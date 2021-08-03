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Sasha Shambilova

Spectator: главный редактор New York Times запретил сотрудникам расследовать происхождение Covid-19 Статьи редакции

Журналист издания заявил, что любой материал об искусственном происхождении вируса встречал сопротивление.

Теории, что Covid-19 создали в лабораторных условиях, считались конспирологическими. Главный редактор New York Times велел журналистам не писать о них. Об этом сообщает британская газета Spectator со ссылкой на сотрудников.

В начале 2020 года я предложил старшему редактору газеты расследовать теории происхождения Covid-19. Мне сказали, что писать о происхождении коронавируса опасно. Написание любого материала, в котором высказывалось предположение, что Covid-19 создали искусственно или попал в мир из-за случайной утечки из лаборатории, встречало сопротивление.

источник Spectator

Другой источник Spectator рассказал, что такой запрет связан с поддержкой теорий искусственного происхождения Covid-19 бывшим президентов США Дональдом Трампом. Он также добавил, что любые отклонения от мнения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «считались теорией заговора».

Spectator предполагает, что причиной запрета на расследования об искусственном происхождении вируса стало то, что New York Times выпускала материалы, продвигающие идеи правительства Китая. Их удалили в 2020 году. Как сообщает издание, за публикации газета получала «миллионы долларов» от государственных СМИ КНР.

В New York Times обвинения назвали смехотворными.

#новости #медиа #covid19

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25 25 комментариев
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мЕдь

10

любые отклонения от мнения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «считались теорией заговора».

Речь о той ВОЗ на подсосе у Китая? Они даже отрицали, что вирус передаётся воздушно-капельным путём, хотя никаких исследований на тот момент не было.

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Денис Туряница

мЕдь
3

Что-то я не помню отрицания воздушно-капельного механизма, об этом с самого начала сказали - неспроста сразу исследовали сколько времени вирус живёт на поверхностях.

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Заключенный корабль

Денис
0

«С самого начала» сказали, что он не передаётся от человека к человеку и до последнего замалчивали масштабы распространения.

Вспышка пневмонии зафиксирована в Оренбургской…
Еженедельно в регионе фиксируют около 300 случаев. Уже закрыты на карантин 10 школ. Ранее…
www.1tv.ru
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Stanley H. Tweedle

4

Китайские подстилки

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Андрей Рядькин

Stanley
0

Миска риса есть миска риса

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Andrew Muralov

2

Вы молодые, шутливые.. 

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Дмитрий Григорьев

1
Киты плывут на вписку с ЛСД
Тем временем республиканцы в конгрессе выпустили третий доклад посвященный происхождению всеми нами любимого вируса. Там чудесное:

It is the opinion of Committee Minority Staff, based on the preponderance of available information; the documented efforts to obfuscate, hide, and ...
Тем временем республиканцы в конгрессе выпустили третий доклад посвященный происхождению всеми нами любимого вируса. Там чудесное:

It is the opinion of Committee Minority Staff, based on the preponderance of available information; the documented efforts to obfuscate, hide, and destroy evidence; and the lack of physical evidence to the contrary; that SARS-CoV-2 was accidentally released from a Wuhan Institute of Virology laboratory sometime prior to September 12, 2019. The virus, which may be natural in origin or the result of genetic manipulation, was likely collected in the identified cave in Yunnan province, PRC, sometime between 2012 and 2015. Its release was due to poor lab safety standards and practices, exacerbated by dangerous gain-of-function research being conducted at inadequate biosafety levels, including BSL-2. The virus was then spread throughout central Wuhan, likely via the Wuhan Metro, in the weeks prior to the Military World Games. Those games became an international vector, spreading the virus to multiple continents around the world.

В общем, там пускай и с оговорками про недостаток информации, но утверждают, что вирус был собрал в провинции Юньнань между 2012 и 2015, затем был напичкан стероидами в лаборатории, потом профукан в силу несоблюдения стандартов безопасности, начал распространяться в метро города Уханя, где вскоре проходили Всемирные военные игры - так и разлетелся по всеми миру. Китайские власти, разумеется, все пытались скрыть.
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alexferman

Дмитрий
0

Очередные охуенные теории республиканцев без всяких доказательств.

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norm

alexferman
1

Суп из летучей мыши охуенно логичнее звучит, согласен. 

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Дмитрий Григорьев

alexferman
0

Доказательства "естественного происхождения" так же отсутствуют, штамм так и не был обнаружен в естественной среде. Так что на выбор две основные версии - суп из летучей мыши на уханьском рынке, да эта.  

Китайское правительство настаивает на суповой. Которая, так уж совпало, полностью исключает какую либо вину этого самого правительства, в отличие от второй. 

Уж не знаю, какую и выбрать.

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Жилищный Паша

Дмитрий
0

дык любая версия подтверждается ревоспроизводством. но ни до , ни после не удалось забацать такой же супчик с таким же результатом

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alexferman

Дмитрий
0

Доказательства "естественного происхождения" так же отсутствуют

Лолшто? Естественное происхождение это базовый вариант, в доказательствах нуждается именно искусственное происхождение. А таких доказательств до сих пор никто не предоставил. Аргументация авторов доклада: "нет доказательств, что вирус не был создан искусственно", угар, как правильно заметили на хабре - уровень аргументации такой же, что у креационистов, "нет доказательств, что вселенная не была создана искусственно".

Ответить

Внутренний глобус

1

кормят антиваксеров, молодцы 

Ответить

Yaroslaff Chekunov

1

"В New York Times обвинения назвали смехотворными." - сели в новые бентли и уехали в свежекупленные виллы.

Ответить

Жилищный Паша

1

теперь мне еще больше интересно стало в какой китайской лаборатории его сделали

Ответить

Имя Фамилия

–1

Какая собственно разница происхождения вируса? Что это изменит для лечение людей?

Ответить

Жилищный Паша

Имя
0

если не наказать этих варваров за этот вирус, они и дальше продолжат плодить всякую хуйню, разгребать которую будут остальные

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Имя Фамилия

Жилищный
2

Во всех лабораториях мира плодят всякую хуйню. Мы вот новые версии новичка разрабатываем постоянно.

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Жилищный Паша

Имя
0

и за новичок вон сколько санкций влетело, а этим хоть бы че

Ответить

Дмитрий Григорьев

Имя
0

Для лечения вряд ли что-то изменит, но для политики это важный и сильный фактор.

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Smaug The Terrible

Имя
0

Не изменит ничего, но можно попробовать заставить Китай заплатить

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norm

0

 Bush did 9/11

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Сергей Сергеич

0

Главред ТЖ - это твой шанс.

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Рейтгейт

0

Так еще весной по твиттеру ходила запись разговора с техническим директором CNN, где он рассказывал о том, как превратил телеканал в леволиберальную помойку, постоянно вкидывающую дезинфу в унисон с демпартийной линией. Хз чему тут удивляться

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BlueAnd TheGrey

0

С самого начала казалось, что с короной это все нечисто. И с каждым месяцом все сильнее и сильнее так кажется

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