ОБСЕ впервые за почти 30 лет не направит наблюдателей на выборы в Госдуму Статьи редакции
Такое решение организация приняла из-за требований Москвы ограничить число наблюдателей из-за пандемии.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не станет направлять наблюдателей на парламентские выборы в России, которые пройдут с 17 по 19 сентября, говорится в заявлении ОБСЕ.
Решение объяснили ограничениями со стороны российских властей. Из-за «санитарно-эпидемиологической ситуации» в стране Москва разрешила Парламентской ассамблее ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направить на выборы не более 10 и 50 наблюдателей соответственно.
В ОБСЕ посчитали, что для эффективного мониторинга на выборах этого недостаточно. По оценке организации, для нормальной работы нужно 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. В итоге там решили вообще не направлять людей.
В ОБСЕ и БДИПЧ также отметили, что российские власти не дали достаточных разъяснений, почему для борьбы с распространением коронавируса нужно ограничить миссию наблюдателей.
Наблюдатели ОБСЕ присутствовали на всех общенациональных выборах в России с 1993 года.
14 июля ЦИК закрыл доступ к видеонаблюдению на выборах для обычных граждан. Его не будет уже во время выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Теперь доступ к трансляциям останется только у кандидатов, партий, комиссий — и не везде, а лишь на половине избирательных участков.
Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила такое решение желанием сократить бюджетные траты. Также она считает, что доступ к эфирам нужно было ограничить, поскольку наблюдение — это «не праздное любопытство» и не то же самое, что «смотреть кино, лёжа на диване».
Благодаря видеонаблюдению на участках жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы.
Да нахуя вообще эти выборы нужны? Пусть на кого Эллочка покажет, тот и победил. И считалочку пусть задорную ей для этого Вовочка придумает.
Овальный сказал что нужны, ведь у него есть хитрый план как нас всех спасти
Классная ава
Детка скачет, но не на скакалочке (На чем?)
Я ее заляпал, но не в салочке (Кончой)
Запачкал ей лицо волшебной палочкой (Упс)
Ты че сомневаешься в выборах под дулам боевиков? Че не хочешь как в Крыму?
Спорю на сто лайков, что ОБСЕ выборы не признают
а их мнение кого-то ебёт?
Ну да.
Тут надо стену текста писать, а мне лень.
Если кратко, то у рфии есть ядерное оружие, и рфия явно валится в фейлед стейт. Кто придет к власти на этой помойке после путина, хз. Никто не хочет получить макаку с ядерной боеголовкой. Поэтому и топят за нормальную сменяемость власти, чтобы у власти в рфии оставались люди, у кого хватает ума решать вопросы без насилия, а таких в рфии все меньше.
Если вам похуй, кто за вас вписываться должен? Или ты под оккупацией живёшь, а?
Правильно все сделали. Все граждане и так в курсе как пройдут эти выборы.
Пабида будет обеспечена по всем гос каналам. Любой хуесос который выйдет на улицу протестовать будет выебан в жопу прилюдно, а после в тюряге. А потом ещё и на свободе в подарок.
Чет как-то становится сцыкотно из-за этой всей заварушки... надеюсь не станем как беларусь
я не про протесты, а про отношение к стране извне. не хочется становиться изгоем
больше потенциальных очагов сепаратизма
Стройный самолет
А что для тебя изменится?
его жизнь станет лучше. Как и твоя после прекращения существования фиктивного государство под названием "украина"
Чёт кажется осень будет интересной.
будешь в синглплеер играть потому что рунет закроют, интересно пиздец
А ты как будто не рад
Эх! Прекрасные будут выборы. Все правильно на этот раз посчитают, без иностранного вмешательства в дела суверенного государства.
Дрейфуем в сторону суверенной диктатуры, когда уже победим и будет новый концлагерный эдем?