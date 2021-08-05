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Новости
Ольга Щербинина

США разрешат въезд в страну только привитым от Covid-19 иностранцам Статьи редакции

Американские власти хотят возобновить международный туризм, но не готовы рисковать из-за распространения дельта-штамма.

Администрация Джо Байдена разрабатывает план, по которому иностранцы перед въездом в страну должны будут пройти полную вакцинацию против коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома.

По его словам, американские власти собираются возобновить международный туризм, но не готовы ради этого немедленно снимать ограничения из-за роста числа заразившихся дельта-штаммом.

Сейчас в планах поэтапное смягчение ограничений. Его основным принципом станет обязательная вакцинация для приезжих, но будут и некоторые исключения. Какие именно — собеседник агентства не уточнил.

Сейчас в США запрещён въезд для большинства иностранцев, которые за последние 14 дней посещали Индию, Великобританию, Ирландию, Китай, Южную Африку, Иран, Бразилию и страны Евросоюза.

Исключение сделано для постоянных резидентов, членов семей американцев и некоторых других категорий граждан. Все приезжающие в США, независимо от того, вакцинированы они или нет, должны предъявить отрицательный тест на Covid-19.

#новости #сша #covid19

2396 просмотров
51 51 комментарий
23
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Alex Blake

14

То чувство, когда у тебя есть прививка, но нет денег на путешествие по США

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Михаил Зеленин

Alex
5

Деньги даже не самая большая проблема. Квест с визой штука посложнее. Ну либо нужно еще больше денег.

Ответить

Владислав Недзвецкий

Михаил
0

С его прививкой не пустят

Ответить

Гражданский единорожек88

Alex
1

Если у тебя Спутник, то можешь считать, что прививки тоже нет

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Гражданский
0

Почему?

Ответить

Гражданский

Doktor
0

Потому что.

Ответить

Doktor

Граждан…
4

Обоснованный ответ.
Уважаемо.

Ответить

Гражданский

Doktor
1

Спасибо.
Хорошего дня.

Ответить

Борат Сагдиев

Doktor
0

(пока) не признают за вакцину.

Ответить

Semen Semenov

4

Когда Трамп нелегалов не пускал из Сомали, то плохой. А тут вон оно как

Ответить

Творческий торшер

Semen
10

Антиваксеры хуже сомалийцев

Ответить

Dmitry Vakhnin

Творческий
0

Жалко тебе это не поможет с русской вакциной.

Ответить

Руденко Сергей

2

Уточнить бы какие именно прививки подойдут

Ответить

Ночной украинец

Руденко
16

Могу точно сказать, какие 3 не подойдут.

Ответить

Михаил Зеленин

Ночной
2

Sinopharm, CoronaVac и Convidicea?

Ответить

Максим Манчестер

Руденко
3

Из перехода

Ответить

Smaug The Terrible

1

Тут же новость недавно была, что привитые распространяют вирус как не привитые

Ответить

Андрей Охапкин

Smaug
12

Думаешь кто-то из правительства США читает тж?

Ответить

Smaug The Terrible

Андрей
0

Справедливо

Ответить

Andrew Muralov

Smaug
2

Привитых используют в качестве 5G ретрансляторов. 

Ответить

Всякий франт

Smaug
1

Но на процентов 90 ниже риск госпитализации. Лёгкие симптомы или средней тяжести.

Так-то тебе страховку и ПЦР отрицательный все равно иметь надо.

Ответить

Чуждый дым

Smaug
0

У привитых вероятность заболеть, а значит и стать распространителем, в разы меньше. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Чуждый
1

Привитые люди так же распространяют болезнь, но вакцина даёт им иммунитет от нее

Ответить

Чуждый дым

Marhal_…
1

Они не смогут распространять болезнь, если не заразятся. А заражаются они гораздо реже. А значит потенциальная контагиозность привитого ниже, чем непривитого. 

Ответить

Marhal_New

Чуждый
1

Болеют от нее они реже, а раздражаются так же

Ответить

Doktor

Marhal_…
0

Блять, читаю твой коммент и раздражаюсь.
У тебя есть подтверждение, что заразившись, они такие же носители, что и не вакцинированные?

Ответить

Всякий франт

Doktor
0

Ну типа тут пишут да, они все ещё заражают.

The CDC said the finding that fully vaccinated people could spread the virus was behind its move to change its mask guidance.

"High viral loads suggest an increased risk of transmission and raised concern that, unlike with other variants, vaccinated people infected with Delta can transmit the virus," Dr. Rochelle Walensky, the CDC's director, said in a statement Friday.

Ответить

Doktor

Всякий
0

МОГУТ заражать. Что не подтверждено. Маски - на всякий.

Ответить

Чуждый дым

Marhal_…
0

Ты правда не понимаешь? Привитый с значительно меньшей вероятностью заразится (а соответственно станет распространителем) при прямом контакте с инфецированном человеком, чем непривитый при таком же контакте. И поэтому здоровый, но непривитый человек представляет потенциально бóльшую эпидимиологическую угрозу, чем привитый, так как он с большей процентной вероятностью сам станет распространителем. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Smaug
0

Ээээ. А можно ссылку?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Doktor
1

Вакцина даёт тебе иммунитет от вируса. Что тут сложного?

Ответить

Гражданский

Marhal_…
0

Не даёт

Ответить

Doktor

Граждан…
0

Почему?

Ответить

Гражданский

Doktor
0

Потому что вакцинированные замечательно заражаются

Ответить

Doktor

Граждан…
0

Да, это факт, но переносят болезнь легче. В этом смысл вакцинации.

Ответить

Граждански

Doktor
0

Били Айлиш писал про иммунитет, а не лёгкое течение. Это разные вещи.

Ответить

Smaug The Terrible

Doktor
0

https://tjournal.ru/flood/419666

Ответить

Doktor

Smaug
2

Вполне вероятно, что я читаю жопой, но общие выводы статьи были:
1. Вакцинированные тоже заражаются
2. Носите маски на всякий.
Ничего про распространение вируса вакцинированными там нет.

Ответить

Smaug The

Doktor
0

Я сам не вникал дальше первого абзаца. Так что за что купил, за то и продаю

Ответить

Doktor

Smaug
0

Ну ты меня расстроил сейчас(
Я-то надеялся на дискуссию.

Ответить

Smaug The

Doktor
0

Мадегхэда позови

Ответить

Doktor

Smaug
0

@Madegghead ворвись в тред

Ответить

Oz Print

0

Посоны, вы тут все здесь школота и уебаны. Давайте минусите меня.

Ответить

Alexei Kuksin

Oz
4

Ну насчет первого я бы поспорил. 

Ответить

Острый волк

1

В Канаду тоже начнут пускать в сентябре

Ответить

Знакомый щит

1

Пусть выгонят из США всех аниивакцинаторов, а мы заедем 🐴

Ответить

Tony Urban

0

То есть россиянам въезд закрыт

Ответить

Vladislav Donets

Tony
0

Его особо и не закрывали. С пересадками из европы было не попасть, а прямой из Москвы — спокойно едь.

Ответить

Tony Urban

Vladislav
0

Насколько я понимаю визы не давали)

Ответить

Алина Кипр

0

Но южные границы открыты для нелегалов

Ответить

Алина Кипр

0

Моя сестра антиваксер в США. Я пошутила что вакцина вредит здоровью так как я сломала ногу через неделю после первой дозы модерны, она мне всерьез напомнила что наша бабушка умерла через месяц после первой дозы файзера.
Мне интересно сколько ее семья продержится без вакцинации. Она работает учителем . У мужа свой бизнес. Дети школьники. Ни у кого нет прививок.  В штате губернатор демократ.

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