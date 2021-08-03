Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу» Статьи редакции
На финальной части оглашения приговора юрист не присутствовала.
Преображенский суд Москвы признал виновной экс-юриста ФБК Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.
Ей нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать публичные акции и покидать город, в котором она прописана. Она также должна приходить в участок полиции три раза в месяц, чтобы отметиться. Защита намерена обжаловать приговор.
Во время заседания Соболь вышла в прямой эфир в твиттере, споря с охранниками. По словам юриста, её снимала пресс-служба суда, поэтому она сделала то же самое. После этого её вывели из зала.
Перед оглашением приговора Соболь посоветовала пользоваться «умным голосованием» и верить в победу.
27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алёхину и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.
Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК). До вынесения приговора они находились под домашним арестом.
2 июля суд вынес первый приговор по «санитарному делу» Дани Акелю. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Сибирский чайник
И это совсем не нарушение. Ведь всем известно, что ковид только на митингах оппозиции распространяется
В РФ можно посадить за что угодно, придумывая на ходу
От бессилия аж сводит зубы. РФ пизданулась в край. Режим полным вперед несется в «светлое и прекрасное»тоталитарное будущее, сметая на своем пути любые демократические институты.
в тжшном поезде начался сущий кошмар
этот поезд в говне и некуда больше бежать?
Не жаль. А могла бы уйти в онлифанс, но ничего, попрактикуется в тюрячке позы отрабатывать.
А ты уже там подрабатываешь ?
Жилищный Паша
да это же лига тупых .
это как обижаться на сильные морозы, ну пизданул , пройдет
Видел бы ты его сиськи
@Сладкийполуденныйсонныйпаралич нужен оперативный комментарий
Уважаемый
Это не я пишу
Щас будет трёхзначное кол-во минусов за 10 минут
ну давай уж не набрасывай. случись с тобой такая херня, ты был бы не рад если б про тебя так же пиздели.
Увожаю что коммент отправлен от лиги тупых, но минус всё равно поставил, прости...
Напишите где нибудь. Условный срок или реальный. Хотя какая разница. Это просто кромешный пиздец
Реальный, но это не тюрьма. Ей нельзя ходить на митинги и покидать Москву, а также отмечаться три раза в месяц. Бонусом в любой момент могут конвертировать в лишение свободы как Навальному, если политическая ситуация накалится
Бумажный супер_стар
Ни то ни другое. Ограничение свободы это когда из дома нельзя выходить. Как журналистам doxa. Ну или там конкретно у неë другие ограничения, но смысл просто в запрете на определëнные действия.
Отрицательный химик
Это значит что нельзя гулять после 22, напрпимер, надо отмечаться регулярно, нельзя город жительства покидать и тд.
Жить она будет дома, не в колонии.
В принцепе жизнь в любого человека в Мухосранске
Жилищный Паша
да лан полтора года потерпеть можно , тем более ща ковид. причем я так понимаю эти полгода, пока следствие шло вроде как уже засчитывается
Не посадили её!
Ограничение свободы - не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия "специализированного государственного органа", осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Парижский кран
Ну, выходит домашний арест?
Восточный Петя
Домашний арест - это когда дома безвылазно сидишь, а здесь можно и гулять, и на работу ходить, и в кафе сидеть. Нельзя только далеко уезжать и некоторые места посещать.
Ничего не понимаю.
0) 22 марта крымская весна (около 80000 человек)
1) фанзоны
2) алые паруса
3) день ВМФ
Только не Люба....
Гниды, посто гниды. Не суд, а сборище гнид.
Отрицательный химик
Не рвись, Соболь остаётся на свободе, а россиян за комменты в интернете могут реально посадить((
Пф, домашний арест. А я думал, опять уникумы найдутся и будут постить ОНА УЖЕ НЕЗАКОННО В ТЮРЬМЕ ЭННОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ
Пф, домашний арест.
Уникуму стоит почитать про разницу между домашним арестом и ограничением свободы.
Что то жестко. Я понимаю Навальный, главный оппонент режима, лидер оппозиции, но сажать Соболь ... нахуя?
Жилищный Паша
им дали задачу закатать вообще всех чтоб к сентябрю была тишь да благодать. с чем они в принципе справляются , по их мнению, но наперед явно не думают
Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу»
Ей нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать публичные акции и покидать город, в котором она прописана. Она также должна приходить в участок полиции четыре раза в месяц, чтобы отметиться.
Запутался, какой то кликбейт
В чём кликбейт? ОГРАНИЧЕНИЕ свободы — это не ЛИШЕНИЕ свободы.
Ну тогда ладно, а что такое "санитарное дело"?
Даже на Вики есть об этом, камон, не ленись погуглить пару минут.
А твитить может кстати?
Ну изменять мужу плохо
Жилищный Паша
за это есть статья?
причем статья, она ее бладью назвала
с вопроса не съезжай
ты не понял шутки
да , очень хочу посмеяться
Ну прими уже, что тут не все навальнисты, а тем более соболисты и волковцы
я тебя вообще не про фбкшников спросил , а про условную измену в вакууме которую якобы плохо, спрашиваю, кто так решил и почему плохо и почему ты забыл написать "по моему мнению"
Ну если баба изменила мужу, то ее можно называть блядью, причем тут есть статья за измену или нет
я чет до этого дня считал что "блядь" это на ауешном языке обозначение проституток , а не просто измена
как бы ты назвал?
я бы это назвал супружеская измена и проблемой сугубо двух людей, и не высказывался бы по поводу чужих отношений людей, которые меня не касаются, если не хочу, чтобы про мои тоже хоть как то высказывались .
Восточный
Видел мнение: если девушка выбрала любить не тебя, а другого, то ее нужно называть блядью
Что они ещё могут придумать? Ну, наверно, попытаться физически меня устранить
Сорре, Люба. Ты выгодна своим существованием, без всякой иронии.