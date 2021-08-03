Spectator: главный редактор New York Times запретил сотрудникам расследовать происхождение Covid-19 Статьи редакции
Журналист издания заявил, что любой материал об искусственном происхождении вируса встречал сопротивление.
Теории, что Covid-19 создали в лабораторных условиях, считались конспирологическими. Главный редактор New York Times велел журналистам не писать о них. Об этом сообщает британская газета Spectator со ссылкой на сотрудников.
Другой источник Spectator рассказал, что такой запрет связан с поддержкой теорий искусственного происхождения Covid-19 бывшим президентов США Дональдом Трампом. Он также добавил, что любые отклонения от мнения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «считались теорией заговора».
Spectator предполагает, что причиной запрета на расследования об искусственном происхождении вируса стало то, что New York Times выпускала материалы, продвигающие идеи правительства Китая. Их удалили в 2020 году. Как сообщает издание, за публикации газета получала «миллионы долларов» от государственных СМИ КНР.
В New York Times обвинения назвали смехотворными.
любые отклонения от мнения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «считались теорией заговора».
Речь о той ВОЗ на подсосе у Китая? Они даже отрицали, что вирус передаётся воздушно-капельным путём, хотя никаких исследований на тот момент не было.
Что-то я не помню отрицания воздушно-капельного механизма, об этом с самого начала сказали - неспроста сразу исследовали сколько времени вирус живёт на поверхностях.
Заключенный корабль
«С самого начала» сказали, что он не передаётся от человека к человеку и до последнего замалчивали масштабы распространения.
Китайские подстилки
It is the opinion of Committee Minority Staff, based on the preponderance of available information; the documented efforts to obfuscate, hide, and ...
It is the opinion of Committee Minority Staff, based on the preponderance of available information; the documented efforts to obfuscate, hide, and destroy evidence; and the lack of physical evidence to the contrary; that SARS-CoV-2 was accidentally released from a Wuhan Institute of Virology laboratory sometime prior to September 12, 2019. The virus, which may be natural in origin or the result of genetic manipulation, was likely collected in the identified cave in Yunnan province, PRC, sometime between 2012 and 2015. Its release was due to poor lab safety standards and practices, exacerbated by dangerous gain-of-function research being conducted at inadequate biosafety levels, including BSL-2. The virus was then spread throughout central Wuhan, likely via the Wuhan Metro, in the weeks prior to the Military World Games. Those games became an international vector, spreading the virus to multiple continents around the world.
В общем, там пускай и с оговорками про недостаток информации, но утверждают, что вирус был собрал в провинции Юньнань между 2012 и 2015, затем был напичкан стероидами в лаборатории, потом профукан в силу несоблюдения стандартов безопасности, начал распространяться в метро города Уханя, где вскоре проходили Всемирные военные игры - так и разлетелся по всеми миру. Китайские власти, разумеется, все пытались скрыть.
Очередные охуенные теории республиканцев без всяких доказательств.
Доказательства "естественного происхождения" так же отсутствуют, штамм так и не был обнаружен в естественной среде. Так что на выбор две основные версии - суп из летучей мыши на уханьском рынке, да эта.
Китайское правительство настаивает на суповой. Которая, так уж совпало, полностью исключает какую либо вину этого самого правительства, в отличие от второй.
Уж не знаю, какую и выбрать.
Жилищный Паша
дык любая версия подтверждается ревоспроизводством. но ни до , ни после не удалось забацать такой же супчик с таким же результатом
Доказательства "естественного происхождения" так же отсутствуют
Лолшто? Естественное происхождение это базовый вариант, в доказательствах нуждается именно искусственное происхождение. А таких доказательств до сих пор никто не предоставил. Аргументация авторов доклада: "нет доказательств, что вирус не был создан искусственно", угар, как правильно заметили на хабре - уровень аргументации такой же, что у креационистов, "нет доказательств, что вселенная не была создана искусственно".
"В New York Times обвинения назвали смехотворными." - сели в новые бентли и уехали в свежекупленные виллы.
Какая собственно разница происхождения вируса? Что это изменит для лечение людей?
если не наказать этих варваров за этот вирус, они и дальше продолжат плодить всякую хуйню, разгребать которую будут остальные
Во всех лабораториях мира плодят всякую хуйню. Мы вот новые версии новичка разрабатываем постоянно.
Для лечения вряд ли что-то изменит, но для политики это важный и сильный фактор.
Так еще весной по твиттеру ходила запись разговора с техническим директором CNN, где он рассказывал о том, как превратил телеканал в леволиберальную помойку, постоянно вкидывающую дезинфу в унисон с демпартийной линией. Хз чему тут удивляться
С самого начала казалось, что с короной это все нечисто. И с каждым месяцом все сильнее и сильнее так кажется