Американец нарушил запрет на общение с бывшей женой — он признался ей в любви, удалённо переименовав плейлисты в Napster Статьи редакции
За преследование через метатеги его приговорили к условному сроку.
В 2018 году суд штата Огайо временно запретил местному жителю Джейкобу Данну связываться с его бывшей женой любыми способами. В 2021-м мужчина нарушил запрет, удалённо переименовав музыкальные плейлисты своей экс-супруги в сервисе Napster, аналоге Spotify.
Мужчина изменил название одного из плейлистов на «Я хочу, чтобы у нас всё наладилось. А ты? Я сделаю всё, что угодно», а другого на: «Я люблю тебя сильнее, чем когда-либо… А ты всё ещё любишь меня?». Он смог сделать это удалённо, так как до разрыва супруги использовали одну учётную запись на двоих, и у него остался доступ к аккаунту.
Сперва Данн не признал себя виновным в нарушении запрета, но после заявил, что не до конца понял правила ограничений. Согласно судебным документам, его приговорили к условному сроку.
Это не первый случай преследования через музыкальные сервисы за последнее время. В июне 2021 года некоторые пользователи Spotify пожаловались на то, что другие люди отправляют им плейлисты с оскорбительными названиями и могут просматривать их сеансы прослушивания.
нет, только учётку на altavista
его вычислили по User agent "Netscape Navigator" и поняли, что это опять эта ебучая пара ретроградов
видимо он решил ставить его с дискет, как и Windows 95, с которой была осущетствлена атака
napster аналог spotify, ебать я старый когда понимаю что все наоборот и вообще нихуя не аналог это
помню slipknot - wait and bleed у соседа качал напстером через u.s. robotics
домой вроде тащил на дискете )))
Ну почему, сечас Напстер - это магазин музыки. Так что сечас уже скорее аналог.
ок сейчас может это уже и аналог myspace, которая аналог facebook
Лол, журналисты в источнике новости на полном серьёзе называют переименование плейлистов харассментом, какие же..., ух, у меня слов нет
Харассмент (англ. Harassment) — поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни.
Если он её так заебал, что она вынуждена была обращаться в суд, чтобы от него избавиться - то заёбывание, пускай даже через переименование плейлистов, вполне может причинить ей неудобство.
«Я хочу, чтобы у нас всё наладилось. А ты? Я сделаю всё, что угодно», а другого на: «Я люблю тебя сильнее, чем когда-либо… А ты всё ещё любишь меня?»
Придурошная, наверняка, ещё раз засудит его, скажет что нужны деньги на психотерапевта на проработку травмы от этих сообщений
И правильно кстати сделает, ибо нехуй доставать человека, когда уже отношения прекратились, там видимо с этим строго, как и должно на самом деле быть.
так не должно на самом деле быть, переименование плейлистов и попытка общения с человеком ничьи права не нарушает
ты не знаешь кто такие сталкеры и тебе очень повезло. Я скажу так, это откровенно страшно. Чел, который спустя 3 года отсутствия контакта (отдельно стоит отметить, что контакт был вообще запрещен очевидно со стороны женщины и очевидно не без причины) признаётся ей в том, что любит ещё сильнее - неадекватен. Как он это сделал - вообще неважно. Он должен был отстать от неё раз и навсегда.
У меня слово "сталкер" в первую очередь с фильмом тарковского ассоциируется. Офигенный фильм, кстати.
признаётся ей в том, что любит ещё сильнее - неадекватен
он адекватен, он пишет, что любит её, он говорит о своих чувствах
Признания в любви это мило, но ты не вникаешь в контекст. Она запретила ему юридически общаться с ней. Уж меньше всего в такой ситуации хочется услышать от сталкера о том, что спустя 3 года он всё ещё не забыл о ней и "готов на всё" ради отношений. Не знаю, наверное, это невозможно объяснить, пока не окажешься в её шкуре. Я, к сожалению, знаю, что это не весело, не романтично и никак не связано с нормальными человеческими чувствами. Сталкеры помешанные люди. Любое их напоминание о себе в твоей жизни вызывает страх.
Она запретила ему юридически общаться с ней.
Общение - взаимный процесс. Два человека должны разговаривать друг с другом, чтобы это можно было назвать общением. Не хочешь - не общаешься. В чём проблема? В интернете всё ещё проще, ещё безопаснее. Просто нажал кнопку бана - и всё. Просто не отвечаешь в ответ - и всё.
в том и проблема, что он её заебал своими попытками общения. Блин, чел, ну ты серьезно? Прикинь с тобой всячески пытается связаться человек, которого ты ненавидишь, которого ты боишься, реально боишься. Которому ты ЗАПРЕТИЛ через полицию с тобой контачить. А он заказывает воздушный шар, который летает у твоего окна с надписью "Иван, я люблю тебя, я сделаю всё, чтобы с тобой быть". А ты потом лежишь в холодном поту, потому что ты не хочешь быть с этим человеком и подавно не хочешь, чтобы он пытался быть с тобой. И неизвестно, что он предпримет дальше, если он годами никак не может отъе6аться от тебя.
Ты случаем не сталкер вообще? От девушек отказы принимаешь нормально?
Трудовой Илья
Ну раз и навсегда - это жестоко, всякое может поменяться или случиться. Он мог через третих лиц (лучше юристов) попросить у бывшей жены поговорить с ним, а не нагло вторгаться в личную жизнь.
Сразу вспоминается сцена "Так не доставайся же ты никому" из фильма "Бесприданница", поэтому да, такие люди действительно могут быть опасны для жизни, а не только в сети доставлять неудобства. Если человек спустя долгое время не может забыть про уже законченные отношения, то тут реально нужно к психотерапевту, ибо женщина почти никогда не будет снова встречаться и вообще продолжать общение.
Если какой-то идиот не даёт тебе спокойно жить со своей любовью, вместо того, чтобы пойти к психотерапевту. Если суд запретил этому идиоту любое общение с тобой. То нарушает.
Если какой-то идиот не даёт тебе спокойно жить со своей любовью
у каждого своё понятие спокойствия. И законы под эти понятия ни в коем случае подводить не нужно. Если переименования плейлистов, тем более с прекрасными словами, вызывает у кого-либо беспокойство, то это проблемы исключительно этого человека.
Кто знает: что он ещё будет делать? Будет управлять умным домом, включать ей на ночь их свадебную песню, во всём доме выключит свет, оставив лишь в спальне приглушённый?
Кто знает, может ты начнёшь писать матерные оды под всеми статьями TJ?
У тебя же аккаунт есть, и писать ты сообщения умеешь. Непонятно что от тебя ждать.
Ну здесь влияние на организм уже, физическое воздействие. А как он будет домом управлять? Если дом его, то ей там делать нефиг. Если её - то нарушение закона, но опять же - проблема единоразовая. Поменял пароль - и дело с концом
Трудовой
А как он будет домом управлять?
Они же жили вместе - может остаться приложение на телефоне (как с Напстером)
Преследование с этической стороны нарушает. Сам сталкеришь людей?
Закон есть закон. Был официальный запрет на любые способы общения, он нарушил, что не так?
Правильно, а митинги нужно обязательно согласовывать. Закон есть закон. На выборы Вы не допущены, потому что донатили фбк. Закон есть закон. Думаю, что абсурдность закона, запрещающего общение, очевидна
Глупо же смотреть на эту типично американскую ситуацию через призму российских реалий, вообще не понимаю, зачем ты приплел это.
Необходимость любого закона можно и нужно обсуждать. Законы часто принимаются абсурдные, часто бывает так, что они нарушают основные вышестоящие принципы. Ни в коем случае нельзя говорить закон есть закон, когда они спускаются сверху
Так бы же запрет на общение, то уже не нормально, что он с ней пытался связаться таким вот способом, ты почему-то игнорируешь этот важный момент. Это как у нас, "убьют - тогда приходите", в америке значит с этим всё намного строго, и это на мой взгляд правильно, защита личной свободы дорого стоит.
Ну если дело доходит до рук, то суд может выписать запрет на приближение. Но отправка сообщений никак ничьи права нарушить не может и никогда не должна наказываться
что он её заебал
у каждого своё понятие, свой порог, меня вот тут на сайте товарищ тоже заебал, мне что теперь: засудить его?
Да ну? А я вот по личному опыту могу сказать, что получать десятки сообщений в день, тем более от человека, от которого ты не хочешь их получать - это очень раздражающая история. Это отвлекает, это раздражает, это влияет на психоэмоциональное состояние.
Она имеет полное право желать НЕ общаться с ним и НЕ получать никаких сообщений от него.
Кнопку бана попробуйте! Если ничего не отвечаете, то нет никакого общения.
Это отвлекает, это раздражает, это влияет на психоэмоциональное состояние.
А это уже чисто твоя проблема, правда. Почитайте что-нибудь по кбт, научитесь фиксировать свои негативные мысли и радоваться жизни
мы не знаем что он еще ей вломал до этого момента, ждем сериал на блять amazon, который аналог ozon
какой ещё нахуй Napster?
Напстер ещё популярен?
Не знаю
Я ещё помню Ограбление по-итальянски 2003, где та самая погоня на Мини по метрополитену.
И там был чувак в команде, который требовал себя называть Напстером (вроде бы у него умыкнули идею и код к проге по фильму). А ещё он хотел купить себе настолько мощную саунд-систему, чтобы при включении музыки она срывала с девушек одежду (в финальной сцене фильма у него это вышло)
А ещё это был первый фильм, на который нас с братом мама повела в тогда ещё кинотеатр Пушкинский, нынешний театр мюзикла
Сколько лет, сколько зим, Напстер:3
который требовал себя называть Напстером (вроде бы у него умыкнули идею и код к проге по фильму).
Скорее, он был пиздобол
Ну так и фильм не был документальным
Век воли не видать! 1000 чертей!
кУколд это добрый отзывчивый нахуй не нужный женщине предмет, кроме как кошелёк