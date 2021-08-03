Представитель МакSим: певица в сознании, идёт на поправку Статьи редакции
По данным СМИ, динамика выздоровления положительная.
Об улучшении состояния МакSим сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя певицы.
По данным Mash, врачи отключили Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.
МакSим в сознании, дышит через маску. «Смотрит телевизор, когда есть настроение. Она всё ещё в реанимации, но по отделению врачи катают в кресле, чтобы не скучала», — добавил Mash.
МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких после выступления в Казани на концерте в честь Дня России. 19 июня её подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому.
Ну и хорошо. Всем здоровья.
Вертикальный ГОСТ
тебе тоже, милок
действительно хорошо, даже не представляю сколько раз пришлось бы слушать "Знаешь ли ты" потом
Раненый шар
не всем
Одна из лучших новостей последнего времени.
Поскорее бы попасть на её концерт.
Можно потом продавать жидкость из легкого фанатам.
Эй, атеисты, вам ещё нужны доказательства
существования бога?
Раненый шар
ей придется побороться в чартах с такими титанами современной музыки, как король и шут и руки вверх
Не факт, что она сможет физически восстановиться настолько, чтобы выступать. Поражённые короной легкие плохо восстанавливаются.
Под фанеру ротик открывать легкие и не нужны особо