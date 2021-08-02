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DTF

Американец нарушил запрет на общение с бывшей женой — он признался ей в любви, удалённо переименовав плейлисты в Napster Статьи редакции

За преследование через метатеги его приговорили к условному сроку.

В 2018 году суд штата Огайо временно запретил местному жителю Джейкобу Данну связываться с его бывшей женой любыми способами. В 2021-м мужчина нарушил запрет, удалённо переименовав музыкальные плейлисты своей экс-супруги в сервисе Napster, аналоге Spotify.

Мужчина изменил название одного из плейлистов на «Я хочу, чтобы у нас всё наладилось. А ты? Я сделаю всё, что угодно», а другого на: «Я люблю тебя сильнее, чем когда-либо… А ты всё ещё любишь меня?». Он смог сделать это удалённо, так как до разрыва супруги использовали одну учётную запись на двоих, и у него остался доступ к аккаунту.

Сперва Данн не признал себя виновным в нарушении запрета, но после заявил, что не до конца понял правила ограничений. Согласно судебным документам, его приговорили к условному сроку.

Это не первый случай преследования через музыкальные сервисы за последнее время. В июне 2021 года некоторые пользователи Spotify пожаловались на то, что другие люди отправляют им плейлисты с оскорбительными названиями и могут просматривать их сеансы прослушивания.

#новости

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Демократический цветок

22

Napster блять, а MySpace он ей не взламывал?

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ouxen

Демократический
9

нет, только учётку на altavista

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Mikha Nanullov

ouxen
5

его вычислили по User agent "Netscape Navigator" и поняли, что это опять эта ебучая пара ретроградов

Ответить

ouxen

Mikha
0

спасибо, что не IE 5.5

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Mikha Nanullov

ouxen
0

видимо он решил ставить его с дискет, как и Windows 95, с которой была осущетствлена атака

Ответить

ouxen

Mikha
0

OSR2?

Ответить

Mikha Nanullov

ouxen
0

Это уже fat32 и ie 2.0, жирновато будет

Ответить

ouxen

Mikha
0

вот ты и попався! ie2 OSR1

Ответить

Mikha

ouxen
1

чорт!

Ответить

ouxen

Mikha
0

азазаз

Ответить

dead

20

напомнило

Ответить

Mikha Nanullov

13

napster аналог spotify, ебать я старый когда понимаю что все наоборот и вообще нихуя не аналог это

Ответить

ouxen

Mikha
3

вот и выросло поколение

Ответить

Mikha Nanullov

ouxen
0

помню slipknot - wait and bleed у соседа качал напстером через u.s. robotics

Ответить

Mikha Nanullov

Mikha
0

домой вроде тащил на дискете )))

Ответить

ouxen

Mikha
0

мы резали mp3 по кускам на 1,7 переформатировали дискеты и резали на часи виндовс коммандером, а потом куски собирались

Ответить

Alexander Personazhe

Mikha
1

Ну почему, сечас Напстер - это магазин музыки. Так что сечас уже скорее аналог.

Ответить

ouxen

Alexander
1

ты не понимаешь

Ответить

Трудовой Илья

ouxen
2
Ответить

Mikha Nanullov

Alexander
1

ок сейчас может это уже и аналог myspace, которая аналог facebook

Ответить

Иван Прохоров

–2

Лол, журналисты в источнике новости на полном серьёзе называют переименование плейлистов харассментом, какие же..., ух, у меня слов нет

Ответить

Alexander Personazhe

Иван
9

Харассмент (англ. Harassment) — поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни. 

Если он её так заебал, что она вынуждена была обращаться в суд, чтобы от него избавиться - то заёбывание, пускай даже через переименование плейлистов, вполне может причинить ей неудобство.

Ответить

Рыжий

Alexander
0

А вопрос - как у него оказался доступ к нее плейлистам. Т.е он типа за взлом аккаунта еще ответить должен же?

Ответить

Alexander

Рыжий
0

В статье же написано, что они просто изначально пользовались одним аккаунтом, и потому у обоих был доступ к редактированию.

Ответить

Рыжий

Alexand…
0

Сук, почему-то это предложение пропустил(

Ответить

Le Petit Train Jaune

Иван
0

Коммент удалён 

Ответить

Иван Прохоров

–4

«Я хочу, чтобы у нас всё наладилось. А ты? Я сделаю всё, что угодно», а другого на: «Я люблю тебя сильнее, чем когда-либо… А ты всё ещё любишь меня?»

Придурошная, наверняка, ещё раз засудит его, скажет что нужны деньги на психотерапевта на проработку травмы от этих сообщений

Ответить

Марк Захаров

Иван
6

И правильно кстати сделает, ибо нехуй доставать человека, когда уже отношения прекратились, там видимо с этим строго, как и должно на самом деле быть. 

Ответить

Иван Прохоров

Марк
–1

так не должно на самом деле быть, переименование плейлистов и попытка общения с человеком ничьи права не нарушает

Ответить

Anastasia

Иван
4

ты не знаешь кто такие сталкеры и тебе очень повезло. Я скажу так, это откровенно страшно. Чел, который спустя 3 года отсутствия контакта (отдельно стоит отметить, что контакт был вообще запрещен очевидно со стороны женщины и очевидно не без причины) признаётся ей в том, что любит ещё сильнее - неадекватен. Как он это сделал - вообще неважно. Он должен был отстать от неё раз и навсегда.

Ответить

ouxen

Anastas…
1

типичный виктимблейдинг

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Иван Прохоров

Anastas…
1

У меня слово "сталкер" в первую очередь с фильмом тарковского ассоциируется. Офигенный фильм, кстати.

Ответить

Иван Прохоров

Anastas…
–1

признаётся ей в том, что любит ещё сильнее - неадекватен

он адекватен, он пишет, что любит её, он говорит о своих чувствах

Ответить

Anastasia

Иван
2

Признания в любви это мило, но ты не вникаешь в контекст. Она запретила ему юридически общаться с ней. Уж меньше всего в такой ситуации хочется услышать от сталкера о том, что спустя 3 года он всё ещё не забыл о ней и "готов на всё" ради отношений. Не знаю, наверное, это невозможно объяснить, пока не окажешься в её шкуре. Я, к сожалению, знаю, что это не весело, не романтично и никак не связано с нормальными человеческими чувствами. Сталкеры помешанные люди. Любое их напоминание о себе в твоей жизни вызывает страх.

Ответить

Иван Прохоров

Anastas…
0

Она запретила ему юридически общаться с ней.

Общение - взаимный процесс. Два человека должны разговаривать друг с другом, чтобы это можно было назвать общением. Не хочешь - не общаешься. В чём проблема? В интернете всё ещё проще, ещё безопаснее. Просто нажал кнопку бана - и всё. Просто не отвечаешь в ответ - и всё. 

Ответить

Anastasia

Иван
3

в том и проблема, что он её заебал своими попытками общения. Блин, чел, ну ты серьезно? Прикинь с тобой всячески пытается связаться человек, которого ты ненавидишь, которого ты боишься, реально боишься. Которому ты ЗАПРЕТИЛ через полицию с тобой контачить. А он заказывает воздушный шар, который летает у твоего окна с надписью "Иван, я люблю тебя, я сделаю всё, чтобы с тобой быть". А ты потом лежишь в холодном поту, потому что ты не хочешь быть с этим человеком и подавно не хочешь, чтобы он пытался быть с тобой. И неизвестно, что он предпримет дальше, если он годами никак не может отъе6аться от тебя.
Ты случаем не сталкер вообще? От девушек отказы принимаешь нормально?

Ответить

Трудовой Илья

Anastas…
0

Ну раз и навсегда - это жестоко, всякое может поменяться или случиться. Он мог через третих лиц (лучше юристов) попросить у бывшей жены поговорить с ним, а не нагло вторгаться в личную жизнь.

Ответить

Anastasia

Трудовой
0

Я не знаю всей ситуации, но если женщина идёт на такое, что запрещает официально связываться с ней, то возможно, что навсегда, и что практически точно - она его боится. 

Ответить

Марк Захаров

Anastas…
2

Сразу вспоминается сцена "Так не доставайся же ты никому" из фильма "Бесприданница", поэтому да, такие люди действительно могут быть опасны для жизни, а не только в сети доставлять неудобства. Если человек спустя долгое время не может забыть про уже законченные отношения, то тут реально нужно к психотерапевту, ибо женщина почти никогда не будет снова встречаться и вообще продолжать общение.

Ответить

Eugene Podosenov

Иван
3

Если какой-то идиот не даёт тебе спокойно жить со своей любовью, вместо того, чтобы пойти к психотерапевту. Если суд запретил этому идиоту любое общение с тобой. То нарушает.

Ответить

Иван Прохоров

Eugene
–1

Если какой-то идиот не даёт тебе спокойно жить со своей любовью

у каждого своё понятие спокойствия. И законы под эти понятия ни в коем случае подводить не нужно. Если переименования плейлистов, тем более с прекрасными словами, вызывает у кого-либо беспокойство, то это проблемы исключительно этого человека.

Ответить

Трудовой Илья

Иван
2

Кто знает: что он ещё будет делать? Будет управлять умным домом, включать ей на ночь их свадебную песню, во всём доме выключит свет, оставив лишь в спальне приглушённый?

Ответить

Konstantin

Трудовой
1

Кто знает, может ты начнёшь писать матерные оды под всеми статьями TJ?
У тебя же аккаунт есть, и писать ты сообщения умеешь. Непонятно что от тебя ждать.

Ответить

Иван Прохоров

Трудовой
–1

Ну здесь влияние на организм уже, физическое воздействие. А как он будет домом управлять? Если дом его, то ей там делать нефиг. Если её - то нарушение закона, но опять же - проблема единоразовая. Поменял пароль - и дело с концом

Ответить

Трудовой

Иван
0

А как он будет домом управлять?

Они же жили вместе - может остаться приложение на телефоне (как с Напстером)

Ответить

Denis Shmidt

Иван
3

Преследование с этической стороны нарушает. Сам сталкеришь людей?

Ответить

Рыжий

Denis
–1

То, что раньше называлось "добиваться девушку" сейчас называется "сталкерить". Дивная новая мораль

Ответить

Марк Захаров

Иван
2

Закон есть закон. Был официальный запрет на любые способы общения, он нарушил, что не так?

Ответить

Иван Прохоров

Марк
0

Правильно, а митинги нужно обязательно согласовывать. Закон есть закон. На выборы Вы не допущены, потому что донатили фбк. Закон есть закон. Думаю, что абсурдность закона, запрещающего общение, очевидна

Ответить

Марк Захаров

Иван
3

Глупо же смотреть на эту типично американскую ситуацию через призму российских реалий, вообще не понимаю, зачем ты приплел это.

Ответить

Иван Прохоров

Марк
0

Необходимость любого закона можно и нужно обсуждать. Законы часто принимаются абсурдные, часто бывает так, что они нарушают основные вышестоящие принципы. Ни в коем случае нельзя говорить закон есть закон, когда они спускаются сверху

Ответить

Марк

Иван
0

Понял, значит неверно выразился, официальный запрет, а не закон, в любом случае это не отменяет того, что чувак перешёл установленную грань и за это был наказан. 

Ответить

Иван

Марк
–2

Человеку запрещено говорить другому человеку, что он того любит!!! Ты вот реально сейчас это всё признаёшь нормой и как это должно быть?

Ответить

Марк

Иван
3

Так бы же запрет на общение, то уже не нормально, что он с ней пытался связаться таким вот способом, ты почему-то игнорируешь этот важный момент. Это как у нас, "убьют - тогда приходите", в америке значит с этим всё намного строго, и это на мой взгляд правильно, защита личной свободы дорого стоит.

Ответить

Иван

Марк
0

защита личной свободы дорого стоит.

Слова другого человека никак не делают тебя менее свободным! 

Ответить

Alexander

Иван
2

А то, что он её заебал так, что она вынуждена была в суд обратиться - это чо как, норма? Так и должно быть? Типа пускай бы и дальше заёбывал?

Ответить

Иван

Alexand…
0

Ну если дело доходит до рук, то суд может выписать запрет на приближение. Но отправка сообщений никак ничьи права нарушить не может и никогда не должна наказываться
что он её заебал

у каждого своё понятие, свой порог, меня вот тут на сайте товарищ тоже заебал, мне что теперь: засудить его?

Ответить

Alexander

Иван
2

Да ну? А я вот по личному опыту могу сказать, что получать десятки сообщений в день, тем более от человека, от которого ты не хочешь их получать - это очень раздражающая история. Это отвлекает, это раздражает, это влияет на психоэмоциональное состояние. 
Она имеет полное право желать НЕ общаться с ним и НЕ получать никаких сообщений от него. 

Ответить

Иван

Alexand…
0

Кнопку бана попробуйте! Если ничего не отвечаете, то нет никакого общения. 
Это отвлекает, это раздражает, это влияет на психоэмоциональное состояние.

А это уже чисто твоя проблема, правда. Почитайте что-нибудь по кбт, научитесь фиксировать свои негативные мысли и радоваться жизни

Ответить

Anastasia

Иван
0

так она попробовала кнопку бана через силовые структуры, и этот маньяк ищет другие обходные пути лишь бы снова дать знать о себе

Ответить

Трудовой Илья

Иван
2

Ему суд в 2018 запретил общаться с бывшей женой.

Ответить

Mikha Nanullov

Иван
2

мы не знаем что он еще ей вломал до этого момента, ждем сериал на блять amazon, который аналог ozon

Ответить

ouxen

Иван
1

пиздатые сообщения

Ответить

ouxen

1

какой ещё нахуй Napster?

Ответить

ouxen

ouxen
4

смогли вернуть 1999

Ответить

Woody Johnson

ouxen
3

я думал он уже сдох в фильме социальная сеть

Ответить

ouxen

Woody
3

так и было

Ответить

ouxen

ouxen
0

Маск во всём виноват!

Ответить

Крутой рубин

ouxen
1

Открывается только через протокол Gopher (gopher://)  )))

Ответить

Михаил Кометов

2

Все правильно сделали

Ответить

Temp Temper

0

Напстер ещё популярен? 

Ответить

MightyStan

Temp
2

Не знаю

Ответить

Temp Temper

MightyStan
8

Спроси у кого нибудь, пожалуйста 

Ответить

Le Petit Train Jaune

1

Я ещё помню Ограбление по-итальянски 2003, где та самая погоня на Мини по метрополитену.

И там был чувак в команде, который требовал себя называть Напстером (вроде бы у него умыкнули идею и код к проге по фильму). А ещё он хотел купить себе настолько мощную саунд-систему, чтобы при включении музыки она срывала с девушек одежду (в финальной сцене фильма у него это вышло)

А ещё это был первый фильм, на который нас с братом мама повела в тогда ещё кинотеатр Пушкинский, нынешний театр мюзикла

Сколько лет, сколько зим, Напстер:3

Ответить

Легкий файл

Le
0

который требовал себя называть Напстером (вроде бы у него умыкнули идею и код к проге по фильму).

Скорее, он был пиздобол

Ответить

Le Petit Train Jaune

Легкий
1

Ну так и фильм не был документальным 

Ответить

Легкий файл

Le
0

Так он по фильму пиздабол

Ответить

Легкий файл

0

А нахрена она юзала его плейлист?

Ответить

Солдатский пришелец

Легкий
3

Искала шлюх, разумеется.

Ответить

мЕдь

0

Чёт перебор. 

Ответить

Yan Fedoseev

0

Всегда так делаю. Кстати, пупсики, проверьте свои плейлисты;)

Ответить

Ann Partovi

0

Век воли не видать! 1000 чертей! 

кУколд это добрый отзывчивый нахуй не нужный женщине предмет, кроме как кошелёк

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