«Открытые медиа» объявили о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором Статьи редакции
О самоликвидации также сообщила «Правозащита Открытки».
О прекращении работы с 5 августа 2021 года говорится в заявлении редакции, опубликованном в телеграм-канале издания.
В редакции подчеркнули, что никогда не работали с нежелательными структурами. Проект «Открытые медиа» запустили 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту пятилетний грант через свою компанию Open press.
При этом ни у кого из журналистов издания «не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского».
О прекращении работы также объявил правозащитный проект «Правозащита Открытки». Об этом сообщила его юрист Анастасия Буракова.
Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также правозащитной организации «Правозащита Открытки» вечером 4 августа.
Как сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре, доступ к ресурсам заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России».
Фактический щит
Прости но ты ничего не решаешь в России
Исходный Артем
а я на всю россию решать и не претендую, я же не говорю им что нежелательное для меня, а то так то большой список будет
Почему 140 миллионов? Тут не больше нескольких десятков тысяч "дворян". Остальные - холопы.
Трусы
У кого то есть мысли что вообще происходит последнее время? Вообще в чем суть и чего в результате хотят власти? Ждать только изоляции рунета, или вообще идет плавный переход от авторитарного к тоталитарному режиму?
Дедуля со своими пёсиками почти полностью обанкротились политически, ибо обсираются по всем фронтам, так что даже до последних буратин доходит, что что-то не так, поэтому судорожно пытаются придушить любые намёки на критику и конкуренцию
К тому же, самые убеждённые ватаны начинают задавать неудобные вопросы типа "а что, действительно в России больше нет хороших политиков, что этого деда нужно тащить на хер знает какой срок?". Моральное обоснование обнуления и вот этого всего крайне жидкое.
Почему судорожно? Блокируют, потому что могут. И им ничего за это не будет. Чувство вседозволенности и безнаказанности пьянящее.
Чувство вседозволенности было на пиковых рейтингах. Глянь, например, как Памфилова чуть не расплакалась, когда отмазывалась.
Ёб твою мать, что я не так спросил?
В редакции подчеркнули, что никогда не работали с нежелательными структурами.
А какая разница? Они уже виноваты самим фактом своего существования.
Очень жаль. Классный проект был. А ещё иронично, что в России закрыли Открытые медиа
Прикольно, похоже на какой-то пятилетний план. 1-ый этап закрыть всем рты. 2-ой этап закрыть всем глаза (скоро буду колечить рунет). 3-ий этап творить безумие, но если кто Увидит, он об этом не Расскажет
Ходорковский сопьётся, наверное, теперь.
Куда ему ещё деньги тратить?
Тоже непонятно, наверное получали деньги непосредственно от госдепартамента США. Хотели развалить Россию, но к счастью вмешались наши защитники из Роскомнадзора и дали отпор врагу 👊🏻
Спасибо Владимиру Владимировичу 💪