Журналист издания заявил, что любой материал об искусственном происхождении вируса встречал сопротивление.

Теории, что Covid-19 создали в лабораторных условиях, считались конспирологическими. Главный редактор New York Times велел журналистам не писать о них. Об этом сообщает британская газета Spectator со ссылкой на сотрудников.

В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать теории происхождения Covid-19. Мне сказали, что писать о происхождении коронавируса опасно. Написание любого материала, в котором высказывалось предположение, что Covid-19 создали искусственно или попал в мир из-за случайной утечки из лаборатории, встречало сопротивление. источник Spectator

Другой источник Spectator рассказал, что такой запрет связан с поддержкой теорий искусственного происхождения Covid-19 бывшим президентов США Дональдом Трампом. Он также добавил, что любые отклонения от мнения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «считались теорией заговора».

Spectator предполагает, что причиной запрета на расследования об искусственном происхождении вируса стало то, что New York Times выпускала материалы, продвигающие идеи правительства Китая. Их удалили в 2020 году. Как сообщает издание, за публикации газета получала «миллионы долларов» от государственных СМИ КНР.

В New York Times обвинения назвали смехотворными.