ехавший в аэропорт Антальи, попал в аварию в районе Сиде, пишет газета Milliyet. По данным издания, три человека погибли. 16 получили ранения.

В генконсульстве России в Анталье уточнили, что по их данным погибли три человека, пятеро ранены.

РИА Новости ✔
❗️Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, три человека погибли, 16 ранены, сообщили СМИ

Во время ДТП в Турции в автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщили РИА «Новости» в «Интуристе».

#новости #происшествия

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Антон Лисин

–4

Типа все едьте в Сочи, там хачи правила соблюдают?

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Круглый корабль

Антон
22

Между каких строк ты это прочитал?

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Smaug The Terrible

Круглый
1

Зачёт по приплетанию не сдан

Ответить

ฺ ฺ

2

я сколько себя помню каждый год автобусы бьются там в Египте еще каких-то черных жопах , хрена ли туда прётесь 

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ouxen

4

где где там шароёбиться на автобусах? на пляж приехал сиди бухай на одном месте

Ответить

Грустная Псина

0

В Бодруме очень хорошо, зря ты так. 

Ответить

Леха

Грустная
1

Приятно познакомиться, Наталья

Ответить

A

Леха
0

Наталья, добрый день.
Вы как райский цветок посреди этой пустыни, пойдем семья делать 😘😘😘

Ответить

Robutt

4

Интересно, а Натали Тур так назвали, потому что тип Наташек поставляли египтянам и туркам? 

Ответить

Semen Unban

Robutt
2

Потому что основные клиенты наташки были

Ответить

Кирилл Вселенский

Semen
0

И их мужья?

Ответить

Semen Unban

Кирилл
0

Этого не знаю, ни разу с наташей не общался)

Ответить

Smaug The Terrible

Robutt
1

Где ты это нашел?
Почему робаты думают о наташках?

Ответить

Robutt

Smaug
1

Да вспомнилось чё-т. А так я о многом размышляю 

Ответить

Кирилл

Robutt
0

Видел один фильм где начиналось все точно так же

Ответить

Кирилл Вселенский

Robutt
1

Ну типа рофл над россиянами которые не знают этот мем

Ответить

Грустная Псина

3

Печально. Что тут ещё сказать. 

Ответить

Президентский алмаз

–15

Водитель — украинец?

Ответить

ouxen

Президентский
3

как же вы заебали со своей украиной

Ответить

Smaug The Terrible

ouxen
0

А с Казахстаном?

Ответить

ouxen

Smaug
1

тем более

Ответить

Грустная Псина

Президентский
0

Курдинец. 

Ответить

Демократический цветок

1

бывает

Ответить

ouxen

Демократический
1

в жизни так

Ответить

Демократический цветок

ouxen
0

что приходит вновь

Ответить

Стильная

Демокра…
2

Квартплата 

Ответить

Владимир Климов

1

собстна всё как обычно. турция, автобус

Ответить

Владимир Климов

0

Туристы из Самары. 

Ответить

Павел Бокарёв

0

Пара автобусов в год примерно, не плохо при их общем количестве 

Ответить

Грустная Псина

Павел
0

Нот терибл. 

Ответить

Polina Malahova

0

Уже 4 погибших(

Ответить

Саша Александров

0

Илон приди , fsd в автобусах введи.

Ответить

Victor Ganin

0

Через лобовое вылетели? Вместо ремней безопасности заглушки с иконами были, по привычке?

Ответить

Rond

Victor
0

Кто ваще пристегивается в автобусе?

Ответить

Легкий файл

0

Автобус, ехавший в аэропорт Антальи

Ну, хотя бы отдохнуть успели

Ответить

Oz Print

–2

Пожар в соседнем районе за четыре дня до ДТП должен был кому-то послужить знаком. Родные после случая явно станут очень суеверными, хотя случай не особо частый. Очень печальное событие, ничего тут не скажешь. Соболезную.

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