Решение о признании ФБК и штабов Навального «экстремистскими» организациями вступило в силу Статьи редакции
Суд отклонил апелляционную жалобу.
Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил апелляцию о признании Фонда борьбы с коррупцией «экстремистской» организацией и о запрете его деятельности, сообщает команда адвоката Ивана Павлова, которая защищала ФБК.
То есть инстанция признала законным решение Мосгорсуда о том, что ФБК, Фонд защиты прав граждан (так организация формально называлась после перерегистрации в 2019 году) и региональные штабы Алексея Навального нужно ликвидировать, а имущество — отдать государству.
Заседание проходило в закрытом режиме. На оглашении решения разрешили присутствовать журналистам, однако предварительно у них отобрали все средства связи. Представителей защиты также попросили сдать телефоны. Адвокаты Иван Павлов и Антон Голубев просили предоставить им месяц для ознакомления с документами, но судья дала им лишь 20 минут.
Павлов заявил, что защита будет обжаловать это решение вплоть до ЕСПЧ.
Таким образом, решение Мосгорсуда о признании ФБК, ФЗПГ и «штабов Навального» экстремистскими организациями вступило в законную силу. Вот что теперь грозит сотрудникам и сторонникам этих организаций:
- Если структуры Навального продолжат деятельность, их могут привлечь к уголовной ответственности по статье 282.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — десять лет колонии;
- За финансирование, например, донатами, грозит уголовная ответственность по части 3 той же статьи. Максимальный срок лишения свободы составляет десять лет. Но ФБК уже не принимает пожертвования;
- За демонстрацию или изготовление символики структур — административная ответственность с наказанием до 15 суток ареста или штрафом до двух тысяч рублей;
- Работники и сторонники этих организаций (перечисляющие пожертвования, предоставляющие консультации или оказывающие публичную поддержку) не могут участвовать в выборах любого уровня в течение трёх лет с момента решения суда «о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации».
Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями в начале июня 2021 года по требованию столичной прокуратуры. В ведомстве утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя». Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за наличия материалов с «государственной тайной».
В итоге суд запретил организациям вести любую деятельность. Им нельзя распространять информацию (старую удалять не нужно), совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции. Запреты касаются не только самих структур, но и всех сторонников.
«условия для изменения основ конституционного строя».
а что у нас было с марта по июнь в 2020?
Побуду адвокатом дьявола: «основы конституционного строя» – это вполне конкретное понятие, закрепленное в первой главе конституции, и в нее, если я не ошибаюсь, не вносили поправки
Спасибо!
А как Навальный их подрывал?
... Упс, точнее - что значит "создавать условия для изменения?" В интернете говорил правильные слова? :)
Или вот, статья 9
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1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
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Интересно, чувак который толкал лес под видом санитарного, недавно писали СМИ(иноагенты) - покушался на основы?
и вообще - нельзя обсуждать изменения в главе 1 конституции?
... создавали «условия для изменения основ конституционного строя». ... и тут Навальный говорит - путём всенародного референдума. это под запретом?
что за страна, что приходится вникать в юридические тонкости законов под вечер.
Когда на митинг идём, славяне?
я пока пошел снимать наклейку с машины
она уже танками утилизирована, не спеши
Совпадение? Не думаю!
За демонстрацию или изготовление символики структур — административная ответственность с наказанием до 15 суток ареста или штрафом до двух тысяч рублей
У меня футболка, пакет и значок остались.
тебя как распространителя принимать будут
а до этого незаконно отказывали кандидатам в регистрации и блочили инет ресурсы
Адекватное решение, поддерживаю