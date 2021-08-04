В Красноярском крае погибли 20 миллионов пчёл. Следователи начали проверку Статьи редакции
Пасечники считают, что в смерти насекомых виноват местный агрохолдинг, который без предупреждения обработал свои поля химикатами.
Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку после массовой гибели пчёл в Боготольском районе, сообщается на сайте ведомства.
По предварительным данным, погибли более двухсот пчелиных семей — в каждой было в среднем по 100 тысяч особей. Всего умерло около 20 миллионов насекомых.
Следователи выясняют, нарушили ли сельхозпроизводители правила применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений от вредителей. Соответствующая статья (249 УК РФ) предусматривает наказание до двух лет ограничения свободы.
О массовой гибели пчёл в Боготольском районе Красноярского края в июле сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта. По мнению местных пасечников, насекомые погибли после обработки рапсовых полей сильнодействующими химикатами. Пчеловоды утверждают, что фермерское хозяйство «Дары Малиновки» не предупредило их о предстоящей обработке растений.
Пасечник Валерий Медведев рассказал NGS24.RU, что пчёлы в Боготоле начали умирать из-за деятельности «Даров Малиновки» ещё два года назад. По его словам, тогда управляющий компании «извинялся, что так произошло чисто случайно», и пообещал, что такого больше не повторится.
Пасечники собирали мертвых пчёл «мешками», пишет портал NGS24.RU. В общей сложности от мора пострадали 30-40 пчеловодческих хозяйств. Издание подсчитало, что только из-за гибели насекомых (без учёта утерянной прибыли от продажи мёда) они потеряли около четырёх миллионов рублей.
Председатель совета директоров «Даров Малиновки» Василий Герман сказал изданию «Тайга.инфо», что компания предупреждала пчеловодов о проводимых обработках, хотя они не были зарегистрированы с ней по соседству. «Мы понимаем, что не все читают газеты, и в целях подстраховки, мы ещё работаем на уровне местной администрации», — заявил Герман.
Он также напомнил, что в Боготольском районе помимо них работают ещё 20-30 фермерских хозяйств. По словам Германа, подтверждений, что гибель пчёл связана с деятельностью именно их фирмы, нет. Он сказал «Аргументам и фактам», что агрохолдинг «компенсирует потери, если вина компании в гибели пчёл будет доказана».
Виноваты будут пчёлы. Не агрохолдинг же.
Ты пчела, я пчеловод
200 семей это пасека одного человека
Лужкова
Принудительный Филипп
но..
общей сложности от мора пострадали 30-40 пчеловодческих хозяйств
Ну значит было по 10 ульев у каждого
Принудительный
железная логика
В ходе проверки было установлено, что у пчел возник массовый психоз, патология психоза устанавливается специалистами. Что могло привести к массовому самоубийству пчел- остаётся загадкой.
Пиздец. По всему миру пчёлы вымирают, а тут такое.
Вымрут пчёлы - кабзда большинству фруктов
Защита экологии полным ходом.
Это много или мало ? Местные пасечники пояснят сколько пчёл в одном улье ?
Большая пасека одного человека
Особый историк
Которая опыляет сколько простанства вокруг? Этим надо мерять, а не владельцами.
Стоит заметить, что использование ГМО-семян не только повышает урожайность, но и устойчивость к вредителям, что позволяет снижать использование пестицидов. В РФ запрет на ввоз и выращивание таких семян, совершенно непонятно, когда его будут снимать.
Что ни месяц, то какой-то экопиздец в России. Будь страна поменьше, уже бы давно без исключений одни аллергики и инвалиды рождались.