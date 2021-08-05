Вчера РИА «Новости» опубликовали информацию о том, что Роскомнадзор заблокировал наш сайт по требованию Генпрокуратуры РФ, которая считает «Открытые медиа» связанными с организациями, признанными нежелательными на территории России. У нас до сих пор нет подтверждения этой информации от РКН и Генпрокуратуры, но мы всё равно вместе с инвестором приняли решение остановить работу, потому что риски для сотрудников проекта слишком велики.