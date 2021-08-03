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Sasha Shambilova

Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу» Статьи редакции

На финальной части оглашения приговора юрист не присутствовала.

103 103 комментария
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Фото AP

Преображенский суд Москвы признал виновной экс-юриста ФБК Любовь Соболь в подстрекательстве к нарушению эпидемиологических норм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Ей нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать публичные акции и покидать город, в котором она прописана. Она также должна приходить в участок полиции три раза в месяц, чтобы отметиться. Защита намерена обжаловать приговор.

Во время заседания Соболь вышла в прямой эфир в твиттере, споря с охранниками. По словам юриста, её снимала пресс-служба суда, поэтому она сделала то же самое. После этого её вывели из зала.

Перед оглашением приговора Соболь посоветовала пользоваться «умным голосованием» и верить в победу.

Что они ещё могут придумать? Ну, наверно, попытаться физически меня устранить.

Любовь Соболь
экс-юрист ФБК

27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алёхину и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.

Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК). До вынесения приговора они находились под домашним арестом.

2 июля суд вынес первый приговор по «санитарному делу» Дани Акелю. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

#новости #санитарноедело

103 103 комментария
54
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103 комментария
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Нравственный кубок

62

Это не нарушение санитарно-эпидемиологических норм, не перепутай

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Сибирский чайник

Нравственный
7

И это совсем не нарушение. Ведь всем известно, что ковид только на митингах оппозиции распространяется

Ответить

FOX

55

В РФ можно посадить за что угодно, придумывая на ходу

Ответить

Нравственный кубок

FOX
1

Главное, чтобы нас за наши комменты не посадили

Ответить

Arthur Pol

23

От бессилия аж сводит зубы. РФ пизданулась в край. Режим полным вперед несется в «светлое и прекрасное»тоталитарное будущее, сметая на своем пути любые демократические институты.

Ответить

Усталый корабль

Arthur
0

Готовятся к реформе Империи, потому внутри все должно тихо и гладко. 

Ответить

Усталый корабль

Усталый
0

Свобода будет потом, может быть у ваших внуков. Пока не до этого

Ответить

Дмитрий Оверчук

11

в тжшном поезде начался сущий кошмар

Ответить

Грустная Псина

Дмитрий
21

этот поезд в говне и некуда больше бежать?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Грустная
3

Олвэйз хэх бин

Ответить

Neketa Fo

Грустная
0

И некуда больше срать

Ответить

Грустная Псина

Neketa
1

Как это некуда? пока только по колено в говне.

Ответить

Павел Кузминкин

Грустная
0

Помыть надо быть

Ответить

Лига тупых

–98

Не жаль. А могла бы уйти в онлифанс, но ничего, попрактикуется в тюрячке позы отрабатывать.

Ответить

Яременко Кирилл

Лига
11

А ты уже там подрабатываешь ?

Ответить

Жилищный Паша

Яременко
9

да это же лига тупых .
это как обижаться на сильные морозы, ну пизданул , пройдет

Ответить

Владислав

Жилищный
0

А известно кто там админит?

Ответить

Жилищный Паша

Владисл…
0

да какая то тупица

Ответить

Olexander Tylik

Жилищный
0

Соловьев разлогинься

Ответить

Антигравитационный торт

Яременко
0

Видел бы ты его сиськи

Ответить

Bad Mother

Антигра…
2

скинь фотку

Ответить

Павел Кузминкин

Яременко
0

На ник посмотрите. 

Ответить

Дуд Волро

Лига
4

какой рекорд по минусам был?

Ответить

Дуд Волро

Дуд
0

@Сладкийполуденныйсонныйпаралич нужен оперативный комментарий

Ответить

Уважаемый

Дуд
1

Это не я пишу

Ответить

Дуд Волро

Уважаем…
4

ну охуетб, за тебя @Лига тупых всю работу выполняет

Ответить

AZP

Лига
3

в тюрячке

ограничения свободы.

Не лишение же. Это типа ночью из дома не выходить, из города не выезжать и так далее.
Короче, как в детстве.

Ответить

Семен Прозов

Лига
2

нихуево фармишь минусы

Ответить

Ваня Погост

Лига
2

Зачме заставляешь меня повторяться?

Ответить

Михаил Михалыч

Лига
0

Ты гнида.

Ответить

Марк Дайчман

Лига
0

Щас будет трёхзначное кол-во минусов за 10 минут

Ответить

AZP

Марк
–9

Фанаты Любы набежали

Ответить

Жилищный Паша

AZP
0

ну давай уж не набрасывай. случись с тобой такая херня, ты был бы не рад если б про тебя так же пиздели.

Ответить

AZP

Жилищный
0

Про меня бы не написали. Нахуй я кому нужен.

Ответить

Bad Mother

AZP
0

золотые слова, Юрий Венедиктович!

Ответить

Марк Дайчман

Марк
0

Да я даже залогинился что бы минус поставить 

Ответить

Владимир Климов

Лига
0

это такой новый способ майнинга? 

Ответить

Таблетка Галоперидола

Лига
0

Увожаю что коммент отправлен от лиги тупых, но минус всё равно поставил, прости...

Ответить

мЕдь

Лига
0

@Дитковский дрочит на Виабу  у вас там всё нормально?

Ответить

Александра Утёнкова

4

Напишите где нибудь. Условный срок или реальный. Хотя какая разница. Это просто кромешный пиздец

Ответить

Viewer

Александра
15

Реальный, но это не тюрьма. Ей нельзя ходить на митинги и покидать Москву, а также отмечаться три раза в месяц. Бонусом в любой момент могут конвертировать в лишение свободы как Навальному, если политическая ситуация накалится

Ответить

Бумажный супер_стар

Александра
1

Ни то ни другое. Ограничение свободы это когда из дома нельзя выходить. Как журналистам doxa. Ну или там конкретно у неë другие ограничения, но смысл просто в запрете на определëнные действия. 

Ответить

Владимир Климов

8

Ёбаные лицемеры.

Ответить

Американский паук например

4

Я не понял, это что, не условка?

Ответить

Отрицательный химик

Американский
7

Это значит что нельзя гулять после 22, напрпимер, надо отмечаться регулярно, нельзя город жительства покидать и тд. 
Жить она будет дома, не в колонии.

Ответить

Woody Johnson

Отрицательный
4

В принцепе жизнь в любого человека в Мухосранске

Ответить

Жилищный Паша

Woody
1

да лан полтора года потерпеть можно , тем более ща ковид. причем я так понимаю эти полгода, пока следствие шло вроде как уже засчитывается

Ответить

Усталый корабль

Отрицательный
0

Как у Едварда Била

Ответить

Bibba La Bibba

Американский
0

походу, да

Ответить

Восточный Петя

3

Не посадили её!

Ограничение свободы - не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия "специализированного государственного органа", осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Ответить

Парижский кран

Восточный
0

Ну, выходит домашний арест? 

Ответить

Восточный Петя

Парижский
2

Домашний арест - это когда дома безвылазно сидишь, а здесь можно и гулять, и на работу ходить, и в кафе сидеть. Нельзя только далеко уезжать и некоторые места посещать.

Ответить

Таблетка Галоперидола

Парижский
1

Нет, более лайтово

Ответить

Robutt

3

Судьишек и заказчиков самих бы в дурку ебать. Санитары, твою мать 

Ответить

red blue

3

Сколько удивлённых комментариев. Вы из пещеры все повылезали?

Ответить

Коричневый Орзэмэс

3

Но Алые паруса ничего не нарушили. Смотри не перепутай 

Ответить

FOX

3

Ничего не понимаю.
0) 22 марта крымская весна (около 80000 человек)
1) фанзоны
2) алые паруса
3) день ВМФ

Ответить

Андрей Охапкин

2

Только не Люба....

Ответить

AZP

Андрей
2

Как же она ночью не сможет из дома выходить?
Надеюсь, переживёт.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Андрей
–1

Только не вебкам стримы..

Ответить

мЕдь

2

Гниды, посто гниды. Не суд, а сборище гнид. 

Ответить

Отрицательный химик

мЕдь
0

Не рвись,  Соболь остаётся на свободе, а россиян за комменты в интернете могут реально посадить((

Ответить

Собачий Кайф

–2

Пф, домашний арест. А я думал, опять уникумы найдутся и будут постить ОНА УЖЕ НЕЗАКОННО В ТЮРЬМЕ ЭННОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ

Ответить

Ваня Погост

Собачий
3

 Пф, домашний арест.

Уникуму стоит почитать про разницу между домашним арестом и ограничением свободы. 

Ответить

Усталый корабль

Ваня
0

пффф, когда убьют тогда и приходите 

Ответить

k. wintermute

–1

Вы че там ебанулись все? В колонию прям? 

Ответить

Игорь Павлов

0

Что то жестко. Я понимаю Навальный, главный оппонент режима, лидер оппозиции, но сажать Соболь ... нахуя?

Ответить

Жилищный Паша

Игорь
2

им дали задачу закатать вообще всех чтоб к сентябрю была тишь да благодать. с чем они в принципе справляются , по их мнению, но наперед явно не думают

Ответить

Neketa Fo

Жилищный
0

А что там впереди?

Ответить

Жилищный Паша

Neketa
0

горизонт...

Ответить

Восточный Петя

Жилищный
2

событий

Ответить

Жилищный Паша

Восточн…
2

завален

Ответить

Денис Ваймс

0

Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу»

Ей нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать публичные акции и покидать город, в котором она прописана. Она также должна приходить в участок полиции четыре раза в месяц, чтобы отметиться.

Запутался, какой то кликбейт

Ответить

Ваня Погост

Денис
2

В чём кликбейт? ОГРАНИЧЕНИЕ свободы — это не ЛИШЕНИЕ свободы. 

Ответить

Денис Ваймс

Ваня
–1

Ну тогда ладно, а что такое "санитарное дело"?

Ответить

Ваня Погост

Денис
0

Даже на Вики есть об этом, камон, не ленись погуглить пару минут.

Дворцовое дело
«Дворцовое дело» — серия уголовных дел, возбуждённых после массовых общероссийских гражданских…
ru.wikipedia.org
Ответить

Денис Ваймс

Ваня
0

А почему тогда "Дворцовое дело"?

Ответить

Денис Ваймс

Денис
0

А твитить может кстати?

Ответить

AZP

Денис
0

Про интернет ничего не сказано, лишь бы домой пришла к вечеру.

Ответить

Чужой спрей

0

Пиздец блять

Ответить

Антигравитационный торт

Чужой
–1

Ну изменять мужу плохо

Ответить

Жилищный Паша

Антигравитацион…
1

за это есть статья?

Ответить

AZP

Жилищный
1

В газете

Ответить

Жилищный Паша

AZP
1

жизнь

Ответить

AZP

Жилищный
1

Сельская

Ответить

Антигравитационн

Жилищный
–2

причем статья, она ее бладью назвала

Ответить

Жилищный Паша

Антигра…
0

с вопроса не съезжай

Ответить

Антигравитационн

Жилищный
–1

ты не понял шутки

Ответить

Жилищный Паша

Антигра…
0

да , очень хочу посмеяться

Ответить

Антигравит

Жилищный
–1

Ну прими уже, что тут не все навальнисты, а тем более соболисты и волковцы

Ответить

Жилищный

Антигра…
0

я тебя вообще не про фбкшников спросил , а про условную измену в вакууме которую якобы плохо, спрашиваю, кто так решил и почему плохо и почему ты забыл написать "по моему мнению"

Ответить

Антигравит

Жилищный
–1

Ну если баба изменила мужу, то ее можно называть блядью, причем тут есть статья за измену или нет

Ответить

Жилищный

Антигра…
0

я чет до этого дня считал что "блядь" это на ауешном языке обозначение проституток , а не просто измена

Ответить

Антигравит

Жилищный
0

как бы ты назвал?

Ответить

Жилищный

Антигра…
0

я бы это назвал супружеская измена и проблемой сугубо двух людей, и не высказывался бы по поводу чужих отношений людей, которые меня не касаются, если не хочу, чтобы про мои тоже хоть как то высказывались .

Ответить

Восточный

Антигра…
0

Видел мнение: если девушка выбрала любить не тебя, а другого, то ее нужно называть блядью

Ответить

Woody Johnson

Антигравитацион…
0

Спорно

Ответить

Marhal_New _Arleana

Чужой
0

Это пока еще думавший арест. Или что-то в этом духе.

Ответить

Андрей Стаховский

0

Не понял. Ей два года тюрьмы почти дали?

Ответить

Искренний Женя

0

Осталось умное голосование слить и можно дальше стабильно стагнировать

Ответить

Roger Wilco

0

РФ уёба

Ответить

over and over

0

Вполне ожидаемо.

Но, конечно, не круто.

Ответить

Llaren Hlaalo

–1

Что они ещё могут придумать? Ну, наверно, попытаться физически меня устранить

Сорре, Люба. Ты выгодна своим существованием, без всякой иронии.

Ответить
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