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Ольга Щербинина

Билл и Мелинда Гейтс официально развелись после 27 лет брака Статьи редакции

Они сообщили о расставании в мае.

57 57 комментариев
3274 просмотров
Фото Reuters

Суд принял решение о разводе миллиардера Билла Гейтса и его жены, филантропки Мелинды Гейтс, 2 августа. Об этом со ссылкой на судебные документы пишет Business Insider.

В окончательном постановлении о разводе говорится, что бывшие супругу подписали «договор о раздельном проживании». Они согласились разделить имущество, долги и судебные издержки.

Пара объявила о разводе в мае. Согласно их заявлению, они приняли решение «после долгих размышлений и большой работы над отношениями».

По данным газеты The Wall Street Journal, Мелинда Гейтс задумалась о разводе ещё в 2019 году, когда всплыли связи её мужа с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в организации структуры, втягивавшей девушек в сексуальное рабство.

СМИ также сообщали, что Гейтс ушёл из совета директоров Microsoft после романа с подчинённой. Источники, знакомые с ситуацией, заявили, что миллиардер приобрёл «сомнительную репутацию на рабочем месте», а его поведение создавало некомфортную рабочую среду.

Билл Гейтс и Мелинда Энн Френч познакомились в 1987 году, когда она устроилась в Microsoft менеджером по маркетингу, поженились — в 1994-м. У них родилось трое детей.

В 2000 году они основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим в США. За год организация раздает грантов примерно на пять миллиардов долларов. Она поддерживает медицинские, социальные, образовательные проекты и инициативы в сфере гендерного равенства.

В марте 2020 года Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительности.

#новости #гейтс

57 57 комментариев
16
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57 комментариев
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Владимир Филатов

27
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Антигравитационный торт

14

В марте 2020 года Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft, чтобы уделять больше времени благотворительности и чипированию

Ответить

Человеческий хот-дог

4

виндовс говно

Ответить

Президентский алмаз

Человеческий
6

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Человеческий хот-дог

Президентский
2

не ожидал от тебя нож в спину(

Ответить

Президентский

Человеч…
1

Я обожаю Виндовс

Ответить

Eugene Gultyaev

Президе…
0

Лови извращенца

Ответить

Антигравитационный торт

Человеческий
0

на чем сидишь?

Ответить

Человеческий хот-дог

Антигравитацион…
2

на виндовс 7

Ответить

Антигравитационн

Человеч…
5

я не про операционку, а про дурь

Ответить

Человеческий

Антигра…
3

только энергетики и лазанья

Ответить

Антигравитационн

Человеч…
7

лазанья

по деревьям или горы?

Ответить

Человеческий

Антигра…
5

по тж

Ответить

Kirill Shiryaev

Человеч…
0

в дикси что ли по акции берешь? 

Ответить

Деревянный клуб

Kirill
0

В сильпо

Ответить

мЕдь

4

Так и смотрят на человека, с которым решил развестись.

Ответить

Alex Blake

мЕдь
10

Так смотрят, когда представляют сколько бабла тебе достанется

Ответить

мЕдь

Alex
5

Я бы не сказал, что так выглядит человек, который сейчас лишится кучи бабла.

Ответить

Марина Литвинова

мЕдь
6

У него не одна куча бабла просто)

Ответить

мЕдь

Марина
0

И всё равно должно быть обидно!

Ответить

Марина Литвинова

мЕдь
0

Думаю он себе большую оставил, поэтому ему норм

Ответить

Alex Blake

мЕдь
–3
Ответить

Марина Литвинова

мЕдь
1

Может быть она предвкушает счастливую далеко не безбедную жизнь с гаремом мужиков

Ответить

мЕдь

Марина
0

У них же фонд общий, будут ещё видеться.

Ответить

Марина Литвинова

мЕдь
0

Проконтролируй

Ответить

мЕдь

Марина
1

Сейчас только свечами закуплюсь.

Ответить

Кирилл Вселенский

мЕдь
0

И от которого получишь много милярдов

Ответить

vasya pupkin

3

А теперь… шутка, которой ничуть не меньше лет:

Билл - гей! Тс-с-с…

Ответить

Крутой рубин

vasya
6

Я уже пошутил такое, но получил BSOD  через несколько минут, пришлось стереть коммент на телефоне и винда поднялась.

Ответить

Демократический цветок

1

эх нет любви

Ответить

Марина Литвинова

Демократический
0

Ц7 лет уже давно закончилась

Ответить

Крутой рубин

0

[delete]

Ответить

Marhal_New _Arleana

Крутой
0

Ага.

Ответить

Человеческий хот-дог

0

похуй

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

@van der Pusch твой шанс. Он как раз в твоей возрастной категории

Ответить

van der Pusch

Marhal_New
2

билл слишком напоминает моего науча
а мелинда к сожалению женщина

Ответить

Marhal_New _Arleana

van
0

На мою однокурсницу это сработало бы в обратную сторону

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
0

Если ты это читаешь, пожалуйста, не отрубай мне голову. У меня только все только налаживаться начало

Ответить

Alex Blake

0

Ждем Билла на передаче у Малахова

Ответить

Владимир Климов

Alex
1

Гость тж

Ответить

Alex Blake

Владимир
1

Нельзя. Затравят

Ответить

Классический чайник

0

Уже обсуждали же, что это обычная многоходов очка, чтобы избежать налогов.

Ответить

Кирилл Вселенский

Классический
1

Ну раз на тж обсудили то да

Ответить

Классический чайник

Кирилл
0

Я не говорил про тж, просто вместо унылого петросянства в комментах стоило бы задуматься о причине, по-моему это гораздо интереснее

Ответить

Кирилл

Классич…
0

Просто вместо умничанья в комментариях стоило бы статью прочитать, там написано все

Ответить

Классический

Кирилл
0

Я не умничал, а накинул. В статье сказано про роман, слишком банальный повод для развода таких ребят

Ответить

Баба Нюра

Классич…
0

Ещё связи с Эпштейном, который растлял/насиловал и эксплуатировал несовершеннолетних, вот это них¥я не причина..

Ответить

Классический

Баба
0

В чем смысл развода в конкретном случае? Фонд сохранить?

Ответить

Баба Нюра

Классич…
0

 Я думаю, она сама хочет избежать хейта , который направлен на него
И возможно ещё большего хейта, так как ,,дело Эпштейна,, разворачивается и разворачивается

Т е развод, как способ избежать совместного  хейта
Хотя может быть ей реально противно от него, измена + ещё хрен знает что с этим Эпштейном, т е с ее стороны осуждение/ отмена

Ответить

Классическ

Баба
0

Ну вот, хотелось бы развития вот этой темы от редакции или более развитых, чем я комментаторов. Хотя бы разбор существующих материалов и теорий заговора, особенно на волне очень схожего развода Безоса.

Ответить

Классическ

Классич…
0

@Roman Persianinov спасай, я большой поклонник твоих текстов!

Ответить

ABCDEF FEDCBA

0

Значение имени Мелинда: черная, темная змея.

Ответить

К X

0

Не бывает что-то крепких браков. До этого Безос то же

Ответить

Robutt

0

Совет да любовь

Ответить

Колючий Слава

0
Ответить

Колючий Слава

Колючий
0

Совпадение? Не думаю!

Ответить

Колючий Слава

0

«всплыли связи её мужа с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиняемым в организации структуры, втягивавшей девушек в сексуальное рабство.» - чем больше узнаёшь, тем противнее становится

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