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Ольга Щербинина

Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками и инженерами, занимающимися техобслуживанием самолётов Статьи редакции

Приказ ведомства вступит в силу с 1 марта 2022 года

48 48 комментариев
1069 просмотров

Об этом ТАСС сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко. Приказ, опубликованный на портале правовой информации, вступит в силу 1 марта 2022 года.

Согласно документу, подпункт «б» пункта 57 перечня производств, на которых ограничивается применение труда женщин, признали утратившим силу. Он включает работы авиационным механиком (техником) по планеру и двигателям, по приборам и электрооборудованию, по радиооборудованию, по парашютным и аварийно-спасательным средствам, по горюче-смазочным материалам, техником по крылу, а также инженером, занятым непосредственно на техническом обслуживании самолётов и вертолётов.

С инициативой расширить перечень доступных для женщин профессий в Минтруд обратилась сенатор Святенко. По её словам, несправедливо запрещать женщине устраиваться на работу по полученной специальности. В частности, по специальности техника по крылу или инженера, занятого непосредственно техническим обслуживанием летательных аппаратов.

Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей со вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. Список таких профессий сократили с 450 до 100 позиций.

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tjournal.ru

#новости #работа

48 48 комментариев
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48 комментариев
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Производственный калькулятор

6

Зачем если есть инстаграм?

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Уважаемый пришелец

Производственный
2

@кто это

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Кто это

Уважаемый
0

«Человек-человек» еще известен как: «Токсик-токсик», «Человек-человек», «DELETED-DELETED», «Туалетная бумага Zewa»

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Антигравитационный торт

Производственный
0

больше 20к зарплата у механика

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Андрей Охапкин

Производственный
0

*онлифанс

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Производственный калькулятор

Андрей
0

Пока есть инстаграмы, онлифанс, вебкам и прочая поебень поощряющая заработок на блядстве - феминистки могут пойти на три буквы

Ответить

Будущий крюк

Произво…
0

Ну ведь никогда же не исчезнут.
Про самую же древнейшую профессию - торговать тем, что Бог послал, не зря говорено.

Ответить

Производственный

Будущий
0

К проституткам вопросов нет

Ответить

Производственный

Произво…
0

Вопросы только к шлюхам

Ответить

Будущий крюк

Произво…
0

Тут какая-то тонкая грань в толковании терминов.
Бытует мнение, что брак по сути есть узаконенная форма проституции.
Продажи женщиной себя.

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Разный звук

5

авиамеханикессами и инженеринями

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Раненый шар

2

@Ольга Щербинина приношу свои извинения за долбоебов в комментариях, вы такого не заслуживаете

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Производственный калькулятор

Раненый
4

@Ольга Щербинина лайкнула коммент, все что нужно знать о редакторах тж и их отношению к пользователям

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Разный звук

Производственный
0

Давайте все вместе удалим аккаунты, в качестве протеста

Ответить

Производственный

Разный
0

Начинай

Ответить

Разный звук

Произво…
0

У меня уже два удаленных есть

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Производственный

Разный
1

Если я удалю аккаунт, то на тж пропадет последняя надежда на адекватные комментарии

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Производственный калькулятор

Раненый
3

@Санитар @Вахтёр оскорбление пользователей тж

Ответить

Разный звук

Раненый
2

@Вахтёр @Санитар оскорбление группы лиц

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Токсичный бот

Раненый
2

Этот коммент токсичен с вероятностью 82%

Ответить

Токсичный бот

Раненый
2

Этот коммент токсичен с вероятностью 82%

Ответить

Американский паук например

3

а до марта можно пока и родить успеть

Ответить

Вася Пражкин

1

Мне вот интересно, зачем вообще ограничивать выбор профессии? Ну если женщина хочет быть камнетёсом или водолазом, то в чем проблема-то?

Ответить

Robutt

Вася
2

Водолазкой. 

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Иван Дмитриев

0

Настоящая победа феминизма!

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theLastLetters

Иван
0

Удивительно, но факт! "Феминизм" мужского рода!

Ответить

Николай

theLastLetters
0

Феминизм - хуемразь! Надо перестать поддерживать феминизм!

Ответить

Llaren Hlaalo

theLastLetters
0

Решается окончанием.
Феминизмия.
Правда звучит как какая-то болезнь, но тем не менее...

Ответить

Yuri Polu

–3

феминистки довольны?

Ответить

Американский паук например

Yuri
2

никогда

Ответить

Yuri Polu

Американский
–3

казалось бы при чем тут недотрах 😏

Ответить

Разный звук

Yuri
0

Причем?

Ответить

Актуальный

Разный
0

Феменисткам не понять

Ответить

Разный звук

Актуаль…
0

Ладно

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Marhal_New

Разный
0

Прохладно

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Опасный холод

Yuri
0

и при чём?

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Американский

Yuri
0

у феминисток есть такие резиновые хуи, которые тебе никогда и не снились!!!!!!

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Андрей Андреев

Yuri
0

Нет, это ж не руководящая должность)
И языком чесать на ней не получится. Так что сестры, боремся с патриархатом дальше!

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Robutt

1
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Smaug The Terrible

0

Опять мущщин ущемляют

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Владимир Климов

0

Отлично. Если хотят, то пусть работают.

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Рыжий

0

 Летом 2019 года Минтруд утвердил перечень производств, работ и должностей со вредными и опасными условиями, где ограничивается труд женщин. Список таких профессий сократили с 450 до 100 позиций

Женщин продолжают угнетать. Доколе?!

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Иван Клюхин

Рыжий
1

Это к медикам вопрос. Там же этот список основан на показателе тяжести/вредности профессии для женского здоровья.

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Маленькая Лошадка

Иван
1

Вряд ли к медикам, скорее к каким-то рандомным предрассудкам. Потому что работать сиделкой/санитаркой/медсестрой и таскать на себе немощных людей, чтобы их помыть/уколоть/побрить перед операцией женщинам можно, например (не говоря уже о влиянии на кукуху от таких профессий). А вот быть машинистками до недавнего времени было нельзя!

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Gregory

Рыжий
0

там 90% профессий, на которые даже мужчины скорее от безысходности идут. Не велика потеря была

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Уважаемый пришелец

0

За какие это заслуги он им разрешил??

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theLastLetters

0
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Сознательный франт

0

Можно ли сказать, что с 1 марта 2022 года *авиации* настанет *пизда*?

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