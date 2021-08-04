The Guardian: секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма потерял кандидат на пост посла в НАТО Статьи редакции
Теперь назначение чиновника на эту должность находится под вопросом.
Высокопоставленного госслужащего зовут Ангус Лэпсли, пишет The Guardian со ссылкой на несколько источников в правительстве.
По данным издания, после произошедшего чиновника отстранили от работы с секретной информацией. Без доступа он не может выполнять работу. Его также перевели из Минобороны в Министерство иностранных дел и международного развития, где он работал ранее.
Однако окончательное решение о том, какому наказанию подвергнут Лэпсли, пока не приняли. Как отмечает The Guardian, вероятнее всего, ему закроют доступ к документам на несколько месяцев.
Лэпсли — высокопоставленный чиновник, который пришёл на госслужбу в 1991 году и работал личным секретарём Тони Блэра. Позже он перешёл на работу в Министерство иностранных дел. По данным The Guardian, Лэпсли по-прежнему является кандидатом на пост представителя Великобритании в НАТО.
Ранее Минобороны заявило, что не будет давать никаких комментариев по поводу личности чиновника, потерявшего документы.
14 июня эсминец «Дефендер» (Defender) ВМС Великобритании и фрегат «Эвертон» ВМС Нидерландов зашли в Чёрное море. Минобороны РФ 23 июня заявило о нарушении британским эсминцем водной границы с Россией и предупредительном огне по его курсу. В Минобороны Великобритании эти утверждения отвергли.
27 июня стало известно, что секретные документы о маршруте британского эсминца вблизи Крыма нашли на автобусной остановке. В документах говорилось, что для миссии «Op Ditroite» по прохождению эсминца из Одессы в Батуми рассматривали два варианта маршрута, названные «безопасным и профессиональным» и «небезопасным и непрофессиональным».
Первый и прямой путь — с прохождением вблизи берега Крыма. Военные считали, что это покажет, что Великобритания признаёт эти воды украинскими и таким образом поддержит Украину. Второй вариант — вдали от Крыма. В этом случае, опасались военные, Россия может посчитать, что Великобритания «испугалась». В Минобороны Великобритании подтвердили, что знают о найденных документах и уже начали расследование.
Просто вспомните, как некоторые пользователи ТЖ, а в частности Украинцы, не буду называть их имен, рассказывали нам о многоходовочке НАТО по опусканию России. Ахахахах
Стройный самолет
Какое совпадение, ахахаха
Стройный самолет
Цирк какой-то. Но вроде это Петина кощеева игла. Если расколется пизда Петру Гетьману. Насколько известно он его в Молдавию и вывез чартером, подменив пассажира на борту.
Кому и зачем это надо в Украине сейчас – непонятно. Точнее что в Чаусе такого особенного чтобы его аж с Молдавии похищать. Может это в логике дела Медведчука+Порошенко. Типо Чаус может дать показания, которые остаточно закроют Медведчука и привяжут Петю. Короче ждем дальнейших событий. Но Чаус уже в руках НАБУ, а это вселяет оптимизм что слито дело не будет.
Я что-то не понял, а украинцы кого будут выбирать, если Порошенко закроют?
Стройный самолет
Зеленского минимум еще на 1 срок. А Гетьман все, зашкварился
Как-то сложно разобраться. На D3 говорят, что Порошенко единственный возможный президент Украины, а сторонников Зелинского называют клоунами, на тэжэ какие-то другие политические взгляды. А ты сам за кого?
Чё там вспоминать? Достаточно перейти по ссылке https://tjournal.ru/news/402385-sekretnye-dokumenty-o-marshrute-britanskogo-esminca-vblizi-kryma-nashli-na-avtobusnoy-ostanovke на предыдущую новость и начать рофлировать с экспертов.
Высокопоставленного госслужащего зовут Ангус
Анус его зовут. А когда его зовут, то еврогейцы прилетают и начинают клевать
Очередная многоходовочка Путина? Что думают украинцы по этому вопросу?
Не, ну это конечно надо иметь как минимум скилл в "обсирании" прокачанным на 80/100.
Gigabrain enlightened westerner.