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Ольга Щербинина

Участницы рекламы «ВкусВилла» из семьи с ЛГБТ-парой уехали жить в Испанию Статьи редакции

Чтобы начать «новую жизнь».

63 63 комментария
1548 просмотров

«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьёй», — написала в инстаграме глава семьи Юма.

Её дочь Мила в своём аккаунте рассказала, что ищет работу и друзей в Барселоне, чтобы «начать новую жизнь».

1 июля сеть магазинов «ВкусВилл» показала в рекламе ЛГБТ-пару. Материалу присвоили рейтинг 18+. «Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием», — отметили в компании. Вскоре представителям «ВкусВилла» и самим героиням материала начали поступать угрозы. Девушек назвали «фем собаками» и пригрозили «резать семью».

4 июля «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой и удалил статью о них с сайта и фото из инстаграма. Компания назвала публикацию «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». В соцсетях «ВкусВилл» обвинили в лицемерии и объявили сети магазинов бойкот.

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tjournal.ru

#новости #вкусвилл #лгбт

63 63 комментария
1
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Космический теркин30см

11

УРА! ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЕМ!

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Андрей Рядькин

Космический
2

Да нам тоже пора бы уезжать. Жизнь одна

Ответить

Американский паук например

9

так их, геев! прогнали к лучшей жизни!

Ответить

Антигравитационный торт

Американский
0

но они не жили в России

Ответить

Американский паук например

Антигравитацион…
3

а выживали?

Ответить

Восточный Петя

Антигравитацион…
1

Но прогнать сумели

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Антигравитацион…
0

Да? Откуда инфа?

Ответить

пепси

6

Россияне, вы довольны?! Затравили?! ДОВОЛЬНЫ?!

Ответить

Космический теркин30см

пепси
0

вполне. сейчас национальный праздник оперативно организуют

Ответить

пепси

Космический
5

"День травли"

Ответить

Smaug The

пепси
0

Второе августа уже и так своего рода день травли

Ответить

пепси

Smaug
0

а я пукнул

Ответить

Smaug The

пепси
1

пепси пускает газики, так и запишем

Ответить

пепси

Smaug
1

пшшш

Ответить

Smaug The

пепси
0

Знаешь, как отличить польскую пепси от российской?

Ответить

Выходной корабль

Космический
2

и лутанут парочку вкусвилов, там как раз вкусный испанский сидр сухой завезли

Ответить

Виталий Лановой

6

Лучший способ получить вид на жительство в Испании. Вкусвилл мечты сбываются

Ответить

Aleksandr Dolgikh

2

Бля пиздец как у них всё легко. Я тоже хочу уехать в Испанию!

Ответить

Американский паук например

Aleksandr
0

в тебе не хватает духа авантюризма

Ответить

Космический теркин30см

Американский
5

и мужского члена в жопе

Ответить

Американский

Космиче…
4

это и есть дух авантюризма

Ответить

Smaug The

Космиче…
1

Ну это мы легко можем организовать

Ответить

smpeon

Космиче…
1

Так и у них его не было, в этом же вроде и суть

Ответить

Космический

Космиче…
0

он увеличвает шансы съебать в испанию по легальным причинам

Ответить

Питерский парфюмер

Aleksandr
1

Что там делать будешь?

Ответить

Будущий крюк

Aleksandr
0

Надо сперва пройти их путь. Стать частью ЛГБТ семьи, в этом качестве засняться в рекламе, которую покажут по всей стране. Получить в ответку всенародный буллинг, включая угрозы физической ликвидации. Тогда - за визой, ПМЖ и гражданством в Испанию.

Ответить

Выходной корабль

2

Затравили?
Но вообще норм, получили легчайшие доказательства для иммиграционной визы.

Ответить

пепси

Выходной
2

one door slams — another opens

Ответить

Антигравитационный торт

Выходной
0

Они в Грузии жили

Ответить

Космический теркин30см

2

Осталось Климова с ТЖ в Испанию отправить и будет идеальная Россия для грустных

Ответить

Федя Прозоров

Космический
1

Я с большой радостью съебался бы в Испанию. ¡Hola!

Ответить

Космический теркин30см

Федя
0

Обратись к Климову. У него агенство по гей-эмиграции

Ответить

Восточный Петя

1

В России нет ЛГБТ - они все свалили из-за преследований.

Ответить

Василий Сковорода

1

Скрепа крепчает каждый день как Балтика 9-ка

Ответить

BlueAnd TheGrey

0

В России очень тяжело с пониманием того, что каждый может творить все, что захочет. Человек считает зачастую своим долгом указать другому человеку как жить, на его ошибки и тд. В случае с ВкусВиллом произошло тоже самое. Сделали они рекламу, но народ решил поуказывать и пораздувать

Ответить

Питерский парфюмер

BlueAnd
1

очень тяжело с пониманием того, что каждый может творить все, что захочет

Например сеть срать посреди улицы?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

BlueAnd
0

народ

Полтора землекопа в твиторе.

Ответить

BlueAnd TheGrey

Doktor
0

Да ладно уж на счёт полутора землекопов. Твиттер, конечно, не такой как раньше, но все же имеет вес

Ответить

Иван Грозный

0

можно я поеду жить в Испанию?

Ответить

Кислотный беспилотник

Иван
0

Можно, езжай

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Кислотный
0

Тебе кто-то мешает?

Ответить

Aleksandr

Doktor
0

Пограничник на границе?

Ответить

Doktor

Aleksan…
0

Получил визу, свалил. Не вижу в этом какой-то проблемы.

Ответить

Aleksandr

Doktor
0

Ты дурачок? Загугли какую визу надо получить, чтобы свалить и не возвращаться.

Ответить

Питерский

Aleksan…
1

В испании люди десятилетиями вообще нелегально живут

Ответить

Doktor

Aleksan…
0

Живи нелегалом. Или это преграда для настоящего стремления свалить из России?

Ответить

Кислотный

Doktor
0

Я тут причем? Он спросил, можно ли. Можно, никто не запрещает

Ответить

Doktor

Кислотн…
0

Да я кривой бля. Не туда ответил.

Ответить

Иван Грозный

Doktor
0

ну ты и кривооой

Ответить

Иван Грозный

Кислотный
0

ты не представляешь, как бы я хотел
но я не могу
никак)
так бы прямо сейчас в аэропорт поехал

Ответить

Кислотный

Иван
0

Но можно

Ответить

Иван Грозный

Кислотн…
0

мне проще в грузию на пмж переехать

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Иван
0

Тебе кто-то мешает?

Ответить

Иван Грозный

Doktor
0

да

Ответить

Doktor

Иван
0

Кто/что?

Ответить

Иван Грозный

Doktor
0

отсутсвие визы (получить ее сейчас крайне сложно)
нелегалом торчать пять лет не очень улыбается

Ответить

Doktor

Иван
0

Тьфу, разве это преграды.
Зато свалишь из опостылевшей рашки

Ответить

Иван Грозный

Doktor
0

ха
а я и не в рашке 

Ответить

Doktor

Иван
0

а я и не в рашке

Ну и дурак

Ответить

Антигравитационный торт

0

Опять пропаганда

Ответить

пепси

Антигравитацион…
0

травли

Ответить

Лига тупых

0

Отличный кейс как дать по съебам из рашки, леваки ликуют 

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Aleksandr Dolgikh

Лига
0

Да в КПРФ и РПСС гуляли неистово!

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