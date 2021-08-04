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Яна Ломакина

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа», «МБХ Медиа» и правозащитной организации «Правозащита Открытки» Статьи редакции

Сотрудники заявляют, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали.

140 140 комментариев
3449 просмотров

Сайт «Открытые медиа», которым владеет Михаил Ходорковский, оказался заблокированным у большинства провайдеров, сообщает издание в телеграм-канале. Редакторы TJ проверили и убедились, что сайт «Открытых медиа» не открывается через провайдеров в разных российских регионах.

Издание уточняет, что их доменный адрес также внесли в реестр запрещённых ресурсов Роскомнадзора. Судя по базе, сайт заблокировали по требованию Генпрокуратуры из-за призывов к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несогласованных протестах.

 Скриншот реестра Роскомнадзора  

«Никаких уведомлений об этом — от регулятора или Генпрокуратуры — редакция не получала», — сообщают журналисты. По словам сотрудников издания, в 19:03 4 августа редакции пришло четыре письма от РКН с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно, в ведомстве не уточнили.

Обновлено 22:25

Роскомнадзор также заблокировал сайт «МБХ медиа» по решению Генпрокуратуры от 3 августа, сообщили в издании.

Сайт «МБХ Медиа» также внесли в реестр Роскомнадзора.

Скриншот реестра Роскомнадзора

В «МБХ Медиа» сообщили, что причины блокировки сайта в России им неизвестны. Никаких уведомлений ни от Генпрокуратуры, ни от Роскомнадзора редакции не поступало.

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Несмотря на схожесть в общественно-политической тематике и одного владельца, редакции «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» работали отдельно друг от друга.

Обновлено 22:59

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной организации «Правозащита Открытки».

Скриншот сайта Роскомнадзора 

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили РБК, что по требованию Генпрокуратуры также заблокировали доступ к информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia Михаила Ходорковского из-за связи с организациями, признанными «нежелательными» на территории России.

«Правозащита Открытки» — сообщество юристов, предоставляющее правовую защиту тем, кого преследуют за политическую и общественную деятельность. В 2017 году проект Open Russia Civic Movement, Open Russia бизнесмена Михаила Ходорковского признали «нежелательным». Это привело к массовым преследованиям российских активистов движения «Открытая Россия».

«Открытые медиа» — русскоязычное сетевое издание, специализирующееся на общественно-политических новостях. Юрлицо Open press OÜ зарегистрировано в Эстонии британской компанией Hanover 16 Limited, принадлежащей Михаилу Ходорковскому. В июне 2021 года Генпрокуратура признала деятельность четырёх его фондов «нежелательной».

В июле Минюст включил в список «СМИ — иностранных агентов» четырех сотрудников «Открытых медиа». В реестр попали Юлия Ярош (главред), Максим Гликин (замглавреда), журналисты Илья Рождественский и Алексей Постернак.

«МБХ Медиа» — российское сетевое издание, основанное в 2017 году Михаилом Ходорковским. Издание специализируется на общественно-политических событиях. Проект появился после блокировки Роскомнадзором сайта общественной организации «Открытая Россия».

В феврале 2018 года, спустя два месяца после начала работы, Генпрокуратура внесла сайт «МБХ Медиа» в реестр запрещённой информации за публикацию материалов «нежелательной» организации.

Поддомен «МБХ Медиа» находится на домене appspot.com — это бесплатный адрес для сайтов на хостинге Google. ФБК Алексея Навального в 2019 году позиционировали его как недоступный для блокировки Роскомнадзором. Другие сайты на appspot пока работают исправно, вероятно, из-за использования технологии блокировки по DPI.

По данным источников РБК среди интернет-провайдеров, Роскомнадзор научился ограничивать скорости к сайтам независимо от операторов связи. Ведомство применяет технологию «глубокого анализа пакетов» (DPI): она работает через специальное оборудование ТСПУ (технические средства противодействия угрозам). Устройства позволяют выявлять трафик конкретного ресурса или приложения. Затем они могут либо полностью его заблокировать, либо пропустить, либо замедлить — это называется «шейпингом».

Роскомнадзор замедляет Twitter в России: как это…
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Судя по случаю с замедлением твиттера, Роскомнадзор ограничивает скорость по именам доменов: система ведомства просто перебирает все адреса с определённым сочетанием в домене. Так в марте вместе с соцсетью замедлили все сайты с «t.co» в домене, включая RT, Microsoft и GitHub.

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Похоже, «система замедления» ведомства просто перебирает все адреса с определённым сочетанием в…
tjournal.ru

#новости #роскомнадзор #сми

140 140 комментариев
2
63
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140 комментариев
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Miten'ka Kloczko

41

Как же заебали

Ответить

Ник Хартман

Miten'ka
–71

Сынок, не плачь. Посмотри познавательный видос

Ответить

Младший Паша

Ник
27
Ответить

alexander alexander

Ник
–8

НАХУЙ НАВАЛЬНОГО! теперь. открыл глаза, спасибо

Ответить

Ник Хартман

alexand…
–6

Благодарю. Вся необходимая информация здесь

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Вступить в партию
er.ru
Ответить

alexander

Ник
0

завтра подъеду, на созвоне

Ответить

Феминизм здорового человека

Ник
0

Два вопроса:
в чем КОНКРЕТНО он неправ?
каково твоё отношение к Мужскому Государству?

Ответить

Ник Хартман

Феминизм
–15

Мужскому Государству это поебота для ущербов, тех кому не дали, специальное место для разжигания ненависти на чувстве неполноценности.
 
'в чем КОНКРЕТНО он неправ?'
- В том, что его план не работает, в том что он бесполезен. Он слаб, жалок. Так еще он бросил свою семью и совершил самый глупый поступок в своей жизни. Царь будет править, а он будет сидеть. Он всегда будет сидеть, в этой игре он всегда проигрывает. В этой игре к нему всегда приходят утром и делают обыск, при этом его отправляют в обезьяник. В этой игре он лишь фикция западных ценностей, который обычный русский человек никогда не поддержит. Если проанализировать все его поведение через критическую призму, кажется будто вся его деятельность фикция, цирк. Который раньше был создан и ему позволяли существовать чтобы выпускать пар. Сейчас другие времена. Администрация увидела что было в Белоруссии и решила закрыть эту страницу

Ответить

Блестящий колос

Ник
0

Парень слева это Никита

Ответить

Наивный корабль

34

Закрытые открытые медиа

Ответить

Сергей Звезда

24

Заглушка Йоты на сайте «Открытых медиа» предлагает снять напряжение. Какие есть варианты? 

Ответить

Наивный корабль

Сергей
19

Разбанить Орлова на 10 минут

Ответить

Сергей Звезда

Наивный
4

это поднимет напряжение, в том числе сексуальное

Ответить

Наивный корабль

Сергей
0

сексуальное

🤔

Ответить

Genesi5 ­

Сергей
0

Сейчас или вообще?

Ответить

Slow Dimon

Genesi5
0

Всегда

Ответить

Иван Прохоров

Наивный
0

Точно, он предложит варианты

Ответить

Музыкальный хичхакер

Сергей
6

Зайти в приложение TJ и нажать кнопку "Снять напряжение".

Или вы просто так эту фичу запилили и сами не пользуетесь?

Ответить

мЕдь

Музыкальный
0

А что там?

Ответить

Музыкальный

мЕдь
2

Там с тебя нежно и ласково снимают твое напряжение

Ответить

Smaug The

мЕдь
1

Редирект в нюдсотред

Ответить

Кристобаль Фейра

мЕдь
0

Водишпальчиком по экрану и смотришь на цветные пятна. Вряд ли снимет нервное напряжение, на самом деле, а вот умственно наверное может: отключить мозг на пять минут и просто позалипать.

Ответить

Младший Паша

Сергей
2

Лизни конденсатор

Ответить

Сергей Звезда

Младший
0

и что ты мне дашь за этот попыт?

Ответить

Младший Паша

Сергей
3
Ответить

Smaug The Terrible

Младший
1

Лучше батарейку Пьеза

Ответить

Danila Karpyzin

Сергей
2

Расслабиться просмотром Россия 24

Ответить

Marhal_New _Arleana

Сергей
0

Послушать лофи ремиксы песен Билли Айлиш

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
3

Просто оставлю это тут

Ответить

Сергей Звезда

Marhal_…
0

Спасибо...

Ответить

Владимир Климов

Сергей
0

съездить в армию отдохнуть?

Ответить

Сергей Звезда

Владимир
0

Мне 27

Ответить

Феминизм

Сергей
1

капец, извини, но ты выглядишь старше

Ответить

Сергей Звезда

Феминизм
1

Да? 10 лет ежедневного чтения новостей дают о себе знать, значит

Ответить

Младший Паша

Сергей
0

10 лет ежедневного чтения новостей

Тебе надо выбраться туда, где нет интернета: на скалы, к примеру (скалы плохо пропускают сигнал)

Ответить

Сергей Звезда

Младший
1

Я не знаю, где и когда будет мой следующий отпуск, но буду иметь в виду, правда. Спасибо!

Ответить

Marhal_New

Сергей
1

здоровье погибшему

Ответить

FOX

Сергей
0

завтра примут новый закон

Ответить

Сергей Звезда

FOX
2

армия должна быть только контрактной

Ответить

Владимир Климов

Сергей
0

блин, старый уже для меня 

Ответить

KSA

Сергей
0

Ты должен бюл написать этот вопрос в чат, а не на тж
Внизу же написано!

Ответить

Иван Прохоров

13

Опять терпеть, я так устал уже, прекратите

Ответить

Slow Dimon

Иван
6

Русские не сдаются

Ответить

Smaug The Terrible

Иван
0

Заплачь

Ответить

Владимир Климов

9

А помните ржали про Северную Корею? 

Ответить

Феминизм здорового человека

Владимир
0

до неё пока далеко
но недолго

Ответить

Владимир Климов

Феминизм
0

переплюнем 

Ответить

Блестящий колос

Владимир
1

Навряд ли

Ответить

alexander alexander

Феминизм
0

Приналяжем, догоним, обгоним и вперед пойдем!

Ответить

Vasya Pupkin

Владимир
0

В том и дело, что только ржать умеете, а ещё перемен хотите каких-то. 

Ответить

Владимир Климов

Vasya
0

есть предложения?

Ответить

Владимир Яворский

9

Когда заблокируют ТЖ?

Ответить

Стройный самолет

Владимир
0

Как тогда реакцию хомяков отслеживать?

Ответить

Благородный Кирилл

6

Комбо.

GlobalCheck
❗️ Фиксируем первую полную блокировку исходного сайта политического ресурса на Appspot (Google).

Заблокирован сайт МБХ Медиа mbk-news.appspot.com.
Ранее из политических ресурсов было заблокировано только зеркало сайта Навального.

В данный момент сайт блокируется на ТСПУ (оборудов...
❗️ Фиксируем первую полную блокировку исходного сайта политического ресурса на Appspot (Google).

Заблокирован сайт МБХ Медиа mbk-news.appspot.com.
Ранее из политических ресурсов было заблокировано только зеркало сайта Навального.

В данный момент сайт блокируется на ТСПУ (оборудование, установленное по «суверенному интернету») и на оборудовании самих операторов только по домену - этот способ блокировки не задевает другие ресурсы Google.

Фактическая доступность сайта МБХ Медиа в данный момент составляет около 10%.

График доступности через несколько минут начнёт отображаться.
Ответить

Инвестиционный супер_стар

Благородный
0

А теперь и до votesmart поддомена доберутся...

Ответить

Свободный звук

Инвестиционный
–3

Вполне себе доберутся, технология обкатана.

Волкову привет, остальным соболезную

Ответить

Свободный звук

Свободн…
–2

@Вахтёр проверь пользователя @Max одни дизлайки ставит

Ответить

Свободный звук

Свободн…
0

Я угораю, набегает толпа ноунеймов и стабильно дизлайкает очевидные, но неприятные вещи

@Санитар у них никакой системности нет? Стоит Волкова задеть, как тут прилетают эти ребята и стабильно вгоняют в минуса, это выглядит забавно

Ответить

FOX

5

Кстати, напишите что блок МБХ Медиа находится на портале Google (appspot.com), который ФБК декларировался как недоступный для блокировки Роскомнадзором.

Ответить

Ледяной кофе

FOX
0

Уже 33 раза все изменилось с момента когда он декларировался недоступным для блокировки. Если про него когда-то так говорили, это не значит что это будет так вечно. Сейчас так уже никто не говорит. 

Ответить

FOX

Ледяной
0

Теоретически РКН может вырезать неугодные например ролики с YouTube 

Ответить

Nick Rosenberg

FOX
3

Не может.

Ответить

Anton Golovanov

FOX
1

Нет, не может. Можно банить отдельные домены не по IP, а через DPI по метаданным SNI в заголовках (которые не шифруются даже в HTTPS). А вот конкретные страницы на домене зашифрованы через HTTPS, их РКН не может узнать.

Ответить

FOX

Anton
0

а разве это оборудование (полный DPI) уже не установлено?

Ответить

Anton Golovanov

FOX
2

Никакой DPI внутри ютуба ничего выделить не сможет. Для этого нужно заставлять пользователей ставить поддельные корневые сертификаты и ломать само шифрование HTTPS, как довольно безуспешно пробовал Казахстан.

Ответить

Ледяной кофе

FOX
0

Вряд ли, для блокировки отдельных URI нужен "наиполнейший" DPI. С отечественными сертификатами и вот этим вот всем. В текущих маштабах интернета в России это выглядит технически маловероятно.

Ответить

Ледяной кофе

Ледяной
0

Но, для этого у них есть суверенный интернет, который можно включать по желанию. Правда я до сих пор не могу понять, каким образом они себе представляют замкнуть интернет внутри страны? Работать при этом не будет, да наверное ровно ничего.

Ответить

Благородный

Ледяной
0

 Работать при этом не будет, да наверное ровно ничего

А они и не пользуются этим всем.

Ответить

Младший Паша

Благоро…
1
Ответить

Дамир Камалетдинов

FOX
0

С тех пор Роскомнадзор научился блокировать конкретные поддомены, не затрагивая все остальные на том же домене

Ответить

Особый историк

4

Очень советую людям, обладающим какой либо квалификацией, уходить из Рунета полностью. Стремление сделать застойное болото должно привести к своему результату максимально быстро.

Все равно ни о какой законности речи уже не идёт, поэтому просто покидайте весь корабль, как форум с ебанутым модератором.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Особый
0

И куда?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Владислав
4

В мировой интернет. Учи английский

Ответить

Феминизм

Marhal_…
0

Дык его тоже не будет, умника кусок

Закон о «суверенном интернете»
Закон о «суверенном интернете» — неформальное название Федерального закона от 1 мая 2019 г. N…
ru.wikipedia.org
Ответить

Marhal_New

Феминизм
0

Почему не будет? Будете как китайцы через впн в Стим заходить и сраться в Твиттере

Ответить

Феминизм

Marhal_…
0

впн для этого должен быть за пределами другого государства... ой

Ответить

Marhal_New

Феминизм
0

Это типо намек на ядерную зиму которую можно устроить? Типа не будет других стран, а значит и ВПНа?

Ответить

Феминизм

Marhal_…
0

это типа намек, что кроме рунета в этом государстве ничего не будет для плебса

Ответить

Marhal_New

Феминизм
0

Китайский фаервол же так и работает

Ответить

Стандартны

Marhal_…
0

китайский фаервол так работает в том числе потому что в китайском интернете все есть в избытке, и нужды вылезать за него нет. похожей ситуации в россии и близко нет

Ответить

Стройный

Стандар…
1

Потому китайцы изначально строили свой интернет с нуля, а не переводили мчащийся поезд на новые рельсы.

Не переживайте вы, блокировать будут только оппозицию. Бизнес не тронут, все будет хорошо

Ответить

Стандартны

Стройный
1

 блокировать будут только оппозицию

 Бизнес не тронут, все будет хорошо

это было бы так если бы рычажки контроля были например только у АП.

но поскольку любой суд, любой прокурор может заблокировать что угодно, каждый местный феодал будет свои интересы отстаивать, отжимая не только землю под пастбища, как сейчас, но и все более-менее прибыльное в интернете.

Ответить

Стандартны

Стройный
1

и это кстати тоже видно по китаю, где рычаги запретов - у ЦК КПК, а феодалов расстреливают, поэтому МСБ может расти и процветать до определенного уровня конечно, после которого он переходит в собственность КПК

Ответить

Marhal_New

Стандар…
0

Нуу я думаю Яндекс и ру.трекер хватит за глаза для всего

Ответить

Marhal_New

Стандар…
0

Не знаю. Мне кажется, слишком драматизирует

Ответить

Marhal_New

Феминизм
0

Weird flex but okey

Ответить

Robutt

2

Три буквы: vpn

Ответить

Блестящий колос

Robutt
1
Ответить

Robutt

Блестящий
1

Чьё-то очко уйдёт в зрительный зал... 

Ответить

ну и в чем он не прав

2

теперь это закрытые медиа

Ответить

Феминизм здорового человека

0

у мудаков походу почтовый сервер сломался, никому уведомление прислать не могут в последнее время

Ответить

Младший Паша

Феминизм
4

Возможно они его себе заблокировали

Ответить

Smaug The Terrible

Младший
5

Должны были анус заблокировать. Опять не то заблочили, криворукие

Ответить

k e h c o t s i L

1

я не знаю, но как теперь не выйти на митинг?

Ответить

Александр Добриневский

k
1

Береш и не выходиш 

Ответить

Царский единорожек88

1

Беда-то какая!!!

Ответить

Феминизм здорового человека

Царский
0

https://tjournal.ru/news/419966-roskomnadzor-zablokiroval-izdaniya-otkrytye-media-i-mbh-media?comment=6053838

Роскомнадзор заблокировал издания «Открытые…
В редакции заявили, что никаких уведомлений от Роскомнадзора или Генпрокуратуры не получали.
tjournal.ru
Ответить

CommentBot

Феминизм
1
Ответить

Царский единорожек88

Феминизм
0
Ответить

Феминизм

Царский
0
Ответить

Царский

Феминизм
0

по закону у прова есть время чтоб добавить ресурс в блэклист. трое суток, если не ошибаюсь.
У меня без впн не открывается.

Ответить

Феминизм

Царский
0

по закону у прова есть время чтоб добавить ресурс в блэклист. трое суток, если не ошибаюсь.

ладно, я не буду снимать видос с тем, как я открываю проект.

Ответить

Ледяной кофе

Феминизм
2

Я тебе могу хоть каждый день снимать видосы про то как у меня открывается любой сайт из списка заблокированных, в любой момент времени.

Смысл какой в этом? Никогда такого не будет что после внесения моментально у всех провайдеров оно заблокируется. Я еще больше скажу, есть до сих пор лазейки (особенно актуально для юр.лиц), которые дают возможность открывать все заблокированное безо всяких манипуляций и не видеть блокировки вообще.

Ответить

Феминизм

Ледяной
0

ну что за лазейки, расскажи?
Интересно, чем я пользуюсь

Ответить

Ледяной

Феминизм
2

Покупаешь у провайдера канал интернета, делаешь соседство со своей AS, не анонсишь ничего во внешку, только принимаешь. Готово. Доступно и физикам, в принципе, но там сложнее.

По этой же самой схеме, грубо говоря, работает VPN на почти любой VPS даже в ДЦ Москвы.

А у тебя скорее всего провайдер местечковый, либо с хилым DPI, либо выгрузка списков блокировки с большим интервалом (не знаю точно какой максимальный интвервал у Ревизора, но вряд ли это час).

Ответить

Феминизм

Ледяной
0

местячковый

Ответить

Младший

Феминизм
0

Я на роутере и TOR запускал через OpenWRT, а VPN почти у всех из коробки настроить можно

Ответить

Феминизм

Младший
0

можно, но ничего не делалось
до сих пор исследую феномен

Ответить

Ледяной

Феминизм
0

Феномен в распиздяйстве провайдера.

Ответить

Феминизм

Ледяной
0

как им по шапке-то не настучали до сих пор

Ответить

Ледяной

Феминизм
0

Интересный вопрос кстати, но на него можно попытаться ответить только если точно знать что за провайдер.

Ответить

Ледяной

Младший
0

На OpenWRT не нужны никакие Tor для обхода блокировки, когда есть nfqws.

Ответить

Младший

Ледяной
0

Да, но этот способ у меня не взлетел почему-то (экспериментировал давно, так что не помню, в чём затык был)

Ответить

FOX

1

DPI работает отлично, быстро

Ответить

Блестящий колос

FOX
0
Ответить

Благородный Кирилл

FOX
0

А вот остальные не очень.

Ответить

Максим Викулов

1

TJ ты следующий на очереди.

Ответить

Феминизм здорового человека

0

русские опять не могут в фактчекинг и придумали себе заблокированный сайт бгг

Ответить

Марк Захаров

Феминизм
0

На мобильном теле2 уже заблочили, что ж, повезло абонентам мегафона.

Ответить

Феминизм здорового человека

Марк
1

мегафон

нет ну ты реально русский

Ответить

Марк Захаров

Феминизм
0

Ясно, ну у меня уже и на домашнем он недоступен всё равно

Ответить

Феминизм

Марк
0

та я верю
На мобилке блокнутые всегда раньше всех откидываются — у этих затычка глубже всех в жопе. А вот на домашнем у меня всё очень неоднозначно, поэтому выёбываюсь

Ответить

Марк Захаров

Феминизм
0

Получается, следующая цель - сайт умного голосования, ведь он тоже на гугле хостится, как и мбх

Ответить

Феминизм

Марк
0

в принципе поебать. Пользователи умного голосования смогут в впн, и организаторы смогут в рассылку по мылу

Ответить

Собака соседа

0

Почему в РФ ещё нет нового Кафки? Такой, шикарный сюжет можно накидать

Ответить

Стройный самолет

Собака
1

Уехал на запад

Ответить

Александр Добриневский

0

Очень пугает настолько синхронная зачистка медиапространства в рф и рб, надеюсь это лишь совпадения

Ответить

Ник Хартман

Александр
1

Не бойся, все кто раскачивает лодку будет сидеть

Ответить

Николай Иванов

Ник
0

Не пойму, в чем забава так всрато шутить

Ответить

Ник Хартман

Николай
0

Заебался терпеть эту залупу

Ответить

Младший Паша

Ник
0

В своей жопе?

Ответить

Ник Хартман

Младший
0

В наших жопах. 

Ответить

KSA

0

Какой у них адрес в даркнете?

Ответить

Marhal_New _Arleana

0
Ответить

FOX

0

АПшке давно стало понятно, что впрягаться никто не будет, выходить не будут, можно блочить неугодных пачками.

Ответить

Ледяной кофе

0

Роскомнадзор также заблокировал сайт «МБХ медиа», сообщили в издании.

Ну все, пошли уже и по appspot. Интересно к каким это техническим последствиям приведет.

Ответить

Одинокий клуб

Ледяной
0

Ни к каким. У всех крупных провайдеров уже стоит DPI. Чё там у мелких будет всем насрать

Ответить

Louis Matteo

0

Закрытая медия

Ответить

Свободный звук

0

Они уже без формального суда и следствия банить начинают, ибо имеют уже все возможности на это, а провайдеры обязаны подчиняться и не задавать лишних вопросов

Ответить

Fred Summer

0

Все идёт по плану: диктатура, цензура, репрессии, коррупция, деградация. Росси будет кндр!

Ответить
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