Водитель врезался в бетонное ограждение, после чего автобус перевернулся.

Автобус, ехавший в аэропорт Антальи, попал в аварию в районе Сиде, пишет газета Milliyet. По данным издания, три человека погибли. 16 получили ранения.

В генконсульстве России в Анталье уточнили, что по их данным погибли три человека, пятеро ранены.

РИА Новости ✔ ❗️Перевозивший предположительно российских туристов автобус перевернулся в турецкой провинции Анталья, три человека погибли, 16 ранены, сообщили СМИ

Во время ДТП в Турции в автобусе находились 22 российских туриста, среди них 9 детей, сообщили РИА «Новости» в «Интуристе».