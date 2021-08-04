Немецкого пенсионера оштрафовали на 250 тысяч евро за хранение танка «Пантера» в подвале Статьи редакции
84-летнего обвиняемого также приговорили к 14 месяцам условного срока.
Мужчину признали виновным в незаконном хранении оружия. Суд постановил, что он должен продать или подарить танк и зенитную пушку музею или коллекционеру в течение следующих двух лет, сообщает «Би-би-си».
По словам защиты, музей США заинтересован в покупке «Пантеры», а немецкие коллекционеры хотят купить автоматы и пистолеты. Прокурор требовал оштрафовать пенсионера на 500 тысяч евро, но судья вынес решение о штрафе в 250 тысяч (более 21,5 миллиона рублей).
Танк «Пантера», зенитное орудие, торпеду и другое оружие времён Второй Мировой войны нашли в доме пенсионера ещё в 2015 году. Чтобы извлечь их из подвала, пришлось привлечь военных. Изначально дом обыскивали в поисках украденных нацистских произведений искусства.
Смешно, что танк он особо не скрывал вообще и местные власти знали о нём. Так что всё выглядит словно как списание на пустом месте в счет пополнения бюджета 🙄
подарить музею или коллекционеру
А он сам не может стать коллекционером?
Заглянули бы в главхрам вояк наших, там тоже есть любопытные артефакты
Как вариант. Вполне может быть, что именно наши его и купят, если побольше заплатят
Почему именно у этого деда искали украденные произведения искусства? Он что какой-то партийный бонза НСДАП? Ему в 45ом восемь лет должно было быть, если ему сейчас 84 года. Откуда у него все это барахло в сарае?
Это немецкий пенсионер. Покажите русского.
У русского вилы в подвале.
Тоже конфискуют?
собссна не пофиг ли ему в 84 года на этот штраф
зато долгое время он был самым чотким пацаном на районе
Какой у него дом,если размер танка почти 9*3,5*3 метров? Ну ладно, со снятым стволом 6*3,5*3.
сомневаюсь, что такой танк будет стоить меньше нескольких сотен тысяч евро. так что еще и навариться сможет)) на старости лет