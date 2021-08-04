Губернатор Миссури помиловал пару из Сент-Луиса, направившую оружие на протестующих Статьи редакции
Оба признали вину, но заявили, что сделали бы то же самое для защиты дома.
Губернатор Миссури Майк Парсон обещал помиловать пару из Сент-Луиса, если их приговорят к лишению свободы. Хотя суд всего лишь оштрафовал Марка и Патришу Макклоски на 750 и 2000 долларов, а не назначил тюремный срок, он выполнил обещание. Об этом сообщает The Guardian.
Макклоски заявили, что участники протестов против расизма и полицейского насилия угрожали им и их собственности, поэтому пара решила направить на них оружие. Прокурор Ричард Каллахан сообщил, что митингующие были мирными.
После заседания, на котором Марка и Патришу Макклоски признали виновными, пара не извинилась за свои действия. Марк заявил, что вновь направил бы оружие на протестующих при схожих обстоятельствах.
В конце июля Марк и Патриш Макклоски направили оружие на протестующих, которые ворвались на частную улицу и проходили мимо их дома. Фото и видео инцидента набрало популярность в соцсетях, некоторые пользователи осудили их поступок, а другие заявили, что пара защищала свою собственность. Это видео также ретвитнул Дональд Трамп.
В июле 2020 году им предъявили обвинение в незаконном применении оружия. Тогда в защиту пары выступил прокурор штата, а губернатор пообещал помиловать их, если им назначат тюремный срок.
Не было никаких доказательств, что у кого-либо из них было оружие, и никто из тех, с кем я беседовал, не понимал, что они шли по частному району.
А другие мирные протестующие просто шли и увидели красивую витрину, ну подумали что это для них сделали специально, и айфончики так красиво расставили, ну не понимали, что это частный магазин, ну.
не понимал, что они шли по частному району
Незнание закона не освобождает от ответственности. Непонимание - тоже
А схуяли губернатор может кого-то помиловать? Что за средневековье там в америке? Как они это терпят??
Настоящий
А может даже @Владислав Цыплухин по поводу такой фишки у подсайтов, где Вахтер просто не может узнать кто использует админку, как вредоносный аккаунт.
Где наброс и причем тут рейтинг? Твинководище порвался.
какие у тебя проблемы с пользователем "лига тупых" ?) это ж не лига умных
Стройный самолет
я не удивлюсь что это одна и та же дырявая башка развлекается.
значит возможно имеет место коррупция и взятка лично вахтеру чтобы так делать, что ты хочешь в итоге то?) я бы больше задумывался почему такие юзеры не славливают пермач , а вяло продолжают жить на тж , но это уже какие то не совсем правильные вопросы...
Настоящий
Хочешь пермач тому же Дитковскому? Вахтер и Санитар вроде не может узнать кто именно из админов набрасывал от имени подсайта.
там процентов 80 набросов
Почему меня должны волновать влажные фантазии твинковода с именем "Россиянин"? Дитковский, ты?
давай 80% че ты четыре кидаешь?
Слив засчитан
Это его мнение, имеет право?
Настоящий
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Пиздец выломали дверь на закрытую территорию без сквозного прохода, «никто из участников не понимал»
В школу надо было ходить
не у всех черных есть оружие
Не успели украсть просто
И они не такие отморозки
Магазины-то кто-то грабит. Так что отморозки, но не все.
Мда! За Океаном снова проблемы. В Сент-Луисе судили пару людей. И что ж нам , постсовкам, с этим делать то теперь?