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Новости
Яна Ломакина

ОБСЕ впервые за почти 30 лет не направит наблюдателей на выборы в Госдуму Статьи редакции

Такое решение организация приняла из-за требований Москвы ограничить число наблюдателей из-за пандемии.

71 71 комментарий
1730 просмотров

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе не станет направлять наблюдателей на парламентские выборы в России, которые пройдут с 17 по 19 сентября, говорится в заявлении ОБСЕ.

OSCE/ODIHR @osce_odihr
ODIHR will not be observing the forthcoming Russian parliamentary elections: read our joint statement with @oscepa to find out more ➡http://bit.ly/3ipNHN4

Решение объяснили ограничениями со стороны российских властей. Из-за «санитарно-эпидемиологической ситуации» в стране Москва разрешила Парламентской ассамблее ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направить на выборы не более 10 и 50 наблюдателей соответственно.

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В ОБСЕ посчитали, что для эффективного мониторинга на выборах этого недостаточно. По оценке организации, для нормальной работы нужно 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей. В итоге там решили вообще не направлять людей.

В ОБСЕ и БДИПЧ также отметили, что российские власти не дали достаточных разъяснений, почему для борьбы с распространением коронавируса нужно ограничить миссию наблюдателей.

Наблюдатели ОБСЕ присутствовали на всех общенациональных выборах в России с 1993 года.

14 июля ЦИК закрыл доступ к видеонаблюдению на выборах для обычных граждан. Его не будет уже во время выборов в Госдуму, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Теперь доступ к трансляциям останется только у кандидатов, партий, комиссий — и не везде, а лишь на половине избирательных участков.

Глава ЦИК Элла Памфилова объяснила такое решение желанием сократить бюджетные траты. Также она считает, что доступ к эфирам нужно было ограничить, поскольку наблюдение — это «не праздное любопытство» и не то же самое, что «смотреть кино, лёжа на диване».

Благодаря видеонаблюдению на участках жители России могли публиковать записи подозрений на вбросы.

#новости #выборы2020 #политика

71 71 комментарий
42
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71 комментарий
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FUNGAME

23

Да нахуя вообще эти выборы нужны? Пусть на кого Эллочка покажет, тот и победил. И считалочку пусть задорную ей для этого Вовочка придумает.

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Ник Хартман

FUNGAME
–25

Овальный сказал что нужны, ведь у него есть хитрый план как нас всех спасти 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ник
1

Классная ава

Ответить

Ник Хартман

Marhal_…
–7

Детка скачет, но не на скакалочке (На чем?)
Я ее заляпал, но не в салочке (Кончой)
Запачкал ей лицо волшебной палочкой (Упс)

Ответить

alexander alexander

Ник
0

НАХУЙ НАВАЛЬНОГО! теперь. открыл глаза, спасибо

Ответить

Candy Boy

Ник
0

Баклажан, ты?

Ответить

Транспортный кот

18

Позовут наблюдателей из Беларуси и Туркменистана, которые скажут что все збс
Ну а что, иностранные же

Ответить

Smaug The Terrible

Транспортный
3

Венисуэла ещё есть

Ответить

Bich

Транспортный
0

Так лукашенко делал
Наблюдатели были из россии и нарушений не увидели

Ответить

Стройный самолет

6

И эти люди указывают как Украине на Донбассе выборы проводить. Кек блять

Ответить

Marhal_New _Arleana

Стройный
2

Ты че сомневаешься в выборах под дулам боевиков? Че не хочешь как в Крыму?

Ответить

vvtwittep

Стройный
0

Эти люди уже давно забили на все права человека. А уж право выбора давно похерено. Вам, местным либерашкам, показали, как надо выбирать президента в том году. А вы здесь про выборы в колонии плачете который год. 

Ответить

Стройный самолет

vvtwittep
0

Посмотри мой статус в блоге пожалуйста

Ответить

Robutt

6

Наблюдать за блядским шапито? 

Ответить

Инвестиционный супер_стар

5

А зачем наблюдать? ) 146% итак наберут кто надо.

Ответить

Goose in Bus

4

Полтик Диллер Холодец

Ответить

Smaug The Terrible

3

Спорю на сто лайков, что ОБСЕ выборы не признают

Ответить

Феминизм здорового человека

Smaug
–6

а их мнение кого-то ебёт?

Ответить

Smaug The Terrible

Феминизм
0

Ну да.

Ответить

Феминизм

Smaug
1

кого?

Ответить

Smaug The

Феминизм
2

Других членов ОБСЕ для начала

Ответить

Феминизм

Smaug
1

прекрасно... дальше что?
"чрезмерная озабоченность"?

Ответить

Smaug The

Феминизм
0

А дальше дохуя интересного. 

Ответить

Феминизм

Smaug
1

всё что я видел по поводу Беларуси, по поводу тоталитарной помойки Китая, это "обеспокоенность".

Я хз откуда вы берете эти надежды, что кому-то не похуй

Ответить

Smaug The

Феминизм
3

Ага, а в Беларуси сейчас все так хорошо, что Лукаш каждый месяц в Москву за добавкой ездит.
ОБСЕ действует дипломатическими методами. И они могут закрыть дохуя дверей людям, которые много выебываются

Ответить

Феминизм

Smaug
0

Метафора хорошая, конкретики нихуя. Какие двери закроют?

государство, по-твоему, пусть и с дикими потерями по всем фронтам, не может существовать автономно? Запросто.

Ответить

Smaug The

Феминизм
1

Сможет, не спорю. Но угрозы оно уже никому представлять не будет. А цель ОБСЕ как раз в борьбе с угрозами миру

Ответить

Феминизм

Smaug
0

дык какую угрозу представляет авторитарная помойка на букву Р?
кроме как своим гражданам — никому и никакую

Ответить

Smaug The

Феминизм
0

Тут надо стену текста писать, а мне лень.
Если кратко, то у рфии есть ядерное оружие, и рфия явно валится в фейлед стейт. Кто придет к власти на этой помойке после путина, хз. Никто не хочет получить макаку с ядерной боеголовкой. Поэтому и топят за нормальную сменяемость власти, чтобы у власти в рфии оставались люди, у кого хватает ума решать вопросы без насилия, а таких в рфии все меньше.

Ответить

Стройный

Феминизм
–1

Если вам похуй, кто за вас вписываться должен? Или ты под оккупацией живёшь, а?

Ответить

Феминизм

Стройный
0

переформулируй вопрос, пока что ты написал хуйню

Ответить

Стройный

Феминизм
0

Ы живёшь под оккупацией?

Ответить

Феминизм

Стройный
0

в традиционном понимании — нет

Ответить

Феминизм

Smaug
1

просвети? 

Ответить

Smaug The

Феминизм
0

Я тебе рентген что-ли?

Ответить

Феминизм

Smaug
0

но и не священник.
Сливаешься?

Ответить

Smaug The

Феминизм
0

Если тебе так важно победить в споре интернете, то можешь так считать

Ответить

Феминизм

Smaug
0

да ладно тебе ныть, я просто спросил
тем более ты выше отвечать начал, никаких вопросов если разовьешь мысль. Мне интересно просто, в чём я неправ относительно того, что в сущности другим государствам и международным организациям похуй на внутреннюю кухню

Ответить

Madegghead

Smaug
0

Вася, ты чо офигел? Ты чего адекватные комменты писать начал?

Ответить

Smaug The

Madeggh…
1

Always have been

Ответить

Феминизм

Smaug
0

я долбоеб

Ответить

Особый историк

Феминизм
0

Начни с себя

Ответить

Феминизм

Особый
0

о чём мне должно говорить мнение какой-то чахлой проспонсированной западом организации?

Ответить

KSA

3

Удобно!
Теперь перед каждыми выборами будет страшный ковид

Ответить

Ertha

2

Правильно все сделали. Все граждане и так в курсе как пройдут эти выборы.
Пабида будет обеспечена по всем гос каналам. Любой хуесос который выйдет на улицу протестовать будет выебан в жопу прилюдно, а после в тюряге. А потом ещё и на свободе в подарок.

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Чет как-то становится сцыкотно из-за этой всей заварушки... надеюсь не станем как беларусь

Ответить

Ertha

Дизайнер
8

Нет не станешь. Ты попробуешь выйти и тебя прилюдно выебут в жопу.
Всё будет хуже чем в Беларуси. Там диктаторы не всё просчитали, а здесь уже всё готово.
Росгвардия заранее уже готовит резиновые члены.

Ответить

Дизайнер Павленко

Ertha
0

я не про протесты, а про отношение к стране извне. не хочется становиться изгоем

Ответить

Goose in Bus

Дизайнер
3

больше потенциальных очагов сепаратизма

Ответить

Goose in Bus

Goose
0

хозяйственники на местах, а не бравые генералы господина лукашенко 

Ответить

Rodion Kutsaev

Дизайнер
3

Беларусь это бета-тест

Ответить

Стройный самолет

Дизайнер
0

А что для тебя изменится?

Ответить

Феминизм здорового человека

Стройный
1

его жизнь станет лучше. Как и твоя после прекращения существования фиктивного государство под названием "украина"

Ответить

Далекий утюг

Дизайнер
0

уже давно

Ответить

Алексей Иванов

2

Чумной загон

Ответить

Наивный корабль

2

Тебе не нужны будут наблюдатели на выборах если не будет выборов

Ответить

Матвей Нилов

1

Чёт кажется осень будет интересной.

Ответить

Феминизм здорового человека

Матвей
1

будешь в синглплеер играть потому что рунет закроют, интересно пиздец

Ответить

Стройный самолет

Феминизм
0

А ты как будто не рад

Ответить

Феминизм

Стройный
0

то есть?

Ответить

Стройный самолет

Феминизм
1

Меньше рваться по пустякам будешь

Ответить

Marhal_New

Стройный
0

)))))))

Ответить

Феминизм

Стройный
0

я никогда не рвался на тж, кроме как на подсайт Феминизм и неженок с длинным чс

Ответить

Стройный самолет

Феминизм
0

Ну вот

Ответить

Ваша Закладко

1

будут гулять по буфету

Ответить

Особый историк

1

И правильно. Нечего помогать в постановке фарса.

Ответить

Andrew Muralov

0

Аккредитованы наблюдатели только  от лиги БДСМ. 

Ответить

Яременко Кирилл

0

Теперь понятно ,откуда внезапный рост ковид пару недель назад 

Ответить

Яременко Кирилл

0

Теперь стало понятно откуда внезапный рост по ковид 

Ответить

Gedevan

0

Эх! Прекрасные будут выборы. Все правильно на этот раз посчитают, без иностранного вмешательства в дела суверенного государства. 

Ответить

Саша Александров

0

Дрейфуем в сторону суверенной диктатуры, когда уже победим и будет новый концлагерный эдем?

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