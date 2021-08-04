Экс-главу штаба Навального Виолетту Грудину сняли с выборов в горсовет Мурманска Статьи редакции
Избирком не зарегистрировал её из-за связи с «экстремистской организацией».
Грудину сняли с выборов после письма Минюста, сообщила активистка в своём телеграм-канале.
Она отметила, что совещание Мурманского избиркома началось после заседания апелляционного суда по делу штабов Навального и ФБК. После него решение о признании структур экстремистскими организациями вступило в силу.
В июле Виолетту Грудину принудительно госпитализировали по судебному иску местного Роспотребнадзора. Против неё возбудили дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил: Роспотребнадзор решил, что во время болезни коронавирусом активистка сознательно нарушила режим самоизоляции.
При этом, по словам самой девушки и результатам ПЦР-теста, она была здорова. Грудина связывала происходящее со своей предвыборной кампанией: она считает, что власти Мурманска хотели «принудительно закрыть» её в больнице, чтобы она не могла подать документы на регистрацию на выборах.
26 июля активистка объявила голодовку в знак протеста против действий администрации медицинского учреждения: руководство не передавало её документы в ТИК. 2 августа Грудину задержали на выходе из больницы, куда её принудительно госпитализировали.
Кандидатам в городские советы и Госдуму уже отказывали в регистрации на выборах после писем Минюста о связи со структурами Навального. Избирком Бердска Новосибирской области не зарегистрировал кандидатами в горсовет семерых человек: Кирилла Левченко, Вячеслава Якименко, Илью Пуховского, Ольгу Нечаеву, Сергея Косова, Ольгу Сурначеву и Даниила Маркелова. Оппозиционеров Илью Яшина, Олега Степанова и Ирину Фатьянову сняли с выборов в Мосгордуму, Госдуму и Законодательное собрание.
Перепутали с Грудининым. Как Тимановскую с Тихановской
Так, ну очевидно, что "законные методы", типа беготни по "судам" и выплата кучи штрафов не работают и власть всех загнала под шконарь быстро и без лишнего напряга, насрав как на законы, так и на здравый смысл.
Что планирует оппозиция делать дальше? Очевидно после выборов в думу их всех пересажают и закроют, так что у них должен быть какой-то план?
За такую прическу вообще расстреливать нужно
Можно я это сделаю товарищ Некров?
Не, ты лахтинский, тебя рядом поставить
Пора уже в телеграм каналах обнародовать домашние адреса и телефоны председателей этих тиков, чтоб простые люди выразили им свою благодарность.