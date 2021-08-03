ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иноагент» на сайте Статьи редакции
Представители организации на суде не присутсвовали.
Решение вынес Симоновский районный суд Москвы 26 июля. Штраф в 500 тысяч рублей назначили за отсутствие маркировки об «иноагентах» в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ на сайте ФБК. На это обратили внимание в «МБХ медиа».
Организацию признали виновной в нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП). Согласно постановлению, вину ФБК доказывают «скриншоты, акты об изготовлении скриншотов, акты видеофиксации, а также CD-диски с видеозаписью».
В октябре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией включили в реестр НКО — «иностранных агентов». В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — Фонда защиты прав граждан. Его включили в список «иноагентов» в декабре 2020 того же года.
9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. Решение пока не вступило в силу.
Не подавай идеи, попросят ведь поставить
Жилищный Паша
можно и отрицательный размер нарисовать
ФБК же распустились.