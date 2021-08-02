Билл и Мелинда Гейтс официально развелись после 27 лет брака Статьи редакции
Они сообщили о расставании в мае.
Суд принял решение о разводе миллиардера Билла Гейтса и его жены, филантропки Мелинды Гейтс, 2 августа. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет Business Insider.
В окончательном постановлении о разводе говорится, что бывшие супругу подписали «договор о раздельном проживании». Они согласились разделить имущество, долги и судебные издержки.
Пара объявила о разводе в мае. Согласно их заявлению, они приняли решение «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».
По данным газеты The Wall Street Journal, Мелинда Гейтс задумалась о разводе ещё в 2019 году, когда всплыли связи её мужа с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в организации структуры, втягивавшей девушек в сексуальное рабство.
СМИ также сообщали, что Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft после романа с подчинённой. Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что миллиардер приобрёл «сомнительную репутацию на рабочем месте», а его поведение создавало некомфортную рабочую среду.
Билл Гейтс и Мелинда Энн Френч познакомились в 1987 году, когда она устроилась в Microsoft менеджером по маркетингу, поженились — в 1994-м. У них родилось трое детей.
В 2000 году они основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим в США. За год организация раздает грантов примерно на пять миллиардов долларов. Она поддерживает медицинские, социальные, образовательные проекты и инициативы в сфере гендерного равенства.
В марте 2020 года Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительности.
В марте 2020 года Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительности и чипированию
Президентский алмаз
@Вахтёр оскорбления
Человеческий хот-дог
не ожидал от тебя нож в спину(
Президентский
Я обожаю Виндовс
на чем сидишь?
Человеческий хот-дог
на виндовс 7
я не про операционку, а про дурь
только энергетики и лазанья
лазанья
по деревьям или горы?
в дикси что ли по акции берешь?
Так и смотрят на человека, с которым решил развестись.
Так смотрят, когда представляют сколько бабла тебе достанется
У него не одна куча бабла просто)
Может быть она предвкушает счастливую далеко не безбедную жизнь с гаремом мужиков
А теперь… шутка, которой ничуть не меньше лет:
Билл - гей! Тс-с-с…
Крутой рубин
Я уже пошутил такое, но получил BSOD через несколько минут, пришлось стереть коммент на телефоне и винда поднялась.
@van der Pusch твой шанс. Он как раз в твоей возрастной категории
билл слишком напоминает моего науча
а мелинда к сожалению женщина
На мою однокурсницу это сработало бы в обратную сторону
Если ты это читаешь, пожалуйста, не отрубай мне голову. У меня только все только налаживаться начало
Ждем Билла на передаче у Малахова
Ну раз на тж обсудили то да
Классический чайник
Я не говорил про тж, просто вместо унылого петросянства в комментах стоило бы задуматься о причине, по-моему это гораздо интереснее
Классический
Я не умничал, а накинул. В статье сказано про роман, слишком банальный повод для развода таких ребят
Классический
В чем смысл развода в конкретном случае? Фонд сохранить?
Я думаю, она сама хочет избежать хейта , который направлен на него
И возможно ещё большего хейта, так как ,,дело Эпштейна,, разворачивается и разворачивается
Т е развод, как способ избежать совместного хейта
Хотя может быть ей реально противно от него, измена + ещё хрен знает что с этим Эпштейном, т е с ее стороны осуждение/ отмена
Классическ
Ну вот, хотелось бы развития вот этой темы от редакции или более развитых, чем я комментаторов. Хотя бы разбор существующих материалов и теорий заговора, особенно на волне очень схожего развода Безоса.