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Sasha Shambilova

ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иноагент» на сайте Статьи редакции

Представители организации на суде не присутсвовали.

Решение вынес Симоновский районный суд Москвы 26 июля. Штраф в 500 тысяч рублей назначили за отсутствие маркировки об «иноагентах» в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ на сайте ФБК. На это обратили внимание в «МБХ медиа».

Организацию признали виновной в нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП). Согласно постановлению, вину ФБК доказывают «скриншоты, акты об изготовлении скриншотов, акты видеофиксации, а также CD-диски с видеозаписью».

В октябре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией включили в реестр НКО — «иностранных агентов». В июле 2020 года Навальный объявил о закрытии ФБК и создании нового юридического лица — Фонда защиты прав граждан. Его включили в список «иноагентов» в декабре 2020 того же года.

9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального. Решение пока не вступило в силу.

#новости #фбк

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12 12 комментариев
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Жилищный Паша

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так а как экстремисты заплатят если у них счета заблокированы ?  наличкой из Европы привезут?

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Очевидный браслет

Жилищный
5

с госдолга США спишут

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Жилищный Паша

Очевидный
0

за счет китайского

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Очевидный браслет

3

Зато медуза будучи зареганой в Латвии скоро уже хуй Путина на аву поставит, если роскомнадзор скажет. 

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Bibba La Bibba

Очевидный
0

Не подавай идеи, попросят ведь поставить

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Жилищный Паша

Bibba
0

можно и отрицательный размер нарисовать

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Bibba La Bibba

Жилищный
1

Будет занимать всю обложку в твиттере и tj

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Стас Фарбер

Очевидный
0

я то думаю че они спутник так толкают, а вот оно что)

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Marhal_New _Arleana

0

ФБК же распустились.

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Жилищный Паша

Marhal_New
1

совсем распустились

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Дежурный Артем

0

Ееее 📀📀📀

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мЕдь

0

Что за стрельба в труп? И так уже уничтожили всё что могли.

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