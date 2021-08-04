Сотрудники заявляют, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали.

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Сайт «Открытые медиа», которым владеет Михаил Ходорковский, оказался заблокированным у большинства провайдеров, сообщает издание в телеграм-канале. Редакторы TJ проверили и убедились, что сайт «Открытых медиа» не открывается через провайдеров в разных российских регионах. Издание уточняет, что их доменный адрес также внесли в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Судя по базе, сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах.

Скриншот реестра Роскомнадзора

«Никаких уведомлений об этом — от регулятора или Генпрокуратуры — редакция не получала», — сообщают журналисты. По словам сотрудников издания, в 19:03 4 августа редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно, в ведомстве не уточнили.

Обновлено 22:25 Роскомнадзор также заблокировал сайт «МБХ медиа» по решению Генпрокуратуры от 3 августа, сообщили в издании.

Сайт «МБХ Медиа» также внесли в реестр Роскомнадзора.

Скриншот реестра Роскомнадзора

В «МБХ Медиа» сообщили, что причины блокировки сайта в России им неизвестны. Никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало.

Несмотря на схожесть в общественно-политической тематике и одного владельца, редакции «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» работали отдельно друг от друга.

Обновлено 22:59 Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «Правозащита Открытки».

Скриншот сайта Роскомнадзора

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили РБК, что по требованию Генпрокуратуры также заблокировали доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia Михаила Ходорковского из-за связи с организациями, признанными «нежелательными» на территории России.

«Правозащита Открытки» — сообщество юристов, предоставляющее правовую защиту тем, кого преследуют за политическую и общественную деятельность. В 2017 году проект Open Russia Civic Movement, Open Russia бизнесмена Михаила Ходорковского признали «нежелательным». Это привело к массовым преследованиям российских активистов движения «Открытая Россия».

«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. Юрлицо Open press OÜ зарегистрировано в Эстонии британской компанией Hanover 16 Limited, принадлежащей Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх его фондов «нежелательной».

В июле Минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех сотрудников «Открытых медиа». В реестр попали Юлия Ярош (главред), Максим Гликин (замглавреда), журналисты Илья Рождественский и Алексей Постернак.

«МБХ Медиа» — российское сетевое издание, основанное в 2017 году Михаилом Ходорковским. Издание специализируется на общественно-политических событиях. Проект появился после блокировки Роскомнадзором сайта общественной организации «Открытая Россия».

В феврале 2018 года, спустя два месяца после начала работы, Генпрокуратура внесла сайт «МБХ Медиа» в реестр запрещённой информации за публикацию материалов «нежелательной» организации.

Поддомен «МБХ Медиа» находится на домене appspot.com — это бесплатный адрес для сайтов на хостинге Google. ФБК Алексея Навального в 2019 году позиционировали его как недоступный для блокировки Роскомнадзором. Другие сайты на appspot пока работают исправно, вероятно, из-за использования технологии блокировки по DPI.

По данным источников РБК среди интернет-провайдеров, Роскомнадзор научился ограничивать скорости к сайтам независимо от операторов связи. Ведомство применяет технологию «глубокого анализа пакетов» (DPI): она работает через специальное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Устройства позволяют выявлять трафик конкретного ресурса или приложения. Затем они могут либо полностью его заблокировать, либо пропустить, либо замедлить — это называется «шейпингом».