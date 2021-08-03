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Новости vc.ru

Spotify начал тестировать подписку Spotify Plus — с рекламой, но без ограничений по прослушиванию Статьи редакции

Масштабировать подписку сервис пока не планирует.

  • Spotify Plus — это смесь из подписки Spotify Premium и бесплатной версии сервиса, пишет The Verge.
  • В подписке есть реклама, но слушать музыку можно без ограничений — пропускать любое количество песен и включать нужный трек сразу. Стоит 0,99 доллара в месяц.
  • Сейчас Spotify Premium позволяет слушать музыку без рекламы и в офлайне, пользоваться сервисом за границей без ограничений по времени и открывает другие функции. В России подписка стоит от 169 рублей в месяц.
  • В бесплатной версии можно пропускать не больше шести песен в час и слушать только определённые песни из заранее составленных плейлистов.
  • В Spotify рассказали The Verge, что тестируют подписку с ограниченным количеством пользователей в США. При этом в сервисе сообщили, что у них пока нет планов расширять подписку для всех.

#новости #spotify

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40 40 комментариев
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Ваня Погост

9

Когда ждать TJ Premium?

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Владимир Климов

Ваня
7

когда шутить научишься 

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Котицыд

Владимир
2

Ты пишешь это админу «Котицыда». Тому самому, который продолжил дело Мёртвого и который держит подсайт в Топ-3 за всё время.

Ответить

Вася Пражкин

Котицыд
2

Тут на TJ прошлые заслуги не канают. Не умеешь шутить - на хуй с пляжа.

Ответить

Владимир Климов

Котицыд
0

я не в курсе кто такой Котицыд

Ответить

Почтовый Петя

Владимир
1

очень жаль

Ответить

Ваня Погост

Почтовый
1

Кек, вот это мув! Я оценил :) 

Ответить

Владимир Климов

Почтовый
0

пожалит и пройдёт 

Ответить

Le Petit Train Jaune

Ваня
1

Можешь постить комментарии без ограничений, но перед каждым комментарием надо будет глядеть рекламу?

Ответить

Ваня Погост

Le
3

Зачем изобретать велосипед, если всё уже придумано сумрачным гением ТэЖэ.

Ответить

AZP

Le
1

рекламу

Единой России

Ответить

Bibba La Bibba

Ваня
1

Tj Plus - можно посмотреть тех, кто тебя заминусил, но только первых трёх

Ответить

A

Bibba
0

Реклама иногда показывается, иногда нет

Ответить

Никита Борисова

Ваня
1

70 рублей в месяц за аккаунт. А потом можно бесплатные аккаунты запретить.

Ответить

BlueAnd TheGrey

6

Платить деньги и ещё получать рекламу? Так себе удовольствие, если честно

Ответить

Smaug The Terrible

BlueAnd
2

Ты платишь за возможность смотреть уникальную рекламу в закрыть экосистеме, которая отобрана для тебя специалистами Эпп... Спотифая

Ответить

Антигравитационный торт

3

Стоит 0,99 долларов в месяц.

В России подписка стоит от 169 рублей в месяц.

Ответить

Антигравитационный торт

Антигравитацион…
5

в следующий абзац в гривнах добавьте 

Ответить

Американский паук например

Антигравитацион…
1

134 гривны у нас стоит обычная подписка

Ответить

Американский

Америка…
2

это 360 рублей, пиздец

Ответить

Антигравитационн

Америка…
7

це ваш європейський вибір

Ответить

Американский

Антигра…
1

если бы не крым, у вас подписка бы стоила 10 рублей, а новый айфон 3к

Ответить

Младший спрей

Америка…
2

Многие списывают падение курса рубля в 2014 именно на санкции, но там многие валюты развивающихся стран упали в тот период, плюс цена на нефть просела

Ответить

Senrigan

Америка…
1

да не, бункерный и без него что нибудь придумал бы

Ответить

Антигравитационн

Америка…
–1

яндекс бесплатно есть и топ за свои деньги

Ответить

AZP

Америка…
0

Пиздец

Ответить

Бумажный супер_стар

Антигравитацион…
1

Так 169 это за премиум же, а один доллар за плюс. 

Ответить

Мисс Целлофан

Антигравитацион…
0

Не, 169₽ стоит полная подписка без рекламы, а 0.99$ будет стоить та, что с рекламой. Обычно приложения к доллару 75 рублей равняют. 

Ответить

Жилищный Паша

1

Premium HD Motherfucker True Prime Extra Race PC Gold Expensive Lite Super Millenium VIP White Russian Non-LGBT подписка

Ответить

Американский паук например

Жилищный
7

доступны только песни канье уэста

Ответить

Раненый шар

Американский
0

продано

Ответить

Danil Oputin

3

Все норм, мне не жалко 169 рублей, чтобы слушать музыку без ограничений и рекламы

Ответить

Иван Грозный

2

сук. теперь ты и за реламу будешь платить, лох

Ответить

Акакий Федосович

2

ютуб тестирует подписку которая убирает только рекламу
спотифай тестирует подписку которая убирает все кроме рекламы

Ответить

Раненый шар

1

спотифай для снобствующих даунов

Ответить

Robutt

1

Премиум Плюс Лайт

Ответить

ziggy stardust

1

Лучше бы очередь нормальную сделали вместо того говна, что есть сейчас.

Ответить

Andy

0

Вот вам подписка без рекламы для компа https://github.com/mrpond/BlockTheSpot

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Раненый шар

0

 0,99 доллара в месяц

эх, вот бы доллар состоял из каких-нибудь более мелких частей…

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artemykairyak

0

Ну да, в США самые неплатежеспособные люди живут, им нужнее

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