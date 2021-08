{"items":[{"comment_id":6040934,"subsite_id":245416,"user_id":265561,"type":"comment_add","id":6040934,"hash":"be3804021ddda889bcb340cf7dc302df","date":1627933399,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418938-google-anonsiroval-pixel-6-i-6-pro-pervye-smartfony-kompanii-na-sobstvennom-mobilnom-processore-tensor?comment=6040934","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0442\u043e\u0436\u0435 S8+ \u043a\u0430\u043a \u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442\u0441\u044f) \u041f\u043e\u0446\u0430\u0440\u0430\u043f\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0441\u043b\u0435\u0433\u043a\u0430, \u043d\u043e \u043f\u043e\u043a\u0430 \u043d\u0435\u0431\u0438\u0442\u044b\u0439. \u041b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e, \u0441\u043a\u043e\u0442\u0438\u043d\u0430. \u041d\u043e \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u0438\u0445 \u0446\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043d\u043e\u0440\u043c



\u042f \u0448\u0443\u0447\u0443 \u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043c \u0434\u0435\u043b\u0435, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0438\u0439 \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043b \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0434\u0430\u0443\u043d\u0430 \u0438 \u0440\u0435\u0448\u0438\u043b \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u0440\u0435\u0437\u0435\u0440\u0432\u043d\u044b\u0439+\u0442\u0435\u0441\u0442\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0436\u0435. \u0410 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043f\u043e\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u044e, \u0431\u0443\u0434\u0443 \u043b\u0438 \u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u2014 120 \u0444\u043f\u0441 \u043c\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u044b, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0442\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0445\u0437","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":265561,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/265561-f-pee-z-doo","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c6edc7a0-d137-5535-89cf-ec6297f60a47\/","name":"F pee Z doo","isVerified":false},"content":{"id":418938,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418938-google-anonsiroval-pixel-6-i-6-pro-pervye-smartfony-kompanii-na-sobstvennom-mobilnom-processore-tensor","title":"Google \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b Pixel 6 \u0438 6 Pro \u2014 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0435 Tensor"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040936,"subsite_id":246497,"user_id":31089,"type":"comment_add","id":6040936,"hash":"820961f3fc319a1af8f064823b3a900d","date":1627933407,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419007?comment=6040936","text":"\u041c\u0443\u0436: \u0432 \u0434\u0432\u0435\u0440\u044c

\u0416\u0435\u043d\u0430: \u0434\u0430 \u043d\u0443 \u043d\u0430\u0445\u0443\u0439, \u0434\u043e\u043c\u0430 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0441\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":31089,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/31089-antigravitacionnyy-tort","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f18b18e8-2fb6-58fb-9e4e-686dcfb9295c\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u0438\u0433\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0442","isVerified":false},"content":{"id":419007,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419007","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040937,"subsite_id":247728,"user_id":352547,"type":"comment_add","id":6040937,"hash":"4c55147ae68bbd7bf69b7d2e516f32d8","date":1627933411,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/418866-provlastnye-sportsmeny-kommentiruyut-gosudarstvennym-smi-situaciyu-s-timanovskoy-pod-kopirku?comment=6040937","text":"georgia ellenwood



\u041f\u043e\u0433\u0443\u0433\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":352547,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/352547-vitaliy-chuhnov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b2d97961-915d-5062-a03a-b8edc19cffd0\/","name":"\u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0439 \u0427\u0443\u0445\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":418866,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/418866-provlastnye-sportsmeny-kommentiruyut-gosudarstvennym-smi-situaciyu-s-timanovskoy-pod-kopirku","title":"\u041f\u0440\u043e\u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0441\u043c\u0435\u043d\u044b \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0421\u041c\u0418 \u0441\u0438\u0442\u0443\u0430\u0446\u0438\u044e \u0441 \u0422\u0438\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040938,"subsite_id":246497,"user_id":79119,"type":"comment_add","id":6040938,"hash":"350a2633fe4aea85ad1af40dbae80c7b","date":1627933422,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419007?comment=6040938","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/db7c6526-70ec-5301-ba03-160e35e3763b\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":79119,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/79119-korovka-govorit-muuu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fdd69d2-eb32-5c3c-8a64-f7bb1924ce30\/","name":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043c\u0443\u0443\u0443","isVerified":false},"content":{"id":419007,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419007","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040942,"subsite_id":247728,"user_id":267826,"type":"comment_add","id":6040942,"hash":"398522690620a47a7e4affb37b0456f9","date":1627933478,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine?comment=6040942","text":"\u0411\u043b\u044f\u0442\u044c. \u0415\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u0445\u0438\u0442\u0438\u043b\u0438....","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267826,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267826-marhal-new-arleana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5bd1e3a-da09-52bb-a8dd-4bed0f2c280a\/","name":"Marhal_New _Arleana","isVerified":false},"content":{"id":419005,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435\""},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040943,"subsite_id":246497,"user_id":369164,"type":"comment_add","id":6040943,"hash":"3000424ae60eb4dd853642eac7c43d79","date":1627933491,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419003?comment=6040943","text":"\u0422\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043b\u0430\u0441\u0442\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435, \u0442\u0443\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f \u043e\u0431\u0435\u0440\u0435\u0433\u043b\u0430 \u0438\u0445, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u0440\u0430\u0432\u044b\u0435 \u043f\u044c\u044f\u043d\u044b\u0435 \u0441\u043e\u043b\u0434\u0430\u0442\u044b \u043d\u0435 \u043e\u0442\u0445\u0443\u044f\u0440\u0438\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0445\u0443\u0439 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0434\u043e\u043b\u0431\u043e\u0435\u0431\u043e\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":369164,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/369164-mark-zaharov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/63b48b34-c9f4-9265-1711-455e451a6b82\/","name":"\u041c\u0430\u0440\u043a \u0417\u0430\u0445\u0430\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":419003,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419003","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040945,"subsite_id":246497,"user_id":267826,"type":"comment_add","id":6040945,"hash":"824483956f6727da1c3b22fa7ba1c8e7","date":1627933579,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419003?comment=6040945","text":"\u0411\u043e\u0440\u044c\u0431\u0430 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0440\u0430\u0432\u043d\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267826,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267826-marhal-new-arleana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5bd1e3a-da09-52bb-a8dd-4bed0f2c280a\/","name":"Marhal_New _Arleana","isVerified":false},"content":{"id":419003,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419003","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040946,"subsite_id":245416,"user_id":350696,"type":"comment_add","id":6040946,"hash":"d0a175a5e923e3e05b3956d1fcb11507","date":1627933585,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418938-google-anonsiroval-pixel-6-i-6-pro-pervye-smartfony-kompanii-na-sobstvennom-mobilnom-processore-tensor?comment=6040946","text":"\u0418\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0442\u0430\u043a.

\u042d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0430\u0441\u043d\u043e \u043d\u0430 \u0430\u0439\u0444\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0443\u0436\u0435 7 \u043b\u0435\u0442, \u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0439\u043f\u043e\u0434\u0430\u0445 - \u0435\u0449\u0435 \u0434\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435.



\u041c\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0440\u043e\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e - \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440\u0443 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e, \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435\u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u0443\u044e \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u044e - \u043a\u0430\u043c\u0435\u0440\u044b \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0435 \u0442\u043e\u0440\u0447\u0430\u0442, \u043c\u043e\u043d\u043e\u0431\u0440\u043e\u0432\u0438 \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043d\u0435\u0442!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":350696,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/350696-kir-kos","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8cc046bd-edaa-52f1-982e-77b237ce0db0\/","name":"\u041a\u0438\u0440 \u041a\u043e\u0441","isVerified":false},"content":{"id":418938,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418938-google-anonsiroval-pixel-6-i-6-pro-pervye-smartfony-kompanii-na-sobstvennom-mobilnom-processore-tensor","title":"Google \u0430\u043d\u043e\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b Pixel 6 \u0438 6 Pro \u2014 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u0446\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0435 Tensor"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040947,"subsite_id":247728,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":6040947,"hash":"a22e01b27d56c5f52170f276dee7bd6c","date":1627933606,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine?comment=6040947","text":"\u0442\u043e \u0447\u0442\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":419005,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435\""},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040948,"subsite_id":245416,"user_id":412454,"type":"comment_add","id":6040948,"hash":"9653a181d393332d7af4c0cca975937f","date":1627933613,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418986-amerikanec-narushil-zapret-na-obshchenie-s-byvshey-zhenoy-on-priznalsya-ey-v-lyubvi-udalenno-pereimenovav-pleylisty-v-napster?comment=6040948","text":"\u0442\u0430\u043a \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u043a\u043d\u043e\u043f\u043a\u0443 \u0431\u0430\u043d\u0430 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0441\u0438\u043b\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u0443\u0440\u044b, \u0438 \u044d\u0442\u043e\u0442 \u043c\u0430\u043d\u044c\u044f\u043a \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0435 \u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0443\u0442\u0438 \u043b\u0438\u0448\u044c \u0431\u044b \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0434\u0430\u0442\u044c \u0437\u043d\u0430\u0442\u044c \u043e \u0441\u0435\u0431\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":412454,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/412454-anastasia-bogdanova","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5c92929e-6926-5270-a756-f1b7da1cc20f\/","name":"Anastasia Bogdanova","isVerified":false},"content":{"id":418986,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/418986-amerikanec-narushil-zapret-na-obshchenie-s-byvshey-zhenoy-on-priznalsya-ey-v-lyubvi-udalenno-pereimenovav-pleylisty-v-napster","title":"\u0410\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0435\u0446 \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0438\u043b \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441 \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u0439 \u0436\u0435\u043d\u043e\u0439 \u2014 \u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u0437\u043d\u0430\u043b\u0441\u044f \u0435\u0439 \u0432 \u043b\u044e\u0431\u0432\u0438, \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0438\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432\u0430\u0432 \u043f\u043b\u0435\u0439\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u0432 Napster"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040951,"subsite_id":246497,"user_id":347315,"type":"comment_add","id":6040951,"hash":"013ef6c837afe1bf34abb44b4f954109","date":1627933638,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419007?comment=6040951","text":"\u043e\u0445\u0443\u0435\u043d\u043d\u043e !!!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":347315,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/347315-egorcarving","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/59e02429-aa61-503a-9d3f-448784886339\/","name":"egorcarving","isVerified":false},"content":{"id":419007,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419007","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040950,"subsite_id":246497,"user_id":324888,"type":"comment_add","id":6040950,"hash":"72f444b93f237a34b50b02fa63dcc6ae","date":1627933638,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419003?comment=6040950","text":"\u0411\u043e\u0440\u043e\u043b\u0438\u0441\u044c \u0434\u0432\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043d\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324888,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/324888-med","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9191670c-c545-80aa-3b11-4e82fa1a45f0\/","name":"\u043c\u0415\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":419003,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419003","title":"Entry in the subsite Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040952,"subsite_id":214349,"user_id":134890,"type":"comment_add","id":6040952,"hash":"8a693cd146d967452fc1544cd9acdeb9","date":1627933642,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/418970-amazon-pokazal-pervyy-kadr-iz-seriala-po-vlastelinu-kolec-premera-sostoitsya-v-sentyabre-2022-goda?comment=6040952","text":"\u0414\u0430\u0439 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0443 \u043c\u0430\u043c\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":134890,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/134890-e-y-volshebnik-citata","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/99dd809c-86b5-51eb-b6b3-4f812019a21f\/","name":"\u0401****\u0439 \u0432\u043e\u043b\u0448\u0435\u0431\u043d\u0438\u043a - \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0430","isVerified":false},"content":{"id":418970,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tv\/418970-amazon-pokazal-pervyy-kadr-iz-seriala-po-vlastelinu-kolec-premera-sostoitsya-v-sentyabre-2022-goda","title":"Amazon \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043a\u0430\u0434\u0440 \u0438\u0437 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e \u00ab\u0412\u043b\u0430\u0441\u0442\u0435\u043b\u0438\u043d\u0443 \u043a\u043e\u043b\u0435\u0446\u00bb. \u041f\u0440\u0435\u043c\u044c\u0435\u0440\u0430 \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u0438\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 2022 \u0433\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040953,"subsite_id":247728,"user_id":267826,"type":"comment_add","id":6040953,"hash":"b8bc5bc076e88203a0e795d543f49ea3","date":1627933645,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine?comment=6040953","text":"\u042d\u0442\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267826,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267826-marhal-new-arleana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5bd1e3a-da09-52bb-a8dd-4bed0f2c280a\/","name":"Marhal_New _Arleana","isVerified":false},"content":{"id":419005,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435\""},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040954,"subsite_id":247728,"user_id":31089,"type":"comment_add","id":6040954,"hash":"2e48e7a495d67c3d8d7e6ae7b4c8bf4b","date":1627933649,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine?comment=6040954","text":"\u043e\u0437\u0430\u0431\u043e\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c\u0441\u044f\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":31089,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/31089-antigravitacionnyy-tort","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f18b18e8-2fb6-58fb-9e4e-686dcfb9295c\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u0438\u0433\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0442\u043e\u0440\u0442","isVerified":false},"content":{"id":419005,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435\""},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040955,"subsite_id":246497,"user_id":322653,"type":"comment_add","id":6040955,"hash":"e248c6b8a8c740dbb96597740aa69ed3","date":1627933659,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419003?comment=6040955","text":"\u0432\u0441\u0451 \u0448\u043e\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u043b\u0438. \u0440\u0430\u043d\u044c\u0448\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044c \u043d\u0442\u0432\u0448\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c \u043c\u043e\u0440\u0434\u0443 \u0431\u0438\u043b\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":322653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/322653-alisa-baryshman","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/90a694c8-22e8-5b29-98e4-3ee7cb955bcd\/","name":"\u0410\u043b\u0438\u0441\u0430 \u0411\u0430\u0440\u044b\u0448\u043c\u0430\u043d","isVerified":false},"content":{"id":419003,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/419003","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040956,"subsite_id":247728,"user_id":267826,"type":"comment_add","id":6040956,"hash":"deb9b7a388a4a51e582df6a32e3f043c","date":1627933661,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine?comment=6040956","text":"\u0425\u043e\u0442\u044f \u0431\u043b\u044f\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043d\u0435 \u043d\u0430\u043c \u043e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u0443\u0434\u0438\u0442\u044c. \u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442 \u0427\u0430\u0443\u0441\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267826,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267826-marhal-new-arleana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a5bd1e3a-da09-52bb-a8dd-4bed0f2c280a\/","name":"Marhal_New _Arleana","isVerified":false},"content":{"id":419005,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435\""},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040957,"subsite_id":247728,"user_id":6812,"type":"comment_add","id":6040957,"hash":"72fce355e9642a617bd236ec246835ab","date":1627933678,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine?comment=6040957","text":"\u0423\u0433\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":6812,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/6812-ouxen","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3e500599-ce4e-5b55-91ba-a27636327eec\/","name":"ouxen","isVerified":false},"content":{"id":419005,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435\""},"isAnonymous":false},{"comment_id":6040959,"subsite_id":247728,"user_id":247728,"type":"comment_add","id":6040959,"hash":"4d8d997534795033642ee72545f975c9","date":1627933724,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine?comment=6040959","text":"\u0428\u0435\u0440\u0435\u043c\u0435\u0442\u0430 \u0432\u0437\u043e\u0440\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0432 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u0432 2016.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":247728,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e1cbd17b-37d7-527e-8a7b-17bc11848dae\/","name":"\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c","isVerified":false},"content":{"id":419005,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419005-v-kieve-propal-glava-belorusskogo-doma-v-ukraine","title":"\u0412 \u041a\u0438\u0435\u0432\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u043b \u0433\u043b\u0430\u0432\u0430 \"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0434\u043e\u043c\u0430 \u0432 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0435\""},"isAnonymous":false}]}