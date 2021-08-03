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DTF

Президент Blizzard покинет свой пост на фоне скандала о рабочей культуре в компании Статьи редакции

Джей Аллен Брэк занял пост руководителя два года назад.

57 57 комментариев
2642 просмотров
  • Об уходе Брэка объявили сотрудникам Activision Blizzard 3 августа. Первым об этом сообщил репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер. Позже в сети появился официальный пресс-релиз;
  • Со-руководителями Blizzard Entertainment станут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox;
  • Брэк проработал в компании 15 лет и уходит, чтобы «воспользоваться другими карьерными возможностями». Чем именно он будет заниматься, на данный момент неизвестно;
  • Глава Blizzard покидает свой пост на фоне судебного иска к Activision Blizzard и скандала о рабочей культуре, жалоб на дискриминацию и домогательства среди сотрудников. Связан ли с этим уход Брэка, в компании не уточнили;
  • По словам самого экс-президента, совместное руководство Онил и Ибарры поможет студии «полностью реализовать свой потенциал и ускорить наступление перемен»;
  • Как отдельно отметил Джейсон Шрайер, официальные названия должностей глав Blizzard снова изменились. Журналист связывает это с постоянно растущим влиянием Activision после слияния двух компаний.
Jason Schreier @jasonschreier
Titles mean a lot in the corporate world.
Until 2018, Mike Morhaime was CEO.
When Brack took over, he was president.
Now, Oneal and Ybarra are described as "co-leaders."

A clear glimpse at who's really in charge: Bobby Kotick
Это многое значит для корпоративного мира. До 2018 года Майк Морхейм был генеральным директором. Когда его сменил Брэк, он стал президентом. Теперь Онил и Ибарру называют «со-руководителями». Ясный знак того, кто на самом деле начальник — Бобби Котик.

Департамент по защите трудовых и жилищных прав (DFEH) штата Калифорния 20 июля подал иск к Activision Blizzard. В ходе двухлетнего расследования государственное агентство выяснило, что сотрудницам компании платят меньшую зарплату, не дают продвигаться по службе, женщины регулярно подвергаются домогательствам.

Сотрудники Activision Blizzard объявили о…
Они выдвинули ряд требований к топ-менеджменту, включая отказ от арбитражной оговорки в контрактах.
tjournal.ru

В ответ на иск в Activision Blizzard заявили, что информация департамента устарела и не соответствует нынешнему положению дел. Во внутренней рассылке топ-менеджеры компании написали сотрудникам, что доклад состоит из «фактически неточных, старых и вырванных из контекста случаев».

Однако бывшие сотрудники и сотрудницы Activision Blizzard стали делиться историями домогательств в соцсетях. Работники компании написали открытое письмо руководству, в котором раскритиковали позицию топ-менеджмента и призвали признать ущерб, нанесённый жертвам дискриминации и домогательств. Обращение подписали более 2600 сотрудников.

#новости #blizzard

57 57 комментариев
16
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57 комментариев
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Semen Semenov

13

Они там коммунизм строят или бизнес? 

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Сергей Новиков

Semen
5

Коммунистический бизнес.

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Semen Semenov

Сергей
12

У меня четыре акции. Я акционер и против таких выкрутасов.

Ответить

Сергей Новиков

Semen
3

Ооо, да вы уважаемый человек. 

Ответить

Alexey Andreev

Semen
0

А я надеюсь стать будущим акционером и мне пока норм, жду цену поближе к $80 :)

Ответить

Жилищный Паша

Сергей
1

бизнес на коммунистах

Ответить

Сергей Новиков

Жилищный
0

Тоже самое 

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Валенок

Semen
0

это просто маркетинг

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Жилищный Паша

–1

слабак, склонил колено перед этими

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Like.no.other

Жилищный
5

да скорее всего инвесторы циферками пошуршали и вежливо попросили

Ответить

Жилищный Паша

Жилищный
–6

Брэк проработал в компании 15 лет

пиздец , уйти с работы где отдал часть жизни из-за каких то не самых выдающихся кадров просто потому что им там че то надо без очереди раздать

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Раненый шар

Жилищный
5

контроль за обеспечением безопасного и комфортного места работы для каждого сотрудника - обязанность президента компании.
если он за два года в высочайшей должности не удосужился поинтересоваться вопросами трудовой этики, то и скатертью дорога

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Жилищный Паша

Раненый
0

понятие комфортное место у каждого разное. надо смотреть что в трудовом договоре было и стандартах про рабочее место сказано

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Раненый шар

Жилищный
0

ну да, весь сыр-бор ведь всего лишь из-за разницы в индивидуальном понимании безопасности и комфорта, такая мелочь

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Madegghead

Раненый
0

индивидуальном понимании безопасности и комфорта

записаны в трудовом, уголовном и прочем законодательстве. Инструментов более чем достаточно. Тем более на абсолютно безопасном Западе.
Если же у тебя очень индивидуальное понимание, то проблема лично у тебя - психолог, психиатр, таблеточки...

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alexferman

Madeggh…
7

на абсолютно безопасном Западе

В голосину

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Жилищный Паша

Раненый
0

надеюсь зачинщиков этой движухи в последствии заебут ежедневными отчетами, контролем по рабочему времени, трекингу , сдачей задач в срок , ну и по выплатам чтоб ни больше ни меньше, никакой доп стимуляции кроме положенного) благо что способов много, а главное - всё по закону)

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Восточный Петя

Жилищный
1

Пиздюлей надо было кому-то без очереди раздать

Ответить

Андрей Охапкин

Жилищный
0

Даже оберег его не спас

Ответить

Жилищный Паша

4

а, бля , да всё проще
Со-руководителями Blizzard Entertainment станут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox;

Фил внедрил своих тайных сотрудников под видом недовольных теток для корпоративного шпионажа. Mission Complete, Big Boss

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Smaug The Terrible

Жилищный
1

Это все заговор!

Ответить

Smaug The Terrible

2

Зашел посмотреть на рваные жопы праваков

Ответить

Комментарий удален

Восточный Петя

test
7

Ага. Чтобы до них не домогались. Прикинь

Ответить

Smaug The Terrible

Восточный
1

Ой. Да всем же известно, что коллеги женского пола созданы, чтобы делать кофе и минет (сарказм)

Ответить

Владислав

Smaug
4

И заказывать канцелярию и воду

Ответить

Трансгендолёт

Восточный
1

Там их почитаешь, такой пиздец творится, что у нас за такое уволили бы в первый же день. И по роже бы добавили. Это все конечно очень удивляет.

Ответить

Smaug The

Трансге…
0

Например?

Ответить

Трансгендолёт

Smaug
2

вот например. хотя возможно эти чуваки позиционируют себя как стендаперы и за такие шутки их нельзя судить))))

Ответить

Smaug The

Трансге…
3

Знаю российскую компанию, где такое говно было несколько лет назад. Охуевшие гейм-дизайнеры буллили своих коллег и домогались до девушек почти в открытую. Никаких последствий не было. Девушку, которая посмела возмущаться уволили и распространили про нее грязные слухи, что она потом год никуда устроиться не могла. А чувак, который ее домагался, ушел конечно сам, но работает сейчас большой шишкой в Плейриксе.

Ответить

Трансгендолёт

Smaug
0

ну это не меньший пиздец. игровые студии видимо какой то свой мирок.

Ответить

Smaug The

Трансге…
5

Такая хуйня не только в игровых, а во многих компаниях, которые охуевают от быстрого притока бабла. 

Ответить

Жилищный Паша

Smaug
1

хуевые значит работодатели , раз принимали человека не по KPI и не по скиллам, а по слухам в курилке. пороть таких ссаными тряпкой надо, категорически против этой хуйни. но в обратную сторону тоже против - будут результаты - будет хорошая карьера, а не просто потому что

Ответить

Smaug The

Жилищный
2

Так принимали по скиллам, с ними все норм. А вот то, что вместе со скиллами в комплекте идет неумеренное эго и характер ебанутого колхозника, дорвавшегося до денег, никто не учел.

Как кстати правая парадигма велит поступать в таких случаях?

Ответить

Жилищный

Smaug
0

с колхозником ? также как с бунтующим от нехуй делать сотрудником - заебать соблюдением стандартов и нормативов.

Ответить

Smaug The

Жилищный
0

Кто заябывать будет? Девочки из HR отдела?

Ответить

Жилищный

Smaug
0

у любого начальника есть свой начальник, на самом верху цепочки председатель совета акционеров и владельцы компании

Ответить

Smaug The

Жилищный
1

А если начальник сквозь пальцы смотрит на похождения своего подчиненного?

Ответить

Жилищный

Smaug
0

ну ты тогда полностью картину расписывай , а то я так поэтапно тебе отвечаю

Ответить

Smaug The

Жилищный
0

Я тебе говорю, про компанию уебков, которые закорешились с директором отделения, бухают они с ним по пятницам, и решили, что им закон и нормы морали не писаны, они истинные хозяева этого офиса. Гендиру насрать, он в другом городе, пока спайс флоу, его ничего не заботит, да и не хочет он лучших сотрудников выгонять из-за каких-то пустяков.

Что делать в такой ситуации?

Ответить

Восточный Петя

Трансге…
1

Там ещё было, что мужчины бесцеремонно заходили в комнату для кормления ребёнка, когда там как раз кормили ребёнка грудью.

Ответить

Владислав Недзвецкий

test
1

Мож он мальчиков хотел ебать

Ответить

Сергей Новиков

test
0

Увольнение этого чела наверное. 

Ответить

Нижний интернет

2

Хорошо, но мало. Нужно провести независимое расследование и уволить всех, кто был причастен к унижениям и домогательствам, включая менеджеров среднего звена и рядовых сотрудников. 

История должна стать показательной, чтобы в других компаниях и мысли не возникало устроить подобное.

Ответить

Semen Semenov

–3

жалоб на дискриминацию

В чем дискриминация была? Мало афроамериканцев работало или трансгендеров?

Ответить

Madegghead

Semen
–1

телочки-погромистки медленнее росли в карьере, получали меньшую 
ЗП, в коллективе были сексисткие вроде шуточки.
Ну конечно у погромисток меньше ЗП потому что их притесняют, а не потому что код говно.

Ответить

Жилищный Паша

Madegghead
0

главное во всех остальных студиях такого нет, а вот близзардовским надо было подать. хоть додумались бы по всей отрасли движ организовать

Ответить

Smaug The Terrible

Madegghead
0

Сейчас бы ЗП за красоту кода получать...

Ответить

Robutt

1

Ну такой себе скандал, видели и позажигательеее

Ответить

Smaug The Terrible

Robutt
1

Погоди скоро пара пузырей на фондовом рынке лопнут, и будем такие

Ответить

Le Petit Train Jaune

1

‘и уходит, чтобы «воспользоваться другими карьерными возможностями»’ 
- чтобы показать отрицательный карьерный рост

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

1

Президент Blizzard покинет свой пост на фоне скандала о падающих мясных снеках в компании

Ответить

IO

0

Пизда Близзард)0))

Ответить

Kirill Makarov

0

Сейчас начнется организационный ад. Реорганизация отдела, слияние департаментов и прочие эффективные меры, чтобы доказать «со-руководителям», что они нужны Котику.

Ответить

Котик Ботик

Kirill
1
Ответить

гачик

0

Продавали веселились, посчитали прослезились

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Nick Rosenberg

0
Ответить

Дмитрий Григорьев

0

Типикал бро-калча энджойер(законспирированный) расстроен, что бдительные товарищи раскрыли очередную гнусную попытку построить мужское государство.

"Подумываю вернуться на Тельдрассил, ой, то есть, Валинор, этих уже не спасти", прокомментировал он ситуацию.

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