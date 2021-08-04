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Новости vc.ru

«В******йте или уё*****те»: глава Xsolla объяснил массовые увольнения расставанием с теми, кто «отсиживался» Статьи редакции

IT-компания рассказала о недостаточном росте и начала поиски пиарщика.

57 57 комментариев
883 просмотров
  • Александр Агапитов отправил письмо об увольнении 147 сотрудникам пермского офиса, но из них около 60 человек могут остаться после разговора с менеджерами, остальные получат компенсации в 4-6 окладов, пишет Forbes со ссылкой на предпринимателя. Всего в Xsolla работают более 500 сотрудников.
  • 147 из них были выбраны на основе данных системы Confluence от компании Atlassian и таск-менеджера. Они показали, что в компании были очень активные сотрудники, которые часто взаимодействуют и встречаются, а были те, про которых до пандемии можно было бы сказать, что они просто не ходят в офис
  • Компания решила «убрать» 10% сотрудников, которые получают самую низкую зарплату — в месяц $2000 и меньше. Многие из них работали в офисе в Перми. Среди них были два бариста, двое хостес. По словам, Агапитова, это были сотрудники, которые «отсиживались».
  • Вечером 4 августа Агапитов устроил онлайн-пресс-конференцию для журналистов, на которой сообщил, что ситуация не повлияет на работу с клиентами. Он объяснил массовые увольнения тем, что компания перестала показывать 40% рост. После он опубликовал пост в Facebook о поиске PR-специалиста и нецензурно предложил всем работать или уходить.
  • 4 августа в соцсетях появился скриншот письма Александра Агапитова, в котором он сообщает сотруднику об увольнении после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила его как «невовлечённого и малопродуктивного».
  • Пользователи соцсетей раскритиковали Агапитова за тон письма. Решение сообщить сотрудникам об увольнении письмом, а не во время личного разговора он пояснил тем, что один из принципов работы в компании — формулировать мысли письменно, поскольку это намного продуктивнее встречи в Zoom.
IT-компания Xsolla уволила 150 «невовлечённых и…
В соцсетях критикуют решение компании за «пассивную агрессию», рекомендуют обращаться в суд и…
tjournal.ru

#новости #бизнес #xsolla

57 57 комментариев
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57 комментариев
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Ценный томагавк_два

13
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Иван Грозный

Ценный
0

class Pacany; // forward declaration
class Ebashte {
// ...
friend Pacany operator*(const Ebashte&, const Pacany&);
};
class Pacany {
// ...
friend Pacany operator*(const Ebashte&, const Pacany&);
};

Ответить

KSA

Иван
0

Бей крестоносцев!

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Андрей Рядькин

Ценный
0

считаю, Шурик герой. Он мог просто сократить неэффективный персонал из-за финансовых проблем или просто потому что пошли нахуй, поставив в неудобное положение, но он поднял хайп и теперь Антанты с VC боятся с Альфой за эти специалистов. Настоящие герои не носят маски 

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Mikhail Dragunov

Андрей
0

Они, Альфа, решили захантить всех дармоедов и дебилов? 

Ответить

KSA

Ценный
0

Недооцененный комент

Ответить

Стильная самочка орангутана

Ценный
0

Кровавый Зоибана перепостит всё что угодно ради лайков!

Ответить

Зимний холод

6

 Среди них были два бариста, двое хостес.

Хорошая компания была.

Ответить

Сергей Звезда

Зимний
4

заходят они в бар

Ответить

Дамир Камалетдинов

Сергей
7

А платить нечем (простите)

Ответить

Антигравитационный торт

Сергей
2

а бариста отсиживает второй срок

Ответить

KSA

Сергей
0

А там Звезда!
Они и говорят, - Филипп Бедросович...

Ответить

KSA

Зимний
0

Хорошо что гейш сокращать не стали
Не представляю как снимать стресс без них

Ответить

van der Pusch

KSA
0

для девочек гейши, для мальчиков - ....?
на ответ дается 5 секунд

Ответить

KSA

van
0

Правило ЖИ-ШИ все знают

Ответить

Ценный томагавк_два

7
Ответить

k e h c o t s i L

Ценный
0

У тебя есть своя компания? Вот-вот, потуги с отшучиванием никому не интересны.

Ответить

van der Pusch

k
2

k e h c o t s i L

хммммммм...................................

Ответить

Ценный томагавк_два

k
1

Есть, кстати

Ответить

k e h c o t s i

Ценный
0

А 150 работников в ней есть?

Ответить

Ценный

k
4

Нормально же общались! Чего ты начинаешь?!

Ответить

k e h c o t s i

Ценный
2

Тоже хочу роту программистов уволить.........

Ответить

van der Pusch

6

формулировать мысли письменно, поскольку это намного продуктивнее встречи в Zoom

чет если это письмо результат письменного формулирования то боюсь представить че там у чела с устной речью

Ответить

Стильная самочка орангутана

van
0

Кокс продолбил лакуны в черепушке

Ответить

Нижний интернет

4

Славянский damage control это топ. 

Ответить

Качественный кавалер

2

самую низкую зарплату

2000$ в месяц

Кех

Ответить

Антигравитационный торт

Качественный
2

это на весь пермский офис

Ответить

Smaug The Terrible

2

Он объяснил массовые увольнения тем, что компания перестала показывать 40% рост.

Ебать у него математика

Ответить

Федя Прозоров

Smaug
1

МАЯ КАМПАНИЯ НЕ ПАКАЗАЛА 100000000% РАСТ. ТЫ УВАЛЕН!

Ответить

Трансгендолёт

1

Щас бы в 21 году въебывать за копейки в парашной говноконторе ради обогащения очередного кабачика. Я понимаю там историю творить, но не в этой же шараге

Ответить

Photuum

Трансгендолёт
2

За 2k нормально, я готов

Ответить

Трансгендолёт

Photuum
0

не нормально, это какая то грань нищеты может быть, но точно не стоит того чтобы вьебывать

Ответить

KSA

–1

Бывший хозяин Евросети так же выражался. Ну и где он теперь?

Ответить

Антигравитационный торт

KSA
4

в Лондоне

Ответить

Стандартный дебаркадер

KSA
1

сибаритствует торгуя винишком по сотне тысяч баксов за бутылку

Ответить

Стильная самочка орангутана

KSA
0

Раздаёт интервью на Эхе

Ответить

KSA

Стильная
0

Дает Газпрому
Змигрант с пониженной социальной ответственностью!

Ответить

Стандартный дебаркадер

1

когда в соло доводишь компанию до 2млрд баксов стоимости башню сносит окончательно

Ответить

Федя Прозоров

Стандартный
0

У него самый успешный онлифанс, раз в соло поднимает 2 млрд? 

Ответить

Alexander the Nth

1

Этот мудак, что , на ТЖ занёс для пиара? Что-то много про него сегодня.

Чувак ментально застрял в пост-совке. Таких людей никто не заставляет демонстрировать откровенно пренебрежительное отношение. Он бы мог сделать всё то же самое, но культурно и сдержанно. Но нет, надо ведь всем показать, что он тут самый охуенный.

Пошёл на хуй он и его непонятная хуйня. Надеюсь, он всё просрёт и потом напишет книгу о том, какие все вокруг хуесосы.

Ответить

Федя Прозоров

Alexander
0

Где-то хихикает и харкает кровью Олег Тинькоффффффф

Ответить

Robutt

1

Да читали мы эту хуйню уже на виси

Ответить

Антигравитационный торт

Robutt
0

эта новая, уточняющая

Ответить

Стильная самочка орангутана

Robutt
0

Да везде читали

Ответить

Настоящий корабль

0

Ну и мудак этот Шурик. Чсв зашкаливает

Ответить

Марк Захаров

Настоящий
1

Обыкновенное быдло, таких немало в айти, особенно среди руководителей

Ответить

Иван Грозный

Марк
0

ты удивишься, но даже гребцы обыдлевают

Ответить

Настоящий корабль

Марк
0

И от этого тошно. Но всеж многие такие менеджеры хотябы стараются наврать про успехи и отигрывать сожаление, а не окунать в дерьмо, перекладывая все провалы на работников с минимальной зп.

Ответить

Федя Прозоров

Настоящий
1

Прикинь, следующий шаг - бигдата называет Шурика самым непродуктивным в компании

Ответить

KSA

Настоящий
0

Взрослые мужики называющие себя детскими именами все такие

Ответить

van der Pusch

KSA
0

виталик бутерин например

Ответить

Иван Грозный

van
0

макс цукербонг

Ответить

Антигравитационн

van
0

и что даже миллиарда нет

Ответить

Mikhail Dragunov

0

Письмо- огонь!!! )))

Ответить

Стильная самочка орангутана

0

Истеричные нотки пошли, скоро компанию хоронить будем

Ответить

Антигравитационный торт

0

А что там надо за 2000 $ делать?

Ответить

Сергей Анонимович

0

Берет пример с Тинькова? По сути он прав, но форма подачи так себе

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