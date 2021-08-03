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DTF

Роскомнадзор начал ограничивать доступ к DeviantArt — крупному сайту для иллюстраторов, художников и фотографов Статьи редакции

По данным «Роскомсвободы», в список запрещённых на территории РФ внесли около 30 страниц с площадки.

59 59 комментариев
1227 просмотров

Портал DeviantArt не внесли в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Однако в базе данных «Роскомсвободы» появилась информация, что 3 августа на территории России ведомство заблокировало около 30 страниц сайта.

Заблокированные страницы сайта DeviantArt в базе данных «Роскомсвободы»

У сотрудников редакции DTF и TJ сайт DeviantArt на время публикации новости не открывался.

29 июля Роскомнадзор пригрозил заблокировать DeviantArt из-за порнографического, суицидального и другого «запрещённого» контента. В ведомстве заявили, что если противоправную информацию не удалят, доступ к ресурсу ограничат.

DeviantART — популярный портал для фотографов, иллюстраторов и писателей, а также социальная сеть художников. Сервис основан в 2000 году. В 2017 году проект купила израильская компания Wix, сумма сделки составила 36 миллионов долларов. После этого компания начала разрабатывать обновлённую версию сайта.

#новости #роскомнадзор

59 59 комментариев
11
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59 комментариев
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мЕдь

8

Как там анус? Уже заблочен?

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Президентский франт

мЕдь
7

кал рвется на ружу через рот уже не первый год

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Alex Blake

Президентский
2

Даже кал рвется от негодования

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Феминизм здорового человека

8

Как же заебли

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Антигравитационный торт

Феминизм
1

Не ссы, завтра контакты прямые скинут и разблокируют

Ответить

New

Антигравитацион…
0

Чьи контакты?😳

Ответить

Антигравитационн

New
0

Сайта, давно так делают, было с шатерстоком так и ещё с кем-то. Вы нам прямой номер 24/7 и ограничения суицидальных картинок, мы вам отмеяем блок

Ответить

Temp Temper

8
Ответить

Лига тупых

4

Ох лоли, мои лолечки

Ответить

Alex Blake

Лига
4
Ответить

New

Alex
1

Не, ну сочная женщина.
Уверен с такой секс как в мультфильмах!!!!

Ответить

Антон Лисин

New
1

Главное найти где вход 

Ответить

Тактический Паша

Антон
1

Она ж без комплексов, где захочешь там и будет

Ответить

Антон Лисин

Тактиче…
1

Надо хоть какую-то лазейку найти для начала 

Ответить

New

Тактиче…
1

По знаку зодиака скорпион.
У них очень высокая сексуальная энергетика!!!

Ответить

Эмоциональный шар

Alex
0
Ответить

Производственный калькулятор

3

Родился русским и половина интернета уже заблокирована

Ответить

пепси

Производственный
1

Букву "с" забыл

Ответить

Производственный калькулятор

пепси
2

Руssким

Ответить

пепси

Произво…
1

Это СС. А это уже УКРАЇНСЬКА ТЕРИТОРІЯ.

Ответить

Robo Krabe

Производственный
0

Родился
Пострадал и... 
Умер

Ответить

FOX

3

Это закон
Все законно
etc

Ответить

FOX

2
Ответить

Феминизм здорового человека

FOX
0

У меня опять все работает
Прусь с провайдера

Ответить

New

Феминизм
0

Чо за провайдер?

Ответить

Феминизм

New
1

Тщ майор хуй вам

Ответить

New

Феминизм
0

Блин... а я только хотел жалобу в Роскомнадзор кинуть(((

Ответить

Щячло Попячтса

–1

Одним больше, одним меньше, каждый день уже сталкиваюсь с блокировками сайтов за какой-то левый контент.

Ответить

Младший спрей

–4

Местные конечно будут рваться и набирать лайки, но если посмотреть, что они конкретно заблокировали, то там полная херота. От потери этого мир хуже не станет.

Ответить

Av Av

Младший
4

Мне интересно с какого хуя рисунки стали приравнивать к ЦП и почему это одобряют.

Это рисунки блять.

Ответить

Антон Лисин

Av
0

Вдруг в баннеры перерастут , а там и к призывам 

Ответить

Grigory Shestakov

Младший
2

А какая разница, что конкретно они заблокировали, если из-за их системы блокировок при блокировке одной страницы блокируется весь сайт?
Я уже не могу зайти на https://www.deviantart.com/ и любую другую страницу на нём.

Ответить

Младший спрей

Grigory
–1

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Стильная самочка орангутана

Младший
2

Это конечно причина чтобы заебашить крупный сайт, соглы, ждём бана артстейшн

Ответить

KSA

Младший
1

Пох что там
Блокировок не должно быть вообще

Ответить

Младший спрей

KSA
–1

Даже продажи наркоты и чертежей оружия?

Ответить

KSA

Младший
0

Все что угодно
Если это незаконно, то ловите админов и хозяев

Ответить

Младший спрей

KSA
0

А если админы и хозяева заграницей в стране, из которой не экстрадируют например?

Ответить

KSA

Младший
0

Интерпол

Ответить

Младший спрей

KSA
0

Он может десятилетия искать, а сайт продолжит работать. Ради чего?

Ответить

KSA

Младший
0

Ради свободы слова

Ответить

Антигравитационный торт

–2

Опять какой-то ноунейм сайт 

Ответить

Феминизм здорового человека

Антигравитацион…
2

Если ты карандаш в жизни держал только чтобы в носу поковыряться, то да

Ответить

Антигравитационный торт

Феминизм
0

За меня action рисуют

Ответить

пепси

1

п о т е р п я т

Ответить

Трансгендолёт

1

Ежедневное напоминание, что этой федерации лучше заранее обзавестись VPN, если валить не получается

Ответить

Antony Divnich

Трансгендолёт
0

У беженцев в Испанию хорошие бенефиты

Ответить

Av Av

1

РКН няшки, бесплатно собирают каталог по инди лоликону на деве.

Ответить

Andy Rorsha

0

Они так скоро наедине с зеркалом останутся.

Ответить

Антон Лисин

Andy
0

Боятся в него заглядывать 

Ответить

Иван Семериков

0

Ждем после выборов Интернета по талончикам, дабы читать, что в Пхеньяне всегда солнечно.

Ответить

Антон Лисин

Иван
0

5мб на месяц 

Ответить

Robutt

0

Астанавитесь!.. 

Ответить

Законодательный каякер

0

Выбрал провайдеров Vivacom и А1, все заблокированные сайты открываются.

Ответить

Стильная самочка орангутана

0

Наслаждайтесь

Ответить

New

0

Все правильно!!!
Кроме данных действий нужно создать проект «РусРисунок» или «РосИзображение»!!
И чтобы все сайты были на российских серверах👆👆
Так и победим)

Ответить

KSA

New
0

нужно создать проект «РусРисунок» или «РосИзображение»

Новые пректы Навального?

Ответить

Антон Лисин

0

Хочу к этим долбаебам на подработку. Сидишь, хуи пинаешь. В интернете сидишь без блокировок 

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artemykairyak

0

Господи да как же вы заебали пидорасы

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