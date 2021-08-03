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Ольга Щербинина

Представитель МакSим: певица в сознании, идёт на поправку Статьи редакции

По данным СМИ, динамика выздоровления положительная.

28 28 комментариев
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Об улучшении состояния МакSим сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя певицы.

По данным Mash, врачи отключили Марину Максимову от ЭКМО. Динамика положительная, пневмония в стадии разрешения. Правое лёгкое, которое пострадало сильнее всего, тоже восстанавливается — жидкости из него откачивают всё меньше.

МакSим в сознании, дышит через маску. «Смотрит телевизор, когда есть настроение. Она всё ещё в реанимации, но по отделению врачи катают в кресле, чтобы не скучала», — добавил Mash.

МакSим госпитализировали с 40-процентным поражением лёгких после выступления в Казани на концерте в честь Дня России. 19 июня её подключили к ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Профиль: МакSим — как девушка, ночевавшая на…
От побега в Москву и выступлений в переходах до аншлага в «Олимпийском» и шести популярных альбомов.
tjournal.ru

#новости

28 28 комментариев
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28 комментариев
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мЕдь

39

Ну и хорошо. Всем здоровья. 

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Вертикальный ГОСТ

мЕдь
10

тебе тоже, милок

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мЕдь

Вертикальный
5

Пасиба, мастер!

Ответить

Argumenta Ambigua

мЕдь
9

действительно хорошо, даже не представляю сколько раз пришлось бы слушать "Знаешь ли ты" потом

Ответить

Грустная Псина

Argumenta
0

а так не придется?

Ответить

Раненый шар

мЕдь
1

не всем

Ответить

Андрей Охапкин

Раненый
0

А кому нет? Пыне?

Ответить

Владимир Климов

10

Одна из лучших новостей последнего времени. 
Поскорее бы попасть на её концерт.

Ответить

Robutt

3

Новость невероятно важная 🙃

Ответить

Грустная Псина

2

Можно потом продавать жидкость из легкого фанатам. 

Ответить

Владимир Климов

Грустная
0

это же не фанаты моргенштерна 

Ответить

Производственный калькулятор

–2

Спасибо редакции тж за держание в курсе

Ответить

Eugene SOBI

0

Эй, атеисты, вам ещё нужны доказательства
существования бога? 

Ответить

Valera Ivanov

Eugene
6

да

Ответить

Жилищный Паша

Eugene
0

ну ка

Ответить

Владислав Недзвецкий

0

ура, знаешь ли ты

Ответить

Американский паук например

0

Интересно, будет ли у нее всплеск популярности?

Ответить

Раненый шар

Американский
0

ей придется побороться в чартах с такими титанами современной музыки, как король и шут и руки вверх

Ответить

Владимир Климов

Американский
0

в православие ещё больше кинется 

Ответить

Photuum

Американский
0

Не факт, что она сможет физически восстановиться настолько, чтобы выступать. Поражённые короной легкие плохо восстанавливаются. 

Ответить

Владимир Климов

Photuum
0

пусть под фанеру выступает, я не против  потусить и под такое

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Кирилл Вселенский

Photuum
0

Под фанеру ротик открывать легкие и не нужны особо

Ответить

Дядя Серёжа

Кирилл
0

Скакать и извиваться нужны.

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Раненый шар

0

наверно это мой рай

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Vadim Kraev

0

Ура!

Ответить

крис тарас

0

урааааа

Ответить

Павел Кузминкин

0

Слава тебе Господи. Максимка такой хороший парень. 

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пепси

0
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