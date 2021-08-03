Чтобы начать «новую жизнь».

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«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьёй», — написала в инстаграме глава семьи Юма.

Её дочь Мила в своём аккаунте рассказала, что ищет работу и друзей в Барселоне, чтобы «начать новую жизнь».

1 июля сеть магазинов «ВкусВилл» показала в рекламе ЛГБТ-пару. Материалу присвоили рейтинг 18+. «Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием», — отметили в компании. Вскоре представителям «ВкусВилла» и самим героиням материала начали поступать угрозы. Девушек назвали «фем собаками» и пригрозили «резать семью».