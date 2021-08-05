Американские власти хотят возобновить международный туризм, но не готовы рисковать из-за распространения дельта-штамма.

Администрация Джо Байдена разрабатывает план, по которому иностранцы перед въездом в страну должны будут пройти полную вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По его словам, американские власти собираются возобновить международный туризм, но не готовы ради этого немедленно снимать ограничения из-за роста числа заразившихся дельта-штаммом.

Сейчас в планах поэтапное смягчение ограничений. Его основным принципом станет обязательная вакцинация для приезжих, но будут и некоторые исключения. Какие именно — собеседник агентства не уточнил.

Сейчас в США запрещён въезд для большинства иностранцев, которые за последние 14 дней посещали Индию, Великобританию, Ирландию, Китай, Южную Африку, Иран, Бразилию и страны Евросоюза.

Исключение сделано для постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий граждан. Все приезжающие в США, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный тест на Covid-19.