Президент Blizzard покинет свой пост на фоне скандала о рабочей культуре в компании Статьи редакции
Джей Аллен Брэк занял пост руководителя два года назад.
- Об уходе Брэка объявили сотрудникам Activision Blizzard 3 августа. Первым об этом сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер. Позже в сети появился официальный пресс-релиз;
- Со-руководителями Blizzard Entertainment станут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox;
- Брэк проработал в компании 15 лет и уходит, чтобы «воспользоваться другими карьерными возможностями». Чем именно он будет заниматься, на данный момент неизвестно;
- Глава Blizzard покидает свой пост на фоне судебного иска к Activision Blizzard и скандала о рабочей культуре, жалоб на дискриминацию и домогательства среди сотрудников. Связан ли с этим уход Брэка, в компании не уточнили;
- По словам самого экс-президента, совместное руководство Онил и Ибарры поможет студии «полностью реализовать свой потенциал и ускорить наступление перемен»;
- Как отдельно отметил Джейсон Шрайер, официальные названия должностей глав Blizzard снова изменились. Журналист связывает это с постоянно растущим влиянием Activision после слияния двух компаний.
Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) штата Калифорния 20 июля подал иск к Activision Blizzard. В ходе двухлетнего расследования государственное агентство выяснило, что сотрудницам компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по службе, женщины регулярно подвергаются домогательствам.
В ответ на иск в Activision Blizzard заявили, что информация департамента устарела и не соответствует нынешнему положению дел. Во внутренней рассылке топ-менеджеры компании написали сотрудникам, что доклад состоит из «фактически неточных, старых и вырванных из контекста случаев».
Однако бывшие сотрудники и сотрудницы Activision Blizzard стали делиться историями домогательств в соцсетях. Работники компании написали открытое письмо руководству, в котором раскритиковали позицию топ-менеджмента и призвали признать ущерб, нанесённый жертвам дискриминации и домогательств. Обращение подписали более 2600 сотрудников.
Они там коммунизм строят или бизнес?
Коммунистический бизнес.
У меня четыре акции. Я акционер и против таких выкрутасов.
А я надеюсь стать будущим акционером и мне пока норм, жду цену поближе к $80 :)
Жилищный Паша
бизнес на коммунистах
Жилищный Паша
Брэк проработал в компании 15 лет
пиздец , уйти с работы где отдал часть жизни из-за каких то не самых выдающихся кадров просто потому что им там че то надо без очереди раздать
контроль за обеспечением безопасного и комфортного места работы для каждого сотрудника - обязанность президента компании.
если он за два года в высочайшей должности не удосужился поинтересоваться вопросами трудовой этики, то и скатертью дорога
понятие комфортное место у каждого разное. надо смотреть что в трудовом договоре было и стандартах про рабочее место сказано
ну да, весь сыр-бор ведь всего лишь из-за разницы в индивидуальном понимании безопасности и комфорта, такая мелочь
индивидуальном понимании безопасности и комфорта
записаны в трудовом, уголовном и прочем законодательстве. Инструментов более чем достаточно. Тем более на абсолютно безопасном Западе.
Если же у тебя очень индивидуальное понимание, то проблема лично у тебя - психолог, психиатр, таблеточки...
надеюсь зачинщиков этой движухи в последствии заебут ежедневными отчетами, контролем по рабочему времени, трекингу , сдачей задач в срок , ну и по выплатам чтоб ни больше ни меньше, никакой доп стимуляции кроме положенного) благо что способов много, а главное - всё по закону)
а, бля , да всё проще
Со-руководителями Blizzard Entertainment станут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox;
Фил внедрил своих тайных сотрудников под видом недовольных теток для корпоративного шпионажа. Mission Complete, Big Boss
Комментарий удален
Восточный Петя
Ага. Чтобы до них не домогались. Прикинь
Ой. Да всем же известно, что коллеги женского пола созданы, чтобы делать кофе и минет (сарказм)
Там их почитаешь, такой пиздец творится, что у нас за такое уволили бы в первый же день. И по роже бы добавили. Это все конечно очень удивляет.
вот например. хотя возможно эти чуваки позиционируют себя как стендаперы и за такие шутки их нельзя судить))))
Знаю российскую компанию, где такое говно было несколько лет назад. Охуевшие гейм-дизайнеры буллили своих коллег и домогались до девушек почти в открытую. Никаких последствий не было. Девушку, которая посмела возмущаться уволили и распространили про нее грязные слухи, что она потом год никуда устроиться не могла. А чувак, который ее домагался, ушел конечно сам, но работает сейчас большой шишкой в Плейриксе.
ну это не меньший пиздец. игровые студии видимо какой то свой мирок.
Жилищный Паша
хуевые значит работодатели , раз принимали человека не по KPI и не по скиллам, а по слухам в курилке. пороть таких ссаными тряпкой надо, категорически против этой хуйни. но в обратную сторону тоже против - будут результаты - будет хорошая карьера, а не просто потому что
с колхозником ? также как с бунтующим от нехуй делать сотрудником - заебать соблюдением стандартов и нормативов.
у любого начальника есть свой начальник, на самом верху цепочки председатель совета акционеров и владельцы компании
ну ты тогда полностью картину расписывай , а то я так поэтапно тебе отвечаю
Я тебе говорю, про компанию уебков, которые закорешились с директором отделения, бухают они с ним по пятницам, и решили, что им закон и нормы морали не писаны, они истинные хозяева этого офиса. Гендиру насрать, он в другом городе, пока спайс флоу, его ничего не заботит, да и не хочет он лучших сотрудников выгонять из-за каких-то пустяков.
Что делать в такой ситуации?
Восточный Петя
Там ещё было, что мужчины бесцеремонно заходили в комнату для кормления ребёнка, когда там как раз кормили ребёнка грудью.
Хорошо, но мало. Нужно провести независимое расследование и уволить всех, кто был причастен к унижениям и домогательствам, включая менеджеров среднего звена и рядовых сотрудников.
История должна стать показательной, чтобы в других компаниях и мысли не возникало устроить подобное.
жалоб на дискриминацию
В чем дискриминация была? Мало афроамериканцев работало или трансгендеров?
телочки-погромистки медленнее росли в карьере, получали меньшую
ЗП, в коллективе были сексисткие вроде шуточки.
Ну конечно у погромисток меньше ЗП потому что их притесняют, а не потому что код говно.
Жилищный Паша
главное во всех остальных студиях такого нет, а вот близзардовским надо было подать. хоть додумались бы по всей отрасли движ организовать
Ну такой себе скандал, видели и позажигательеее
Погоди скоро пара пузырей на фондовом рынке лопнут, и будем такие
‘и уходит, чтобы «воспользоваться другими карьерными возможностями»’
- чтобы показать отрицательный карьерный рост
Президент Blizzard покинет свой пост на фоне скандала о падающих мясных снеках в компании
Сейчас начнется организационный ад. Реорганизация отдела, слияние департаментов и прочие эффективные меры, чтобы доказать «со-руководителям», что они нужны Котику.
Типикал бро-калча энджойер(законспирированный) расстроен, что бдительные товарищи раскрыли очередную гнусную попытку построить мужское государство.
"Подумываю вернуться на Тельдрассил, ой, то есть, Валинор, этих уже не спасти", прокомментировал он ситуацию.