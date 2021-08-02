Они сообщили о расставании в мае.

Суд принял решение о разводе миллиардера Билла Гейтса и его жены, филантропки Мелинды Гейтс, 2 августа. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет Business Insider.

В окончательном постановлении о разводе говорится, что бывшие супругу подписали «договор о раздельном проживании». Они согласились разделить имущество, долги и судебные издержки.

Пара объявила о разводе в мае. Согласно их заявлению, они приняли решение «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

По данным газеты The Wall Street Journal, Мелинда Гейтс задумалась о разводе ещё в 2019 году, когда всплыли связи её мужа с финансистом Джеффри Эпштейном , обвиняемым в организации структуры, втягивавшей девушек в сексуальное рабство.

СМИ также сообщали , что Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft после романа с подчинённой. Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что миллиардер приобрёл «сомнительную репутацию на рабочем месте», а его поведение создавало некомфортную рабочую среду.

Билл Гейтс и Мелинда Энн Френч познакомились в 1987 году, когда она устроилась в Microsoft менеджером по маркетингу, поженились — в 1994-м. У них родилось трое детей.

В 2000 году они основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим в США. За год организация раздает грантов примерно на пять миллиардов долларов. Она поддерживает медицинские, социальные, образовательные проекты и инициативы в сфере гендерного равенства.

В марте 2020 года Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительности.