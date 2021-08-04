«В******йте или уё*****те»: глава Xsolla объяснил массовые увольнения расставанием с теми, кто «отсиживался» Статьи редакции
IT-компания рассказала о недостаточном росте и начала поиски пиарщика.
- Александр Агапитов отправил письмо об увольнении 147 сотрудникам пермского офиса, но из них около 60 человек могут остаться после разговора с менеджерами, остальные получат компенсации в 4-6 окладов, пишет Forbes со ссылкой на предпринимателя. Всего в Xsolla работают более 500 сотрудников.
- 147 из них были выбраны на основе данных системы Confluence от компании Atlassian и таск-менеджера. Они показали, что в компании были очень активные сотрудники, которые часто взаимодействуют и встречаются, а были те, про которых до пандемии можно было бы сказать, что они просто не ходят в офис
- Компания решила «убрать» 10% сотрудников, которые получают самую низкую зарплату — в месяц $2000 и меньше. Многие из них работали в офисе в Перми. Среди них были два бариста, двое хостес. По словам, Агапитова, это были сотрудники, которые «отсиживались».
- Вечером 4 августа Агапитов устроил онлайн-пресс-конференцию для журналистов, на которой сообщил, что ситуация не повлияет на работу с клиентами. Он объяснил массовые увольнения тем, что компания перестала показывать 40% рост. После он опубликовал пост в Facebook о поиске PR-специалиста и нецензурно предложил всем работать или уходить.
- 4 августа в соцсетях появился скриншот письма Александра Агапитова, в котором он сообщает сотруднику об увольнении после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила его как «невовлечённого и малопродуктивного».
- Пользователи соцсетей раскритиковали Агапитова за тон письма. Решение сообщить сотрудникам об увольнении письмом, а не во время личного разговора он пояснил тем, что один из принципов работы в компании — формулировать мысли письменно, поскольку это намного продуктивнее встречи в Zoom.
class Pacany; // forward declaration
class Ebashte {
// ...
friend Pacany operator*(const Ebashte&, const Pacany&);
};
class Pacany {
// ...
friend Pacany operator*(const Ebashte&, const Pacany&);
};
считаю, Шурик герой. Он мог просто сократить неэффективный персонал из-за финансовых проблем или просто потому что пошли нахуй, поставив в неудобное положение, но он поднял хайп и теперь Антанты с VC боятся с Альфой за эти специалистов. Настоящие герои не носят маски
Кровавый Зоибана перепостит всё что угодно ради лайков!
заходят они в бар
У тебя есть своя компания? Вот-вот, потуги с отшучиванием никому не интересны.
Ценный томагавк_два
Есть, кстати
А 150 работников в ней есть?
Ценный
Нормально же общались! Чего ты начинаешь?!
формулировать мысли письменно, поскольку это намного продуктивнее встречи в Zoom
чет если это письмо результат письменного формулирования то боюсь представить че там у чела с устной речью
Он объяснил массовые увольнения тем, что компания перестала показывать 40% рост.
Ебать у него математика
Щас бы в 21 году въебывать за копейки в парашной говноконторе ради обогащения очередного кабачика. Я понимаю там историю творить, но не в этой же шараге
За 2k нормально, я готов
не нормально, это какая то грань нищеты может быть, но точно не стоит того чтобы вьебывать
Бывший хозяин Евросети так же выражался. Ну и где он теперь?
Стандартный дебаркадер
сибаритствует торгуя винишком по сотне тысяч баксов за бутылку
Раздаёт интервью на Эхе
Этот мудак, что , на ТЖ занёс для пиара? Что-то много про него сегодня.
Чувак ментально застрял в пост-совке. Таких людей никто не заставляет демонстрировать откровенно пренебрежительное отношение. Он бы мог сделать всё то же самое, но культурно и сдержанно. Но нет, надо ведь всем показать, что он тут самый охуенный.
Пошёл на хуй он и его непонятная хуйня. Надеюсь, он всё просрёт и потом напишет книгу о том, какие все вокруг хуесосы.
Да читали мы эту хуйню уже на виси
Обыкновенное быдло, таких немало в айти, особенно среди руководителей
Настоящий корабль
И от этого тошно. Но всеж многие такие менеджеры хотябы стараются наврать про успехи и отигрывать сожаление, а не окунать в дерьмо, перекладывая все провалы на работников с минимальной зп.
Прикинь, следующий шаг - бигдата называет Шурика самым непродуктивным в компании
виталик бутерин например