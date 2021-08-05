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Новости
Ольга Щербинина

«Открытые медиа» объявили о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором Статьи редакции

О самоликвидации также сообщила «Правозащита Открытки».

26 26 комментариев
1173 просмотров

О прекращении работы с 5 августа 2021 года говорится в заявлении редакции, опубликованном в телеграм-канале издания.

Вчера РИА «Новости» опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России. У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы всё равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики.

«Открытые медиа»

В редакции подчеркнули, что никогда не работали с нежелательными структурами. Проект «Открытые медиа» запустили 1 сентября 2017 года, Михаил Ходорковский предоставил проекту пятилетний грант через свою компанию Open press.

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При этом ни у кого из журналистов издания «не было договоров или неоформленных отношений с иными компаниями Ходорковского».

К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики — тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались.

«Открытые медиа»

О прекращении работы также объявил правозащитный проект «Правозащита Открытки». Об этом сообщила его юрист Анастасия Буракова.

Роскомнадзор заблокировал сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ Медиа», а также правозащитной организации «Правозащита Открытки» вечером 4 августа.

Как сообщили РИА «Новости» в Роскомнадзоре, доступ к ресурсам заблокировали по требованию Генеральной прокуратуры из-за связи с «организациями, признанными нежелательными на территории России».

#новости #медиа

26 26 комментариев
19
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26 комментариев
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Исходный Артем

12

прикольно как орган который непонятно как работает и для кого, решает что для 140 миллионов желательное, а что нежелательное. ну уж как нибудь без кабинетных разберусь

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Фактический щит

Исходный
6

Прости но ты ничего не решаешь в России

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Исходный Артем

Фактический
1

а я на всю россию решать и не претендую, я же не говорю им что нежелательное для меня, а то так то большой список будет

Ответить

Маринеску

Исходный
0

А почему ты решил, что закрывают нежелательные для тебя? По-моему, очевидно, кому именно они нежелательны.

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new_comment

Исходный
0

Почему 140 миллионов? Тут не больше нескольких десятков тысяч "дворян". Остальные - холопы.

Ответить

Джон Кроули

1

Трусы

Ответить

Giorno Giovanna

Джон
1

Навального

Ответить

AZP

Giorno
0

Кожаные

Ответить

Дмитрий Киселев

1

У кого то есть мысли что вообще происходит последнее время? Вообще в чем суть и чего в результате хотят власти? Ждать только изоляции рунета, или вообще идет плавный переход от авторитарного к тоталитарному режиму?

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alexferman

Дмитрий
2

Дедуля со своими пёсиками почти полностью обанкротились политически, ибо обсираются по всем фронтам, так что даже до последних буратин доходит, что что-то не так, поэтому судорожно пытаются придушить любые намёки на критику и конкуренцию

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alexferman

alexferman
0

К тому же, самые убеждённые ватаны начинают задавать неудобные вопросы типа "а что, действительно в России больше нет хороших политиков, что этого деда нужно тащить на хер знает какой срок?". Моральное обоснование обнуления и вот этого всего крайне жидкое.

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new_comment

alexferman
0

Почему судорожно? Блокируют, потому что могут. И им ничего за это не будет. Чувство вседозволенности и безнаказанности пьянящее.

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alexferman

new_com…
0

Чувство вседозволенности было на пиковых рейтингах. Глянь, например, как Памфилова чуть не расплакалась, когда отмазывалась.

Ответить

Oz Print

Дмитрий
–1

Хееей, Кисель, это я, замаскированный под школяра обывателя Соловьев. Круто ты придумал, я даже сначала и не понял что это ты. Вопросы идиотские задаешь, прям как одна из овечек этого журнала. Тоже зондируешь почву на наличие иноагентов?

Ответить

Дмитрий Киселев

Oz
3

Ёб твою мать, что я не так спросил?

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AZP

Дмитрий
0

Ёб твою мать

Я такие фильмы смотрел

Ответить

Oz Print

Дмитрий
–1

Да все по существу спросил. Прям как ты это обычно делаешь. Я даже иногда завидую твоей находчивости. Продолжай в том же духе. Не забудь замолвить за меня словечко там наверху.

Ответить

Страшный шар

0

Хорошо, что сейчас не 37-год 

Ответить

new_comment

Страшный
1

В будущем будут ссылаться не на 37, а на 21.

Ответить

Трансгендолёт

–1

В редакции подчеркнули, что никогда не работали с нежелательными структурами.

А какая разница? Они уже виноваты самим фактом своего существования.

Ответить

Даулет Тургалиев

0

Очень жаль. Классный проект был. А ещё иронично, что в России закрыли Открытые медиа

Ответить

Oz Print

0

Прикольно, похоже на какой-то пятилетний план. 1-ый этап закрыть всем рты. 2-ой этап закрыть всем глаза (скоро буду колечить рунет). 3-ий этап творить безумие, но если кто Увидит, он об этом не Расскажет

Ответить

Alex Blake

0
Ответить

AZP

–18

Ходорковский сопьётся, наверное, теперь.
Куда ему ещё деньги тратить?

Ответить

AZP

AZP
–9

но мы всё равно вместе с инвестором

Инвестор - это который в обмен на деньги ожидает в будущем получить прибыль. 
Откуда у этих Открыток прибыль? Там реклама была? Я не в курсе, ребят.

Ответить

Андрей Охапкин

AZP
0

Тоже непонятно, наверное получали деньги непосредственно от госдепартамента США. Хотели развалить Россию, но к счастью вмешались наши защитники из Роскомнадзора и дали отпор врагу 👊🏻
Спасибо Владимиру Владимировичу 💪

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