Роскомнадзор начал ограничивать доступ к DeviantArt — крупному сайту для иллюстраторов, художников и фотографов Статьи редакции
По данным «Роскомсвободы», в список запрещённых на территории РФ внесли около 30 страниц с площадки.
Портал DeviantArt не внесли в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Однако в базе данных «Роскомсвободы» появилась информация, что 3 августа на территории России ведомство заблокировало около 30 страниц сайта.
У сотрудников редакции DTF и TJ сайт DeviantArt на время публикации новости не открывался.
29 июля Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt из-за порнографического, суицидального и другого «запрещённого» контента. В ведомстве заявили, что если противоправную информацию не удалят, доступ к ресурсу ограничат.
DeviantART — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис основан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix, сумма сделки составила 36 миллионов долларов. После этого компания начала разрабатывать обновлённую версию сайта.
Как там анус? Уже заблочен?
Президентский франт
кал рвется на ружу через рот уже не первый год
Как же заебли
Не ссы, завтра контакты прямые скинут и разблокируют
Чьи контакты?😳
Сайта, давно так делают, было с шатерстоком так и ещё с кем-то. Вы нам прямой номер 24/7 и ограничения суицидальных картинок, мы вам отмеяем блок
Ох лоли, мои лолечки
Главное найти где вход
Тактический Паша
Она ж без комплексов, где захочешь там и будет
Букву "с" забыл
Одним больше, одним меньше, каждый день уже сталкиваюсь с блокировками сайтов за какой-то левый контент.
А какая разница, что конкретно они заблокировали, если из-за их системы блокировок при блокировке одной страницы блокируется весь сайт?
Я уже не могу зайти на https://www.deviantart.com/ и любую другую страницу на нём.
Это конечно причина чтобы заебашить крупный сайт, соглы, ждём бана артстейшн
Даже продажи наркоты и чертежей оружия?
Опять какой-то ноунейм сайт
Если ты карандаш в жизни держал только чтобы в носу поковыряться, то да
Ежедневное напоминание, что этой федерации лучше заранее обзавестись VPN, если валить не получается
Они так скоро наедине с зеркалом останутся.
Ждем после выборов Интернета по талончикам, дабы читать, что в Пхеньяне всегда солнечно.
Все правильно!!!
Кроме данных действий нужно создать проект «РусРисунок» или «РосИзображение»!!
И чтобы все сайты были на российских серверах👆👆
Так и победим)
Хочу к этим долбаебам на подработку. Сидишь, хуи пинаешь. В интернете сидишь без блокировок