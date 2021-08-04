Оба признали вину, но заявили, что сделали бы то же самое для защиты дома.

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Губернатор Миссури Майк Парсон обещал помиловать пару из Сент-Луиса, если их приговорят к лишению свободы. Хотя суд всего лишь оштрафовал Марка и Патришу Макклоски на 750 и 2000 долларов, а не назначил тюремный срок, он выполнил обещание. Об этом сообщает The Guardian.

Макклоски заявили, что участники протестов против расизма и полицейского насилия угрожали им и их собственности, поэтому пара решила направить на них оружие. Прокурор Ричард Каллахан сообщил, что митингующие были мирными.

Не было никаких доказательств, что у кого-либо из них было оружие, и никто из тех, с кем я беседовал, не понимал, что они шли по частному району. Ричард Каллахан прокурор

После заседания, на котором Марка и Патришу Макклоски признали виновными, пара не извинилась за свои действия. Марк заявил, что вновь направил бы оружие на протестующих при схожих обстоятельствах.

Я бы сделал это снова. Всякий раз, когда толпа будет приближаться ко мне, я сделаю всё возможное, чтобы подвергнуть их непосредственной угрозе физических травм. Марк Макклоски

В конце июля Марк и Патриш Макклоски направили оружие на протестующих, которые ворвались на частную улицу и проходили мимо их дома. Фото и видео инцидента набрало популярность в соцсетях, некоторые пользователи осудили их поступок, а другие заявили, что пара защищала свою собственность. Это видео также ретвитнул Дональд Трамп.