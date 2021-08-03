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Яна Ломакина

Премьер-министр Финляндии вернула в казну часть денег, потраченных из бюджета на её завтраки Статьи редакции

Они обходились налогоплательщикам в 850 евро в месяц.

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Премьер-министр Финляндии Санна Марин  Фото Alain Jocard/Getty Images

Премьер-министр Финляндии Санна Марин после скандала вернула в бюджет часть денег, потраченных на её семейные завтраки, сообщает финская телерадиокорпорация Yle.

Общая сумма затрат на оплату питания Марин — 14 тысяч евро. Премьер-министр вернула в госказну десять тысяч евро, потраченных в 2020 году. К концу августа она должна отдать ещё четыре тысячи.

В мае 2021 года финская газета Iltalehti написала, что Марин завтракала за счёт бюджета, хотя в законах страны нет пункта о покупке продуктов для главы правительства. По информации издания, она тратила из казны примерно 300 евро в месяц. Канцелярия премьера всё пересчитала, и расходы оказались больше — в среднем 850 евро в месяц (около 74 тысяч рублей).

После скандала Марин заявила, что не просила правительственных компенсаций на еду и не принимала участия в решении этого вопроса. По её словам, ей сообщили, что подобная практика существовала и при прошлых премьер-министрах. Однако супруга бывшего главы правительства Пяйви Липпонен сказала, что это не так: «Я сама платила за еду для нашей семьи. Я убиралась, готовила и стирала – всё сама. Мы даже сами платили за аренду нашей квартиры».

Марин пообещала возместить расходы. Канцелярия сообщила, что разработает новые инструкции по предоставлению правительственных льгот.

#новости #финляндия #чиновники

128 128 комментариев
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Иван Грозный

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ouxen

Иван
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ouxen

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ouxen
37
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Антигравитационн

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9
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ouxen

Антигра…
4
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Т ЛькТв Я

ouxen
4
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Иван Грозный

ouxen
2

вроде няша, а улыбка на фото не очень. но может она всегда так улыбается.. или из-за морщин переживает

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Reggae Addict

ouxen
7
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Иван Грозный

Иван
0

подписывайтесь на мой блог.. у меня ничего больше нет. буду постить на тэжэ всякое, а то пока только пиво могу сфоткать

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Трансгендолёт

35

хотя в законах страны нет пункта о покупке продуктов для главы правительства

Можно же написать такой закон или засекретить удобный кусок бюджета и брать оттуда столько, сколько нужно.

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Иван Грозный

Трансгендолёт
0

я сразу не выкупил
а потом орнул

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ouxen

6

Общая сумма затрат на оплату питания Марин — 14 тысяч евро.

нихуясе, она там чё в три горла жрёт? я за всю жизнь наверное столько на жратву не потратил

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Alex Rudnitsky

ouxen
6

28 евро в день семейный завтрак, на двоих взрослых (младенец не в счёт).
14 евро, значит.
Слишком роскошно, по-моему, я, когда раньше бывал с утра в Хельсинки, завтракал в Фазере за десятку или около того. Целых 4 евро экономия, по сравнению с премьер-министром.

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ouxen

Alex
1

28 евро это блять 2500 р. я могу на эти бабки две недели есть

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Паша Михолап

ouxen
12

Мои соболезнования

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ouxen

Паша
0

мерси боку

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AZP

ouxen
0

Макароны?

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Странный

AZP
1

Пюрешку

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ouxen

Странный
1

с котлетками?

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Махарадж

ouxen
1
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AZP

ouxen
1
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ouxen

AZP
0

ка4

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ouxen

AZP
1

я как любил макароны, так и буду любить макароны ☝🏿

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Thor Vahld

AZP
0

с сосисочкой? 

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Alex Rudnitsky

ouxen
0

Это в РФ так? Я вообще дома за 2-3 евро завтракаю - 125 грамм гречки, салат, песто, оливковое масло + кофе. Но в Хельсинки дороговато, да.

Ответить

ouxen

Alex
0

да, очень дорого для без мяса

Ответить

Антон Лисин

Alex
0

Шикарно живешь

Ответить

Alex Rudnitsky

Антон
0

Можно взять масло подешевле, гречку мелкую, а не хорошую в пакете, ингредиенты в салат подешевле, без песто обойтись, и кофе какой-нибудь трешак. Но зачем? Себя надо любить.

Ответить

Madao

ouxen
0

У меня столько за 3-4 дня уходит. 

Ответить

Полина

ouxen
0

Напомню, что речь про Финляндию.

Ответить

Random Leo

Alex
0

Можно и в кебабной рядом с Каллио на 7 эуроа покушоть. 

Ответить

Alex Rudnitsky

Random
0

Можно, но зачем?

Ответить

Alex Fielding

Alex
–1

В Хельсинки Килкенни стакан под 8 евро стоит. Фазер это мусорка какая-то?

Ответить

ouxen

Alex
0

у нас примерно столько же стоит) а зарплаты раз в 5-10 меньше)

Ответить

Alex Fielding

ouxen
0

8 евро это 650 рублей, алё

Ответить

ouxen

Alex
0

ну пивко в бельгийском пабе по 400-600 р. щас уже дороже наверное, давно не был, дорого

Ответить

ouxen

ouxen
0

это просто пиздец, совсем охуели бляди

Ответить

Alex Fielding

ouxen
0

Осенью 2020 был в Москве, таких цен не помню

Ответить

ouxen

Alex
0

в москве дешевле и там люди богаче

Ответить

Alex Rudnitsky

Alex
0

Ща немного смешно было, да.

Ответить

Alex Fielding

Alex
0

Хорошо, что я все документирую. Сверился с инстаграмом - в 2019 КК был за восемь евро. Какой-то бар рядом с вокзалом https://www.instagram.com/p/B0v0knKi4mFvmt8w8FpAoYYHFPNyCps8zd7vRQ0/?utm_medium=copy_link

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Alex Rudnitsky

Alex
0

Я не про пиво, я про предположение, что с пивом можно завтракать - это раз. И про то, что в стране с безбожно задранными ценами на алкоголь можно о чем-то судить по стоимости бокала пива. Камон, там вроде то сих пор иногда тост за дату и время отмены сухого закона поднимают.

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AZP

ouxen
2

В Финляндии еда дорогая

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ouxen

AZP
2

дешевле, чем в рашке и качественней же?

Ответить

Madegghead

ouxen
3

ЕДА сама дешевле и качественнее.
А вот зарплаты, услуги, аренда дороже. Т.е. общепит хороший как раз будет довольно заметно стоить.

Ответить

AZP

ouxen
1

Я из Таллинна на пароме гонял - бросается в глаза разница цен.

Ответить

ouxen

AZP
1

значит у вас ещё дешевле, в рашке всё дорого и нищее население территорий

Ответить

AZP

ouxen
0

У нас - где?

Ответить

ouxen

AZP
0

в таллине

Ответить

Dobrosvet

ouxen
1

оо, каасмааланэ
кус са елад таллиннас?

Ответить

AZP

ouxen
0

Я не оттуда (:Но в Финляндии, вроде, и зарплаты нихуясе.

Ответить

Ёршик

AZP
1

Нихуя подобного. В Лидл (lidl.fi\de) сеть супермаркетов, карщик или комплектовщик первые 3 года получает 750-850 евро - пиздец дно, с учетом налогов, бензина и квартплаты. Продавцы, в том же Лидл, получают после 2-х лет 1000 евро. Короче, еда да, чуть дешевле, но все остальное ата-тай. Но факт того, что это дама только на завтрак съедает 850 - ну хз что там ей дают. Посмотрите на Пу, где с любым чином едят мисками черную икру, и похуй сразу станет, что она проела 850\мес.

Ответить

ouxen

AZP
0

ты põder

Ответить

AZP

ouxen
2

Не пидор?

Ответить

Dobrosvet

ouxen
1

кас сулле меельдиб пыдралиха?

Ответить

ouxen

Dobrosv…
2

амыңды сігейін!

Ответить

Dobrosvet

ouxen
0

Это что-то связанное с сикимом?

Ответить

ouxen

Dobrosv…
0

шта?

Ответить

Dobrosvet

ouxen
1

Второе слово явно связано с процессом соития

Ответить

ouxen

Dobrosv…
1

это само собой

Ответить

Dobrosvet

ouxen
0

Теперь я понял, откуда произошло слово "манда"

Ответить

ouxen

Dobrosv…
0

ты настоящий интригант

Ответить

Dobrosvet

ouxen
0

юльдсе ей саа ару, мис са ряягид.

Ответить

ouxen

Dobrosv…
0

китос

Ответить

Dobrosvet

ouxen
0

*киитос соомекеелес ыйгести!

Ответить

Андрей Рядькин

ouxen
0

Это в магазинах и только на границе с Россией

Ответить

ouxen

Андрей
0

с чего вдруг

Ответить

AZP

ouxen
0

Помню, в Питере у ж/д вокзала тусят маршрутки на Москву, а неподалеку - на Хельсинки.

Ответить

ouxen

AZP
0

уже вроде не там тусят

Ответить

Даулет Тургалиев

ouxen
3

потраченных на её семейные завтраки

Ответить

Центральный бас

ouxen
1

Скорее всего вместе с семьёй в кафе каждый день питались. Там за один раз легко оставить и 50-70 евро на двух-трёх человек. Или завтракали весьма недешевой едой. 

Ответить

ouxen

Центральный
1

хуле она дома по вечерам борщи не варит, не пахристьянски

Ответить

некипишуй

ouxen
1

дак ты - лошара с ТЖ, а она кто?

Ответить

ouxen

некипишуй
0

сам ты

Ответить

некипишуй

ouxen
0
Ответить

ouxen

некипиш…
0

наташа

Ответить

Жилищный Паша

4

не ну с такими понятиями сами в своей европе тусите. за что уплочено, должно быть проглочено , всё , поели и забыли

Ответить

пепси

4

Блин, какая красивая

Низя так 💔

Ответить

ouxen

пепси
0

пиздато тебе

Ответить

пепси

ouxen
0

Знаю ^^

Ответить

Антигравитационный торт

3

Заплатила за упавшую сосиску

Ответить

AZP

Антигравитацион…
2

Её мужа

Ответить

Иплувен Максимал

3

Зато теперь свидетели хуевого запада могут рассказывать, что коррупция есть везде и капитализм везде одинаковый.

Ответить

Madegghead

Иплувен
1

украла сосиску на завтраке...
Коррупция

Ответить

Антон Лисин

3

Почему фотка только лица. Вдруг там живот до пола 

Ответить

ouxen

Антон
1

и срака как у кардашьян

Ответить

Следственный паук например

2

готов оплатить её завтраки

Ответить

Иван Грозный

Следственный
3

давай 50/50
ты в четные числа, я нечетные

Ответить

ouxen

Иван
2

ты проиграешь

Ответить

Иван Грозный

ouxen
3

я уже более 30 лет в проигрыше

Ответить

ouxen

Иван
0

голосуй

Ответить

мЕдь

ouxen
0

А ты есть в бюллетени?

Ответить

ouxen

мЕдь
0

я русский

Ответить

мЕдь

ouxen
3

Значит терпеливый??

Ответить

ouxen

мЕдь
2

и покладистый

Ответить

мЕдь

ouxen
0

Как котик?

Ответить

Котик

мЕдь
3
Ответить

мЕдь

Котик
1

Да, такой.

Ответить

ouxen

мЕдь
1

как котик

Ответить

Котик

ouxen
1
Ответить

Иван Грозный

ouxen
0

блять. и в самом деле
никогда не задумывался. хотя кажется была на олимпиаде по информатике такая задачка

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ouxen

Иван
0

это очевидно)

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ouxen

ouxen
0

для умных людей ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Иван Грозный

ouxen
0

на уровне "ты живешь всего 30000 дней"

Ответить

ouxen

Иван
0

это дохуя

Ответить

Max M

Иван
0

Да просто накормите бутербродом в один день.

Ответить

AZP

Следственный
0

А вдруг она ест много?

Ответить

Иван Грозный

AZP
6

ну 850 эуро не так уж и мало для завтраков на месяц. мне родители обычно меньше давали.. обычно нихуя

Ответить

некипишуй

Следственный
0

ты сам то проживи на копейки котороые тратишь

Ответить

Следственный паук например

некипишуй
1

@вахтер травля

Ответить

некипишуй

Следств…
0

ты еще травлю не видел

Ответить

Следственный

некипиш…
1

да что ты говоришь

Ответить

некипишуй

Следств…
0

пук среньк

Ответить

Ведущий парфюмер

Следственный
0

она же не выкладывала просьбу с маской в инстаграме

Ответить

Robutt

3

Деньги на завтраки нашлись, но осадочек остался

Ответить

Антон Лисин

2

Наш царь сколько вернуть должен 

Ответить

ouxen

Антон
2

всё должен нам прощает

Ответить

Аркадий Гайдаржи

2

К концу августа она должна отдать ещё четыре тысячи

После того как аванс за август упадёт на карту

Новости из параллельной вселенной 

Ответить

Парадный утюг

1

Ок, что там по туалетной бумаге?

Ответить

Антигравитационный торт

Парадный
0

По 10 рублей уже

Ответить

ну и в чем он не прав

1

ооооооооооооооооо вот это я понимаю европа!

Ответить

Bibba La Bibba

1

Царю бы пришлось продать всех наложниц на органы, чтобы вернуть цену завтраков

Ответить

Slow Zeleniy

1

Я бы ее уволил 🤡🤡🤡

Ответить

Законодательный каякер

0

Докопались за сущие копейки, чего уж там ). Она что, не может себе позволить? Не заслужила, и вот эти все отмазы.

Ответить

Дядя Серёжа

0

Премьер-министру кто-то сказал, что так можно.)

Ответить

KSA

0

Красивая
Есть ее фото на 10 лет моложе?

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