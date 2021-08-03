Джей Аллен Брэк занял пост руководителя два года назад.

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Об уходе Брэка объявили сотрудникам Activision Blizzard 3 августа. Первым об этом сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер. Позже в сети появился официальный пресс-релиз;

Со-руководителями Blizzard Entertainment станут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox;

Брэк проработал в компании 15 лет и уходит, чтобы «воспользоваться другими карьерными возможностями». Чем именно он будет заниматься, на данный момент неизвестно;

Глава Blizzard покидает свой пост на фоне судебного иска к Activision Blizzard и скандала о рабочей культуре, жалоб на дискриминацию и домогательства среди сотрудников. Связан ли с этим уход Брэка, в компании не уточнили;

По словам самого экс-президента, совместное руководство Онил и Ибарры поможет студии «полностью реализовать свой потенциал и ускорить наступление перемен»;

Как отдельно отметил Джейсон Шрайер, официальные названия должностей глав Blizzard снова изменились. Журналист связывает это с постоянно растущим влиянием Activision после слияния двух компаний.

Jason Schreier @jasonschreier Titles mean a lot in the corporate world.

Until 2018, Mike Morhaime was CEO.

When Brack took over, he was president.

Now, Oneal and Ybarra are described as "co-leaders."



A clear glimpse at who's really in charge: Bobby Kotick Это многое значит для корпоративного мира. До 2018 года Майк Морхейм был генеральным директором. Когда его сменил Брэк, он стал президентом. Теперь Онил и Ибарру называют «со-руководителями». Ясный знак того, кто на самом деле начальник — Бобби Котик.

Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) штата Калифорния 20 июля подал иск к Activision Blizzard. В ходе двухлетнего расследования государственное агентство выяснило, что сотрудницам компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по службе, женщины регулярно подвергаются домогательствам.

В ответ на иск в Activision Blizzard заявили, что информация департамента устарела и не соответствует нынешнему положению дел. Во внутренней рассылке топ-менеджеры компании написали сотрудникам, что доклад состоит из «фактически неточных, старых и вырванных из контекста случаев».