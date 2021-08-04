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Ольга Щербинина

Немецкого пенсионера оштрафовали на 250 тысяч евро за хранение танка «Пантера» в подвале Статьи редакции

84-летнего обвиняемого также приговорили к 14 месяцам условного срока.

Военные перевозят «Пантеру», найденную в подвале пенсионера в Германии  Фото Carsten Rehder/DPA

Мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия. Суд постановил, что он должен продать или подарить танк и зенитную пушку музею или коллекционеру в течение следующих двух лет, сообщает «Би-би-си».

По словам защиты, музей США заинтересован в покупке «Пантеры», а немецкие коллекционеры хотят купить автоматы и пистолеты. Прокурор требовал оштрафовать пенсионера на 500 тысяч евро, но судья вынес решение о штрафе в 250 тысяч (более 21,5 миллиона рублей).

Танк «Пантера», зенитное орудие, торпеду и другое оружие времён Второй Мировой войны нашли в доме пенсионера ещё в 2015 году. Чтобы извлечь их из подвала, пришлось привлечь военных. Изначально дом обыскивали в поисках украденных нацистских произведений искусства.

#новости #германия #оружие #войны

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Мистер Андерсон

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надо было 88-летнего к 14 месяцам

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Evgeny Kozlov

9

Смешно, что танк он особо не скрывал вообще и местные власти знали о нём. Так что всё выглядит словно как списание на пустом месте в счет пополнения бюджета 🙄

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Flexx U

Evgeny
1

Наверное хотел по Рейхстагу пальнуть!
Устал бедняга от политики Меркель и засилья мигрантов.

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Untiy16

9

подарить музею или коллекционеру

А он сам не может стать коллекционером?

Ответить

Дизайнер Павленко

Untiy16
0

Наверно лицензию надо какую-то покупать

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Ведущий ключ

4

А вот русские ветераны хранят в подвале только закрутки

Ответить

Желтый микрофон

Ведущий
3

Гвозди в банках

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Михаил Зинчук

Желтый
4
Ответить

Robutt

4

Заглянули бы в главхрам вояк наших, там тоже есть любопытные артефакты 

Ответить

Дизайнер Павленко

Robutt
1

Как вариант. Вполне может быть, что именно наши его и купят, если побольше заплатят

Ответить

Ваша Закладко

Robutt
0

там ассортимент ру военторга

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Rabbit 99

1

Почему именно у этого деда искали украденные произведения искусства? Он что какой-то партийный бонза НСДАП? Ему в 45ом восемь лет должно было быть, если ему сейчас 84 года. Откуда у него все это барахло в сарае?

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CrazyCat

Rabbit
3

Покупал. Ту же пантеру как чер мет купил и восстановил. А пришли к деду из-за того, что у него в саду статуи времен третьего рейха стояли. 

Ответить

Блестящий колос

Rabbit
2
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мЕдь

0

Это немецкий пенсионер. Покажите русского. 

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Вася Пражкин

мЕдь
2

У русского вилы в подвале.

Ответить

Дефицитный Сервелат

Вася
0

Тоже конфискуют?

Ответить

Вася Пражкин

Дефицит…
1

Вряд ли, опасно это. Это не Пантера.

Ответить

Денис Фадеев

0

Пантеру конфисковали 

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van der Pusch

0

собссна не пофиг ли ему в 84 года на этот штраф
зато долгое время он был самым чотким пацаном на районе

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Grn Wlf

0

Какой у него дом,если размер танка почти 9*3,5*3 метров? Ну ладно, со снятым стволом 6*3,5*3.

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CrazyCat

Grn
0

Ну дедок то не бедный. Поэтому и дом у него не маленький. 

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гачик

0

Интересно было бы бтр купить. Продает кто?

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Дизайнер Павленко

0

сомневаюсь, что такой танк будет стоить меньше нескольких сотен тысяч евро. так что еще и навариться сможет)) на старости лет

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