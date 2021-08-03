Премьер-министр Финляндии вернула в казну часть денег, потраченных из бюджета на её завтраки Статьи редакции
Они обходились налогоплательщикам в 850 евро в месяц.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин после скандала вернула в бюджет часть денег, потраченных на её семейные завтраки, сообщает финская телерадиокорпорация Yle.
Общая сумма затрат на оплату питания Марин — 14 тысяч евро. Премьер-министр вернула в госказну десять тысяч евро, потраченных в 2020 году. К концу августа она должна отдать ещё четыре тысячи.
В мае 2021 года финская газета Iltalehti написала, что Марин завтракала за счёт бюджета, хотя в законах страны нет пункта о покупке продуктов для главы правительства. По информации издания, она тратила из казны примерно 300 евро в месяц. Канцелярия премьера всё пересчитала, и расходы оказались больше — в среднем 850 евро в месяц (около 74 тысяч рублей).
После скандала Марин заявила, что не просила правительственных компенсаций на еду и не принимала участия в решении этого вопроса. По её словам, ей сообщили, что подобная практика существовала и при прошлых премьер-министрах. Однако супруга бывшего главы правительства Пяйви Липпонен сказала, что это не так: «Я сама платила за еду для нашей семьи. Я убиралась, готовила и стирала – всё сама. Мы даже сами платили за аренду нашей квартиры».
Марин пообещала возместить расходы. Канцелярия сообщила, что разработает новые инструкции по предоставлению правительственных льгот.
вроде няша, а улыбка на фото не очень. но может она всегда так улыбается.. или из-за морщин переживает
подписывайтесь на мой блог.. у меня ничего больше нет. буду постить на тэжэ всякое, а то пока только пиво могу сфоткать
хотя в законах страны нет пункта о покупке продуктов для главы правительства
Можно же написать такой закон или засекретить удобный кусок бюджета и брать оттуда столько, сколько нужно.
Общая сумма затрат на оплату питания Марин — 14 тысяч евро.
нихуясе, она там чё в три горла жрёт? я за всю жизнь наверное столько на жратву не потратил
28 евро в день семейный завтрак, на двоих взрослых (младенец не в счёт).
14 евро, значит.
Слишком роскошно, по-моему, я, когда раньше бывал с утра в Хельсинки, завтракал в Фазере за десятку или около того. Целых 4 евро экономия, по сравнению с премьер-министром.
Мои соболезнования
Это в РФ так? Я вообще дома за 2-3 евро завтракаю - 125 грамм гречки, салат, песто, оливковое масло + кофе. Но в Хельсинки дороговато, да.
Шикарно живешь
Можно взять масло подешевле, гречку мелкую, а не хорошую в пакете, ингредиенты в салат подешевле, без песто обойтись, и кофе какой-нибудь трешак. Но зачем? Себя надо любить.
Можно и в кебабной рядом с Каллио на 7 эуроа покушоть.
В Хельсинки Килкенни стакан под 8 евро стоит. Фазер это мусорка какая-то?
8 евро это 650 рублей, алё
Ща немного смешно было, да.
Хорошо, что я все документирую. Сверился с инстаграмом - в 2019 КК был за восемь евро. Какой-то бар рядом с вокзалом https://www.instagram.com/p/B0v0knKi4mFvmt8w8FpAoYYHFPNyCps8zd7vRQ0/?utm_medium=copy_link
Я не про пиво, я про предположение, что с пивом можно завтракать - это раз. И про то, что в стране с безбожно задранными ценами на алкоголь можно о чем-то судить по стоимости бокала пива. Камон, там вроде то сих пор иногда тост за дату и время отмены сухого закона поднимают.
ЕДА сама дешевле и качественнее.
А вот зарплаты, услуги, аренда дороже. Т.е. общепит хороший как раз будет довольно заметно стоить.
Нихуя подобного. В Лидл (lidl.fi\de) сеть супермаркетов, карщик или комплектовщик первые 3 года получает 750-850 евро - пиздец дно, с учетом налогов, бензина и квартплаты. Продавцы, в том же Лидл, получают после 2-х лет 1000 евро. Короче, еда да, чуть дешевле, но все остальное ата-тай. Но факт того, что это дама только на завтрак съедает 850 - ну хз что там ей дают. Посмотрите на Пу, где с любым чином едят мисками черную икру, и похуй сразу станет, что она проела 850\мес.
Это в магазинах и только на границе с Россией
Центральный бас
Скорее всего вместе с семьёй в кафе каждый день питались. Там за один раз легко оставить и 50-70 евро на двух-трёх человек. Или завтракали весьма недешевой едой.
Блин, какая красивая
Низя так 💔
Заплатила за упавшую сосиску
Зато теперь свидетели хуевого запада могут рассказывать, что коррупция есть везде и капитализм везде одинаковый.
Почему фотка только лица. Вдруг там живот до пола
давай 50/50
ты в четные числа, я нечетные
я уже более 30 лет в проигрыше
блять. и в самом деле
никогда не задумывался. хотя кажется была на олимпиаде по информатике такая задачка
А вдруг она ест много?
ну 850 эуро не так уж и мало для завтраков на месяц. мне родители обычно меньше давали.. обычно нихуя
ты сам то проживи на копейки котороые тратишь
Наш царь сколько вернуть должен
К концу августа она должна отдать ещё четыре тысячи
После того как аванс за август упадёт на карту
Новости из параллельной вселенной
Царю бы пришлось продать всех наложниц на органы, чтобы вернуть цену завтраков