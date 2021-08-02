За преследование через метатеги его приговорили к условному сроку.

В 2018 году суд штата Огайо временно запретил местному жителю Джейкобу Данну связываться с его бывшей женой любыми способами. В 2021-м мужчина нарушил запрет, удалённо переименовав музыкальные плейлисты своей экс-супруги в сервисе Napster, аналоге Spotify.

Мужчина изменил название одного из плейлистов на «Я хочу, чтобы у нас всё наладилось. А ты? Я сделаю всё, что угодно», а другого на: «Я люблю тебя сильнее, чем когда-либо… А ты всё ещё любишь меня?». Он смог сделать это удалённо, так как до разрыва супруги использовали одну учётную запись на двоих, и у него остался доступ к аккаунту.

Сперва Данн не признал себя виновным в нарушении запрета, но после заявил, что не до конца понял правила ограничений. Согласно судебным документам, его приговорили к условному сроку.

Это не первый случай преследования через музыкальные сервисы за последнее время. В июне 2021 года некоторые пользователи Spotify пожаловались на то, что другие люди отправляют им плейлисты с оскорбительными названиями и могут просматривать их сеансы прослушивания.