Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также «Правозащиты Открытки» Статьи редакции
Сотрудники заявляют, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали.
Сайт «Открытые медиа», которым владеет Михаил Ходорковский, оказался заблокированным у большинства провайдеров, сообщает издание в телеграм-канале. Редакторы TJ проверили и убедились, что сайт «Открытых медиа» не открывается через провайдеров в разных российских регионах.
Издание уточняет, что их доменный адрес также внесли в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Судя по базе, сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах.
«Никаких уведомлений об этом — от регулятора или Генпрокуратуры — редакция не получала», — сообщают журналисты. По словам сотрудников издания, в 19:03 4 августа редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно, в ведомстве не уточнили.
Сайт «МБХ Медиа» также внесли в реестр Роскомнадзора.
В «МБХ Медиа» сообщили, что причины блокировки сайта в России им неизвестны. Никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало.
Несмотря на схожесть в общественно-политической тематике и одного владельца, редакции «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» работали отдельно друг от друга.
В пресс-службе Роскомнадзора сообщили РБК, что по требованию Генпрокуратуры также заблокировали доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia Михаила Ходорковского из-за связи с организациями, признанными «нежелательными» на территории России.
«Правозащита Открытки» — сообщество юристов, предоставляющее правовую защиту тем, кого преследуют за политическую и общественную деятельность. В 2017 году проект Open Russia Civic Movement, Open Russia бизнесмена Михаила Ходорковского признали «нежелательным». Это привело к массовым преследованиям российских активистов движения «Открытая Россия».
«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. Юрлицо Open press OÜ зарегистрировано в Эстонии британской компанией Hanover 16 Limited, принадлежащей Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх его фондов «нежелательной».
В июле Минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех сотрудников «Открытых медиа». В реестр попали Юлия Ярош (главред), Максим Гликин (замглавреда), журналисты Илья Рождественский и Алексей Постернак.
«МБХ Медиа» — российское сетевое издание, основанное в 2017 году Михаилом Ходорковским. Издание специализируется на общественно-политических событиях. Проект появился после блокировки Роскомнадзором сайта общественной организации «Открытая Россия».
В феврале 2018 года, спустя два месяца после начала работы, Генпрокуратура внесла сайт «МБХ Медиа» в реестр запрещённой информации за публикацию материалов «нежелательной» организации.
Поддомен «МБХ Медиа» находится на домене appspot.com — это бесплатный адрес для сайтов на хостинге Google. ФБК Алексея Навального в 2019 году позиционировали его как недоступный для блокировки Роскомнадзором. Другие сайты на appspot пока работают исправно, вероятно, из-за использования технологии блокировки по DPI.
По данным источников РБК среди интернет-провайдеров, Роскомнадзор научился ограничивать скорости к сайтам независимо от операторов связи. Ведомство применяет технологию «глубокого анализа пакетов» (DPI): она работает через специальное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Устройства позволяют выявлять трафик конкретного ресурса или приложения. Затем они могут либо полностью его заблокировать, либо пропустить, либо замедлить — это называется «шейпингом».
Судя по случаю с замедлением твиттера, Роскомнадзор ограничивает скорость по именам доменов: система ведомства просто перебирает все адреса с определённым сочетанием в домене. Так в марте вместе с соцсетью замедлили все сайты с «t.co» в домене, включая RT, Microsoft и GitHub.
Как же заебали
Сынок, не плачь. Посмотри познавательный видос
НАХУЙ НАВАЛЬНОГО! теперь. открыл глаза, спасибо
Благодарю. Вся необходимая информация здесь
Два вопроса:
в чем КОНКРЕТНО он неправ?
каково твоё отношение к Мужскому Государству?
Мужскому Государству это поебота для ущербов, тех кому не дали, специальное место для разжигания ненависти на чувстве неполноценности.
'в чем КОНКРЕТНО он неправ?'
- В том, что его план не работает, в том что он бесполезен. Он слаб, жалок. Так еще он бросил свою семью и совершил самый глупый поступок в своей жизни. Царь будет править, а он будет сидеть. Он всегда будет сидеть, в этой игре он всегда проигрывает. В этой игре к нему всегда приходят утром и делают обыск, при этом его отправляют в обезьяник. В этой игре он лишь фикция западных ценностей, который обычный русский человек никогда не поддержит. Если проанализировать все его поведение через критическую призму, кажется будто вся его деятельность фикция, цирк. Который раньше был создан и ему позволяли существовать чтобы выпускать пар. Сейчас другие времена. Администрация увидела что было в Белоруссии и решила закрыть эту страницу
Заглушка Йоты на сайте «Открытых медиа» предлагает снять напряжение. Какие есть варианты?
Разбанить Орлова на 10 минут
это поднимет напряжение, в том числе сексуальное
Музыкальный хичхакер
Зайти в приложение TJ и нажать кнопку "Снять напряжение".
Или вы просто так эту фичу запилили и сами не пользуетесь?
А что там?
Водишпальчиком по экрану и смотришь на цветные пятна. Вряд ли снимет нервное напряжение, на самом деле, а вот умственно наверное может: отключить мозг на пять минут и просто позалипать.
Лизни конденсатор
и что ты мне дашь за этот попыт?
Послушать лофи ремиксы песен Билли Айлиш
Просто оставлю это тут
съездить в армию отдохнуть?
Мне 27
Да? 10 лет ежедневного чтения новостей дают о себе знать, значит
10 лет ежедневного чтения новостей
Тебе надо выбраться туда, где нет интернета: на скалы, к примеру (скалы плохо пропускают сигнал)
Я не знаю, где и когда будет мой следующий отпуск, но буду иметь в виду, правда. Спасибо!
армия должна быть только контрактной
Опять терпеть, я так устал уже, прекратите
А помните ржали про Северную Корею?
до неё пока далеко
но недолго
переплюнем
В том и дело, что только ржать умеете, а ещё перемен хотите каких-то.
Когда заблокируют ТЖ?
Комбо.
Заблокирован сайт МБХ Медиа mbk-news.appspot.com.
Ранее из политических ресурсов было заблокировано только зеркало сайта Навального.
В данный момент сайт блокируется на ТСПУ (оборудов...
Заблокирован сайт МБХ Медиа mbk-news.appspot.com.
Ранее из политических ресурсов было заблокировано только зеркало сайта Навального.
В данный момент сайт блокируется на ТСПУ (оборудование, установленное по «суверенному интернету») и на оборудовании самих операторов только по домену - этот способ блокировки не задевает другие ресурсы Google.
Фактическая доступность сайта МБХ Медиа в данный момент составляет около 10%.
График доступности через несколько минут начнёт отображаться.
Инвестиционный супер_стар
А теперь и до votesmart поддомена доберутся...
Свободный звук
Вполне себе доберутся, технология обкатана.
Волкову привет, остальным соболезную
Поскорее бы внедрили DNS over HTTPS повсеместно
В России DNS объявят экстремистским протоколом
Очень советую людям, обладающим какой либо квалификацией, уходить из Рунета полностью. Стремление сделать застойное болото должно привести к своему результату максимально быстро.
Все равно ни о какой законности речи уже не идёт, поэтому просто покидайте весь корабль, как форум с ебанутым модератором.
И куда?
В мировой интернет. Учи английский
Дык его тоже не будет, умника кусок
Почему не будет? Будете как китайцы через впн в Стим заходить и сраться в Твиттере
Это типо намек на ядерную зиму которую можно устроить? Типа не будет других стран, а значит и ВПНа?
Китайский фаервол же так и работает
Стандартны
китайский фаервол так работает в том числе потому что в китайском интернете все есть в избытке, и нужды вылезать за него нет. похожей ситуации в россии и близко нет
Стройный
Потому китайцы изначально строили свой интернет с нуля, а не переводили мчащийся поезд на новые рельсы.
Не переживайте вы, блокировать будут только оппозицию. Бизнес не тронут, все будет хорошо
блокировать будут только оппозицию
Бизнес не тронут, все будет хорошо
это было бы так если бы рычажки контроля были например только у АП.
но поскольку любой суд, любой прокурор может заблокировать что угодно, каждый местный феодал будет свои интересы отстаивать, отжимая не только землю под пастбища, как сейчас, но и все более-менее прибыльное в интернете.
и это кстати тоже видно по китаю, где рычаги запретов - у ЦК КПК, а феодалов расстреливают, поэтому МСБ может расти и процветать до определенного уровня конечно, после которого он переходит в собственность КПК
Стандартны
Если зайти в масс маркет: например нет своего Гугла, с ютубом, мобильным стором, платежкой, gmail.
Yandex слабо пытается, но мне кажется он больше в оффлайн сервисах заинтересован.
А в Китае есть например iQIYI - видеохостинг у которого на минутку 500 млн MAU.
Кстати, напишите что блок МБХ Медиа находится на портале Google (appspot.com), который ФБК декларировался как недоступный для блокировки Роскомнадзором.
Уже 33 раза все изменилось с момента когда он декларировался недоступным для блокировки. Если про него когда-то так говорили, это не значит что это будет так вечно. Сейчас так уже никто не говорит.
Нет, не может. Можно банить отдельные домены не по IP, а через DPI по метаданным SNI в заголовках (которые не шифруются даже в HTTPS). А вот конкретные страницы на домене зашифрованы через HTTPS, их РКН не может узнать.
Никакой DPI внутри ютуба ничего выделить не сможет. Для этого нужно заставлять пользователей ставить поддельные корневые сертификаты и ломать само шифрование HTTPS, как довольно безуспешно пробовал Казахстан.
Вряд ли, для блокировки отдельных URI нужен "наиполнейший" DPI. С отечественными сертификатами и вот этим вот всем. В текущих маштабах интернета в России это выглядит технически маловероятно.
Ледяной кофе
Но, для этого у них есть суверенный интернет, который можно включать по желанию. Правда я до сих пор не могу понять, каким образом они себе представляют замкнуть интернет внутри страны? Работать при этом не будет, да наверное ровно ничего.
С тех пор Роскомнадзор научился блокировать конкретные поддомены, не затрагивая все остальные на том же домене
Три буквы: vpn
Все идёт по плану: диктатура, цензура, репрессии, коррупция, деградация. Росси будет кндр!
C включенным DNS over HTTPS (cloudflare) на йоте и мобильном билайне МБХ без проблем открывается и без использования VPN. По крайней мере у меня, кто-нибудь включите в браузере эту фичу и проверьте тоже, мне тупо интересно.
Младший Паша
МТС домашний интернет (Киров): с DNS over HTTPS (cloudflare) не открывается.
у мудаков походу почтовый сервер сломался, никому уведомление прислать не могут в последнее время
Младший Паша
Возможно они его себе заблокировали
Должны были анус заблокировать. Опять не то заблочили, криворукие
я не знаю, но как теперь не выйти на митинг?
https://tjournal.ru/news/419966-roskomnadzor-zablokiroval-izdaniya-otkrytye-media-i-mbh-media?comment=6053838
Царский единорожек88
Царский
по закону у прова есть время чтоб добавить ресурс в блэклист. трое суток, если не ошибаюсь.
У меня без впн не открывается.
Ледяной кофе
Я тебе могу хоть каждый день снимать видосы про то как у меня открывается любой сайт из списка заблокированных, в любой момент времени.
Смысл какой в этом? Никогда такого не будет что после внесения моментально у всех провайдеров оно заблокируется. Я еще больше скажу, есть до сих пор лазейки (особенно актуально для юр.лиц), которые дают возможность открывать все заблокированное безо всяких манипуляций и не видеть блокировки вообще.
Покупаешь у провайдера канал интернета, делаешь соседство со своей AS, не анонсишь ничего во внешку, только принимаешь. Готово. Доступно и физикам, в принципе, но там сложнее.
По этой же самой схеме, грубо говоря, работает VPN на почти любой VPS даже в ДЦ Москвы.
А у тебя скорее всего провайдер местечковый, либо с хилым DPI, либо выгрузка списков блокировки с большим интервалом (не знаю точно какой максимальный интвервал у Ревизора, но вряд ли это час).
Младший
Я на роутере и TOR запускал через OpenWRT, а VPN почти у всех из коробки настроить можно
Почему в РФ ещё нет нового Кафки? Такой, шикарный сюжет можно накидать
русские опять не могут в фактчекинг и придумали себе заблокированный сайт бгг
На мобильном теле2 уже заблочили, что ж, повезло абонентам мегафона.
мегафон
нет ну ты реально русский
Ясно, ну у меня уже и на домашнем он недоступен всё равно
Получается, следующая цель - сайт умного голосования, ведь он тоже на гугле хостится, как и мбх
DPI работает отлично, быстро