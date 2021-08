{"items":[{"comment_id":6051893,"subsite_id":214343,"user_id":324888,"type":"comment_add","id":6051893,"hash":"7ecac33dd6e7ec12ce3ed5ae054fc68a","date":1628087276,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/401591-ya-ne-robot-kapcha-stanovitsya-slozhnee-god-ot-goda-zlit-zhivyh-lyudey-i-ot-nee-vse-hotyat-izbavitsya?comment=6051893","text":"\u0413\u0438\u0434\u0440\u0430\u043d\u0442\u044b \u043c\u043e\u0438 \u0433\u0438\u0434\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043a\u0438.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324888,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/324888-med","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9191670c-c545-80aa-3b11-4e82fa1a45f0\/","name":"\u043c\u0415\u0434\u044c","isVerified":false},"content":{"id":401591,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/401591-ya-ne-robot-kapcha-stanovitsya-slozhnee-god-ot-goda-zlit-zhivyh-lyudey-i-ot-nee-vse-hotyat-izbavitsya","title":"\u00ab\u042f \u043d\u0435 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442!\u00bb: \u043a\u0430\u043f\u0447\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0433\u043e\u0434 \u043e\u0442 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0437\u043b\u0438\u0442 \u0436\u0438\u0432\u044b\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u0438 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0451 \u0432\u0441\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051895,"subsite_id":214344,"user_id":342604,"type":"comment_add","id":6051895,"hash":"747306e65c15fa693bea69552329d5ff","date":1628087278,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/419759-prilozhenie-dlya-monitoringa-prestupleniy-citizen-zapustilo-platnuyu-podpisku-ona-rabotaet-kak-lichnyy-telefon-doveriya?comment=6051895","text":"\u041f\u0443\u0441\u043a\u0430\u0439 \u0447\u0432\u043a \u043b\u0435\u0433\u0430\u043b\u0438\u0437\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":342604,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/342604-angel-heyter-viabushnikov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/16e29fe8-f6e6-507c-8974-8fbbf4edbb5e\/","name":"\u0410\u043d\u0433\u0435\u043b \u0425\u0435\u0439\u0442\u0435\u0440 \u0412\u0438\u0430\u0431\u0443\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":419759,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/419759-prilozhenie-dlya-monitoringa-prestupleniy-citizen-zapustilo-platnuyu-podpisku-ona-rabotaet-kak-lichnyy-telefon-doveriya","title":"\u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 Citizen \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043a \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051896,"subsite_id":214344,"user_id":340653,"type":"comment_add","id":6051896,"hash":"0b2b75f388018eb498a486ca4af8b1d8","date":1628087284,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/419800-kak-zapustit-proekt-po-proizvodstvu-ekranov-na-elektronnyh-chernilah-keys-na-25-millionov-rubley?comment=6051896","text":"\u041a\u0430\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442\u0435 \u0437\u0430\u0449\u0438\u0449\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0446\u044b \u043d\u0430\u0447\u043d\u0443\u0442 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438 \u0437\u0430\u043a\u0438\u0434\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0434\u0435\u0448\u0435\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0438 \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0438\u0441\u043f\u043b\u0435\u044f\u043c\u0438. \u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u043b\u0438 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043e\u0442 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0443 \u0432\u0430\u0441 \u0436\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u043f\u0430\u0442\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u044d\u0442\u043e \u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043c\u0435\u043b\u043a\u043e\/\u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e \u0443\u0437\u043b\u043e\u0432\u0430\u044f \u0441\u0431\u043e\u0440\u043a\u0430, \u0430 \u043d\u0435 \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442, \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u041f\u041e \u043a WEB \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0444\u0435\u0439\u0441\u0443","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":340653,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/340653-ruslan-akhmedov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ba16172b-cb01-5166-9a6e-74f9a7357342\/","name":"ruslan Akhmedov","isVerified":false},"content":{"id":419800,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/419800-kak-zapustit-proekt-po-proizvodstvu-ekranov-na-elektronnyh-chernilah-keys-na-25-millionov-rubley","title":"\u041a\u0430\u043a \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0443 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u043e\u0432 \u043d\u0430 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0447\u0435\u0440\u043d\u0438\u043b\u0430\u0445? \u041a\u0435\u0439\u0441 \u043d\u0430 25 \u043c\u0438\u043b\u043b\u0438\u043e\u043d\u043e\u0432 \u0440\u0443\u0431\u043b\u0435\u0439"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051900,"subsite_id":247728,"user_id":184182,"type":"comment_add","id":6051900,"hash":"0239be0d3b28e7020583dba71122d2ed","date":1628087316,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419769?comment=6051900","text":"\u0422\u0430\u043a \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0435\u043b\u0438, \u043d\u0430 \u041b\u0443\u043a\u0430\u0448\u0435\u043d\u043a\u043e?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":184182,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/184182-ipluven-maksimal","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d1d48a84-438c-0729-a0ca-3cfe39f55a9a\/","name":"\u0418\u043f\u043b\u0443\u0432\u0435\u043d \u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b","isVerified":false},"content":{"id":419769,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419769","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051902,"subsite_id":214343,"user_id":324872,"type":"comment_add","id":6051902,"hash":"5a8e750cb5bc6f6139c5902e96d365dd","date":1628087335,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419670-pochemu-nasha-lyubov-huzhe-chem-chya-to-eshche-semya-iz-reklamy-vkusvilla-rasskazala-o-zhizni-posle-travli?comment=6051902","text":"\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u0443 \u043d\u0430\u0441 \u0432 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0433\u043e\u043b\u043e\u0432\u0443 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u044e\u0442, \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u043f\u043e\u0437\u0432\u043e\u043b\u0438\u0442\u044c\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":324872,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/324872-para-bellum","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/14c51106-b0fc-c3bc-1af8-6675c86c90f1\/","name":"\u041f\u0430\u0440\u0430 \u0411\u0435\u043b\u043b\u0443\u043c","isVerified":false},"content":{"id":419670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419670-pochemu-nasha-lyubov-huzhe-chem-chya-to-eshche-semya-iz-reklamy-vkusvilla-rasskazala-o-zhizni-posle-travli","title":"\u00ab\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430\u0448\u0430 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0432\u044c \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0447\u044c\u044f-\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451?\u00bb: \u0441\u0435\u043c\u044c\u044f \u0438\u0437 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043e \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051904,"subsite_id":255087,"user_id":343799,"type":"comment_add","id":6051904,"hash":"0bcf2ed5aa0abd8d0443402a60b5342d","date":1628087387,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/419627-edinstvennaya-rossiyskaya-karatistka-na-olimpiade-ne-vystupit-na-sorevnovaniyah-iz-za-koronavirusa?comment=6051904","text":"\u041a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e, \u0432\u0435\u0434\u044c \u0432 19 \u043b\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0436\u0435\u043d\u044f\u0442\u0441\u044f.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":343799,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/343799-strannyy","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8769cf2e-070c-59a2-bc6b-89f31a89a9eb\/","name":"\u0421\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439","isVerified":false},"content":{"id":419627,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/sportj\/419627-edinstvennaya-rossiyskaya-karatistka-na-olimpiade-ne-vystupit-na-sorevnovaniyah-iz-za-koronavirusa","title":"\u0415\u0434\u0438\u043d\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0430\u044f \u043a\u0430\u0440\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u041e\u043b\u0438\u043c\u043f\u0438\u0430\u0434\u0435 \u043d\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442 \u043d\u0430 \u0441\u043e\u0440\u0435\u0432\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f\u0445 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051905,"subsite_id":247728,"user_id":247728,"type":"comment_add","id":6051905,"hash":"fa6911bd805c112578401ba094306c36","date":1628087392,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419732?comment=6051905","text":"\u0414\u043e\u043c\u0430\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0430\u0440\u0435\u0441\u0442, \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0435 \u0441\u043e\u0432\u043a\u0430","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":247728,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e1cbd17b-37d7-527e-8a7b-17bc11848dae\/","name":"\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c","isVerified":false},"content":{"id":419732,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/419732","title":"Entry in the subsite \u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051907,"subsite_id":214344,"user_id":311679,"type":"comment_add","id":6051907,"hash":"32739d584bd44e466a71f2ed325fda62","date":1628087407,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/419759-prilozhenie-dlya-monitoringa-prestupleniy-citizen-zapustilo-platnuyu-podpisku-ona-rabotaet-kak-lichnyy-telefon-doveriya?comment=6051907","text":"\u041d\u0443 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0442\u044b \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0448\u044c \u043a\u043e\u043d\u043a\u0443\u0440\u0435\u043d\u0446\u0438\u044e \u0438 \u0432\u043e\u0439\u043d\u0443 \u043e\u0434\u043d\u0438\u043c \u0438 \u0442\u0435\u043c \u0436\u0435, \u0442\u043e \u0432\u0441\u0451 \u043f\u043e\u043d\u044f\u0442\u043d\u043e.

\u041f\u043e \u0442\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0440\u0435\u0442\u0438\u0442\u044c \u0432\u0441\u0435 \u0447\u0430\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443 \u043d\u0438\u043c\u0438 \u0432\u043e\u0439\u043d\u0430 \u0438\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0438\u043d\u0430\u0447\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":311679,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/311679-valenok","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/76987ef7-f082-a0fd-022a-551b232674f5\/","name":"\u0412\u0430\u043b\u0435\u043d\u043e\u043a","isVerified":false},"content":{"id":419759,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tech\/419759-prilozhenie-dlya-monitoringa-prestupleniy-citizen-zapustilo-platnuyu-podpisku-ona-rabotaet-kak-lichnyy-telefon-doveriya","title":"\u041f\u0440\u0438\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043b\u044f \u043c\u043e\u043d\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u043d\u0433\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u0438\u0439 Citizen \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443 \u2014 \u043e\u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043a\u0430\u043a \u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0444\u043e\u043d \u0434\u043e\u0432\u0435\u0440\u0438\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051909,"subsite_id":214343,"user_id":278262,"type":"comment_add","id":6051909,"hash":"486f29084102829fbef362a54a5ae214","date":1628087424,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/401591-ya-ne-robot-kapcha-stanovitsya-slozhnee-god-ot-goda-zlit-zhivyh-lyudey-i-ot-nee-vse-hotyat-izbavitsya?comment=6051909","text":"\u0414\u0430 \u043f\u043e\u0434 vpn \u0435\u0441\u0442\u044c \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0430\u0433, \u0443 4pda \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0430 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430 ru \u0434\u043e\u043c\u0435\u043d\u0435. \u041d\u0430 .to \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u0443\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0431\u043b\u043e\u043a\u0430 \u0420\u041a\u041d","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":278262,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/278262-temp-temper","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/66833969-9169-5584-b5db-da222783e92f\/","name":"Temp Temper","isVerified":false},"content":{"id":401591,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/401591-ya-ne-robot-kapcha-stanovitsya-slozhnee-god-ot-goda-zlit-zhivyh-lyudey-i-ot-nee-vse-hotyat-izbavitsya","title":"\u00ab\u042f \u043d\u0435 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442!\u00bb: \u043a\u0430\u043f\u0447\u0430 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0435\u0435 \u0433\u043e\u0434 \u043e\u0442 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u0437\u043b\u0438\u0442 \u0436\u0438\u0432\u044b\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u0438 \u043e\u0442 \u043d\u0435\u0451 \u0432\u0441\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044f\u0442 \u0438\u0437\u0431\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051911,"subsite_id":214346,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":6051911,"hash":"077cf2a8c6c66239b896d6fad08af014","date":1628087444,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/419645-chto-sluchilos-s-naukoy-i-kak-eto-otrazitsya-na-mks-rasskaz-nasa-i-obyasneniya-roskosmosa?comment=6051911","text":"\u0427\u0442\u043e-\u0442\u043e \u043f\u043e\u0434\u0441\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442, \u0447\u0442\u043e \u0438\u043c \u043f\u043e\u0445\u0443\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e998ab9-c521-561d-acca-573fd30a6720\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":419645,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/419645-chto-sluchilos-s-naukoy-i-kak-eto-otrazitsya-na-mks-rasskaz-nasa-i-obyasneniya-roskosmosa","title":"\u0427\u0442\u043e \u0441\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441 \u00ab\u041d\u0430\u0443\u043a\u043e\u0439\u00bb \u0438 \u043a\u0430\u043a \u044d\u0442\u043e \u043e\u0442\u0440\u0430\u0437\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u041c\u041a\u0421 \u2014 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437 NASA \u0438 \u043e\u0431\u044a\u044f\u0441\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0420\u043e\u0441\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051912,"subsite_id":214350,"user_id":327283,"type":"comment_add","id":6051912,"hash":"134e2a9692e442c67bc8104b83e6cfe3","date":1628087450,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal?comment=6051912","text":"\u042f \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432. \u0417\u0430\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u043c \u0443\u0441\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0434\u043e\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":327283,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/327283-anton-lisin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7161cd97-ffdc-1930-2b13-419de941c777\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u041b\u0438\u0441\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":419192,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/team\/419192-vakansiya-moderator-tjournal","title":"\u0412\u0430\u043a\u0430\u043d\u0441\u0438\u044f: \u041c\u043e\u0434\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440 TJournal"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051915,"subsite_id":214343,"user_id":73206,"type":"comment_add","id":6051915,"hash":"370bbadeb8d15867c1c43ddf7cb1716c","date":1628087487,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419670-pochemu-nasha-lyubov-huzhe-chem-chya-to-eshche-semya-iz-reklamy-vkusvilla-rasskazala-o-zhizni-posle-travli?comment=6051915","text":"\u041a\u0430\u043a \u0442\u0432\u043e\u044f \u043b\u043e\u0433\u0438\u043a\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0447\u0435\u0442 \u043f\u0430\u0440\u0430\u0434\u0430 \u0438 \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u043d\u0438\u043c\u0430 \u043a \u043f\u0430\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0432\u043e\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c\u0443?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":73206,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/73206-bro-mi","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/693370dc-cce5-ac02-ad7e-9e3528994662\/","name":"bro mi","isVerified":false},"content":{"id":419670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419670-pochemu-nasha-lyubov-huzhe-chem-chya-to-eshche-semya-iz-reklamy-vkusvilla-rasskazala-o-zhizni-posle-travli","title":"\u00ab\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430\u0448\u0430 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0432\u044c \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0447\u044c\u044f-\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451?\u00bb: \u0441\u0435\u043c\u044c\u044f \u0438\u0437 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043e \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6051916,"subsite_id":214343,"user_id":387755,"type":"comment_add","id":6051916,"hash":"4b413e98a9fe7af08d3dc5b9b0f8c464","date":1628087512,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419670-pochemu-nasha-lyubov-huzhe-chem-chya-to-eshche-semya-iz-reklamy-vkusvilla-rasskazala-o-zhizni-posle-travli?comment=6051916","text":"\u0420\u0443\u0441\u0441\u043e\u0444\u043e\u0431\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0439. \u0423 \u0440\u0443\u0441\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0432\u043e\u043b\u043e\u0441\u044b, \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u0432 \u043c\u044b\u0442\u044c\u0435. \u041e\u043d\u0438 \u043a\u0430\u043a \u0440\u043e\u0436\u044c \u0432 \u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u0435 \u0441\u043e\u043b\u043d\u0446\u0430. \u0412\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0447\u0438\u0441\u0442\u044b\u0435 \u0438 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387755,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387755-andy-rorsha","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6627a19-097b-594f-8c3b-bcc0288a9751\/","name":"Andy Rorsha","isVerified":false},"content":{"id":419670,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/internet\/419670-pochemu-nasha-lyubov-huzhe-chem-chya-to-eshche-semya-iz-reklamy-vkusvilla-rasskazala-o-zhizni-posle-travli","title":"\u00ab\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443 \u043d\u0430\u0448\u0430 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0432\u044c \u0445\u0443\u0436\u0435, \u0447\u0435\u043c \u0447\u044c\u044f-\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451?\u00bb: \u0441\u0435\u043c\u044c\u044f \u0438\u0437 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b \u00ab\u0412\u043a\u0443\u0441\u0412\u0438\u043b\u043b\u0430\u00bb \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u043e \u0436\u0438\u0437\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0432\u043b\u0438"},"isAnonymous":false}]}