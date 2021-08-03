Участницы рекламы «ВкусВилла» из семьи с ЛГБТ-парой уехали жить в Испанию Статьи редакции
Чтобы начать «новую жизнь».
«Мы в безопасности, мы отдыхаем. Можно не прятать наше счастье быть семьёй», — написала в инстаграме глава семьи Юма.
Её дочь Мила в своём аккаунте рассказала, что ищет работу и друзей в Барселоне, чтобы «начать новую жизнь».
1 июля сеть магазинов «ВкусВилл» показала в рекламе ЛГБТ-пару. Материалу присвоили рейтинг 18+. «Мы считаем, что не рассказать о реальных семьях наших покупателей будет лицемерием», — отметили в компании. Вскоре представителям «ВкусВилла» и самим героиням материала начали поступать угрозы. Девушек назвали «фем собаками» и пригрозили «резать семью».
4 июля «ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой и удалил статью о них с сайта и фото из инстаграма. Компания назвала публикацию «ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников». В соцсетях «ВкусВилл» обвинили в лицемерии и объявили сети магазинов бойкот.
но они не жили в России
Россияне, вы довольны?! Затравили?! ДОВОЛЬНЫ?!
Космический теркин30см
вполне. сейчас национальный праздник оперативно организуют
"День травли"
Выходной корабль
и лутанут парочку вкусвилов, там как раз вкусный испанский сидр сухой завезли
Лучший способ получить вид на жительство в Испании. Вкусвилл мечты сбываются
Бля пиздец как у них всё легко. Я тоже хочу уехать в Испанию!
Американский паук например
в тебе не хватает духа авантюризма
Космический теркин30см
и мужского члена в жопе
Будущий крюк
Надо сперва пройти их путь. Стать частью ЛГБТ семьи, в этом качестве засняться в рекламе, которую покажут по всей стране. Получить в ответку всенародный буллинг, включая угрозы физической ликвидации. Тогда - за визой, ПМЖ и гражданством в Испанию.
Я с большой радостью съебался бы в Испанию. ¡Hola!
В России очень тяжело с пониманием того, что каждый может творить все, что захочет. Человек считает зачастую своим долгом указать другому человеку как жить, на его ошибки и тд. В случае с ВкусВиллом произошло тоже самое. Сделали они рекламу, но народ решил поуказывать и пораздувать
Питерский парфюмер
очень тяжело с пониманием того, что каждый может творить все, что захочет
Например сеть срать посреди улицы?
народ
Полтора землекопа в твиторе.
Да ладно уж на счёт полутора землекопов. Твиттер, конечно, не такой как раньше, но все же имеет вес
можно я поеду жить в Испанию?
Можно, езжай
Тебе кто-то мешает?
ты не представляешь, как бы я хотел
но я не могу
никак)
так бы прямо сейчас в аэропорт поехал
Тебе кто-то мешает?
да
отсутсвие визы (получить ее сейчас крайне сложно)
нелегалом торчать пять лет не очень улыбается
Опять пропаганда
Отличный кейс как дать по съебам из рашки, леваки ликуют