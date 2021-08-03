Spotify начал тестировать подписку Spotify Plus — с рекламой, но без ограничений по прослушиванию Статьи редакции
Масштабировать подписку сервис пока не планирует.
- Spotify Plus — это смесь из подписки Spotify Premium и бесплатной версии сервиса, пишет The Verge.
- В подписке есть реклама, но слушать музыку можно без ограничений — пропускать любое количество песен и включать нужный трек сразу. Стоит 0,99 доллара в месяц.
- Сейчас Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайне, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции. В России подписка стоит от 169 рублей в месяц.
- В бесплатной версии можно пропускать не больше шести песен в час и слушать только определённые песни из заранее составленных плейлистов.
- В Spotify рассказали The Verge, что тестируют подписку с ограниченным количеством пользователей в США. При этом в сервисе сообщили, что у них пока нет планов расширять подписку для всех.
Когда ждать TJ Premium?
когда шутить научишься
Тут на TJ прошлые заслуги не канают. Не умеешь шутить - на хуй с пляжа.
я не в курсе кто такой Котицыд
Почтовый Петя
очень жаль
Можешь постить комментарии без ограничений, но перед каждым комментарием надо будет глядеть рекламу?
Tj Plus - можно посмотреть тех, кто тебя заминусил, но только первых трёх
70 рублей в месяц за аккаунт. А потом можно бесплатные аккаунты запретить.
Платить деньги и ещё получать рекламу? Так себе удовольствие, если честно
Ты платишь за возможность смотреть уникальную рекламу в закрыть экосистеме, которая отобрана для тебя специалистами Эпп... Спотифая
Стоит 0,99 долларов в месяц.
В России подписка стоит от 169 рублей в месяц.
в следующий абзац в гривнах добавьте
Американский паук например
134 гривны у нас стоит обычная подписка
Американский
это 360 рублей, пиздец
це ваш європейський вибір
Американский
если бы не крым, у вас подписка бы стоила 10 рублей, а новый айфон 3к
Младший спрей
Многие списывают падение курса рубля в 2014 именно на санкции, но там многие валюты развивающихся стран упали в тот период, плюс цена на нефть просела
Не, 169₽ стоит полная подписка без рекламы, а 0.99$ будет стоить та, что с рекламой. Обычно приложения к доллару 75 рублей равняют.
Американский паук например
доступны только песни канье уэста
Все норм, мне не жалко 169 рублей, чтобы слушать музыку без ограничений и рекламы
ютуб тестирует подписку которая убирает только рекламу
спотифай тестирует подписку которая убирает все кроме рекламы