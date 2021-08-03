Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и инженерами, занимающимися техобслуживанием самолётов Статьи редакции
Приказ ведомства вступит в силу с 1 марта 2022 года
Об этом ТАСС сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Приказ, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу 1 марта 2022 года.
Согласно документу, подпункт «б» пункта 57 перечня производств, на которых ограничивается применение труда женщин, признали утратившим силу. Он включает работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолётов и вертолётов.
С инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий в Минтруд обратилась сенатор Святенко. По её словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, занятого непосредственно техническим обслуживанием летательных аппаратов.
Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей со вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. Список таких профессий сократили с 450 до 100 позиций.
В январе в Москве запустили первые поезда метро под управлением женщин.
Уважаемый пришелец
@кто это
*онлифанс
Производственный калькулятор
Пока есть инстаграмы, онлифанс, вебкам и прочая поебень поощряющая заработок на блядстве - феминистки могут пойти на три буквы
Ну ведь никогда же не исчезнут.
Про самую же древнейшую профессию - торговать тем, что Бог послал, не зря говорено.
@Ольга Щербинина приношу свои извинения за долбоебов в комментариях, вы такого не заслуживаете
@Ольга Щербинина лайкнула коммент, все что нужно знать о редакторах тж и их отношению к пользователям
Разный звук
Давайте все вместе удалим аккаунты, в качестве протеста
Мне вот интересно, зачем вообще ограничивать выбор профессии? Ну если женщина хочет быть камнетёсом или водолазом, то в чем проблема-то?
Настоящая победа феминизма!
Удивительно, но факт! "Феминизм" мужского рода!
Решается окончанием.
Феминизмия.
Правда звучит как какая-то болезнь, но тем не менее...
феминистки довольны?
Американский паук например
никогда
казалось бы при чем тут недотрах 😏
Разный звук
Причем?
Актуальный
Феменисткам не понять
Американский
у феминисток есть такие резиновые хуи, которые тебе никогда и не снились!!!!!!
Нет, это ж не руководящая должность)
И языком чесать на ней не получится. Так что сестры, боремся с патриархатом дальше!
Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей со вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. Список таких профессий сократили с 450 до 100 позиций
Женщин продолжают угнетать. Доколе?!
Это к медикам вопрос. Там же этот список основан на показателе тяжести/вредности профессии для женского здоровья.
Вряд ли к медикам, скорее к каким-то рандомным предрассудкам. Потому что работать сиделкой/санитаркой/медсестрой и таскать на себе немощных людей, чтобы их помыть/уколоть/побрить перед операцией женщинам можно, например (не говоря уже о влиянии на кукуху от таких профессий). А вот быть машинистками до недавнего времени было нельзя!