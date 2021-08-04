Новости
Ольга Щербинина

The Guardian: секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма потерял кандидат на пост посла в НАТО Статьи редакции

Теперь назначение чиновника на эту должность находится под вопросом.

23 23 комментария
2180 просмотров

Высокопоставленного госслужащего зовут Ангус Лэпсли, пишет The Guardian со ссылкой на несколько источников в правительстве.

По данным издания, после произошедшего чиновника отстранили от работы с секретной информацией. Без доступа он не может выполнять работу. Его также перевели из Минобороны в Министерство иностранных дел и международного развития, где он работал ранее.

Однако окончательное решение о том, какому наказанию подвергнут Лэпсли, пока не приняли. Как отмечает The Guardian, вероятнее всего, ему закроют доступ к документам на несколько месяцев.

Лэпсли — высокопоставленный чиновник, который пришёл на госслужбу в 1991 году и работал личным секретарём Тони Блэра. Позже он перешёл на работу в Министерство иностранных дел. По данным The Guardian, Лэпсли по-прежнему является кандидатом на пост представителя Великобритании в НАТО.

Ранее Минобороны заявило, что не будет давать никаких комментариев по поводу личности чиновника, потерявшего документы.

14 июня эсминец «Дефендер» (Defender) ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов зашли в Чёрное море. Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли.

«Защитник» или «Агрессор»: что известно о новом…
Великобритания настаивает, что может проходить через спорные воды, а Россия заявляет о готовности…
tjournal.ru

27 июня стало известно, что секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма нашли на автобусной остановке. В документах говорилось, что для миссии «Op Ditroite» по прохождению эсминца из Одессы в Батуми рассматривали два варианта маршрута, названные «безопасным и профессиональным» и «небезопасным и непрофессиональным».

Первый и прямой путь — с прохождением вблизи берега Крыма. Военные считали, что это покажет, что Великобритания признаёт эти воды украинскими и таким образом поддержит Украину. Второй вариант — вдали от Крыма. В этом случае, опасались военные, Россия может посчитать, что Великобритания «испугалась». В Минобороны Великобритании подтвердили, что знают о найденных документах и уже начали расследование.

#новости #великобритания #политика #крым #армия #скандалы

23 23 комментария
9
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043a\u0430\u043d\u0434\u0430\u043b\u044b","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u044b\u043c","\u0432\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f","\u0430\u0440\u043c\u0438\u044f"], "comments": 23, "likes": 9, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 419751, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Aug 2021 14:58:38 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Лига тупых

15

Просто вспомните, как некоторые пользователи ТЖ, а в частности Украинцы, не буду называть их имен, рассказывали нам о многоходовочке НАТО по опусканию России. Ахахахах

Ответить

Стройный самолет

Лига
1

Какое совпадение, ахахаха 

Ответить

MadRat96

Стройный
0

Не по теме поста, но что думаешь по ситуации с Чаусом?

Ответить

Стройный самолет

MadRat96
0

Цирк какой-то. Но вроде это Петина кощеева игла. Если расколется пизда Петру Гетьману. Насколько известно он его в Молдавию и вывез чартером, подменив пассажира на борту.
Кому и зачем это надо в Украине сейчас – непонятно. Точнее что в Чаусе такого особенного чтобы его аж с Молдавии похищать. Может это в логике дела Медведчука+Порошенко. Типо Чаус может дать показания, которые остаточно закроют Медведчука и привяжут Петю. Короче ждем дальнейших событий. Но Чаус уже в руках НАБУ, а это вселяет оптимизм что слито дело не будет. 

Ответить

Люц Шнайдер

Стройный
0

Я что-то не понял, а украинцы кого будут выбирать, если Порошенко закроют?

Ответить

Стройный самолет

Люц
0

Зеленского минимум еще на 1 срок. А Гетьман все, зашкварился 

Ответить

Люц Шнайдер

Стройный
0

Как-то сложно разобраться. На D3 говорят, что Порошенко  единственный возможный президент Украины, а сторонников Зелинского называют клоунами, на тэжэ какие-то другие политические взгляды. А ты сам за кого?

Ответить

Законный

MadRat96
0

У него или перемога или агенты кремля

Ответить

некипишуй

Лига
0

не дай себя обмануть

Ответить

Люц Шнайдер

Лига
0

Чё там вспоминать? Достаточно перейти по ссылке https://tjournal.ru/news/402385-sekretnye-dokumenty-o-marshrute-britanskogo-esminca-vblizi-kryma-nashli-na-avtobusnoy-ostanovke на предыдущую новость и начать рофлировать с экспертов. 

Секретные документы о маршруте британского…
Британские военные специально проходили вблизи Крыма, чтобы поддержать Украину и показать, что они…
tjournal.ru
Ответить

Берг

10
Ответить

Robutt

6

Высокопоставленного госслужащего зовут Ангус

Ответить

Ник Хартман

Robutt
–5

Анус его зовут. А когда его зовут, то еврогейцы прилетают и начинают клевать

Ответить

Актуальный Филипп

3

Военные. Военные никогда не меняются. Где бы они ни были

Ответить

Принятый танк88

2

Теперь назначение чиновника на эту должность находится под вопросом.

всё у "чиновника" будет хорошо, так как "потеря" явно была спецоперацией

Ответить

Андрей Охапкин

1

Очередная многоходовочка Путина? Что думают украинцы по этому вопросу?

Ответить

Люц Шнайдер

Андрей
0

Украинцы заняты заполнением анкеты на модерку на тэжэ.

Ответить

Леха

0

Рузке шпиён

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Не, ну это конечно надо иметь как минимум скилл в "обсирании" прокачанным на 80/100.
Gigabrain enlightened westerner.

Ответить

Криминальный теркин30см

0

Под вопросом "нахуя"

Ответить

Ник Хартман

0

Гнать нахер таких чиновников

Ответить

Необходимый месяц

0

Я не понял, прямой проход у берегов они назвали « безопасным и профессиональным»?

Ответить

Константин Панчев

0

Заголовок магистр Йода составлял? Несколько раз перечитал чтобы понять 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 23 комментария
Обсуждаемое
Новости
Google анонсировал Pixel 6 и 6 Pro — первые смартфоны компании на собственном мобильном процессоре Tensor
Телефоны покажут только осенью, но Google заранее немного рассказал о них.
278
Интернет
Ходьба по краю: Amouranth — самая популярная стримерша на Twitch. Она не играет в игры и ведёт провокационные трансляции
Пока девушку смотрят миллионы зрителей, «хардкорные» пользователи считают, что её стримы в бассейне и ASMR с облизыванием микрофона олицетворяют всё худшее в современном Twitch.
313
Новости
Американец нарушил запрет на общение с бывшей женой — он признался ей в любви, удалённо переименовав плейлисты в Napster
За преследование через метатеги его приговорили к условному сроку.
217
Популярное за три дня
Беларусь
Светлана Тихановская встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном
Снимок со встречи опубликовали в твиттере Джонсона.
230
Новости
Участницы рекламы «ВкусВилла» из семьи с ЛГБТ-парой уехали жить в Испанию
Чтобы начать «новую жизнь».
451
Беларусь
Белорусская бегунья раскритиковала руководство сборной — и её попытались насильно вывезти из Токио. Главное
Спортсменка запросила убежище в Польше, а её муж уехал из Белоруссии в Киев.
201
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null