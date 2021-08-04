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Новости
Яна Ломакина

Решение о признании ФБК и штабов Навального «экстремистскими» организациями вступило в силу Статьи редакции

Суд отклонил апелляционную жалобу.

24 24 комментария
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Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве отклонил апелляцию о признании Фонда борьбы с коррупцией «экстремистской» организацией и о запрете его деятельности, сообщает команда адвоката Ивана Павлова, которая защищала ФБК.

То есть инстанция признала законным решение Мосгорсуда о том, что ФБК, Фонд защиты прав граждан (так организация формально называлась после перерегистрации в 2019 году) и региональные штабы Алексея Навального нужно ликвидировать, а имущество — отдать государству.

Заседание проходило в закрытом режиме. На оглашении решения разрешили присутствовать журналистам, однако предварительно у них отобрали все средства связи. Представителей защиты также попросили сдать телефоны. Адвокаты Иван Павлов и Антон Голубев просили предоставить им месяц для ознакомления с документами, но судья дала им лишь 20 минут.

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Павлов заявил, что защита будет обжаловать это решение вплоть до ЕСПЧ.

Таким образом, решение Мосгорсуда о признании ФБК, ФЗПГ и «штабов Навального» экстремистскими организациями вступило в законную силу. Вот что теперь грозит сотрудникам и сторонникам этих организаций:

  • Если структуры Навального продолжат деятельность, их могут привлечь к уголовной ответственности по статье 282.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — десять лет колонии;
  • За финансирование, например, донатами, грозит уголовная ответственность по части 3 той же статьи. Максимальный срок лишения свободы составляет десять лет. Но ФБК уже не принимает пожертвования;
  • За демонстрацию или изготовление символики структур — административная ответственность с наказанием до 15 суток ареста или штрафом до двух тысяч рублей;
  • Работники и сторонники этих организаций (перечисляющие пожертвования, предоставляющие консультации или оказывающие публичную поддержку) не могут участвовать в выборах любого уровня в течение трёх лет с момента решения суда «о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации».

Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями в начале июня 2021 года по требованию столичной прокуратуры. В ведомстве утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя». Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за наличия материалов с «государственной тайной».

В итоге суд запретил организациям вести любую деятельность. Им нельзя распространять информацию (старую удалять не нужно), совершать финансовые операции, участвовать в выборах и организовывать акции. Запреты касаются не только самих структур, но и всех сторонников.

Что будет с ФБК и штабами Навального после…
Команда найдёт новый формат, изменит систему пожертвований (а пока их запретила) и уберёт из…
tjournal.ru

#навальный #новости #фбк #политика

24 24 комментария
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24 комментария
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Иван

7

 «условия для изменения основ конституционного строя».

а что у нас было с марта по июнь в 2020?

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Grigory Kopiev

Иван
1

Побуду адвокатом дьявола: «основы конституционного строя» – это вполне конкретное понятие, закрепленное в первой главе конституции, и в нее, если я не ошибаюсь, не вносили поправки

http://www.constitution.ru/10003000/10003000-3.htm

Ответить

Grigory Kopiev

Grigory
0

Но по сути то обнулёныш давно на эти основы положил болт

Ответить

Иван

Grigory
0

Спасибо!
А как Навальный их подрывал?

... Упс, точнее - что значит "создавать условия для изменения?" В интернете говорил правильные слова? :)

Или вот, статья 9
—-
1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
—-
Интересно, чувак который толкал лес под видом санитарного, недавно писали СМИ(иноагенты) - покушался на основы? 

Ответить

Иван

Иван
0

и вообще - нельзя обсуждать изменения в главе 1 конституции?

... создавали «условия для изменения основ конституционного строя». ... и тут Навальный говорит - путём всенародного референдума. это под запретом? 

что за страна, что приходится вникать в юридические тонкости законов под вечер.

Ответить

Genesi5 ­

Иван
0

Это другое

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k e h c o t s i L

4

Когда на митинг идём, славяне?

Ответить

Андрей Рядькин

k
4

я пока пошел снимать наклейку с машины 

Ответить

k e h c o t s i L

Андрей
0

она уже танками утилизирована, не спеши

Ответить

Андрей Рядькин

k
0

тогда уже утром 

Ответить

Robutt

3

Совпадение? Не думаю! 

Ответить

k e h c o t s i L

Robutt
1

Библия Русского Экстремиста.

Ответить

Виталий Лановой

1

За демонстрацию или изготовление символики структур — административная ответственность с наказанием до 15 суток ареста или штрафом до двух тысяч рублей

У меня футболка, пакет и значок остались.

Ответить

k e h c o t s i L

Виталий
2

тебя как распространителя принимать будут

Ответить

k e h c o t s i L

k
1

в особо крупном размере 

Ответить

Иван

Виталий
1

Красная болдовая италик Н под запретом?

Ответить

Перспективный Гоша

1

"региональные штабы Алексея Навального нужно ликвидировать, а имущество — отдать государству."
24/7 выносили технику у них с офисов 🤡🤡🤡🤡🤡

Ответить

Иван

0

Где можно найти 1-4 тома дела?

Ответить

Транспортный кот

Иван
1

В "Гоголь-центре" 🙃

Ответить

FOX

0

а до этого незаконно отказывали кандидатам в регистрации  и блочили инет ресурсы

Ответить

Smaug The Terrible

FOX
0

Закон в России только для холопов

Ответить

Photuum

0

Самого Навального тоже заменили двойником!

Ответить

Ann Partovi

–3

Адекватное решение, поддерживаю

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Valeriy Avdeyev

Ann
0

Чем вам ФБК не угодил, девонька? 

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