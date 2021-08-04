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Новости
Яна Ломакина

В Красноярском крае погибли 20 миллионов пчёл. Следователи начали проверку Статьи редакции

Пасечники считают, что в смерти насекомых виноват местный агрохолдинг, который без предупреждения обработал свои поля химикатами.

38 38 комментариев
1951 просмотров
Фото Людмилы Зинченко/«Коммерсантъ»

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии начало проверку после массовой гибели пчёл в Боготольском районе, сообщается на сайте ведомства.

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По предварительным данным, погибли более двухсот пчелиных семей — в каждой было в среднем по 100 тысяч особей. Всего умерло около 20 миллионов насекомых.

Следователи выясняют, нарушили ли сельхозпроизводители правила применения пестицидов и агрохимикатов при обработке растений от вредителей. Соответствующая статья (249 УК РФ) предусматривает наказание до двух лет ограничения свободы.

О массовой гибели пчёл в Боготольском районе Красноярского края в июле сообщил региональный штаб Общероссийского народного фронта. По мнению местных пасечников, насекомые погибли после обработки рапсовых полей сильнодействующими химикатами. Пчеловоды утверждают, что фермерское хозяйство «Дары Малиновки» не предупредило их о предстоящей обработке растений.

Пасечник Валерий Медведев рассказал NGS24.RU, что пчёлы в Боготоле начали умирать из-за деятельности «Даров Малиновки» ещё два года назад. По его словам, тогда управляющий компании «извинялся, что так произошло чисто случайно», и пообещал, что такого больше не повторится.

Пасечники собирали мертвых пчёл «мешками», пишет портал NGS24.RU. В общей сложности от мора пострадали 30-40 пчеловодческих хозяйств. Издание подсчитало, что только из-за гибели насекомых (без учёта утерянной прибыли от продажи мёда) они потеряли около четырёх миллионов рублей.

Председатель совета директоров «Даров Малиновки» Василий Герман сказал изданию «Тайга.инфо», что компания предупреждала пчеловодов о проводимых обработках, хотя они не были зарегистрированы с ней по соседству. «Мы понимаем, что не все читают газеты, и в целях подстраховки, мы ещё работаем на уровне местной администрации», — заявил Герман.

Он также напомнил, что в Боготольском районе помимо них работают ещё 20-30 фермерских хозяйств. По словам Германа, подтверждений, что гибель пчёл связана с деятельностью именно их фирмы, нет. Он сказал «Аргументам и фактам», что агрохолдинг «компенсирует потери, если вина компании в гибели пчёл будет доказана».

#новости #регионы #фермеры

38 38 комментариев
21
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38 комментариев
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Владимир Климов

25

Виноваты будут пчёлы. Не агрохолдинг же.

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Eugene Gultyaev

Владимир
11

Вовремя не предоставили план полётов

Ответить

Robutt

3

Ты пчела, я пчеловод

Ответить

Уважаемый ящик

Robutt
6

bumble bee

Ответить

Владимир Климов

Robutt
3

между нами тает лёд 

Ответить

Dobrosvet

Robutt
3
Ответить

Automatique

Dobrosvet
0

Опередил
ПаСЕКА

Ответить

AttentiveMilk

Robutt
1

🤮

Ответить

Антигравитационный торт

2

200 семей это пасека одного человека 

Ответить

Robutt

Антигравитацион…
4

Лужкова

Ответить

Антигравитационный торт

Robutt
3

У того думаю гораздо больше 

Ответить

Владимир Ш.

Robutt
1

или Зюганова

Ответить

Принудительный Филипп

Антигравитацион…
0

но..
общей сложности от мора пострадали 30-40 пчеловодческих хозяйств

Ответить

Антигравитационный торт

Принудительный
0

Ну значит было по 10 ульев у каждого 

Ответить

Принудительный

Антигра…
0

железная логика

Ответить

Антигравитационн

Принуди…
0

Ну у одного был один улей

Ответить

Антигравитационн

Принуди…
0

На фото вон 7 штук всего

Ответить

Mikhail Efremov

Антигравитацион…
0

типа 200 ульев у человека?

Ответить

Илья Маленко

1

В ходе проверки было установлено, что у пчел возник массовый психоз, патология психоза устанавливается специалистами. Что могло привести к массовому самоубийству пчел- остаётся загадкой.

Ответить

Папуша

Илья
7

Следователи выяснили, что деструктивное проведение пчел связано с прослушиванием речей Алексея Навального

Ответить

Формальный историк

3

Следователи выясняют, нарушили ли сельхозпроизводители правила

Действительно сами умерли миллионами.

Ответить

T:ema

3

Пиздец. По всему миру пчёлы вымирают, а тут такое.
Вымрут пчёлы - кабзда большинству фруктов

Ответить

Al

1

Защита экологии полным ходом. 

Ответить

Стильная самочка орангутана

Al
1

Опять конституцию соблюдают.

Ответить

Llaren Hlaalo

0

Это много или мало ? Местные пасечники пояснят сколько пчёл в одном улье ?

Ответить

Антигравитационный торт

Llaren
1

Большая пасека одного человека 

Ответить

Llaren Hlaalo

Антигравитацион…
2

Ну т.е. не апокалипсис. Хреново всё равно конечно.

Ответить

Особый историк

Антигравитацион…
0

Которая опыляет сколько простанства вокруг? Этим надо мерять, а не владельцами.

Ответить

Стильная самочка орангутана

0

Нихуя себе

Ответить

Savelii Blokhin

0

Поправки в Конституцию заработали👍👍

Ответить

Андрей Галицкий

0

жаль

Ответить

Информационный кофе

0

Поправ очки все еще работают

Ответить

Crazy .

0

Стоит заметить, что использование ГМО-семян не только повышает урожайность, но и устойчивость к вредителям, что позволяет снижать использование пестицидов. В РФ запрет на ввоз и выращивание таких семян, совершенно непонятно, когда его будут снимать.

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Необходимый месяц

0
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Ярослав Михайлов

0

Что ни месяц, то какой-то экопиздец в России. Будь страна поменьше, уже бы давно без исключений одни аллергики и инвалиды рождались. 

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Smaug The Terrible

0

Произошел пчелоцид

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Смутный дым

0

кто пчёлок уважает

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Территориальный рубин

0

А что делать если предупредили? Гулять не пускать? Можно пчел просто дома закрыть на несколько дней?

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