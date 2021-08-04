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Sasha Shambilova

Губернатор Миссури помиловал пару из Сент-Луиса, направившую оружие на протестующих Статьи редакции

Оба признали вину, но заявили, что сделали бы то же самое для защиты дома.

43 43 комментария
1401 просмотров
Фото AP

Губернатор Миссури Майк Парсон обещал помиловать пару из Сент-Луиса, если их приговорят к лишению свободы. Хотя суд всего лишь оштрафовал Марка и Патришу Макклоски на 750 и 2000 долларов, а не назначил тюремный срок, он выполнил обещание. Об этом сообщает The Guardian.

Макклоски заявили, что участники протестов против расизма и полицейского насилия угрожали им и их собственности, поэтому пара решила направить на них оружие. Прокурор Ричард Каллахан сообщил, что митингующие были мирными.

Не было никаких доказательств, что у кого-либо из них было оружие, и никто из тех, с кем я беседовал, не понимал, что они шли по частному району.

Ричард Каллахан
прокурор

После заседания, на котором Марка и Патришу Макклоски признали виновными, пара не извинилась за свои действия. Марк заявил, что вновь направил бы оружие на протестующих при схожих обстоятельствах.

Я бы сделал это снова. Всякий раз, когда толпа будет приближаться ко мне, я сделаю всё возможное, чтобы подвергнуть их непосредственной угрозе физических травм.

Марк Макклоски

В конце июля Марк и Патриш Макклоски направили оружие на протестующих, которые ворвались на частную улицу и проходили мимо их дома. Фото и видео инцидента набрало популярность в соцсетях, некоторые пользователи осудили их поступок, а другие заявили, что пара защищала свою собственность. Это видео также ретвитнул Дональд Трамп.

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В июле 2020 году им предъявили обвинение в незаконном применении оружия. Тогда в защиту пары выступил прокурор штата, а губернатор пообещал помиловать их, если им назначат тюремный срок.

#новости #blacklivesmatter #сша

43 43 комментария
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Man Overboard

9

Не было никаких доказательств, что у кого-либо из них было оружие, и никто из тех, с кем я беседовал, не понимал, что они шли по частному району.

А другие мирные протестующие просто шли и увидели красивую витрину, ну подумали что это для них сделали специально, и айфончики так красиво расставили, ну не понимали, что это частный магазин, ну. 

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JZ

Man
3

Я в Америке в первый раз. Я же не знал, что у вас не везде можно ходить...

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Doktor Streyndzhlav

JZ
0

У нас вот везде можно

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Doktor Streyndzhlav

Man
2

не понимал, что они шли по частному району

Незнание закона не освобождает от ответственности. Непонимание - тоже

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Лига тупых

0

А схуяли губернатор может кого-то помиловать? Что за средневековье там в америке? Как они это терпят??

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Россиянин

Лига
7

Я не понимаю, а давно на ТЖ можно создать подсайт-аккаунт и набрасывать с него чтобы было пофиг на любой рейтинг?

Ну и по классике: "Слава богу, что мы живем в России, а не в Америке!!!"

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Настоящий корабль

Россиянин
2

Интересно узнать мнение @Вахтёр 

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Настоящий

Настоящ…
1

А может даже @Владислав Цыплухин по поводу такой фишки у подсайтов, где Вахтер просто не может узнать кто использует админку, как вредоносный аккаунт.

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Лига тупых

Россиянин
0

Где наброс и причем тут рейтинг? Твинководище порвался.

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Россиянин

Лига
3

Открыл твои недавние комменты, там процентов 80 набросов и оскорблений

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Актуальный

Россиян…
2

какие у тебя проблемы с пользователем "лига тупых" ?) это ж не лига умных

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Стройный самолет

Актуаль…
2

я не удивлюсь что это одна и та же дырявая башка развлекается.

Ответить

Стройный самолет

Стройный
2

Вот сейчас прям

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Лига тупых

Стройный
0

Да нет, другая, ты ошибся, дружок-пирожок =

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Россиянин

Актуаль…
1

При -100 или -200 ты можешь комментить раз в сутки, а на него это правило не дейстивует, как на обычного пользвателя.

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Андрей Охапкин

Россиян…
2

Обошёл систему, красавчик, респект ☝️

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Актуальный

Россиян…
0

значит возможно имеет место коррупция и взятка лично вахтеру чтобы так делать, что ты хочешь в итоге то?) я бы больше задумывался почему такие юзеры не славливают пермач , а вяло продолжают жить на тж , но это уже какие то не совсем правильные вопросы...

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Настоящий

Актуаль…
0

Хочешь пермач тому же Дитковскому? Вахтер и Санитар вроде не может узнать кто именно из админов набрасывал от имени подсайта.

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Лига тупых

Россиян…
0

Давай посчитай, там ни разу не -100

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Лим Кирсанов

Актуаль…
0

закройте шлюзовой отсек между tj и пикабу, протекает

Ответить

Лига тупых

Россиян…
0

там процентов 80 набросов

Почему меня должны волновать влажные фантазии твинковода с именем "Россиянин"? Дитковский, ты?

Ответить

Россиянин

Лига
0

Я не прав? Вот еще:

Ответить

Лига тупых

Россиян…
0

давай 80% че ты четыре кидаешь?

Ответить

Россиянин

Лига
0

Я твои комменты за "вчера" посмотрел, там 80% тупо набросы и оскорбления. Все 2000 смотреть времени и желания нету. Но не думаю, что картина будет другая.

Ответить

Лига тупых

Россиян…
0

Слив засчитан

Ответить

Россиянин

Лига
0

Я в самом начале написал "Открыл твои недавние комменты, там процентов 80 набросов и оскорблений".

Я не сказал, что я посмотрел все твои 2000 комментов.

Ответить

Андрей Охапкин

Россиян…
0

Это его мнение, имеет право?

Ответить

мЕдь

Андрей
2

Так пусть пишет его под своим аккаунтом, а не подстайтом. 

Ответить

Настоящий

Андрей
1

1.4.1 Вредоносные аккаунты. Запрещено создание аккаунтов для целенаправленного вредительства на площадке — оскорблений, препятствования комфортному чтению ленты и общению в комментариях. В случае такого поведения пользователь будет заблокирован с удалением контента.

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Doktor Streyndzhlav

Лига
0

Зачем ты вообще существуешь?

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Андрей Охапкин

Лига
0

Тоже не понимаю, развалится скоро наверное эта ваша Америка

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Dmitriy Volkov

3

Пиздец выломали дверь на закрытую территорию без сквозного прохода, «никто из участников не понимал» 
В школу надо было ходить 

Ответить

Актуальный Филипп

2

Нормальный мировой исход ситуации

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Yussup Nogoyev

1

Ебаный абсурд блядь

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Небольшой кран

–1

Странно, что ни у кого из мимо проходящих чернокожих не оказалось с собой оружия и не был спровоцирован дальнейшний конфликт. Это что получается, не у всех черных есть оружие? И они не такие отморозки?

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Небольшой
2

не у всех черных есть оружие

Не успели украсть просто
И они не такие отморозки

Магазины-то кто-то грабит. Так что отморозки, но не все.

Ответить

Небольшой кран

Doktor
0

тру-отморозки набросились бы и на вооруженных людей))

Ответить

Doktor

Небольш…
0

Чтобы умереть?
Это совсем смертники.

Ответить

JZ

Небольшой
0

не получаеться(((

Ответить

Doktor Streyndzhlav

JZ
0

ТСЯ

Ответить

JZ

Doktor
1

STRANGELOVE

Ответить

Doktor

JZ
0

У меня в вк ник на русском - Доктор Стрейнджлав, но язык ВК выбран английский. Потому такая хуета с ником, но я как-то привык.

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Rabbit 99

0

Мда! За Океаном снова проблемы. В Сент-Луисе судили пару людей. И что ж нам , постсовкам, с этим делать то теперь?

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