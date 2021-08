{"items":[{"comment_id":6050198,"subsite_id":217979,"user_id":216957,"type":"comment_add","id":6050198,"hash":"a3a0503849064478c438b4dbbdd44253","date":1628070448,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/podcasts\/419128-vypusk-39-zolotoy-grib-vremya-m-nayt-shyamalana-kniga-poveliteli-doom?comment=6050198","text":"\u041d\u0435 \u0441\u043b\u0438\u0448\u043a\u043e\u043c \u043b\u0438 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0439 \u043f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":216957,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/216957-vasha-lepetoff","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/0d753e8d-37f4-67a7-e0ae-f8ad722286b8\/","name":"Vasha Lepetoff","isVerified":false},"content":{"id":419128,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/podcasts\/419128-vypusk-39-zolotoy-grib-vremya-m-nayt-shyamalana-kniga-poveliteli-doom","title":"\u0412\u044b\u043f\u0443\u0441\u043a 39. \u0417\u043e\u043b\u043e\u0442\u043e\u0439 \u0433\u0440\u0438\u0431 (\u00ab\u0412\u0440\u0435\u043c\u044f\u00bb \u041c. \u041d\u0430\u0439\u0442 \u0428\u044c\u044f\u043c\u0430\u043b\u0430\u043d\u0430 , \u043a\u043d\u0438\u0433\u0430 \u00ab\u041f\u043e\u0432\u0435\u043b\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 DOOM\u00bb)"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050199,"subsite_id":214350,"user_id":388640,"type":"comment_add","id":6050199,"hash":"8e50b1a9f225e65841f6a53db0d69715","date":1628070449,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal?comment=6050199","text":"\u041a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442, \u0430 \u0447\u0435 \u0431 \u0432\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0437\u0430\u0438\u043c\u043f\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0442\u044c Deep Learning \u0430\u043b\u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u043c\u044b \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0432\u044b\u043f\u0438\u043b\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c 90% \u0440\u0430\u0437\u043d\u043e\u0439 \u0445\u0443\u0435\u0442\u044b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":388640,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/388640-vasya-prazhkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e02e3ed8-09ee-a82d-ad11-40b20d224b31\/","name":"\u0412\u0430\u0441\u044f \u041f\u0440\u0430\u0436\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":419192,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal","title":"\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f: \u041c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 TJournal"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050201,"subsite_id":214350,"user_id":361118,"type":"comment_add","id":6050201,"hash":"84ea93a7d4867fd818efd2de9934a834","date":1628070489,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal?comment=6050201","text":"\u0412 \u0440\u044f\u0434\u044b \u043b\u044e\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u043f\u0435\u043d\u0438\u0441\u043e\u0432\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":361118,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/361118-darkfire","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a379c981-48c0-56db-a849-961279bf551e\/","name":"DarkFire","isVerified":false},"content":{"id":419192,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal","title":"\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f: \u041c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 TJournal"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050202,"subsite_id":245416,"user_id":249421,"type":"comment_add","id":6050202,"hash":"8c3ba49f148f0fbca3c74bba5fbab9bf","date":1628070498,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/419420-roskomnadzor-nachal-ogranichivat-dostup-k-deviantart-krupnomu-saytu-dlya-illyustratorov-hudozhnikov-i-fotografov?comment=6050202","text":"\u0410 \u0447\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u0441\u0430\u0434\u0438\u0442\u044c \u0432 \u0442\u044e\u0440\u044c\u043c\u0443, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u044d\u0442\u043e \u0443\u0449\u0435\u043c\u043b\u044f\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0431\u043e\u0434\u044b \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":249421,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/249421-gorod-dmitriev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/60c2a5f4-f25c-5aa5-afe0-897fda3cf79d\/","name":"\u0413\u043e\u0440\u043e\u0434 \u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":419420,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/419420-roskomnadzor-nachal-ogranichivat-dostup-k-deviantart-krupnomu-saytu-dlya-illyustratorov-hudozhnikov-i-fotografov","title":"\u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043e\u0433\u0440\u0430\u043d\u0438\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f \u043a DeviantArt \u2014 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043b\u043b\u044e\u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0445\u0443\u0434\u043e\u0436\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438 \u0444\u043e\u0442\u043e\u0433\u0440\u0430\u0444\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050204,"subsite_id":245416,"user_id":108668,"type":"comment_add","id":6050204,"hash":"a87758f379ff494c9616ef20ec8de50f","date":1628070513,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/419609-gubernator-missuri-pomiloval-paru-iz-sent-luisa-napravivshuyu-oruzhie-na-protestuyushchih?comment=6050204","text":"\u042f \u0432 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0447\u0435\u0440\u043d\u043e\u043a\u043e\u0436\u0435\u0433\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b 1,5 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434. \u041e\u043d \u0431\u044b\u043b \u043c\u0438\u0440\u043d\u044b\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":108668,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/108668-dia","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76708c9e-b278-541d-bfe6-b91141a14c55\/","name":"Dia","isVerified":false},"content":{"id":419609,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/419609-gubernator-missuri-pomiloval-paru-iz-sent-luisa-napravivshuyu-oruzhie-na-protestuyushchih","title":"\u0413\u0443\u0431\u0435\u0440\u043d\u0430\u0442\u043e\u0440 \u041c\u0438\u0441\u0441\u0443\u0440\u0438 \u043f\u043e\u043c\u0438\u043b\u043e\u0432\u0430\u043b \u043f\u0430\u0440\u0443 \u0438\u0437 \u0421\u0435\u043d\u0442-\u041b\u0443\u0438\u0441\u0430, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0432\u0448\u0443\u044e \u043e\u0440\u0443\u0436\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0435\u0441\u0442\u0443\u044e\u0449\u0438\u0445"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050207,"subsite_id":353140,"user_id":186592,"type":"comment_add","id":6050207,"hash":"b9698f42f4045590c77d7ae39145c8a7","date":1628070585,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/419602?comment=6050207","text":"\u042d\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0438 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0430\u0432\u0434\u043e\u0439. \u0427\u0442\u043e \u0432\u043f\u0440\u043e\u0447\u0435\u043c \u043d\u0435 \u043e\u0431\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0435\u0433\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":186592,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/186592-bkmz-ivanov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8a07789d-c6fa-57d4-ab7d-b4f813240c79\/","name":"Bkmz \u0418\u0432\u0430\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":419602,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/zagolovki\/419602","title":"Entry in the subsite \u0417\u0430\u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u043a\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050208,"subsite_id":247728,"user_id":28714,"type":"comment_add","id":6050208,"hash":"ce67ecd31c8c7e4998a363c24970990c","date":1628070589,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419586-belorusskaya-begunya-timanovskaya-pokinula-tokio?comment=6050208","text":"\u0427\u0435\u043b, \u0442\u044b \u0447\u0438\u0442\u0430\u043b \u0434\u0430\u043b\u044c\u0448\u0435? \u042f \u043f\u0438\u0448\u0443 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u0435\u0436\u0435\u043d\u0446\u0435\u0432, \u0430 \u043f\u0440\u043e \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0435\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445, \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u044e\u0449\u0438\u0445 \u0433\u0440\u0430\u0436\u0434\u0430\u043d\u0430\u043c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u0441\u043f\u0430\u0441\u0442\u0438\u0441\u044c \u043e\u0442 \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":28714,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/28714-sergey-lukin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5b7b96e5-43de-5b55-7243-c401a9d5f1c3\/","name":"\u0421\u0435\u0440\u0433\u0435\u0439 \u041b\u0443\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":419586,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419586-belorusskaya-begunya-timanovskaya-pokinula-tokio","title":"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0430\u044f \u0431\u0435\u0433\u0443\u043d\u044c\u044f \u0422\u0438\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b\u0430 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050209,"subsite_id":214344,"user_id":93948,"type":"comment_add","id":6050209,"hash":"78554630647fb7e18d9d110649c15d0f","date":1628070596,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/419270-yandeks-dobavil-podderzhku-apple-carplay-i-android-auto-v-yandeks-karty-i-navigator?comment=6050209","text":"\u0412 \u0413\u0443\u0433\u043b\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u043d\u044b \u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u044c \u0432\u0435\u043a\u0430 \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434, \u0430 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043a \u043d\u0435\u0442\u0443, \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u043e\u043b\u0435. \u0418 \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a \u043d\u0438 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0438 \u0443\u0434\u0430\u043b\u0438\u0442\u044c \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441, \u0432 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435 \u0436\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0434\u044b\u0439 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0439 \u0434\u0432\u043e\u0440 \u0441\u043a\u043e\u0440\u0440\u0435\u043a\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":93948,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/93948-aleksandr-kulida","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a8241731-91b9-a9cb-1385-5537610f8d14\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041a\u0443\u043b\u0438\u0434\u0430","isVerified":false},"content":{"id":419270,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/419270-yandeks-dobavil-podderzhku-apple-carplay-i-android-auto-v-yandeks-karty-i-navigator","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u0438\u043b \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0443 Apple CarPlay \u0438 Android Auto \u0432 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041a\u0430\u0440\u0442\u044b\u00bb \u0438 \u00ab\u041d\u0430\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u043e\u0440\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050214,"subsite_id":214350,"user_id":393173,"type":"comment_add","id":6050214,"hash":"f71c9836efedc94c6a30c00bd45a34d2","date":1628070655,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal?comment=6050214","text":"\u0425\u0443\u0436\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":393173,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/393173","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8c44c58-2cb1-5719-a937-c27649da7530\/","name":"\ud83d\udc19","isVerified":false},"content":{"id":419192,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal","title":"\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f: \u041c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 TJournal"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050217,"subsite_id":247728,"user_id":310739,"type":"comment_add","id":6050217,"hash":"893354bc9c6aa3ae9a10c91ed7d0ba2a","date":1628070672,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419703-ryadom-s-posolstvom-litvy-v-minske-sobralis-lyudi-s-plakatami?comment=6050217","text":"\u0417\u0430\u0447\u0435\u043c \u043e\u043d\u0438 \u0442\u0438\u0445\u0430\u0440\u0435\u0439 \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u043f\u043b\u0430\u043d \u0441\u0442\u0430\u0432\u044f\u0442 \u0445\u0437","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":310739,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/310739-kartoshka-fri","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4056e223-cd44-5ee8-8e58-b56f3aca981a\/","name":"\u041a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0448\u043a\u0430 \u0424\u0440\u0438","isVerified":false},"content":{"id":419703,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419703-ryadom-s-posolstvom-litvy-v-minske-sobralis-lyudi-s-plakatami","title":"\u0420\u044f\u0434\u043e\u043c \u0441 \u043f\u043e\u0441\u043e\u043b\u044c\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u041b\u0438\u0442\u0432\u044b \u0432 \u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0441\u043e\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0441 \u043f\u043b\u0430\u043a\u0430\u0442\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050219,"subsite_id":214350,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":6050219,"hash":"f23953eeb3696f3c7793cc66fbefe442","date":1628070710,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal?comment=6050219","text":"\u041d\u0435\u0442 \u0442\u044b","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e998ab9-c521-561d-acca-573fd30a6720\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":419192,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal","title":"\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f: \u041c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 TJournal"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050221,"subsite_id":247728,"user_id":390976,"type":"comment_add","id":6050221,"hash":"4a0d9ac998e750cdf209dc88c3ec9de4","date":1628070751,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419586-belorusskaya-begunya-timanovskaya-pokinula-tokio?comment=6050221","text":"\u0423\u0431\u0430\u0432\u044c \u0441\u0432\u043e\u0438 \u0433\u043e\u043c\u043e\u044d\u0440\u043e\u0442\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0444\u0430\u043d\u0442\u0430\u0437\u0438\u0438, \u043f\u0435\u0442\u0443\u0448\u043a\u0430.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":390976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/390976-andrew-muralov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/aa08c3bd-0d34-5626-9986-7f06f5bedd24\/","name":"Andrew Muralov","isVerified":false},"content":{"id":419586,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419586-belorusskaya-begunya-timanovskaya-pokinula-tokio","title":"\u0411\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0430\u044f \u0431\u0435\u0433\u0443\u043d\u044c\u044f \u0422\u0438\u043c\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u043a\u0438\u043d\u0443\u043b\u0430 \u0422\u043e\u043a\u0438\u043e"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050223,"subsite_id":214350,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":6050223,"hash":"893f6cc13de1d749f2793c1c2d365e50","date":1628070756,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal?comment=6050223","text":"\u0423 \u043d\u0435\u0433\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442 \u043d\u0430 \u0422\u0416","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e998ab9-c521-561d-acca-573fd30a6720\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":419192,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal","title":"\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f: \u041c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 TJournal"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6050228,"subsite_id":247728,"user_id":355586,"type":"comment_add","id":6050228,"hash":"7d77fac40b81b20c8f11655321c7bd41","date":1628070786,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419311-svetlana-tihanovskaya-vstretilas-s-premer-ministrom-velikobritanii-borisom-dzhonsonom?comment=6050228","text":"\u041a\u0430\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0430 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a\/\u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0447 \u0434\u043b\u044f \u0431\u0435\u043b\u043e\u0440\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0443 \u043d\u0435\u0451 \u043f\u043b\u0430\u043d?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":355586,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/355586-eugene-arbatsky","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ef0ddc7b-8d77-5bac-8c7f-ef313dce0e81\/","name":"Eugene Arbatsky","isVerified":false},"content":{"id":419311,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419311-svetlana-tihanovskaya-vstretilas-s-premer-ministrom-velikobritanii-borisom-dzhonsonom","title":"\u0421\u0432\u0435\u0442\u043b\u0430\u043d\u0430 \u0422\u0438\u0445\u0430\u043d\u043e\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u0432\u0441\u0442\u0440\u0435\u0442\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u043f\u0440\u0435\u043c\u044c\u0435\u0440-\u043c\u0438\u043d\u0438\u0441\u0442\u0440\u043e\u043c \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0411\u043e\u0440\u0438\u0441\u043e\u043c \u0414\u0436\u043e\u043d\u0441\u043e\u043d\u043e\u043c"},"isAnonymous":false}]}