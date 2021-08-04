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Новости
Яна Ломакина

Экс-главу штаба Навального Виолетту Грудину сняли с выборов в горсовет Мурманска Статьи редакции

Избирком не зарегистрировал её из-за связи с «экстремистской организацией».

12 12 комментариев
483 просмотров

Грудину сняли с выборов после письма Минюста, сообщила активистка в своём телеграм-канале.

Грудина напишет
ТИК Мурманска сняла меня с выборов. По бумажке Минюста об экстремизма, дождались конца апелляции по делу штабов Навального и начали заседание. Позорники.

Позже подробности.

Она отметила, что совещание Мурманского избиркома началось после заседания апелляционного суда по делу штабов Навального и ФБК. После него решение о признании структур экстремистскими организациями вступило в силу.

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В июле Виолетту Грудину принудительно госпитализировали по судебному иску местного Роспотребнадзора. Против неё возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил: Роспотребнадзор решил, что во время болезни коронавирусом активистка сознательно нарушила режим самоизоляции.

При этом, по словам самой девушки и результатам ПЦР-теста, она была здорова. Грудина связывала происходящее со своей предвыборной кампанией: она считает, что власти Мурманска хотели «принудительно закрыть» её в больнице, чтобы она не могла подать документы на регистрацию на выборах.

26 июля активистка объявила голодовку в знак протеста против действий администрации медицинского учреждения: руководство не передавало её документы в ТИК. 2 августа Грудину задержали на выходе из больницы, куда её принудительно госпитализировали.

Кандидатам в городские советы и Госдуму уже отказывали в регистрации на выборах после писем Минюста о связи со структурами Навального. Избирком Бердска Новосибирской области не зарегистрировал кандидатами в горсовет семерых человек: Кирилла Левченко, Вячеслава Якименко, Илью Пуховского, Ольгу Нечаеву, Сергея Косова, Ольгу Сурначеву и Даниила Маркелова. Оппозиционеров Илью Яшина, Олега Степанова и Ирину Фатьянову сняли с выборов в Мосгордуму, Госдуму и Законодательное собрание.

#новости #регионы #коронавирус #политика

12 12 комментариев
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Robutt

5

Перепутали с Грудининым. Как Тимановскую с Тихановской

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Владимир Климов

Robutt
2

роботы так классно шутят

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Andrew Muralov

2

Сняли в пользу жуликов и воров. 

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Привлекательный фитиль

1

Позорники

)

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Трансгендолёт

1

Так, ну очевидно, что "законные методы", типа беготни по "судам" и выплата кучи штрафов не работают и власть всех загнала под шконарь быстро и без лишнего напряга, насрав как на законы, так и на здравый смысл.
Что планирует оппозиция делать дальше? Очевидно после выборов в думу их всех пересажают и закроют, так что у них должен быть какой-то план?

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Максим Шпилёв

Трансгендолёт
0

их всех пересажают и закроют

А могут и травануть

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Necronomicon

0

За такую прическу вообще расстреливать нужно

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Ник Хартман

Necronomicon
–1

Можно я это сделаю товарищ Некров?

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Necronomicon

Ник
0

Не, ты лахтинский, тебя рядом поставить

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Ник Хартман

Necrono…
0

Вольфович все правильно раскадал

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Andrew Muralov

0

Пора уже в телеграм каналах обнародовать домашние адреса и телефоны председателей этих тиков, чтоб простые люди выразили им свою благодарность. 

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Ник Хартман

–4

Можно ее в сартире утопить, в фекалиях своих

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