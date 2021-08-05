США разрешат въезд в страну только привитым от Covid-19 иностранцам Статьи редакции
Американские власти хотят возобновить международный туризм, но не готовы рисковать из-за распространения дельта-штамма.
Администрация Джо Байдена разрабатывает план, по которому иностранцы перед въездом в страну должны будут пройти полную вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.
По его словам, американские власти собираются возобновить международный туризм, но не готовы ради этого немедленно снимать ограничения из-за роста числа заразившихся дельта-штаммом.
Сейчас в планах поэтапное смягчение ограничений. Его основным принципом станет обязательная вакцинация для приезжих, но будут и некоторые исключения. Какие именно — собеседник агентства не уточнил.
Сейчас в США запрещён въезд для большинства иностранцев, которые за последние 14 дней посещали Индию, Великобританию, Ирландию, Китай, Южную Африку, Иран, Бразилию и страны Евросоюза.
Исключение сделано для постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий граждан. Все приезжающие в США, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный тест на Covid-19.
То чувство, когда у тебя есть прививка, но нет денег на путешествие по США
Деньги даже не самая большая проблема. Квест с визой штука посложнее. Ну либо нужно еще больше денег.
Гражданский единорожек88
Если у тебя Спутник, то можешь считать, что прививки тоже нет
Почему?
Когда Трамп нелегалов не пускал из Сомали, то плохой. А тут вон оно как
Творческий торшер
Антиваксеры хуже сомалийцев
Уточнить бы какие именно прививки подойдут
Ночной украинец
Могу точно сказать, какие 3 не подойдут.
Тут же новость недавно была, что привитые распространяют вирус как не привитые
Думаешь кто-то из правительства США читает тж?
Всякий франт
Но на процентов 90 ниже риск госпитализации. Лёгкие симптомы или средней тяжести.
Так-то тебе страховку и ПЦР отрицательный все равно иметь надо.
Чуждый дым
У привитых вероятность заболеть, а значит и стать распространителем, в разы меньше.
Привитые люди так же распространяют болезнь, но вакцина даёт им иммунитет от нее
Они не смогут распространять болезнь, если не заразятся. А заражаются они гораздо реже. А значит потенциальная контагиозность привитого ниже, чем непривитого.
Болеют от нее они реже, а раздражаются так же
Всякий франт
Ну типа тут пишут да, они все ещё заражают.
The CDC said the finding that fully vaccinated people could spread the virus was behind its move to change its mask guidance.
"High viral loads suggest an increased risk of transmission and raised concern that, unlike with other variants, vaccinated people infected with Delta can transmit the virus," Dr. Rochelle Walensky, the CDC's director, said in a statement Friday.
Ты правда не понимаешь? Привитый с значительно меньшей вероятностью заразится (а соответственно станет распространителем) при прямом контакте с инфецированном человеком, чем непривитый при таком же контакте. И поэтому здоровый, но непривитый человек представляет потенциально бóльшую эпидимиологическую угрозу, чем привитый, так как он с большей процентной вероятностью сам станет распространителем.
Ээээ. А можно ссылку?
Вакцина даёт тебе иммунитет от вируса. Что тут сложного?
Гражданский
Не даёт
Посоны, вы тут все здесь школота и уебаны. Давайте минусите меня.
То есть россиянам въезд закрыт
Его особо и не закрывали. С пересадками из европы было не попасть, а прямой из Москвы — спокойно едь.
Моя сестра антиваксер в США. Я пошутила что вакцина вредит здоровью так как я сломала ногу через неделю после первой дозы модерны, она мне всерьез напомнила что наша бабушка умерла через месяц после первой дозы файзера.
Мне интересно сколько ее семья продержится без вакцинации. Она работает учителем . У мужа свой бизнес. Дети школьники. Ни у кого нет прививок. В штате губернатор демократ.